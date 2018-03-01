«Фонд кино» подсчитал сборы российского кино за рубежом в 2017 году — об этом сообщают «Ведомости». В общей сложности иностранцы из 48 стран принесли 62-м нашим фильмам суммарную кассу в $44,3 миллиона, или 17% от их кассовых сборов. Это меньше, чем в 2016 году, когда международная касса нашего кино составила $47,8 миллионов, зато количество зрителей увеличилось с 9,3 миллиона до 10,7 миллионов человек.

Фонд также сообщил, какие именно фильмы были наиболее успешны в зарубежном прокате — и результаты очень неожиданные. Больше всего за рубежом собрал супергеройский боевик Сарика Андреасяна «Защитники», который в России с треском провалился и был разгромлен критиками (как русскими, так и западными) и зрителями. Фильм собрал за рубежом более 7 миллионов долларов — в полтора раза больше, чем в России.

Второе место, по данным фонда, занял хоррор «Невеста», а третье — сказочный мультфильм «Снежная королева – 2: Перезаморозка». Оба этих фильма также собрали за рубежом больше, чем в российском прокате. Как ни странно, в список не попали главные хиты российского проката — «Притяжение» и «Последний богатырь».

Подобный рейтинг«Фонд кино» подсчитывает впервые. С 2017 года зарубежная касса стала одним из критериев оценки эффективности фильмов, который влияет на выделение создателям средств в будущем.