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Художник Роман Папсуев (Amok)

Арт, Избранное
 158 (Октябрь 2016)
Художник Роман Папсуев (Amok). Промо-арт для браузерной игры «Легенда: Наследие драконов»

Промо-арт для браузерной игры «Легенда: Наследие драконов»

Вы наверняка видели в Сети Илью Муромца, Василису Премудрую, Соловья-разбойника и других персонажей русского фольклора, изображённых как герои современного фэнтези. Их нарисовал Роман Папсуев, он же Амок — знаменитый художник-иллюстратор, чьими работами восхищался сам Джордж Мартин. А ещё Роман пишет собственные книги, трудится в геймдеве и готовится издать шикарный артбук. В общем, с ним есть о чём поговорить.

Об авторе

Художник Роман Папсуев (Amok)

Роман Папсуев, известный под псевдонимом Амок, прославился как художник-иллюстратор. Он оформлял книги Веры Камши, Ника Перумова, Александра Зорича, рисовал иллюстрации к собственным фантастическим романам, а портреты героев «Песни льда и пламени» в его исполнении оценил сам Джордж Мартин. Папсуев также работал над настольными и компьютерными играми; сейчас он художник в отечественной студии IT Territory. В 2004-м МирФ признал Папсуева лучшим художником года.

Роман, вы не получали профильного образования. Жалеете об этом?

В принципе, да. Классическое академическое образование помогает любому художнику освоить базис и наработать технику. Я этого был лишён, поэтому долго тыркался из стороны в сторону, фактически вслепую, пытаясь научиться рисовать. Конечно, приятно самому обнаруживать какие-то вещи в плане техники. И не очень приятно через какоето время узнавать, что эти вещи преподают чуть ли ни на первом курсе художественного училища. В итоге получается чудовищная трата времени на изобретение велосипеда.

Художник Роман Папсуев (Amok). Промо-арт для браузерной игры «Территория-2»

Промо-арт для браузерной игры «Территория-2»

Вот комиксы, например. Я рисовал-рисовал комиксы, тужился, страдал, находил какие-то, как мне казалось, интересные решения, а потом, спустя много лет, купил книгу Стэна Ли «Как рисовать комиксы» и обнаружил, что всё делал не так. А то, что делал правильно, уже давно было изобретено. Так что, если есть склонность к рисованию, лучше идти учиться. Не стоит бояться потерять свою уникальность и неповторимость. В конце концов, никто не мешает потом поломать все эти базисы и придумать что-то своё.

Художник Роман Папсуев (Amok). Промо-арт для браузерной игры «Легенда: Наследие драконов»

Промо-арт для браузерной игры «Легенда: Наследие драконов»

Расскажите об «Ириске и Звезде Забвения» — вашем совместном проекте с Вадимом Пановым. Каково это — работать в соавторстве? Что каждый из вас вложил в текст?

Художник Роман Папсуев (Amok). Обложка книги «Ириска и Звезда Забвения»

Обложка нашей с Вадимом Пановым книги «Ириска и Звезда Забвения»

С Вадимом я мимолётно познакомился ещё в далёком 2008 году, но мы никогда с ним не работали, хотя я с удовольствием читал его книги. В конце 2015-го Вадим со мной связался и рассказал про новую книгу, которую он задумал писать, — приключенческую сказку для подростков. Он объяснил идею и предложил поработать вместе, при этом настояв, что я буду соавтором книги. Я, честно говоря, отбрыкивался от идеи соавторства довольно долго, поскольку резонно считал, что моя работа исключительно оформительская и к тексту я не имею никакого отношения. Однако Вадим упирал на то, что мы вместе творим новый мир: он словами, я — рисунками. Так и получилось в итоге.

Должен сказать, что с Вадимом очень приятно и просто работать. Он легко принимал все мои предложения относительно внешности героев, а я старался сделать иллюстрации живыми, насколько это возможно, и привнести толику фэнтези-эпичности в мир Прелести. Поэтому в итоге «Ириска и Звезда Забвения» получилась даже слегка мрачноватой, но Вадим согласился, что это уместно. Если уж битва, так битва. Если отвратительный злодей, значит, и выглядеть он должен соответственно.

Художник Роман Папсуев (Amok). Промо-арт для браузерной игры «Троецарствие»

Промо-арт для браузерной игры «Троецарствие»

Как по-вашему, в чём главная разница между книгами (и рисунками), ориентированными на взрослых и на детей?

В тормозах. Поясню. Когда ты пишешь книгу для взрослых, тебе тормоза фактически не нужны (разве что внутренние, как мне кажется). А вот когда для детей — вот тут уже начинаешь думать, а как это будет восприниматься детьми? Не навредит ли? Вообще, для детей писать-рисовать — это адски сложная задача. Причём, как мне кажется, писать намного сложнее, поскольку при рисовании просто нужно соблюдать базовые правила. Например, не изображать то, что называется gore (кровища), откровенно эротическое что-то, ну и тому подобное. Детскую психику травмировать легко, поэтому нужно быть очень аккуратным. К счастью, у нас с Вадимом была «под рукой» целевая аудитория — дочки Вадима, которые и помогали нам решать разные сложные задачи.

Художник Роман Папсуев (Amok)

Промо-арт для браузерной игры «Джаггернаут»

Расскажите про ваш проект «Сказки Старой Руси». Как он родился, как развивался, была ли для вас неожиданностью его огромная популярность?

Художник Роман Папсуев (Amok). Сказки старой Руси

Проект родился в интернете, а точнее — на Фейсбуке, куда я начал выкладывать первые картинки этого цикла. Тема была очень сложная — я решил взять героев русских народных сказок и поместить их в игровую вселенную, попробовать исследовать их с визуальной точки зрения, предложить фэнтези-интерпретацию всем известных персонажей. Я прекрасно понимал, что проект может вызвать вал негодования, поэтому действительно очень удивился, как много людей восприняли мою идею с энтузиазмом и одобрением. В итоге проект развивается до сих пор. Сейчас я вовсю работаю над подготовкой артбука, открыл официальные сообщества проекта на Фейсбуке и Вконтакте — там можно ознакомиться и с проектом, и с историей его создания, и с общей концепцией. Очень люблю этот проект, поэтому останавливаться не намерен.

Художник Роман Папсуев (Amok). Сказки старой Руси

Водяной верхом на соме, проект «Сказки Старой Руси»

Сейчас этот цикл — чёрно-белый. Не думали сделать цветную версию?

Он не весь чёрно-белый (а точнее — в сепии). Я уже выкладывал кое-какие цветные картинки, когда демонстрировал зрителям будущее содержимое артбука. Однако хочу сказать, что артбук будет в основном именно в сепии. Это решение я принял, когда увидел, насколько хорошо зрители-читатели реагируют именно на монохромную гамму. Она даёт возможность пофантазировать, остаётся какая-то незавершённость, недосказанность, а это очень и очень многим импонирует. Стимулирует фантазию. В артбуке, безусловно, будут цветные картинки, но они все будут связаны с оформлением самой книги и с локациями, где живут герои.

Василиса Прекрасная
Елена Кощеевна Премудрая

Как я понимаю, вы трудитесь над «Сказками» в перерывах между основной работой. Остаётся ли время ещё на что-нибудь?

Я работаю над «Сказками» по ночам, где-то с часа ночи до пяти-шести утра. С десяти до семи я на основной работе. Остаются вечера, которые я провожу как захочется. В общем, пока я такой ритм жизни тяну, и меня всё устраивает.

Как относитесь к комментариям в духе, что-де и богатыри у вас неправильные, и доспехи должны иначе выглядеть, и вообще «всё не так было»?

Художник Роман Папсуев (Amok) Промо-арт для мобильной игры «Эволюция»

Промо-арт для мобильной игры «Эволюция»

Как я уже говорил, тема сложная, поэтому возмущение некоторых людей мне абсолютно понятно. Я сам вырос на картинах Васнецова и Билибина, на фильмах Птушко и Роу. К сожалению, критикующие мой проект комментаторы слишком поверхностно знакомы и с фольклором, и с историческими реалиями. Поэтому им я бы посоветовал в первую очередь почитать оригинальные, не адаптированные варианты русских народных сказок — например, трёхтомник А.Н. Афанасьева. И былины обязательно, чтобы сами оценили, какими были богатыри.

Что до оружия, то справочной литературы по его истории предостаточно, да и в интернете какие-то материалы найти не сложно. И самое главное: «Сказки Старой Руси» никак не связаны с реальным миром, с реальной историей и даже с реальным фольклором, поскольку я даю свою собственную трактовку текстов. А уж нравится эта трактовка или нет… Ну, кто-то всегда будет чем-то недоволен. Меня критиковали, например, что женщин я рисую слишком красивых, с выщипанными бровями. Ну что тут сказать?..

Илья Муромец
Добрыня Никитич
Алёша Попович

Нет ли опасений, что в будущем многие люди будут составлять представление о славянской мифологии именно по вашим работам?

Существование моего проекта никак не влияет на тот факт, что есть классика. И всегда будет. Проблема в том, что этой классике почти сто лет, а мир вокруг нас меняется стремительно. Если культура не будет адаптироваться к современным реалиям и замкнётся в себе, она закончит стагнацией и в итоге — вымиранием. Я искренне считаю, что нужно привлекать подрастающее поколение к изучению нашего богатейшего фольклора — любыми способами.

Художник Роман Папсуев (Amok). Промо-арт для браузерной игры «Джаггернаут»

Промо-арт для браузерной игры «Джаггернаут»

У моего проекта есть рейтинг, который я сам же и установил, — 14+. Сделал я это принципиально, поскольку считаю, что дети должны расти на добрых, адаптированных сказках, где добро всегда побеждает зло, все живут долго и счастливо и тому подобное. А вот когда они подрастут (и если сохранят интерес к сказкам), тогда можно потихоньку знакомить их с оригинальными вариантами. Ведь мои версии персонажей — как раз промежуточное звено между оригинальными и адаптированными сказками, они далеко не столь суровы, как в подлинных текстах былин, например. А в былинах есть всё — от сыноубийств до изнасилований и расчленёнки.

Художник Роман Папсуев (Amok). Картина «Эйгон и его сёстры» по книгам Джорджа Мартина

Картина «Эйгон и его сёстры» по книгам Джорджа Мартина, нарисованная специально для выставки в Лос-Анджелесе

Главное — не надо воспринимать мой проект слишком серьёзно и так из-за него переживать. Он был задуман на радость мне и моим друзьям, развился, стал чуть взрослее и интереснее, затем лёг в основу нового мира, но он по-прежнему остаётся тем, чем и задумывался, — фан-проектом, от слова fun.

Художник Роман Папсуев (Amok) «Дай-ка я разок посмотрю…», проект «Сказки Старой Руси»

«Дай-ка я разок посмотрю…», проект «Сказки Старой Руси»

Напоследок скажу, что чем больше будет новых идей, как интегрировать наше богатейшее наследие в современный мир, как популяризировать его, тем лучше. Я же не единственный и не последний человек, кто заинтересовался этой темой. Это делали до меня и будут делать после. Сейчас я «нащупал» нечто, что нравится многим людям. Но, думаю, вряд ли кто-то всерьёз будет изучать славянскую мифологию по моим фантазиям на тему. Возможно, они кого-то подтолкнут к изучению оригинальных текстов и настоящей мифологии, и тогда я буду считать свою задачу выполненной.

Художник Роман Папсуев (Amok). «Болотник», проект «Сказки Старой Руси»

«Болотник», проект «Сказки Старой Руси»

И в завершение разговора — что посоветуете начинающим художникам?

Мне очень часто задают этот вопрос. Ответ неизменен — учитесь и рисуйте. Практика, практика, практика.

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Екатерина Пташкина
Екатерина Пташкина
Выпускающий редактор журнала, главная по соцсетям, а также по точкам и запятым.


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