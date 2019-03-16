Допустим, вы герой попаданческой фантастики и оказались в далёком прошлом. Если вы классический попаданец, такая мелочь, как незнакомые языки, для вас не препятствие. Вы, конечно, уже решили, кому что советовать: каждый попаданец знает, как воевать лучше, чем царь Леонид, реформировать религию лучше, чем фараон Эхнатон, и править империей лучше, чем Цезарь, Марк Аврелий и Юлиан Философ вместе взятые. Но перед подвигами надо подкрепиться. Как именно — зависит от того, куда вас занесла судьба. В этом цикле статей мы расскажем, чем питались в древнем мире. В первой части мы за столом у фараона, за окном плещет Нил и виднеются пирамиды…

Вы в глубине души Карлсон и любите сладкие булочки? Вам понравится Древний Египет. С выпечкой там всегда был порядок — конечно, если повезло с разливом Нила и год оказался урожайным. Сохранилось минимум 15 слов, обозначающих сорта тогдашних хлебобулочных изделий: из ячменя, полбы и пшеницы, из теста пресного и дрожжевого, мягкие и хрустящие, воздушные и с начинкой, с мёдом и фруктами и с маслом и чесноком…

Готовить хлеб было делом трудоёмким. Зерно засыпали в каменную ступу и толкли там пестами. Потом просеивали от половы и отправляли на каменную мельницу из двух тяжёлых жерновов: зерно небольшими порциями засыпали между ними и вручную двигали верхний камень взад-вперёд. Каждую порцию приходилось так обрабатывать несколько раз, чтобы добиться тонкого помола муки. Тесто замешивали, заливали в металлические или глиняные формы и отправляли в печь. После выпечки булки, питы и прочие лепёшки пересчитывали, результат записывали — учёт для египтян был чрезвычайно важен! — и только потом отправляли к столу.

С пекарнями было связано и изготовление пива. Сначала изготавливали специальные хлебы (когда из пшеницы, когда из ячменя). Но недопекали — так, чтобы они оставались внутри сырыми и только прихватились корочкой снаружи. Эти хлебы ломали на куски, заливали финиковым соком, нередко добавляя ароматные травы, и оставляли бродить в специальных кувшинах.

Уважаемые попаданцы, если древний египтянин предложит вам пропустить по кружечке пива, не пытайтесь соревноваться, кто больше выпьет! Пивные чаши — каменные, металлические и керамические — тогда были вместимостью один-два литра. Взрослый египтянин в день выпивал в среднем две таких чаши. Вряд ли вы впечатлите собутыльника способностью не пьянеть…