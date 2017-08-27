Художник Роман Папсуев (Amok)

Вы наверняка видели в Сети Илью Муромца, Василису Премудрую, Соловья-разбойника и других персонажей русского фольклора, изображённых как герои современного фэнтези. Их нарисовал Роман Папсуев, он же Амок — знаменитый художник-иллюстратор, чьими работами восхищался сам Джордж Мартин. А ещё Роман пишет собственные книги, трудится в геймдеве и готовится издать шикарный артбук. В общем, с ним есть о чём поговорить.

Об авторе Роман Папсуев, известный под псевдонимом Амок, прославился как художник-иллюстратор. Он оформлял книги Веры Камши, Ника Перумова, Александра Зорича, рисовал иллюстрации к собственным фантастическим романам, а портреты героев «Песни льда и пламени» в его исполнении оценил сам Джордж Мартин. Папсуев также работал над настольными и компьютерными играми; сейчас он художник в отечественной студии IT Territory. В 2004-м МирФ признал Папсуева лучшим художником года.

Роман, вы не получали профильного образования. Жалеете об этом?

В принципе, да. Классическое академическое образование помогает любому художнику освоить базис и наработать технику. Я этого был лишён, поэтому долго тыркался из стороны в сторону, фактически вслепую, пытаясь научиться рисовать. Конечно, приятно самому обнаруживать какие-то вещи в плане техники. И не очень приятно через какоето время узнавать, что эти вещи преподают чуть ли ни на первом курсе художественного училища. В итоге получается чудовищная трата времени на изобретение велосипеда.

Вот комиксы, например. Я рисовал-рисовал комиксы, тужился, страдал, находил какие-то, как мне казалось, интересные решения, а потом, спустя много лет, купил книгу Стэна Ли «Как рисовать комиксы» и обнаружил, что всё делал не так. А то, что делал правильно, уже давно было изобретено. Так что, если есть склонность к рисованию, лучше идти учиться. Не стоит бояться потерять свою уникальность и неповторимость. В конце концов, никто не мешает потом поломать все эти базисы и придумать что-то своё.

Расскажите об «Ириске и Звезде Забвения» — вашем совместном проекте с Вадимом Пановым. Каково это — работать в соавторстве? Что каждый из вас вложил в текст?

С Вадимом я мимолётно познакомился ещё в далёком 2008 году, но мы никогда с ним не работали, хотя я с удовольствием читал его книги. В конце 2015-го Вадим со мной связался и рассказал про новую книгу, которую он задумал писать, — приключенческую сказку для подростков. Он объяснил идею и предложил поработать вместе, при этом настояв, что я буду соавтором книги. Я, честно говоря, отбрыкивался от идеи соавторства довольно долго, поскольку резонно считал, что моя работа исключительно оформительская и к тексту я не имею никакого отношения. Однако Вадим упирал на то, что мы вместе творим новый мир: он словами, я — рисунками. Так и получилось в итоге.

Должен сказать, что с Вадимом очень приятно и просто работать. Он легко принимал все мои предложения относительно внешности героев, а я старался сделать иллюстрации живыми, насколько это возможно, и привнести толику фэнтези-эпичности в мир Прелести. Поэтому в итоге «Ириска и Звезда Забвения» получилась даже слегка мрачноватой, но Вадим согласился, что это уместно. Если уж битва, так битва. Если отвратительный злодей, значит, и выглядеть он должен соответственно.

Как по-вашему, в чём главная разница между книгами (и рисунками), ориентированными на взрослых и на детей?

В тормозах. Поясню. Когда ты пишешь книгу для взрослых, тебе тормоза фактически не нужны (разве что внутренние, как мне кажется). А вот когда для детей — вот тут уже начинаешь думать, а как это будет восприниматься детьми? Не навредит ли? Вообще, для детей писать-рисовать — это адски сложная задача. Причём, как мне кажется, писать намного сложнее, поскольку при рисовании просто нужно соблюдать базовые правила. Например, не изображать то, что называется gore (кровища), откровенно эротическое что-то, ну и тому подобное. Детскую психику травмировать легко, поэтому нужно быть очень аккуратным. К счастью, у нас с Вадимом была «под рукой» целевая аудитория — дочки Вадима, которые и помогали нам решать разные сложные задачи.

Расскажите про ваш проект «Сказки Старой Руси». Как он родился, как развивался, была ли для вас неожиданностью его огромная популярность?

Проект родился в интернете, а точнее — на Фейсбуке, куда я начал выкладывать первые картинки этого цикла. Тема была очень сложная — я решил взять героев русских народных сказок и поместить их в игровую вселенную, попробовать исследовать их с визуальной точки зрения, предложить фэнтези-интерпретацию всем известных персонажей. Я прекрасно понимал, что проект может вызвать вал негодования, поэтому действительно очень удивился, как много людей восприняли мою идею с энтузиазмом и одобрением. В итоге проект развивается до сих пор. Сейчас я вовсю работаю над подготовкой артбука, открыл официальные сообщества проекта на Фейсбуке и Вконтакте — там можно ознакомиться и с проектом, и с историей его создания, и с общей концепцией. Очень люблю этот проект, поэтому останавливаться не намерен.

Сейчас этот цикл — чёрно-белый. Не думали сделать цветную версию?

Он не весь чёрно-белый (а точнее — в сепии). Я уже выкладывал кое-какие цветные картинки, когда демонстрировал зрителям будущее содержимое артбука. Однако хочу сказать, что артбук будет в основном именно в сепии. Это решение я принял, когда увидел, насколько хорошо зрители-читатели реагируют именно на монохромную гамму. Она даёт возможность пофантазировать, остаётся какая-то незавершённость, недосказанность, а это очень и очень многим импонирует. Стимулирует фантазию. В артбуке, безусловно, будут цветные картинки, но они все будут связаны с оформлением самой книги и с локациями, где живут герои.

Василиса Прекрасная Елена Кощеевна Премудрая

Как я понимаю, вы трудитесь над «Сказками» в перерывах между основной работой. Остаётся ли время ещё на что-нибудь?

Я работаю над «Сказками» по ночам, где-то с часа ночи до пяти-шести утра. С десяти до семи я на основной работе. Остаются вечера, которые я провожу как захочется. В общем, пока я такой ритм жизни тяну, и меня всё устраивает.

Как относитесь к комментариям в духе, что-де и богатыри у вас неправильные, и доспехи должны иначе выглядеть, и вообще «всё не так было»?

Как я уже говорил, тема сложная, поэтому возмущение некоторых людей мне абсолютно понятно. Я сам вырос на картинах Васнецова и Билибина, на фильмах Птушко и Роу. К сожалению, критикующие мой проект комментаторы слишком поверхностно знакомы и с фольклором, и с историческими реалиями. Поэтому им я бы посоветовал в первую очередь почитать оригинальные, не адаптированные варианты русских народных сказок — например, трёхтомник А.Н. Афанасьева. И былины обязательно, чтобы сами оценили, какими были богатыри.

Что до оружия, то справочной литературы по его истории предостаточно, да и в интернете какие-то материалы найти не сложно. И самое главное: «Сказки Старой Руси» никак не связаны с реальным миром, с реальной историей и даже с реальным фольклором, поскольку я даю свою собственную трактовку текстов. А уж нравится эта трактовка или нет… Ну, кто-то всегда будет чем-то недоволен. Меня критиковали, например, что женщин я рисую слишком красивых, с выщипанными бровями. Ну что тут сказать?..

Илья Муромец Добрыня Никитич Алёша Попович

Нет ли опасений, что в будущем многие люди будут составлять представление о славянской мифологии именно по вашим работам?

Существование моего проекта никак не влияет на тот факт, что есть классика. И всегда будет. Проблема в том, что этой классике почти сто лет, а мир вокруг нас меняется стремительно. Если культура не будет адаптироваться к современным реалиям и замкнётся в себе, она закончит стагнацией и в итоге — вымиранием. Я искренне считаю, что нужно привлекать подрастающее поколение к изучению нашего богатейшего фольклора — любыми способами.

У моего проекта есть рейтинг, который я сам же и установил, — 14+. Сделал я это принципиально, поскольку считаю, что дети должны расти на добрых, адаптированных сказках, где добро всегда побеждает зло, все живут долго и счастливо и тому подобное. А вот когда они подрастут (и если сохранят интерес к сказкам), тогда можно потихоньку знакомить их с оригинальными вариантами. Ведь мои версии персонажей — как раз промежуточное звено между оригинальными и адаптированными сказками, они далеко не столь суровы, как в подлинных текстах былин, например. А в былинах есть всё — от сыноубийств до изнасилований и расчленёнки.

Главное — не надо воспринимать мой проект слишком серьёзно и так из-за него переживать. Он был задуман на радость мне и моим друзьям, развился, стал чуть взрослее и интереснее, затем лёг в основу нового мира, но он по-прежнему остаётся тем, чем и задумывался, — фан-проектом, от слова fun.

Напоследок скажу, что чем больше будет новых идей, как интегрировать наше богатейшее наследие в современный мир, как популяризировать его, тем лучше. Я же не единственный и не последний человек, кто заинтересовался этой темой. Это делали до меня и будут делать после. Сейчас я «нащупал» нечто, что нравится многим людям. Но, думаю, вряд ли кто-то всерьёз будет изучать славянскую мифологию по моим фантазиям на тему. Возможно, они кого-то подтолкнут к изучению оригинальных текстов и настоящей мифологии, и тогда я буду считать свою задачу выполненной.

И в завершение разговора — что посоветуете начинающим художникам?

Мне очень часто задают этот вопрос. Ответ неизменен — учитесь и рисуйте. Практика, практика, практика.

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