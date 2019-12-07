«Мандалорец», серия 5 «Стрелок»: добро пожаловать на Татуин!

Похоже, за Мандалорцем и Малышом Йодой охотятся все наёмники Галактики. Один из них садится героям на хвост и солидно поджаривает «Лезвие бритвы». Мандалорец вынужден совершить ремонтную посадку на…Татуине! Годы идут, а в Мос-Эйсли ничего не меняется — механик не берётся чинить повреждения за гроши и требует более весомую плату. Герой отправляется в местную кантину в поисках нелегального заказа. И быстро его находит: начинающий охотник за головами Торо Каликан, мечтающий вступить в Гильдию, просит опытного воина помочь ему поймать элитную наёмницу Фенекк Шанд…

На первый взгляд пятый эпизод выглядит очередным филлером и похож на третий: герой получает квест, чтобы сдвинуться с мёртвой точки и отправиться дальше. Но Дэйв Филони всё же не так прост. Клиффхэнгер в финале окупает довольно размеренное повествование и слабоватый по сравнению с предыдущими сериями экшен.

Мы опять погружаемся в классический вестерн, действие которого разворачивается на просторах ещё одной пустынной планеты. Зато — Татуина! Филони играет на ностальгических чувствах фанатов всех поколений. Нам показывают и улочки Мос-Эйсли, и ту самую кантину из «Новой надежды», и потешных дроидов-ремонтников из «Призрачной угрозы».

Также в эпизоде упоминается знаковый для «Звездных войн» топоним — Каньон Нищего. Через него пролегала трасса гонок Бунта-Ив, в которых победил Энакин Скайуокер. Там же юный Люк и его друг Биггс Дарклайтер гоняли вомп-песчанок, оттачивая пилотское мастерство.

Не обошлось и без встречи с таскенскими рейдерами. Правда, ведут они себя совершенно нетипично. Большие фильмы научили нас, что таскены сначала нападают и убивают, а потом разбираются, но здесь они вступают с мандалорцем в переговоры. Другие старые знакомцы — банты и ездовой ящер — рососпинник. Если вы смотрели ремастер «Новой надежды» с добавленными сценами, то могли заметить, что в сцене поиска С-3PO и R2-D2 имперские штурмовики прочёсывают пустыню на рососпинниках.

«Стрелок» снова переводит фокус на Мандалорца и показывает, благодаря чему он снискал славу одного из лучших охотников за головами. Становится окончательно ясно, что героя спасали и кормили ум и тактика, а не боевые навыки: цель мандалорца, Фенекк Шандт, значительно искуснее его в обращении со стрелковым оружием. Также герой терпит неудачу в своём внезапном отцовстве — видимо, ничему не научившись в предыдущих сериях, оставляет малыша одного на корабле и тот сбегает. К счастью, недалеко.

Хотя в центре повествования снова история одинокого героя, эпизод не раскрывает никакой новой информации о прошлом Мандалорца или его душевных переживаниях. Зато нас знакомят с несколькими новыми персонажами. Добродушную и обаятельную женщину-механика сыграла комедийная актриса Эми Седарис, озвучившая персонажей в популярных мультсериалах и мультфильмах — «Шреке», «Времени приключений», «Обычном шоу» и других. Очень жаль, что её героине не досталось побольше экранного времени.

Роль охотника-неофита Торо Каликана исполнил молодой актёр Джейк Каннавеле. До «Мандалорца» он играл в основном в короткометражках, и это очень заметно. У персонажа Каннавеле столько же сцен в скромном хронометраже серии, сколько и у главного героя, — и он не запоминается совсем. А его резкое перерождение из трусоватого простофили в хладнокровного жадного убийцу и вовсе происходит за секунду и ничем не подкрепляется.

Охотница за головами Фенекк Шанд довольно шаблонна. Она крутая и коварная — что в конечном счёте не очень ей помогает. Пожалуй, интереснее всего личность самой актрисы Вен Минг-На. Помните фильм Street Fighter 1994 года? Там она сыграла Чун Ли! А ещё Вен озвучила Мулан в мультфильме и сыграла в «Агентах Щ.И.Т.».

Четвёртый персонаж появляется всего на пару секунд в самом конце эпизода и не раскрывает своей личности, но именно он двигает повествование вперёд и привносит интригу. Похоже, ноги и плащ в кадре принадлежат ещё одному мандалорцу. Или нет? Уже появилось с десяток фанатских теорий: незнакомца окрестили и Бобой Феттом, и Доктором Афрой из комиксов. Но, скорее всего, это глава Гильдии охотников за головами Гриф Карга, которого мы видели в прошлых эпизодах.