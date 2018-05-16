Это всё-таки случилось.

Канал CW заказал полный сезон комедийно-мистического сериала «Зачарованные» — перезапуска старого проекта про сестёр-ведьмочек. А на днях на IMDb появился первый промо-постер, на котором изображены главные героини и логотип шоу.

Основной сюжет, как и в оригинале, будет разворачиваться вокруг трёх сестёр: Мэгги (Сара Джеффри), Мэл (Мелони Диаз) и Мейси (Мэделин Мэнток). Завязка тоже напоминает старый сериал, но только отчасти:

После трагической смерти матери сёстры с изумлением узнают, что обладают ведьмовским даром. Им предстоит вместе бороться против всех бытовых и сверхъестественных проблем, с которыми только могут столкнуться современные ведьмы: от изгнания могущественных демонов до свержения патриархата.

Deadline передаёт, что канал пока заказал лишь один из пяти запланированных сезонов. Если шоу понравится зрителям, то CW наверняка продлит этот проект. Руководство канала очень лояльно относится к своим сериалам, у которых есть хоть какая-то фан-база: например, недавно «Сверхъестественное» продлили на 14-й сезон, как и всю линейку супергеройских сериалов по комиксам DC.

Новые «Зачарованные» начнут выходить уже в следующем телесезоне — то есть ориентировочно осенью.