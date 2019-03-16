Допустим, вы герой попаданческой фантастики и оказались в далёком прошлом. Если вы классический попаданец, такая мелочь, как незнакомые языки, для вас не препятствие. Вы, конечно, уже решили, кому что советовать: каждый попаданец знает, как воевать лучше, чем царь Леонид, реформировать религию лучше, чем фараон Эхнатон, и править империей лучше, чем Цезарь, Марк Аврелий и Юлиан Философ вместе взятые.
Но перед подвигами надо подкрепиться. Как именно — зависит от того, куда вас занесла судьба. В этом цикле статей мы расскажем, чем питались в древнем мире. В первой части мы за столом у фараона, за окном плещет Нил и виднеются пирамиды…
Вы в глубине души Карлсон и любите сладкие булочки? Вам понравится Древний Египет. С выпечкой там всегда был порядок — конечно, если повезло с разливом Нила и год оказался урожайным. Сохранилось минимум 15 слов, обозначающих сорта тогдашних хлебобулочных изделий: из ячменя, полбы и пшеницы, из теста пресного и дрожжевого, мягкие и хрустящие, воздушные и с начинкой, с мёдом и фруктами и с маслом и чесноком…
Готовить хлеб было делом трудоёмким. Зерно засыпали в каменную ступу и толкли там пестами. Потом просеивали от половы и отправляли на каменную мельницу из двух тяжёлых жерновов: зерно небольшими порциями засыпали между ними и вручную двигали верхний камень взад-вперёд. Каждую порцию приходилось так обрабатывать несколько раз, чтобы добиться тонкого помола муки. Тесто замешивали, заливали в металлические или глиняные формы и отправляли в печь. После выпечки булки, питы и прочие лепёшки пересчитывали, результат записывали — учёт для египтян был чрезвычайно важен! — и только потом отправляли к столу.
С пекарнями было связано и изготовление пива. Сначала изготавливали специальные хлебы (когда из пшеницы, когда из ячменя). Но недопекали — так, чтобы они оставались внутри сырыми и только прихватились корочкой снаружи. Эти хлебы ломали на куски, заливали финиковым соком, нередко добавляя ароматные травы, и оставляли бродить в специальных кувшинах.
Уважаемые попаданцы, если древний египтянин предложит вам пропустить по кружечке пива, не пытайтесь соревноваться, кто больше выпьет! Пивные чаши — каменные, металлические и керамические — тогда были вместимостью один-два литра. Взрослый египтянин в день выпивал в среднем две таких чаши. Вряд ли вы впечатлите собутыльника способностью не пьянеть…
Долго считалось, что пиво изобрели египтяне. Затем первыми пивоварами стали называть шумеров. Но недавно — в сентябре 2018 года — выяснилось, что пиво ещё древнее. Группа учёных, которую возглавила профессор Стэнфордского университета Ли Лю, нашла возле Хайфы (Израиль) самую древнюю пивоварню — ей 13 тысяч лет. Создали её натуфийцы, жившие во времена мезолита. Охотники, рыболовы и собиратели — короче, пещерные люди. В пещерах пиво и варили. Выдалбливали неглубокие ямы в полу: в одних хранили собранные растения, в других растирали и измельчали, в третьих нагревали. Даже первобытное пиво предполагало сложный технологический процесс. Надо было прорастить собранные дикорастущие зёрна, чтобы они стали слаще (то есть сделать солод), растереть проростки и нагреть получившееся пюре, добавить дикие дрожжи для ферментации… Пиво получалось густым и слабоалкогольным. Ли Лю предполагает, что изначально пиво было ритуальным напитком — им поминали умерших. Помимо пива, египтяне любили вино — его делали из винограда, гранатов и других фруктов. Главное — чтобы послаще! В вино добавляли мёд и стручки рожкового дерева, его многократно переливали и кипятили, чтобы уберечь от скисания и загустить. Именно количеством переливаний, а не годами измерялась выдержка вина. Настоящим же деликатесом считалось… свежее молоко. В египетскую жару надо было очень постараться, чтобы молоко не испортилось. Впрочем, кое-что любители молока придумали: неглазированные глиняные кувшины с крупными порами и интенсивным испарением. Горлышко этих кувшинов затыкали пучком травы, которая и работала пробкой, и — возможно — обладала бактерицидными свойствами. Так что шанс полакомиться молоком, а не простоквашей увеличивался. В еде древние египтяне, конечно, не ограничивались хлебом. Почётное место на столе занимало мясо — как дичь (чаще всего газели и антилопы-ориксы, но иногда и дикие буйволы, и даже священные гиппопотамы и крокодилы!), так и говядина. Древние египтяне разводили «иуа» — крупных африканских быков с большими рогами — и откармливали их до того состояния, когда животные не могли двигаться из-за ожирения. Тогда быка забивали и устраивали пир: мясо надо было съесть быстро, иначе испортится! Мясо либо готовили в котле (варили и тушили в молоке, масле или жире, часто с овощами), либо жарили на вертеле. Мясо на столе было привилегией богачей. У простых людей был шанс им полакомиться, если они работали на строительстве пирамид. Фараону нужны были крепкие и сытые строители, поэтому снабжение шло за государственный счёт, и мяса в меню хватало. Кто не мог позволить себе мяса, мог наловить рыбы — благо и Нил под боком, и Средиземное море. Мормиры, хромисы, лобаны, нильские кларии, латесы… вам ничего не говорят названия этих рыб? А египтянам они были хорошо знакомы! Особенно в солёном и вяленом виде. Если бедняки не могли себе позволить мясо, то некоторые богатые египтяне не имели права есть рыбу — по религиозным причинам. Были времена, когда она считалась нечистой пищей. Чаще всего такие запреты относились к жрецам. Ещё один источник белка — птица: как привычные нам гуси, утки и куры, так и экзотика вроде чирков или журавлей. Журавлей, кстати, разводили — египтяне одомашнили четыре их вида. Жареные журавли считались деликатесом. Фруктов и овощей было не так много, несмотря на тёплый климат. Дыни, арбузы, виноград, гранаты, финики, яблоки, инжир, оливки, плоды мимозы и сикомора; очень редко и за большие деньги — кокосы. Бобовые (горох, бобы и нут), лук и чеснок, огурцы, редиска, салат, капуста, побеги папируса. Вот и всё — аж до первых столетий нашей эры, когда из Рима пришла мода на вишни, груши, персики и миндаль. Любопытно, что пряную зелень — укроп, петрушку, сельдерей — египтяне знали. Но не ели. Петрушка вообще была поминальным растением, из неё плели траурные венки. Всей семьёй за столом древние египтяне не собирались. Они ели, сидя за столиками, рассчитанными на одного-двух человек. Глава семьи трапезничал отдельно, его супруга отдельно — нередко в это время служанка причёсывала её и накладывала макияж. Детей вообще не пускали за столы — они сидели на полу. Другое дело — званые пиры. К ним тщательно готовились: украшали столы и стены зала, зажигали благовония, приглашали певцов, танцоров и музыкантов и, конечно, ставили на стол как можно больше изысканных кушаний. Гости в нарядных одеждах приветствовали хозяина торжественными речами, он соответствующим образом отвечал. Уважаемые попаданцы, помните: если в Древнем Египте вас позвали на пир, отделаться фразой типа «мир этому дому» не получится. Вот вам краткий — очень краткий! — образец того, как надо: «Да будет в твоём сердце милость Амона! Да ниспошлёт он тебе счастливую старость! Да проведёшь ты жизнь в радости и достигнешь почёта! Ты садишься в колесницу, в руке твоей хлыст с золотой рукояткой, вожжи у тебя новые, в упряжке — сирийские жеребцы. Ты нерушим, и враги твои падают. Что о тебе плохое сказали — не существует». Слуги рассаживали гостей по рангу: самых почётных — на кресла, инкрустированные драгоценными камнями, менее почётных — на табуретки, а остальных — на подушки или циновки. Иногда мужчин и женщин размещали раздельно, по правую и левую руку от хозяина, иногда супругов сажали рядом. Под музыку и пение слуги разносили основные блюда и напитки, а когда гости утоляли первый голод — вносили… гроб с мумией (иногда, впрочем, с деревянной куклой, изображавшей мумию). «Посмотрите на неё, — говорил хозяин. — Будем же есть, пить и наслаждаться, пока мы живы!» И весёлая трапеза продолжалась. Думаете, только в XXI веке люди начали питаться вредной едой, а предки были мудрее? Да, «Макдональдсов» у них не было, но схожих проблем хватало. Особенно у древнеегипетских жрецов. Когда учёные Манчестерского университета взялись исследовать мумии жрецов, то у девяти из шестнадцати исследованных мумий обнаружился запущенный атеросклероз. Так сказать, профессиональное заболевание. Дело в том, что богам полагалось жертвовать еду. Трижды в день. Причём лучшую в тогдашнем понимании: жирное и солёное мясо, хлеб, замешанный на жире, жареные в жире и масле сладости и много алкоголя. По окончании церемонии жрецы поедали принесённые в жертву дары. Такая «диета» не была полезна ни в какие времена — так что жили жрецы в среднем 40–50 лет. В продолжении мы расскажем о кухне Древней Греции. Следите за обновлениями!
Первобытное пиво
Недиетично!
Долго считалось, что пиво изобрели египтяне. Затем первыми пивоварами стали называть шумеров. Но недавно — в сентябре 2018 года — выяснилось, что пиво ещё древнее. Группа учёных, которую возглавила профессор Стэнфордского университета Ли Лю, нашла возле Хайфы (Израиль) самую древнюю пивоварню — ей 13 тысяч лет. Создали её натуфийцы, жившие во времена мезолита. Охотники, рыболовы и собиратели — короче, пещерные люди. В пещерах пиво и варили. Выдалбливали неглубокие ямы в полу: в одних хранили собранные растения, в других растирали и измельчали, в третьих нагревали.
Даже первобытное пиво предполагало сложный технологический процесс. Надо было прорастить собранные дикорастущие зёрна, чтобы они стали слаще (то есть сделать солод), растереть проростки и нагреть получившееся пюре, добавить дикие дрожжи для ферментации… Пиво получалось густым и слабоалкогольным. Ли Лю предполагает, что изначально пиво было ритуальным напитком — им поминали умерших.
Помимо пива, египтяне любили вино — его делали из винограда, гранатов и других фруктов. Главное — чтобы послаще! В вино добавляли мёд и стручки рожкового дерева, его многократно переливали и кипятили, чтобы уберечь от скисания и загустить. Именно количеством переливаний, а не годами измерялась выдержка вина.
Настоящим же деликатесом считалось… свежее молоко. В египетскую жару надо было очень постараться, чтобы молоко не испортилось. Впрочем, кое-что любители молока придумали: неглазированные глиняные кувшины с крупными порами и интенсивным испарением. Горлышко этих кувшинов затыкали пучком травы, которая и работала пробкой, и — возможно — обладала бактерицидными свойствами. Так что шанс полакомиться молоком, а не простоквашей увеличивался.
В еде древние египтяне, конечно, не ограничивались хлебом. Почётное место на столе занимало мясо — как дичь (чаще всего газели и антилопы-ориксы, но иногда и дикие буйволы, и даже священные гиппопотамы и крокодилы!), так и говядина. Древние египтяне разводили «иуа» — крупных африканских быков с большими рогами — и откармливали их до того состояния, когда животные не могли двигаться из-за ожирения. Тогда быка забивали и устраивали пир: мясо надо было съесть быстро, иначе испортится! Мясо либо готовили в котле (варили и тушили в молоке, масле или жире, часто с овощами), либо жарили на вертеле.
Мясо на столе было привилегией богачей. У простых людей был шанс им полакомиться, если они работали на строительстве пирамид. Фараону нужны были крепкие и сытые строители, поэтому снабжение шло за государственный счёт, и мяса в меню хватало. Кто не мог позволить себе мяса, мог наловить рыбы — благо и Нил под боком, и Средиземное море. Мормиры, хромисы, лобаны, нильские кларии, латесы… вам ничего не говорят названия этих рыб? А египтянам они были хорошо знакомы! Особенно в солёном и вяленом виде.
Если бедняки не могли себе позволить мясо, то некоторые богатые египтяне не имели права есть рыбу — по религиозным причинам. Были времена, когда она считалась нечистой пищей. Чаще всего такие запреты относились к жрецам.
Ещё один источник белка — птица: как привычные нам гуси, утки и куры, так и экзотика вроде чирков или журавлей. Журавлей, кстати, разводили — египтяне одомашнили четыре их вида. Жареные журавли считались деликатесом.
Фруктов и овощей было не так много, несмотря на тёплый климат. Дыни, арбузы, виноград, гранаты, финики, яблоки, инжир, оливки, плоды мимозы и сикомора; очень редко и за большие деньги — кокосы. Бобовые (горох, бобы и нут), лук и чеснок, огурцы, редиска, салат, капуста, побеги папируса. Вот и всё — аж до первых столетий нашей эры, когда из Рима пришла мода на вишни, груши, персики и миндаль.
Любопытно, что пряную зелень — укроп, петрушку, сельдерей — египтяне знали. Но не ели. Петрушка вообще была поминальным растением, из неё плели траурные венки.
Всей семьёй за столом древние египтяне не собирались. Они ели, сидя за столиками, рассчитанными на одного-двух человек. Глава семьи трапезничал отдельно, его супруга отдельно — нередко в это время служанка причёсывала её и накладывала макияж. Детей вообще не пускали за столы — они сидели на полу.
Другое дело — званые пиры. К ним тщательно готовились: украшали столы и стены зала, зажигали благовония, приглашали певцов, танцоров и музыкантов и, конечно, ставили на стол как можно больше изысканных кушаний. Гости в нарядных одеждах приветствовали хозяина торжественными речами, он соответствующим образом отвечал.
Уважаемые попаданцы, помните: если в Древнем Египте вас позвали на пир, отделаться фразой типа «мир этому дому» не получится. Вот вам краткий — очень краткий! — образец того, как надо:
«Да будет в твоём сердце милость Амона! Да ниспошлёт он тебе счастливую старость! Да проведёшь ты жизнь в радости и достигнешь почёта! Ты садишься в колесницу, в руке твоей хлыст с золотой рукояткой, вожжи у тебя новые, в упряжке — сирийские жеребцы. Ты нерушим, и враги твои падают. Что о тебе плохое сказали — не существует».
Слуги рассаживали гостей по рангу: самых почётных — на кресла, инкрустированные драгоценными камнями, менее почётных — на табуретки, а остальных — на подушки или циновки. Иногда мужчин и женщин размещали раздельно, по правую и левую руку от хозяина, иногда супругов сажали рядом.
Под музыку и пение слуги разносили основные блюда и напитки, а когда гости утоляли первый голод — вносили… гроб с мумией (иногда, впрочем, с деревянной куклой, изображавшей мумию). «Посмотрите на неё, — говорил хозяин. — Будем же есть, пить и наслаждаться, пока мы живы!» И весёлая трапеза продолжалась.
Думаете, только в XXI веке люди начали питаться вредной едой, а предки были мудрее? Да, «Макдональдсов» у них не было, но схожих проблем хватало. Особенно у древнеегипетских жрецов. Когда учёные Манчестерского университета взялись исследовать мумии жрецов, то у девяти из шестнадцати исследованных мумий обнаружился запущенный атеросклероз. Так сказать, профессиональное заболевание.
Дело в том, что богам полагалось жертвовать еду. Трижды в день. Причём лучшую в тогдашнем понимании: жирное и солёное мясо, хлеб, замешанный на жире, жареные в жире и масле сладости и много алкоголя. По окончании церемонии жрецы поедали принесённые в жертву дары. Такая «диета» не была полезна ни в какие времена — так что жили жрецы в среднем 40–50 лет.
В продолжении мы расскажем о кухне Древней Греции. Следите за обновлениями!
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