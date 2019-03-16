Допустим, вы герой попаданческой фантастики и оказались в далёком прошлом. Если вы классический попаданец, такая мелочь, как незнакомые языки, для вас не препятствие. Вы, конечно, уже решили, кому что советовать: каждый попаданец знает, как воевать лучше, чем царь Леонид, реформировать религию лучше, чем фараон Эхнатон, и править империей лучше, чем Цезарь, Марк Аврелий и Юлиан Философ вместе взятые.

Но перед подвигами надо подкрепиться. Как именно — зависит от того, куда вас занесла судьба. В этом цикле статей мы расскажем, чем питались в древнем мире. В первой части мы за столом у фараона, за окном плещет Нил и виднеются пирамиды…

Вы в глубине души Карлсон и любите сладкие булочки? Вам понравится Древний Египет. С выпечкой там всегда был порядок — конечно, если повезло с разливом Нила и год оказался урожайным. Сохранилось минимум 15 слов, обозначающих сорта тогдашних хлебобулочных изделий: из ячменя, полбы и пшеницы, из теста пресного и дрожжевого, мягкие и хрустящие, воздушные и с начинкой, с мёдом и фруктами и с маслом и чесноком…

Готовить хлеб было делом трудоёмким. Зерно засыпали в каменную ступу и толкли там пестами. Потом просеивали от половы и отправляли на каменную мельницу из двух тяжёлых жерновов: зерно небольшими порциями засыпали между ними и вручную двигали верхний камень взад-вперёд. Каждую порцию приходилось так обрабатывать несколько раз, чтобы добиться тонкого помола муки. Тесто замешивали, заливали в металлические или глиняные формы и отправляли в печь. После выпечки булки, питы и прочие лепёшки пересчитывали, результат записывали — учёт для египтян был чрезвычайно важен! — и только потом отправляли к столу.

Кухня попаданца: что ели в Древнем Египте 3

Пекарня (гробница Рамзеса III, XII век до н. э.). Быки не настоящие — в такой форме тоже выпекали хлеб

С пекарнями было связано и изготовление пива. Сначала изготавливали специальные хлебы (когда из пшеницы, когда из ячменя). Но недопекали — так, чтобы они оставались внутри сырыми и только прихватились корочкой снаружи. Эти хлебы ломали на куски, заливали финиковым соком, нередко добавляя ароматные травы, и оставляли бродить в специальных кувшинах.

Уважаемые попаданцы, если древний египтянин предложит вам пропустить по кружечке пива, не пытайтесь соревноваться, кто больше выпьет! Пивные чаши — каменные, металлические и керамические — тогда были вместимостью один-два литра. Взрослый египтянин в день выпивал в среднем две таких чаши. Вряд ли вы впечатлите собутыльника способностью не пьянеть…

Первобытное пиво

Кухня попаданца: что ели в Древнем Египте 6

Не похоже на современный пивоваренный завод? А меж тем 13 тысяч лет назад пиво готовили в этих каменных выемках

Долго считалось, что пиво изобрели египтяне. Затем первыми пивоварами стали называть шумеров. Но недавно — в сентябре 2018 года — выяснилось, что пиво ещё древнее. Группа учёных, которую возглавила профессор Стэнфордского университета Ли Лю, нашла возле Хайфы (Израиль) самую древнюю пивоварню — ей 13 тысяч лет. Создали её натуфийцы, жившие во времена мезолита. Охотники, рыболовы и собиратели — короче, пещерные люди. В пещерах пиво и варили. Выдалбливали неглубокие ямы в полу: в одних хранили собранные растения, в других растирали и измельчали, в третьих нагревали.

Даже первобытное пиво предполагало сложный технологический процесс. Надо было прорастить собранные дикорастущие зёрна, чтобы они стали слаще (то есть сделать солод), растереть проростки и нагреть получившееся пюре, добавить дикие дрожжи для ферментации… Пиво получалось густым и слабоалкогольным. Ли Лю предполагает, что изначально пиво было ритуальным напитком — им поминали умерших.

Кухня попаданца: что ели в Древнем Египте 1

Профессор Ли Лю выясняет состав самого старого пива на свете

Помимо пива, египтяне любили вино — его делали из винограда, гранатов и других фруктов. Главное — чтобы послаще! В вино добавляли мёд и стручки рожкового дерева, его многократно переливали и кипятили, чтобы уберечь от скисания и загустить. Именно количеством переливаний, а не годами измерялась выдержка вина.

Настоящим же деликатесом считалось… свежее молоко. В египетскую жару надо было очень постараться, чтобы молоко не испортилось. Впрочем, кое-что любители молока придумали: неглазированные глиняные кувшины с крупными порами и интенсивным испарением. Горлышко этих кувшинов затыкали пучком травы, которая и работала пробкой, и — возможно — обладала бактерицидными свойствами. Так что шанс полакомиться молоком, а не простоквашей увеличивался.

Кухня попаданца: что ели в Древнем Египте

В таких глиняных сосудах египтяне хранили вино

В еде древние египтяне, конечно, не ограничивались хлебом. Почётное место на столе занимало мясо — как дичь (чаще всего газели и антилопы-ориксы, но иногда и дикие буйволы, и даже священные гиппопотамы и крокодилы!), так и говядина. Древние египтяне разводили «иуа» — крупных африканских быков с большими рогами — и откармливали их до того состояния, когда животные не могли двигаться из-за ожирения. Тогда быка забивали и устраивали пир: мясо надо было съесть быстро, иначе испортится! Мясо либо готовили в котле (варили и тушили в молоке, масле или жире, часто с овощами), либо жарили на вертеле.

Мясо на столе было привилегией богачей. У простых людей был шанс им полакомиться, если они работали на строительстве пирамид. Фараону нужны были крепкие и сытые строители, поэтому снабжение шло за государственный счёт, и мяса в меню хватало. Кто не мог позволить себе мяса, мог наловить рыбы — благо и Нил под боком, и Средиземное море. Мормиры, хромисы, лобаны, нильские кларии, латесы… вам ничего не говорят названия этих рыб? А египтянам они были хорошо знакомы! Особенно в солёном и вяленом виде.

Кухня попаданца: что ели в Древнем Египте 7

Сбор урожая

Если бедняки не могли себе позволить мясо, то некоторые богатые египтяне не имели права есть рыбу — по религиозным причинам. Были времена, когда она считалась нечистой пищей. Чаще всего такие запреты относились к жрецам.

Ещё один источник белка — птица: как привычные нам гуси, утки и куры, так и экзотика вроде чирков или журавлей. Журавлей, кстати, разводили — египтяне одомашнили четыре их вида. Жареные журавли считались деликатесом.

Кухня попаданца: что ели в Древнем Египте 8

Древнеегипетская кухня (статуэтка времён 12-й династии)

Фруктов и овощей было не так много, несмотря на тёплый климат. Дыни, арбузы, виноград, гранаты, финики, яблоки, инжир, оливки, плоды мимозы и сикомора; очень редко и за большие деньги — кокосы. Бобовые (горох, бобы и нут), лук и чеснок, огурцы, редиска, салат, капуста, побеги папируса. Вот и всё — аж до первых столетий нашей эры, когда из Рима пришла мода на вишни, груши, персики и миндаль.

Любопытно, что пряную зелень — укроп, петрушку, сельдерей — египтяне знали. Но не ели. Петрушка вообще была поминальным растением, из неё плели траурные венки.

Кухня попаданца: что ели в Древнем Египте 5

Работники мелют зерно для пива (статуэтка из захоронения эпохи Среднего царства)

Всей семьёй за столом древние египтяне не собирались. Они ели, сидя за столиками, рассчитанными на одного-двух человек. Глава семьи трапезничал отдельно, его супруга отдельно — нередко в это время служанка причёсывала её и накладывала макияж. Детей вообще не пускали за столы — они сидели на полу.

Другое дело — званые пиры. К ним тщательно готовились: украшали столы и стены зала, зажигали благовония, приглашали певцов, танцоров и музыкантов и, конечно, ставили на стол как можно больше изысканных кушаний. Гости в нарядных одеждах приветствовали хозяина торжественными речами, он соответствующим образом отвечал.

Уважаемые попаданцы, помните: если в Древнем Египте вас позвали на пир, отделаться фразой типа «мир этому дому» не получится. Вот вам краткий — очень краткий! — образец того, как надо:

«Да будет в твоём сердце милость Амона! Да ниспошлёт он тебе счастливую старость! Да проведёшь ты жизнь в радости и достигнешь почёта! Ты садишься в колесницу, в руке твоей хлыст с золотой рукояткой, вожжи у тебя новые, в упряжке — сирийские жеребцы. Ты нерушим, и враги твои падают. Что о тебе плохое сказали — не существует».

Кухня попаданца: что ели в Древнем Египте 4

Пир (гробница Небамун, 1400 год до н. э.)

Слуги рассаживали гостей по рангу: самых почётных — на кресла, инкрустированные драгоценными камнями, менее почётных — на табуретки, а остальных — на подушки или циновки. Иногда мужчин и женщин размещали раздельно, по правую и левую руку от хозяина, иногда супругов сажали рядом.

Под музыку и пение слуги разносили основные блюда и напитки, а когда гости утоляли первый голод — вносили… гроб с мумией (иногда, впрочем, с деревянной куклой, изображавшей мумию). «Посмотрите на неё, — говорил хозяин. — Будем же есть, пить и наслаждаться, пока мы живы!» И весёлая трапеза продолжалась.

Недиетично!

Кухня попаданца: что ели в Древнем Египте 2

«Натюрморт» из захоронения Менна, 1400 год до н. э. А жрецам всё это надо было съесть!

Думаете, только в XXI веке люди начали питаться вредной едой, а предки были мудрее? Да, «Макдональдсов» у них не было, но схожих проблем хватало. Особенно у древнеегипетских жрецов. Когда учёные Манчестерского университета взялись исследовать мумии жрецов, то у девяти из шестнадцати исследованных мумий обнаружился запущенный атеросклероз. Так сказать, профессиональное заболевание.

Дело в том, что богам полагалось жертвовать еду. Трижды в день. Причём лучшую в тогдашнем понимании: жирное и солёное мясо, хлеб, замешанный на жире, жареные в жире и масле сладости и много алкоголя. По окончании церемонии жрецы поедали принесённые в жертву дары. Такая «диета» не была полезна ни в какие времена — так что жили жрецы в среднем 40–50 лет.

В продолжении мы расскажем о кухне Древней Греции. Следите за обновлениями!

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Татьяна Луговская

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