На краудфандинговой платформе CrowdRepublic завершается сбор средств на русское издание настольной ролевой игры Starfinder, духовной наследницы Pathfinder, одной из самых популярных ролёвок в мире. В оригинале Starfinder вышла в прошлом году и была тепло принята любителями ролевых игр. Судя по всему, русская версия книги правил Starfinder тоже станет событием — кампания по сбору средств на её издание привлекла почти полтора миллиона рублей (изначальная цель составляла всего 10 тысяч), побив две сверхцели. И в последние несколько часов ещё есть шанс получить книгу правил по специальной цене — 2390 рублей вместе 2990 рублей. О том, что такое Starfinder и чем она отличается от своего фэнтезийного предшественника Pathfinder, мы подробно рассказывали в спецматериале.

К слову, русское издание Pathfinder также финансировалось через площадку CrowdRepublic — тогда издатель смог привлечь на издание стартового набора чуть больше миллиона рублей, а на основную книгу правил — более четырёх миллионов.