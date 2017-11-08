Вот и все. В вашем доме играет музыка, но вы ее не слышите. Хорошо, если это произошло, пока вы спали. Плохо, если при этом ваши пассажиры кричали от ужаса. Воннегут сказал бы: «Такие дела». Дуглас Адамс сказал бы: «Без паники!». А покойный Дамблдор сказал так: «Для высокоорганизованного разума смерть — это еще одно приключение».

Вегеций говорил: «Хочешь мира — готовься к войне». А если хотите нормальной жизни, самое время готовиться к смерти. Да, тема щекотливая и невеселая, однако есть мнение, что жизнь — это шутка, а смерть — смех. Мы продолжаем цикл статей «что делать, если…» и публикуем инструкцию о том, что делать, если температура вашего тела сравнялась с комнатной. Читайте, пока не поздно!

Что там, после смерти?

В основе верований о жизни после смерти лежит банальная человеческая жадность. Мы прилежно учимся, потом работаем, копим деньги, интересно путешествуем, вкусно кушаем, воспитываем детей… а тут вдруг бах! — и нитевидный пульс. Позвольте! — скажет кто-то, — неужели я столько лет старался зря? Неужели все, что было накоплено непосильным трудом, пропадет впустую?

Строго говоря, энтропии наплевать на ваш дом, ваше дерево и вашего сына, но тысячи лет назад люди об этом ничего не знали, поэтому проблема сохранения жизненных достижений решалась несколько иначе. Некоторые религии учат, что все сущее — иллюзия, прах и суета сует, в силу чего нужно с рождения блюсти аскезу и усиленно готовиться к эмиграции в лучший мир.

Другие верования предлагают серьезные перспективы карьерного роста — например, переселение души навозного жука в тело богача (если не повезет, наоборот). Наконец, некоторые оптимисты верят, что на том свете их ждет вечная битва попеременно с вечным пиршеством, либо цветущий сад с волоокими гуриями.

Характерно, что канонические представления о райских наслаждениях не предполагают их разнообразия. Статистически, за все время существования человечества на тот свет угодили миллиарды людей. Христианское большинство якобы обязано бренчать на арфах независимо от того, что кто-то из праведников мечтает сходить на рыбалку. Богословы утверждают, что в раю у души нет определенных занятий, а пение гимнов есть лишь аллегория некоего концентрированного блаженства. Иными словами — никаких компьютерных игр или эротических приключений. Просто сидите на облаке и наслаждайтесь изо всех сил.

Наказания, приготовленные мировыми религиями для особо отличившихся граждан, также весьма однообразны. Как правило, адские муки подозрительно напоминают будни шахтеров: подземелье, жара (либо холод, как в Нифльхейме), жуткая вонь, и везде ходят какие-то чумазые черти. Различия лишь в деталях: смерть с косой, лодка из ногтей мертвецов, либо контрольное взвешивание сердца и пера. Все эти формальности нужны лишь для того, чтобы вы могли с грязной совестью сидеть около сталактита и испытывать абстрактные страдания.

Для начала вы призрак

Крупнейшие мировые религии не дают подробных инструкций о необходимых действиях людей после смерти, поскольку на том свете все должно быть интуитивно понятно. Однако существуют некоторые нормы поведения, которых следует придерживаться в загробном мире.

Многие конфессии утверждают, что при расставании души с телом она еще некоторое время присутствует на Земле. Также есть мнение, что дух усопшего не всегда понимает, что с ним произошло. Если вы видите группу врачей то снизу, то со стороны — значит, в реанимации есть хороший дефибриллятор. Если члены семьи вас демонстративно игнорируют и выглядят унылыми, а все зеркала в доме закрыты простынями — насторожитесь.

Если вы провалились в темноту, а потом вынырнули из нее и увидели над собой разумных тараканов с наноскальпелями — поздравляем, решение заморозить голову в азоте было верным. Если вы очутились в пассажирском самолете, а на соседних креслах сидят Том Круз с Джоном Траволтой — снова поздравляем, вы освободили свой тэтан от бремени условностей и летите с Тиджиэка (Земли) домой в родную галактику. Теперь вы можете напрямую воздействовать на пространство и время. Сайентологи действительно в это верят! С вас 420 долларов за лекцию.

Поняв, что венки и еловый лапник принесены в дом не для маскировки, вы можете использовать оставшееся время (в православной традиции — 40 дней) с пользой. Для начала, выясните пределы ваших возможностей. Вполне вероятно, что душа способна перемещаться в пространстве со скоростью мысли и воздействовать на окружающие предметы.

Если так — отправляйтесь путешествовать. Пускай вам не удастся себя показать, зато можно других посмотреть, а заодно и совершить несколько добрых дел. Загляните в центр Земли или под Сфинкса (разве не интересно, что там?), обыщите Гималаи на предмет существования йети, напишите на Марсе крупными буквами «Yankee go home!» либо аккуратно наденьте на правую руку спящего Президента США трехлитровую банку и пощекочите его в носу.

Постарайтесь удержаться от соблазна сообщить близким, что у вас все в порядке. Ничего у вас не в порядке, вы умерли. Если планируете провести остаток вечности в раю — не пытайтесь грабить банки, мстить врагам или подглядывать за фотомоделями в душе. На всякий случай избегайте экзорцистов, колдунов, а также древних руин и священных мест. С другими призраками или волшебными существами, если таковые найдутся, ведите себя как с обычными покойниками. То есть или хорошо, или никак.

Смерть из фильмов «Седьмая печать», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Клик» и комиксов Sandman.

Пора на тот свет

Что будет, когда время вашего пребывания на Земле истечет? Единого мнения на этот счет нет. Возможно, за вами придет Ангел Смерти. Не нужно справляться о здоровье его лошади Бинки. Скорее всего, настоящая Смерть не читала Терри Пратчетта и не оценит такой шутки. Классический случай (темный тоннель и свет впереди) требует особого внимания. Даже если вы на 100% уверены, что умерли, — смотрите под ноги. Возможно, вас до сих пор не отпустило, поэтому есть риск наступить на контактный рельс.

Кстати, другие работы художника, который это нарисовал: Сюрреализм Джима Уоррена На картинах Уоррена морские волны превращаются в лошадей, облака — в людей, утёсы и водопады — в лица. И всё это безо всякого компьютера!

При переходе на новый уровень существования сохраняйте спокойствие, не создавайте заторов в очереди, не пытайтесь послать друзьям смс-ку с просьбой поставить за вас пару свечек. В христианском раю не рекомендуется кричать «Аллах Акбар!», требовать гурий и ящик Дон Периньона, сообщать Богу, что он умер, либо интересоваться у ангелов, в каком количестве они могут танцевать на острие иглы. В аду считается дурным тоном кричать «IDDQD!», искать телепорты, называть Сатану Сотоной и фотографироваться около бездонного котла с навозом, приготовленным для Уве Болла.

Первые 2—3 столетия можно потратить на поиски всех своих предков. Не удивляйтесь, если после тысяч рукопожатий и перечислений всех приставок «пра-пра-пра-» вы наткнетесь на негра или обезьяну.

Если с вами свяжется медиум, ни в коем случае не помогайте ему раскрывать древние тайны или распутывать громкие преступления (даже если души жертв лично просят вас передать на Землю приметы убийцы). Велик шанс, что в этом случае медиум быстро присоединится к вам.

Как скоротать вечность? Закрашивайте белые пятна истории. Найдите Эйнштейна и поинтересуйтесь, относительно чего он сейчас существует. У Леонардо да Винчи можно спросить про улыбку Джоконды, у Гагарина — про тайну его гибели, у тамплиеров — про спрятанное золото, у Толкина — про форму ушей эльфов, а у Лавкрафта — про то, как он относится к пришествию Ктулху.

Рай

Христианский рай (евр. «сад») находится в Эдеме на востоке от Палестины. Его охраняет херувим с пламенным мечом (Быт.3:24). Согласно более поздним учениям рай переместился на небо и стал некой упорядоченной структурой — «небесным градом», ворота в который охраняет апостол Петр (Матф.16:17-19), он же первый Папа Римский. В раю находится дерево познания (традиционно — яблоня), плоды которого стали инструментом грехопадения человека. Можно ли вознесшимся душам употреблять эти яблоки, Библия не уточняет.

Исламский рай (джанна) — тоже напоминает ботанический сад, где текут реки из молока, вина и меда. В отличие от Библии, Коран дает подробное описание райского быта. Все души будут одного возраста (33 года). Им прислуживают вечно юные отроки. Еда и благовония подаются в драгоценных сосудах. Все жены — вечно девственные и вечно молодые. Рай делится на несколько уровней для разных категорий праведников.

В индуизме души дожидаются следующей реинкарнации в Сварге (райские миры на горе Меру), либо в Нараке (подземном царстве мертвых). Высшая цель «круговорота душ» — Мокша, полное единение с Богом (в буддизме разрыв цикла перерождений называется «нирвана»).

Ад

Ад (от греческого «место, лишенное света») состоит из 9 кругов для разных категорий грешников и некрещеных. Следуя этой логике, основное население христианского ада должны составлять иноверцы (мусульмане, буддисты и т. п.), а не христиане. Основной досуг падших душ связан со зловонным пламенем, котлами кипящей серы и прочими садистскими фантазиями средневековых теологов.

В исламском аду грешники скованы цепями либо погружены в кипящую смолу. Здесь дует ветер самум (приносящий пыле-песчаные бури) и растет дерево заккум, плоды которого представляют собой головы дьяволов. Последние служат пищей грешникам. При желании можно искупаться в двух озерах: одно из кипятка, другое из гноя.

Буддийский ад — место очищения грешной души страданиями для последующего ее перерождения. Расположен под материком Джамбудвипа с южной стороны горы Сумеру. Пребывание на самом нижнем его слое длится 339738624х1010 лет. Души варятся в расплавленном железе, их колют трезубцами, разрывают движущимися скалами и тыкают копьями до тех пор, пока пламя не пойдет из носа. В верхних, холодных уровнях ада души находятся на ледяном ветру до тех пор, пока не растрескаются от мороза.

К реинкарнации следует относиться с недоверием. Тут не угадаешь. Воплощение в навозного жука — не самый плохой вариант для Древнего Египта, а перерождение в аристократа, как бы здорово это ни звучало, может сделать вас принцем вымирающего племени амазонских пигмеев за три дня до династического переворота. А если вам предложат возродиться в собственном теле через несколько дней после смерти, это означает лишь одно:

Итак, вы — зомби!

Для классических зомби у нас есть лишь три совета: медленно идите вперед, стоните: «Мозги, мозги!» и кусайте живых людей. Впрочем, за последние годы ожившие мертвецы заметно поумнели и стали проявлять творческие наклонности, так что если судьба дает вам второй шанс, воспользуйтесь нашими советами.

Для начала нужно откопаться из могилы. Ума Турман в «Убить Билла» сделала это с помощью кунг-фу и маникюра. Если кинофильмы врут и зомби не обладают сверхчеловеческой силой, взломать доски свежего гроба будет трудно. Случаи захоронения людей, впавших в летаргический сон, показывают, что гроб изнутри можно лишь поцарапать, но не разбить. Обычный человек в могиле потеряет сознание через 5, а умрет через 15 минут, но у зомби есть преимущество: он уже мертв. Доски можно расковырять металлическими предметами — застежкой часов, пуговицами или пряжкой ремня.

Сделать это нужно как можно быстрее, пока земля еще рыхлая. В 1943 году солдат Геннадий Пономарев, похороненный в братской могиле, выбрался из-под тел товарищей и без труда прорыл 1 метр мягкой почвы. В 2002 году американец Форрест Бауэр, похороненный преступниками в обычной могиле, очнулся и выбрался наружу благодаря мягкости песчаного грунта. В России по санитарным нормам захоронение производится на глубине не менее полутора метров.

На поверхности вам следует как можно скорее определить пределы своих возможностей. Как быстро вы двигаетесь? Превращается ли укушенный вами человек в зомби? Можете ли вы, как представитель нечисти, пересекать текущую воду (ручьи, реки, подземные магистрали водоснабжения)? В кино часто показывается, что зомби не умеют плавать и иногда ходят по дну. Это чепуха. Газовое раздутие делает трупы гораздо легче воды.

Пока разложение не стало слишком заметным, зомби может оставаться частью человеческого общества (здесь пригодится парфюмерия, грим или костюм мотоциклиста с шлемом). Фантастика и фэнтези не акцентируют на этом внимание, но в теплом климате разложение идет очень быстро. В течение 24 часов глаза проваливаются, а роговица теряет прозрачность. Через 1—3 дня ткани приобретают зеленоватый оттенок, вены темнеют. Образующие газы раздувают тело, глазное яблоко разжижается, кожа становится хрупкой, покрывается пузырями, трескается. Примерно через месяц может начаться разрушение скелета, и карьера зомби будет прервана.

Чтобы замедлить этот процесс, следует сразу же заполнить желудок крепким алкоголем. Вампиры спят в гробах, а для зомби самым простым вариантом будет холодильник с температурой чуть выше 0 градусов. Идеальный способ сохранения своего тела — ванна с формалином или 70% спиртом (для лучшей сохранности тело рекомендуется обработать изнутри). Регулярные купания продлевают жизнь после смерти на неопределенный срок.

Если вы можете превращать других людей в себе подобных — сразу же проверьте на них все известные уязвимости зомби. Не вредят ли вам драгоценные металлы, святая вода, крест, повреждение мозга или отсечение головы? Возможно, вам понадобится защитить себя с помощью специальной одежды или шлемов (армейских или милицейских). Зомби крайне редко используют оружие, однако если ваши «отпрыски» будут достаточно сообразительными, ничто не мешает дать им в руки автоматы.

С такой армией милитаризованных зомби можно захватить весь мир. Вам вряд ли удастся стать ее главнокомандующим — ведь даже самые сообразительные зомби привыкли действовать толпой, но зато ваши коллеги никогда не конфликтуют друг с другом, презирают страх и идут до конца. Избегайте холодов, постоянно перемещайтесь (правительство имеет дурную привычку применять против зомби ядерное оружие) и помните, что если вы питаетесь мозгами, то не стоит уничтожать людей окончательно. Ваша цель — цивилизация зомби, использующая живых рабов в качестве еды, рабочей силы и источника пополнения своих редеющих рядов. Заселяйте другие планеты — ведь вам не нужен кислород! — и отправляйтесь к звездам. Пускай братья по разуму узнают, что смерть — это только начало.

А что если вы вампир?

Если вы очнулись в гробу с удлинившимися клыками, ночным зрением и жутким сушняком — значит, впереди будет много интересного. Начальные рекомендации примерно те же, что и для зомби. Выбирайтесь из могилы, только делайте это очень осторожно. На небе может светить солнце.

Вампиры имеют перед зомби два важных преимущества: они не гниют и владеют магией. Нужно выяснить — какой именно. Вы наверняка сильны, быстры и ловки, а органы чувств работают гораздо эффективнее. Можете ли вы превращаться в животных или туман? Летать, регенерировать, подавлять чужую волю, повелевать дикими зверями?

Проверьте основные вампирские мифы. Отражаетесь ли вы в зеркале, отбрасываете ли тень? Способны ли вы входить в чужой дом без приглашения? Можно ли утолять жажду кровью животных? Достаточно ли укуса для создания другого вампира, или нужно ввести в вены жертвы вашу кровь? Используйте созданного вами вампира в качестве подопытного кролика. Как влияет на него серебро? Осиновый кол? Чеснок? Солнечный свет? Библия, распятие, святые места?

От осинового кола хорошо помогает легкий бронежилет, от солнечного света — закрытая одежда, грим и очки. Неясно, почему запах чеснока должен отпугивать вампиров, ведь последние не нуждаются в дыхании. Аллицин (активное вещество чеснока) нестабилен, а потому малопригоден для создания оружия против вампиров.

Самый простой способ сохранения крови — замораживание. Для переливания она уже не подойдет, но в пищу сгодится. Свертывание крови предотвращает цитрат натрия (продается в аптеках). От серебра теоретически может помочь раствор обычной соли (NaCl), который взаимодействует с этим металлом, образуя нерастворимый хлорид серебра.

Что касается ваших планов на будущее — постарайтесь «лечь на дно» и присмотреться к окружающим повнимательнее. В отличие от зомби, вампиры не распространяются по миру со скоростью эпидемии. Если верить фантастическим стереотипам, кровососы тяготеют к уединению и скрытности. Возможно, рядом с вами действует региональная ячейка какого-нибудь вампирского клана. Вряд ли ее члены будут счастливы, если вы начнете грызть глотки солистам «Фабрики звезд» и манипулировать Совбезом ООН. То же самое касается вашей личной жизни. Не следует превращать родных и близких в вампиров только потому, что вам тяжело с ними расставаться.

Самое разумное в данной ситуации — добыть немного денег для безбедного существования, после чего учиться, учиться и еще раз учиться. У вампиров есть огромное преимущество перед смертными — они могут потратить на учебу несколько сотен лет и стать умнее любого нобелевского лауреата. Интеллект поможет бороться со скукой, обеспечит вас всеми благами цивилизации и даст возможность влиять на судьбы людей без применения вампирских суперспособностей.

Жить, как известно, хорошо. А хорошо умереть — еще лучше. Нет, не надо строить себе монументальных гробниц, начиненных ловушками, или договариваться о превращении своего праха в брильянт или отправлении его в космос. Просто относитесь к этому с юмором. Жизнь пройдет гораздо легче, и не нужно будет расстраиваться из-за такой мелочи, как ее прекращение.

И последний совет. Существует поверье, что на глаза или в рот покойнику следует класть монеты — плату Харону за перевоз через Стикс. Таким образом, умерший может переносить с собой на тот свет физические объекты. Если вы часто выпиваете, ругаетесь матом и не любите «Мир фантастики» — обговорите в завещании, что в гроб вас уложат в обнимку с огнетушителем. Пригодится.