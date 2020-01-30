«Бесконечный поезд»: 2 сезон раскрывает тайны

Девочка Тюльпана прошла Бесконечный поезд насквозь и вернулась в свой мир. Но в поезде осталось её отражение, сбежавшее из Хромированного вагона. Новая героиня радикально меняет имидж и странствует по мирам Поезда, пытаясь найти выход и спастись от преследования Зеркальной полиции. В одном из вагонов Зеркальная Тюльпана встречает странного, но дружелюбного оленя, а также гиперобщительного и оптимистичного парня Джесси. Ребята поначалу не ладят, но вскоре Зеркальная Тюльпана понимает, что у парня на руке число, и решает помочь ему добраться до выхода. А там, возможно, поезд отпустит и её саму…

Пилотный эпизод сериала «Бесконечный поезд» заинтересовал зрителей оригинальной концепцией и хорошим сюжетом с заделом на продолжение. Первый сезон, вышедший в августе 2019-го, отчасти оправдал надежды. Хотя многим показалось, что необычный выдуманный мир слабо раскрыт, сериал стал успешным.

Изначально Оуэн Деннис и Ник Кросс планировали выпустить единственный сезон из 10 серий. Однако спустя пять дней после премьеры в твиттере Cartoon Network появилась информация о втором сезоне. Давление со стороны зрителей и руководства канала? Отчасти. Но надо признать, что ещё по первому сезону мир «Бесконечного поезда» выглядел таинственным, открытым для интерпретации и при этом почти не объяснённым. Если это было сделано не ради раскрытия в последующих сезонах, то зачем? Кстати, судя по ответам Денниса и Маделин Куэрипел (руководящего директора сериала) на вопросы фанатов на форуме «Бесконечного поезда», студия не собирается ограничиваться двумя сезонами.

«Книга 2» сосредоточена на сеттинге Бесконечного поезда. В ней раскрыт механизм отбора людей и присвоения им номеров, показан мир, по которому едет поезд, и рассказано про взаимодействие пассажиров друг с другом. Это значительно обогащает лор, отвечает на часть вопросов и в меру интригует неразъяснёнными подробностями, но при этом сильно меняет сеттинг. Хотя он всё ещё остаётся магическим, теперь в эту магию включены высокие технологии и роботехника. Получается НФ, по факту ничуть не научная, ведь принцип работы местных технологий так и не объяснили. У «Поезда» всё ещё нет внятной предыстории и, собственно, истории мира, — это вопрос дальнейших сезонов. Можно покритиковать создателей за то, что они очень скупо выдают информацию, но такую стратегию можно понять — и она вполне рабочая.

Серии, прямо или косвенно посвящённые миру и устройству самого Бесконечного поезда, скорее хороши. У них нормальный темп, они задают интересный сеттинг, немного отличающийся от фантасмагорической феерии миров внутри вагонов, но не сильно с нею диссонирующий. А еще в этих сериях героине бросают интересные вызовы. Фантастический элемент играет на руку психоаналитическому направлению сериала и делает то, что и должен: создаёт невероятные ситуации, ставит оригинальные и при этом сложные вопросы, над решением которых задумываются не только центральные персонажи, но и зрители.

Жаль, что эти интригующие ситуации возникают только к концу сезона.

«Книга 1» заявила «Бесконечный поезд» не только как оригинальную и брызжущую фантазией историю, но и как упрощённый психоанализ с юнгианскими мотивами. Не то чтобы там поднимались какие-то новаторские темы, но сериал подавал и решал проблемы в нестандартном ключе. Про второй сезон ничего подобного сказать нельзя.

Каждую серию Зеркальная Тюльпана и Джесси решают какие-то проблемы в общении — и разрази Патрика Макхэйла гром, если эти проблемы сложнее тех, что решали поняшки в не лучших сезонах My Little Pony! Коллизии простые и предсказуемые, завязку и развязку можно угадать ещё по экспозиции, а герои зачем-то разжёвывают прописные истины своим вообще-то не маленьким зрителям. Например, вы знали, что очевидный мошенник может обмануть? А что ссориться и хамить — плохо? Может, для вас новость, что нельзя обижать младших братьев, чтобы повеселить друзей?

Но как только сериал перестаёт играть в «Лунтика» и концентрируется на действии, всё становится значительно лучше. Арки героев прописаны замечательно, у них милое и интересное взаимодействие, злодеи умеренно круты (пожалуй, недостаточно харизматичны, но злодеи и в первом сезоне не были сильной стороной сериала), а расширение лора и сеттинга отлично дополняет и развивает центральный конфликт. Финальные эпизоды полностью посвящены горизонтальному сюжету и вышли намного удачнее предшествующих. К тому же в них решается проблема с поспешным ритмом повествования.

Логично, что у экшен-триллера более динамичный темп, чем у сказочного метафорического путешествия вглубь бессознательного. А жанр «роуд-муви», по идее, нельзя критиковать за то, что он поспешно показывает персонажей. Большая часть из них и должна оставаться нераскрытыми, ведь герои с ними знакомятся походя, только для того, чтобы решить свои проблемы. Беда в том, что каждый эпизод пытается раскрыть лор, столкнуть героев с внешним врагом и друг с другом, продолжить линию Зеркальной полиции… Да еще и впихнуть куда-нибудь сцену осознания и самоанализа.

Возможно, именно с этим связана поверхностность высказываний в каждой серии: в таких условиях ввести более глубокие сюжеты и нестандартные моральные уроки — та ещё задачка. Поэтому финал и кажется настолько выигрышным: избавление от дополнительных сюжетов даёт возможность сконцентрироваться на главном. А там сами собой приходят и острые ситуации, и эмоциональные сцены, и реальное погружение в психологию героя, а не конспективное проговаривание его проблем.

Однако второй сезон сохраняет важное достоинство первого: фантазию и запоминающуюся образность. Не все анимационные находки органично вписаны в сюжет, но все они яркие, притягательные и просто классные. Смотреть на невероятные миры и персонажей — одно удовольствие. Правда, потрясающие идеи немного спотыкаются об дешевизну анимации (особенно страдают 3D-модельки), но это тот случай, когда креативность и оригинальность полностью компенсируют застывших на фоне статичных болванчиков или отдельные косяки с соединением разнородных моделек. «Бесконечный поезд» приятно смотреть: в визуальном плане он всё ещё очень вдохновенный и куда более бесшабашный и отважный, чем в сценарном.

При всех своих недостатках «Книга 2» вряд ли хуже первого сезона. Какие-то моменты смотрятся невыгодно в сравнении, но какие-то, наоборот, дают больший эмоциональный заряд. Сезон получился драйвовым и адреналиновым. Возможно, кому-то это покажется минусом, ведь изначально проект привлекал медленным самокопанием и погружением в психологию травмированного ребёнка. Недостатки, увы, в большинстве сохранились и залакированы новыми, но при этом «Бесконечный поезд» всё ещё сохраняет искренность и самобытность.

Популярность «Бесконечного поезда» — хороший знак того, что авторские проекты со странными, иногда спорными для телевидения решениями интересны зрителю. Конечно, сериал вряд ли сравнится в популярности со «Вселенной Стивена» или «Временем приключений». Но маленькие победы — тоже победы.