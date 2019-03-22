Алекс Маршалл «Пепел кровавой войны»: финал масштабной гримдарк-эпопеи

София Холодный Кобальт и её союзники разбросаны по всей Звезде, варвар Марото захвачен в плен демонами континента Джекс-Тот, всплывшего со дна моря, мятежная военачальница Чи Хён сгинула в Изначальной Тьме… А в это время демоны с Джекс-Тота угрожают уничтожить всё человечество.

A War in Crimson Ember Жанр: тёмное героическое фэнтези

Выход оригинала: 2017

Художник: Л. Панепинто

Переводчик: С. Удалин

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2019

Серия: «Звёзды новой фэнтези»; «Багряная Империя», часть 3

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Третья часть масштабного фэнтезийного эпоса Алекса Маршалла (он же Джесс Буллингтон) вышла на русском достаточно быстро, без застреваний в переводческом и издательском аду — похоже, цикл пришёлся по вкусу даже пресыщенным читателям. При обилии на рынке переводного тёмного фэнтези Алекс Маршалл смог выделиться благодаря чувству юмора и умению непринуждённо играть с фэнтезийными штампами. Подчас он обманывает читательские ожидания, но делает это так изящно, что злиться на него совершенно не хочется.

«Багряная империя» начиналась как история мести, типичная для фэнтези вообще и его тёмной разновидности в частности. Но уже к финалу второго тома стало понятно, что месть у Софии Холодный Кобальт, некогда амбициозной правительницы, а ныне усталой пожилой женщины, как-то не задалась. На последних страницах «Клинка из чёрной стали» она сидит на троне в опустевшем замке, который делит только с умирающей королевой Индсорит. Всё, что осталось у главной героини вместо смысла жизни, — сожаления и воспоминания.

То же можно сказать и об остальных героях, которые оказываются в фокусе внимания автора: варваре Марото, его бывшей соратнице Пурне и племяннике Мрачном. Жажда мести остаётся движущей силой только для Чи Хён Бонг, брошенной в Изначальную Тьму по приказу императрицы Рюки. Именно благодаря этому топливу (а также персональному демону, разумеется) Чи Хён удаётся выжить по ту сторону реальности. Она оказывается своего рода реинкарнацией Кобальтовой Софии, и её линия ближе всего к классической фэнтезийной «истории героя-воителя».

Даже если это будет стоить мне жизни, постараюсь сделать все возможное, чтобы спасти этот бесполезный драный мир, населенный бесполезными драными людишками, которые всё время норовят убить меня и всех тех, кто мне дорог, за пригоршню холодного серебра. Кто знает, возможно, с третьей попытки у меня получится. София Холодный Кобальт

Необычна в этой истории только одна деталь: любовь сразу к двум мужчинам, которые, в свою очередь, влюблены в героиню и… друг в друга одновременно.

Впрочем, читатели «Багряной империи» уже должны были привыкнуть к миру, где все обитатели по умолчанию бисексуальны, однополые браки никого не шокируют, а женщины спокойно могут как рожать и вести домашнее хозяйство, так и сражаться на войне, возглавлять государство или церковь.

После напряжённого второго тома, где автор максимально сгустил пространство и время (большая часть действия происходит на одном огромном поле битвы в течение всего нескольких дней), можно было бы ожидать ещё более насыщенного финала эпопеи. Но нет: автор предпочёл затянуть первую часть объёмного тома, перенасытив её внутренними монологами героев, бесконечно сожалеющих обо всём, что они сделали или не сделали.

Испытывать чувство вины — это, кажется, основное занятие жителей континента Звезда и его окрестностей. Единственный персонаж, который что-то делает, а не рассуждает, — жутковатый колдун Хортрэп Хватальщик, но о его мотивах до самой развязки приходится только догадываться.

Надо отдать должное Маршаллу: на фоне этого фестиваля тоски и депрессии он развлекает читателей как может, то превращая историю пленённого монстрами Марото почти в лавкрафтианский хоррор (на описание омерзительных чудовищ автор красок не жалеет), то показывая становление демократии в Диадеме в откровенно сатирическом ключе. Однако сюжет при этом особенно никуда не движется.

Зато вторая половина книги, в которой вторжение демонов на Звезду уже неотвратимо, напоминает нам о том, как хорош Маршалл в экшен-сценах.

Эпическое сражение людей и монстров опять-таки завершится не самым типичным для фэнтези образом.

Зато потом автор выделит немало глав на то, что можно было бы назвать «затянутым эпилогом»: все сюжетные линии будут завершены, а дальнейшая судьба героев не оставит вопросов. Неожиданных поворотов — вроде чудесных воскрешений, внезапных влюбленностей, примирений старых врагов и откровений об истинном устройстве этого странного мироздания — в тексте и так хватает. Так что тщательно выписанный однозначный финал эпопеи определенно делает автору честь.

Финал «Багряной империи» получился не столь грандиозным, как от него ожидалось, зато он красиво «закруглил» один из самых необычных гримдарк-эпосов современности. Стоит читать, если вы ищете что-то новое в тёмном фэнтези, и особенно если уверены, что ничего необычного в этом жанре написать уже нельзя.