Похоже, руководству телеканала CW пришлись по душе спин-оффы и кроссоверы сериалов DC вроде «Стрелы» и «Флэша». The Hollywood Reporter сообщает, что «Сверхъестественное» получит отдельный сериал-ответвление, который расскажет историю одной из героинь оригинального шоу.
Новый сериал будет называться «Блудные сёстры» (Wayward Sisters), а главную роль в нём исполнит актриса Кимберли Родс. В «Сверхъестественном» она играет шерифа Джоди Миллс, которая то и дело появляется в операциях братьев Винчестеров. Завязка сюжета гласит, что Джоди возьмёт под опеку нескольких молодых девушек и будет их обучать борьбе со сверхъестественными силами. В 13-м сезоне сериала будет эпизод, который станет своеобразным пилотом к новому шоу.
Создатели «Сверхъестественного» не в первый раз пытаются запустить спин-офф. В 9-м сезоне тоже была серия, которая должна была стать пилотом к новому сериалу Bloodlines, но в итоге шоу так и не увидело свет.
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