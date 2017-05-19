Нет, это не затянувшаяся первоапрельская шутка: в 13-м сезоне сериала «Сверхъестественное» зрителям покажут анимационную серию-кроссовер, в которой братья Винчестеры повстречают команду Скуби-Ду. Об этом сообщил портал The Wrap. Журналисты даже обратились к пресс-службе телеканала, чтобы уточнить, не розыгрыш ли это.

Впервые новость о кроссовере появилась на презентации для рекламодателей, и многие восприняли её как шутку. Как бы не так! В следующем сезоне мы и впрямь увидим, как Винчестеры возьмутся за новое дело вместе с Фредом, Дафной, Велмой, Шэгги и Скуби. Интересно только одно: на этот раз это будет всё же мистическое расследование или опять окажется чьим-то заговором?