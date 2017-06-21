Похоже, руководству телеканала CW пришлись по душе спин-оффы и кроссоверы сериалов DC вроде «Стрелы» и «Флэша». The Hollywood Reporter сообщает, что «Сверхъестественное» получит отдельный сериал-ответвление, который расскажет историю одной из героинь оригинального шоу.

Новый сериал будет называться «Блудные сёстры» (Wayward Sisters), а главную роль в нём исполнит актриса Кимберли Родс. В «Сверхъестественном» она играет шерифа Джоди Миллс, которая то и дело появляется в операциях братьев Винчестеров. Завязка сюжета гласит, что Джоди возьмёт под опеку нескольких молодых девушек и будет их обучать борьбе со сверхъестественными силами. В 13-м сезоне сериала будет эпизод, который станет своеобразным пилотом к новому шоу.

Создатели «Сверхъестественного» не в первый раз пытаются запустить спин-офф. В 9-м сезоне тоже была серия, которая должна была стать пилотом к новому сериалу Bloodlines, но в итоге шоу так и не увидело свет.

Читайте также

Supernatural / Сверхъестественное

Что, если бы «Сверхъестественное» закрыли на первом сезоне?

29.10.2016

Сериалы-подражатели и тонны фансервиса — размышляем, что могло бы измениться.

В новом сезоне сериала «Сверхъестественное» покажут кроссовер со «Скуби-Ду»

В новом сезоне сериала «Сверхъестественное» покажут кроссовер со «Скуби-Ду»

19.05.2017

Зрители увидят анимационную серию, в которой братья Винчестеры встретятся с Фредом, Дафной, Велмой, Шэгги и Скуби.

Лучшие сериалы об ужасах, вампирах и зомби 10

Лучшие сериалы про ужасы, вампиров и зомби

07.06.2017

Хоррор, готика и городское фэнтези о проклятиях, живых мертвецах и охотниках на нечисть.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Поделиться
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.