Какие сериалы посмотреть? Март 2019

В марте каналы и стриминговые сервисы выходят из спячки. На малые экраны возвращается целая пачка полюбившихся шоу, а вместе с ними запускается и целый ряд новых — и некоторые могут стать весьма достойными. В мартовской подборке — продолжение циничного детектива про алкоголика и синего единорожка, сериальная адаптация вампирской комедии, шоу про тайный орден волшебников, второй сезон «Американских богов» и скандальное возвращение главной научно-популярной передачи про космос.

«Американские боги», 2 сезон (American Gods)

Когда и где? 10 марта на Starz

Что? Мифологическое городское фэнтези, экранизация книги Нила Геймана

О чём? О простом парне по имени Тень, который после выхода из тюрьмы пытался начать новую жизнь, но неожиданно ввязался в противостояние старых и новых богов, тайно живущих в нашем мире. Скандинавский бог Один со своими последователями бросил вызов иконам современного мира вроде Медиа и Техномальчика, чтобы вернуть утраченное некогда влияние. Вместе с самим Тенью между молотом и наковальней оказалась и его жена Лора, воскресшая после автокатастрофы.

Чего ждём? Продолжения стильной экранизации, но с некоторыми опасениями. В 2018 году сериал покинули шоураннеры Брайан Фуллер и Майкл Грин, вслед за ними ушла и актриса Джиллиан Андерсон. Проект возглавил Джесси Александер, однако он не справился со сценарием финала сезона — и его отстранили от работы. Впрочем, промо-кадры дают понять, что не всё потеряно: похоже, создатели сохранили безумный дух первого сезона. Кроме того, по данным СМИ, канал уже ищет шоураннера на третий сезон, хотя второй ещё даже не вышел.

«Реальные упыри / Чем мы заняты в тени» (What We Do in the Shadows)

Когда и где? 27 марта на FX

Что? Комедия про вампиров, спин-офф одноимённого фильма Тайки Вайтити

О чём? О простых современных вампирах, которые снимают одну квартиру на всю компанию. В фильме дело происходило в Веллингтоне (Новая Зеландия), в сериале местом действия стал Нью-Йорк. Упырям не чуждо ничто человеческое, но они на столетия отстали от жизни. А ещё существуют энергетические вампиры! И все они рассказывают на камеру, как им живётся.

Чего ждём? Пародии на клише вампирских фильмов. Судя по трейлеру, сериал сохранил юмор шикарного оригинала. Режиссёр — всё тот же Вайтити, сценарист — всё тот же Джемейн Клемент, а вот актёрский состав новый. Среди прочих, одну из ролей исполнил знаменитый мим Даг Джонс («Лабиринт Фавна», «Хеллбой», «Форма воды»).

«Хэппи!», 2 сезон (Happy!)

Когда и где? 27 марта на Syfy

Что? Комедийный трип-боевик

О чём? О бывшем полицейском Нике Саксе, ныне алкоголике и наёмном убийце. В прошлом сезоне он случайно узнал тайну, за которой охотятся бандиты, а его дочь похитил маньяк в костюме Санты. Бывший коп вынужден искать девочку и спасаться от гангстеров, и всё это — под комментарии синего единорога по прозвищу Хэппи, которого почему-то видит только Ник.

Чего ждём? Первый сезон закончился на мощном клиффхэнгере и оставил несколько любопытных сюжетных завязок. Так что мы ждём развития истории — а также брутальности, мрачняка и циничных шуток. Если первый сезон был посвящён Рождеству, то действие второго будет происходить на Пасху.

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«Космос: Возможные миры» (Cosmos: Possible Worlds)

Когда и где? В марте на каналах Fox и National Geographic

Что? Продолжение одной из самых известных научно-популярных передач, запущенной ещё Карлом Саганом в 1980-е

О чём? О тайнах космоса. Популярный учёный-астрофизик Нил Деграсс Тайсон будет вещать с экранов про чёрные дыры, далёкие звёзды и сотворение Вселенной. В этом сезоне создатели передачи хотят уделить больше внимания внеземной жизни и другим мирам.

Чего ждём? Возвращения шоу после пятилетнего перерыва. Fox собрали команду тех же авторов, в том числе и продюсера Сета Макфарлейна, который сейчас работает над «Орвиллом». Однако в назначенную дату — 3 марта — сериал может и не выйти, поскольку астрофизик оказался в центре скандала. Две женщины обвинили его в непристойном поведении, и теперь Fox занимается расследованием этих случаев.

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«Звёздная принцесса и силы Зла», 4 сезон (Star vs The Forces of Evil)

Когда и где? 10 марта на Disney XD

Что? Комедийный фэнтези-мультсериал

О чём? О девочке Стар («Звёздочка» в нашем дубляже), которая прибыла учиться по обмену и поселилась в семье простого паренька Марко. На самом деле Стар — принцесса из параллельного мира, умеющая творить заклинания и разговаривать с волшебными созданиями. Вместе с Марко они бьются с врагами, которые очень хотят добраться до Стар и захватить её родное королевство.

Чего ждём? Заключительного сезона, который расставит все точки над «i», завершит арки с новыми персонажами и даст ответы на оставшиеся вопросы. Третий сезон уже сильно прибавил в размахе и драматизме — чего только стоила Битва за Мяуни в семи эпизодах, которая наглядно показала, насколько серьёзным может быть этот сериал. Ждём примерно того же и от финала.

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The OA, 2 сезон

Когда и где? Все серии выйдут 22 марта на Netflix

Что? Философская притча про околосмертные переживания

О чём? О слепой девушке Прейри Джонсон, пропавшей без вести. Спустя семь лет она — уже зрячая — неожиданно вернулась в родной город, где нашла группу единомышленников, готовых поверить в её странную и удивительную историю. Прейри рассказала им не только об ужасных экспериментах, в ходе которых её насильно отправляли в кому, но и о посмертном опыте, который подарил девушке таинственные способности.

Чего ждём? Авторскую работу Брит Марлинг, напоминающую её прошлые фильмы о сверхъестественных ощущениях и духовном развитии. Скорее всего, нас снова ждут псевдонаучные объяснения, рваный сюжет и — вместе с тем — любопытный взгляд на человеческие ценности.

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«Любовь, смерть и роботы» (Love, Death & Robots)

Когда и где? Все серии выйдут 15 марта на Netflix

Что? Сборник анимационных короткометражек

О чём? Обо всём. Ролики не будут связаны ни сюжетом, ни сеттингом, у них даже нет единого стиля — это просто собрание «провокационных и эклектичных историй».

Чего ждём? 18 роликов по 5–15 минут. Видео выполнены в разных техниках, от двухмерной анимации до фотореалистичного 3D. Жанры тоже разнообразны: от научно-фантастических и фэнтезийных историй до комедий. Есть даже скетч про Гитлера. Проект курируют два постановщика — Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Семь», «Зодиак»). Второй уже работал с Netflix — он поставил сериал в жанре психологического триллера «Охотник за разумом».

«Орден» (The Order)

Когда и где? Все серии выйдут 7 марта на Netflix

Что? Мистическая драма о тайном ордене волшебников

О чём? О первокурснике Джеке Мортоне, который почти случайно узнаёт о существовании в университете тайного ордена волшебников и присоединяется к нему. Он начинает изучать секреты магии, узнаёт о прошлом своей семьи и о грядущей битве с оборотнями.

Чего ждём? «Дневники Гарри Поттера и леденящие душу приключения Сумеречных охотников». Этот один из самых популярных комментариев к трейлеру очень хорошо его описывает. «Орден» кажется бюджетной и «стерильной» версией «Волшебников» или новой «Сабрины» — пока что, увы, не видно никакой изюминки.

«А теперь — апокалипсис» (Now Apocalypse)

Когда и где? 10 марта на Starz

Что? Психоделическая комедия о таинственном заговоре

О чём? О компании друзей во главе с заводилой Улиссом, которые отправляются в Лос-Анджелес «искать любовь, секс и славу». Они развлекаются, кутят в клубах и просто отлично проводят время. Но вскоре Уллис обнаруживает, что его втянули в таинственный заговор. Или ему всё показалось, и то был просто наркотический трип?

Чего ждём? Диковатого безумия в духе «Хэппи!» в сочетании с молодёжной комедией про секс. Над шоу работают режиссёр Грегг Араки («13 причин почему», «Ривердейл», «Преступление по-американски») и продюсеры Грегори Джейкобс и Стивен Содерберг («11 друзей Оушена»). Вряд ли сериал успеет сильно надоесть — в нём будет всего 10 эпизодов по полчаса.

«Осмоc» (Osmosis)

Когда и где? Все серии выйдут 29 марта на Netflix

Что? Фантастическая мелодрама с элементами триллера

О чём? О Париже ближайшего будущего, в котором разработали совершенную технологию по поиску партнёра. Она основана на анализе мыслей и образа действий каждого человека. Несколько добровольцев соглашаются поучаствовать в эксперименте, но они не догадываются, что их личные данные могут быть скомпрометированы.

Чего ждём? Мелодраматическую французскую версию «Чёрного зеркала». Авторы хотят изучить, какую цену готов заплатить человек, чтобы найти родственную душу. И хотя подобные темы уже исследовал сериал Чарли Брукера, есть шанс, что французское шоу копнёт ещё глубже.

«Ханна» (Hanna)

Когда и где? Все серии выйдут 29 марта на Amazon

Что? шпионский экшен-триллер, ремейк одноимённого фильма.

О чём? О девушке-суперсолдате по имени Ханна, за которой охотятся агенты ЦРУ. В ходе противостояния она пытается узнать правду о своём прошлом. В младенчестве отец Ханны похитил девочку из секретной лаборатории, а затем много лет учил её навыкам боя и владению оружием.

Чего ждём? Оригинальная австрийская «Ханна» вышла в 1997 году, а в 2011-м появилась американская версия с Сиршей Ронан в главной роли. Судя по первому эпизоду нового ремейка, который отдельно выложили в феврале, нас ждёт неплохой экшен в духе недавнего «Джека Райана» от Amazon и более глубокая по сравнению с оригиналом история самой Ханны. Отдельная интрига — сюжетная линия о некой лаборатории, где, похоже, ЦРУ и создавало супербойцов.