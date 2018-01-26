Телеканал CW, известный супергеройскими сериалами по комиксам DC и молодёжным триллером «Ривердейл», заказал пилотный эпизод перезапуска «Зачарованных». Да, того самого сериала из нашей юности про трёх сестёр-ведьмочек. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий пилота новых «Зачарованных» напишут Джессика О’Тул и Эми Рэрдин — исполнительные продюсеры сериала «Джейн-девственница». Концепцию грядущего шоу описывают так: «свирепое, смешное и феминистическое» (fierce, funny, feminist). В центре сюжета снова окажутся три сестры, поступившие в колледж, которые узнают о своих колдовских силах. Им предстоит не только сражаться со сверхъестественными демонами, но и «крушить патриархат» и поддерживать семейные узы.

Новые «Зачарованные» должны выйти в телевизионном сезоне 2018-2019 годов, они появятся в эфире вместе с женским спин-оффом «Сверхъестественного» про девушек-охотниц.

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