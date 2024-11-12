Ава Райд «Леди Макбет»: оригинальный ретеллинг пьесы Шекспира

Выходящий в издательстве «Эксмо» роман Авы Райд «Леди Макбет» — мрачный и весьма вольный пересказ классической пьесы Шекспира. В центре — семнадцатилетняя Россиль, будущая леди Макбет, попавшая в жестокий мир, где доминируют мужчины и насилие.

Однако правильно ли утверждать, что «Макбет» Шекспира основан на реальной истории, а «Леди Макбет» Авы Райд — всего лишь более современный пересказ классической пьесы? На самом деле уместнее говорить о переосмыслении — как истории реально существовавшего короля Макбета, так и пьесы Шекспира.

Английский драматург весьма вольно обращался с любой историей по разным причинам: ради драматического эффекта, из-за ограниченного объёма пьесы или для того, чтобы угодить и польстить современному ему монарху. Сюжет трагедии Шекспир позаимствовал из «Хроник Шотландии» Рафаэля Холиншеда, который, в свою очередь, опирался на хроники других историков.

Реальное прошлое представляет собой клубок событий, мест, персонажей и их мотивов, и более чем пять веков отделяют исторических лорда и леди Макбет от драматической интерпретации Шекспира. Никто не может с уверенностью утверждать, как было на самом деле и что в дошедшей до потомков истории правда, а что — нет. Но нельзя отрицать того, что «Макбет» — одна из величайших английских пьес, а созданный великим драматургом образ леди Макбет прочно вошёл в культуру. По версии Шекспира, она предстаёт хладнокровной, расчётливой и не испытывает никаких сомнений в важные и критические моменты. Не до конца понятны её мотивы и намерения — ведь всё внимание сосредоточено вокруг Макбета и его судьбы. А мысли и чувства его супруги остаются загадкой.

Макбет и Банко встречают трёх ведьм Рафаэль Холиншед, «Хроники Шотландии», 1567

Роман «Леди Макбет» в какой-то степени реабилитирует известную злодейку, раскрывая многие грани её личности. Испуганную и одинокую юную Россиль, внебрачную дочь французского лорда, выдают замуж за грозного шотландского воина Макбета. Девушка необычайно хороша собой — у неё шелковистые белые волосы, фарфоровое личико и большие тёмные глаза. Говорят, что у неё есть ведьмовские способности, она способна манипулировать людьми и очаровывать их своей красотой. При дворе Макбета она умело пользуется этим — одно лишь слово, и новоиспечённый муж уже готов идти в набег, чтобы принести в подарок жене золотое ожерелье, украшенное рубинами.

Но всё же леди Макбет Авы Райд — не двуличная и коварная женщина из пьесы Шекспира, подчинившая себе волю мужа. Это более молодая её версия, немного наивная, и первостепенная её задача — выжить при дворе, о котором в Бретани ходили ужасные слухи про изнасилования и делёжку жены вождя со всеми воинами. Впрочем, и сам Макбет не так ведом, как его тёзка из оригинальной пьесы, — он взвешивает все свои решения и довольно осторожен в стремлении к власти. И эта власть всегда принадлежит ему, а не жене, независимо от её положения и репутации. Однако, каким бы жестоким ни был муж леди, он, по-видимому, доверяет ей, хотя это не отменяет того, что он относится к Россиль как к собственности. Он раскрывает ей свои тайные связи с миром оккультизма и свою веру в магию и пророчества, приводит её к ведьмам, которые изрекают роковые предсказания. Леди Макбет часто бывала кинжалом, а Макбет — рукой, держащей его. Таков сюжет оригинальной пьесы, и это одновременно и привлекает, и шокирует. Ава Райд же даёт возможность взглянуть на происходящее глазами и разумом этого кинжала. Она делает особенный акцент на сознании леди Макбет — проникая в него, читатель видит её мотивы и ошибки, понимает, почему она поступает именно так, а не иначе.

Леди Макбет Иоганн Генрих Фюссли, 1784

Но внешне Россиль скрывает себя от остального двора, в переносном и буквальном смысле, чтобы выжить. Она остаётся чужестранкой и сознательно возводит вполне осязаемый барьер — надевает вуаль, которая защищает окружающих от её ведьмовского взгляда. Отношение Россиль к магии, независимо от того, владеет она ею на самом деле или нет, меняется по ходу повествования. В какой-то момент она принимает игру и сама начинает верить в распространяемые о ней слухи — что она была проклята ведьмой, стала холодной, расчётливой и настойчивой в своих манипуляциях. Но действительно ли в этом задействована тёмная магия? Или Россиль просто стала жертвой собственного мифотворчества? Ей говорят, что она ведьма, а она, в свою очередь, живёт в соответствии с этими утверждениями.

Атмосфера шекспировского «Макбета» мрачная и тревожная, в повествовании есть ведьмы и призраки, но Ава Райд пошла дальше — в её романе гораздо больше фэнтезийных элементов, которые выглядят очень уместно и только украшают текст. Автор пишет красноречиво и изящно. Животные, природа, стены замка, люди, окружающие Россиль, — всё наполнено жизнью. То же касается и истории любви, на удивление нежной и трогательной, которая по-настоящему расцветает во второй половине романа. Это история, не рассказанная Шекспиром, — о том, как два человека находят друг в друге убежище и принимают даже самые чудовищные свои черты.

В целом по сюжету роман далёк от первоисточника — истории ключевых персонажей значительно изменены. Также смещён акцент с главной темы оригинального «Макбета» — это исследование тёмной стороны человеческой натуры, её необузданных амбиций, разлагающего желания власти и раздирающего душу чувства вины. Новые элементы, такие как магия и мифические существа, тоже имеют мало общего с оригинальной пьесой, но благодаря им сюжет получился более захватывающим.

Автор смогла оживить Россиль и показать, что было до того, как леди Макбет превратилась в ту сильную и амбициозную женщину, которую мы знаем по пьесе Шекспира. Жизнь при дворе отца, где она воспитывалась как изгой и партия для будущего политического союза, необходимость выживать в замке, где много врагов, потрясения и испытания — всё это сформировало личность, достойную любви такого сложного персонажа, как Макбет. В романе подробно описываются их отношения и не остаются в стороне даже самые суровые реалии их брака.

Эту книгу можно читать как дополнение к трагедии Шекспира или отдельно от неё, как непростую историю испуганной девушки, которой пришлось самой вершить свою судьбу в совершенно неподходящих для этого условиях, или как историю крепкой любви и беспрекословной преданности.

Так или иначе, «Леди Макбет» погружает в глубокие размышления о человеческой природе и последствиях сделанных выборов.

Роман Авы Райд «Леди Макбет» издаётся в комплекте с «Макбетом» Уильяма Шекспира. Суперобложка — с оригинальной иллюстрацией художницы Lorandesore.

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