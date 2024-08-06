Читаем книгу: Андреас Брандхорст — Корабль

В сентябре в серии “Звёзды научной фантастики” выйдет “Корабль” — книга Андреаса Брандхорста, одного из главных авторов немецкой научной фантастики. Это одиночный роман, завоевавший несколько крупных местных наград, в том числе Немецкую научно-фантастическую премию и Премию Курда Лассвица. Мы публикуем на сайте отрывок из первой главы, в которой механизмы снаряжают человека-разведчика для отправки на самую границу исследованного пространства.

Далекое будущее. После серии катаклизмов и войн власть на Земле перешла к разумным машинам. Оставшиеся люди живут под их присмотром практически в раю: в тридцать лет они получают бессмертие и в условиях полного изобилия свободны делать все, что им вздумается, но только не ставить под вопрос существующий порядок. Лишь небольшая часть людей в силу генетических причин остаются смертными, и взамен получают возможность путешествовать к звездам, так как только стареющее сознание может без потерь преодолевать огромные расстояния, интегрируясь в искусственные тела. Машины же тем временем отправляют исследовательские зонды в попытках найти следы древней инопланетной цивилизации, которая сгинула много миллионов лет назад, но, судя по скудным сведениям, оставила после себя Каскад – систему, дающую возможность моментально перемещаться в любую точку галактики. В попытках найти его искусственный интеллект сталкивается с чем-то чудовищным: странным объектом, из-за которого давным-давно погибли все разумные народы Млечного Пути. И теперь Земле и всем ее обитателям грозит смертельная опасность.

Перевод с немецкого Михаила Перекалина.

Адам проснулся в момент, когда подготовка к очеред­ной миссии была в самом разгаре.

— Куда вы меня отправляете на этот раз? Может, на одну из планет с теплым океаном? — спросил он.

В этот момент он лежал в ванне, и механические руки тщательно и мягко мыли его, втирая лечебную мазь в раны, появившиеся после долгого ношения мобилиза­тора. Погрузившись глубже в эмульсию цвета голубого опала и закрыв глаза, Адам представил, как его тело за­хлестывают теплые волны.

— Боюсь, мой ответ тебя удивит,— послышался от­куда-­то сзади голос Бартоломеуса.

Щелчки и жужжание означали, что сервомеханизмы программируют коннектор. Адам смутно помнил о том, что очень важно создать гравитационное поле. Постро­ение коннектора всегда связано с константами гравита­ционной сигнатуры иридия. Кроме того, коннектор дол­жен быть очень четко направлен на цель: появление даже самых незначительных отклонений приведет к тому, что передаваемое сознание может затеряться в пути.

«Что же происходит с потерянным сознанием?» — спрашивал себя Адам, пока сервомеханизмы очень аккуратно, стараясь не допустить переломов, вытаски­вали его и вели к коннектору, стоявшему на середине комнаты.

Возможно, он будет вечно лететь через космос, мимо звезд и планет, и никогда не достигнет новых миров, а вырванная из тела душа сможет посмотреть на себя со стороны и вдохнуть чужой для нее воздух?

— Твой путь лежит к Лебедь­-29, главной звезде скоп­ления класса М,— ответил Бартоломеус.— Знаешь ли ты, что это за звезда? Помнишь ли?

— Красный карлик.

Адам помнил достаточно, чтобы дать именно такой ответ. Он не мог точно сказать, нравится ли ему перспек­тива такого полета. Планеты подобной системы должны располагаться очень близко к своей звезде, чтобы полу­чать достаточное количество тепла. Едва ли можно рас­считывать на то, что они будут омываться теплыми мо­рями, там скорее отыщешь холодную тундру.

— Я никогда раньше не слышал про Лебедь-­29,— за­метил Адам.

— Наши зонды добрались до системы этой звезды два года назад. Она находится на расстоянии девятисот девяноста восьми световых лет от Земли.

— Очень далеко,— проговорил Адам.

Сервомеханизмы положили старика в коннектор, подключив к системам жизнеобеспечения.

— Верно,— ответил Бартоломеус.— Лебедь-­29 нахо­дится недалеко от Границы Миропознания.

— Миро... Какое трудное слово.— Хотя Адам мог его произнести и понять значение, но сознание старика буд­то окутал серый туман. Так происходило уже не впервые, но легче от этого не становилось.

Бартоломеус однажды назвал такое состояние осво­бождением духа от балласта. Но, несмотря на перенос сознания, это было сомнительное облегчение.

— Миропознания,— дружелюбно помог Бартоломе­ус.— Так мы называем границу исследованного зонда­ми космического пространства. Она находится в тысяче световых лет отсюда.

— Я буду почти на границе,— пробормотал Адам.— Очень­-очень далеко.

— Мы всегда рядом. Тебе нечего бояться.

— Я не боюсь. Я... Взволнован. От радости.

Адам прислушался к своему сердцебиению. Стук уси­ливался, становясь похожим на барабанную дробь, воз­вещающую о начале нового приключения. Да, он был рад. Будучи там, в космосе, он мыслил гораздо яснее, казалось, что чем теснее его связь с машинами, тем мед­леннее текли его мысли.

— Хочешь посмотреть на место, куда ты летишь? — спросил Бартоломеус.

— Да,— ответил Адам, еле открывая глаза: перед от­правкой через коннектор всегда было трудно поднять веки.— Да, покажи его мне.

Над стариком поднялась серая крышка коннектора, ведущего в космос. На ней неожиданно появился красный объект — огненный мяч возрастом в несколько миллиар­дов лет, старая и маленькая звезда, которой было еще очень далеко до конца существования. По сравнению с множе­ством других светил она была крошечной, но, в отличие от них, будет гореть и сверкать, даже когда они взорвутся или разрушатся. «Как это странно: объект, содержащий мень­шее количество вещества, горит значительно дольше, чем объекты, где такого горючего значительно больше»,— ду­мал Адам. Он решил, что попросит у Бартоломеуса объ­яснить это, когда туман в голове рассеется.

Вокруг звезды вращалось множество шаров-­пла­нет, самые массивные, с продольными полосами, были окружены кольцами из частичек льда и многочисленны­ми спутниками.

— Вот это С29­V,— сказал Бартоломеус, указывая на один из шаров.— Газовый гигант, похожий на Юпитер. Ты ведь помнишь такую планету, не правда ли?

— Да. У нее раньше был красный глаз, но потом он закрылся.

—Там бушевала буря гораздо сильнее, чем на Зем­ле,— объяснял Бартоломеус, пока сервомеханизмы на­правляли коннектор на цель путешествия Адама, нахо­дящуюся на расстоянии в девятьсот девяносто восемь световых лет, настраивали и фокусировали квантовые ограничения для канала передачи данных.— Но уже не­сколько тысяч лет красного глаза не существует.

— Юпитер — планета, ставшая слепой,— пробормо­тал Адам.— Оставшись без глаза, она больше ничего не видит.

Туман в голове старика сгущался все больше.

— На двух спутниках этой планеты имеются океаны с примитивными формами жизни,— продолжал Бартоло­меус. В его спокойном голосе ощущалось нечто гипно­тическое.— Посреди одного из океанов стоит обелиск, возможно, выполнявший роль маяка.

В зоне видимости появился один из спутников. Оке­ан под толстым слоем льда, а над ним, словно острый шпиль, прорезающий ледяной панцирь, вздымалась ко­лонна. Это обелиск. На одной из сторон виднелись ред­кие борозды, знаки и символы, казавшиеся Адаму после стольких лет космических путешествий знакомыми.

— Неужели океан активен? — пораженно спросил Адам.

— Нет. Как и другие океаны, он неактивен. Вместе с вами планету системы V и ее спутник будет исследовать наш второй зонд. Один из вас, исходя из ситуации, смо­жет решить, отправиться ли ему на спутник или остаться изучать планету.

— Один из нас двоих? — Тебя будет сопровождать Ребекка. — О, Ребекка,— вздохнул Адам. Он уже не видел перед собой ни планеты, ни ее спут­ника с обелиском, Адам представлял себе Ребекку, с ко­торой провел несколько лет, когда она была еще юной красавицей с огненно­-рыжими волосами цвета заходя­щего солнца и глазами­-изумрудами. Адам вспомнил о том, какая тоска ее охватывала, о том, как она боялась старости и смерти. Как давно это было? Неужели полвека назад? Не такой уж большой срок для бессмертных, но для него и Ребекки — больше, чем полжизни.

— Ты рад, что сможешь снова ее увидеть? — поинте­ресовался Бартоломеус.

Теперь Адам мог видеть его, мужчину с серебряными волосами. Казалось, нос у Аватара стал еще длиннее, а глаза еще бесцветнее.

— Да, я рад, но... Почему вы отправляете меня с на­парницей? Разве я не справлюсь один?

— У тебя будет много дел. Так много, что тебе пона­добится помощь,— Бартоломеус немного помолчал.— Эта миссия еще важнее, чем все предыдущие,— доба­вил он.

— Еще важнее,— повторил Адам и вновь подумал о Ребекке. Он удивительно ясно вспомнил сладкий вкус ее губ.

— Да, Адам. Наши разведчики нашли на второй пла­нете не только обелиск, но и кое­-что еще.

Газовый гигант с шумом проплыл, исчезая из ряда видимых спутников. Лебедь же расширился и занял по­ловину пространства двери коннектора. Вихри дыма, исходившие от красного карлика, закружившись, пре­вратились в коричнево-­желтый шар, планету размером больше Земли, на которой, однако, не было океанов. Виднелось лишь несколько полувысохших мелководных заливов, больше похожих на озера с грунтовыми водами. Около одного из них находились остатки города с раз­ветвленной сетью каналов.

— Руины,— вздохнул Адам.— Большие руины.

Изображение увеличилось и сфокусировалось на холме, находившемся за пределами засыпанного песком города. При еще большем увеличении стали видны ак­куратно выстроенные конструкции, откопанные серво­механизмами.

— А ведь это вовсе не холм,— воскликнул Адам.

— Да,— подтвердил Бартоломеус.— Мы полагаем, что это космический корабль, такой же древний, как и город.

— Корабль Мурии? Седой мужчина кивнул: — Теперь ты понимаешь, почему эта миссия так важна? Адам ничего не ответил, он пытался обдумать услы­шанное. — Возможно, на корабле есть признаки, по которым получится найти следы Мурии,— добавил Бартоломе­ус.— Закодированные данные и информацию, которая поможет нам получить доступ к Каскаду — старейшей транспортной системе, позволявшей путешествовать по всему Млечному Пути, делавшей возможным прыжок от звезды к звезде. Уже более девятисот лет наши машины ищут зонды Мурии, и это первая обнаруженная находка. Нам необходимы твои изобретательность и опыт. Нам нужен твой особенный взгляд.

«Ребекка,— думал Адам.— Я вновь смогу увидеть ее, оказавшись как никогда далеко от Земли под этим таин­ственным небом».

Только он успел осознать эту мысль, как красный карлик и планеты пропали.

Крышка коннектора снова стала серой.

— Правда, что только мы, смертные, можем это сделать? — спросил Адам, когда сводчатые стены слева и справа от него поднялись и цилиндр коннектора за­крылся над ним.

— Да, только вы,— ничуть не изменившимся голо­сом ответил Бартоломеус.

— Вы, бессмертные, живете долгую жизнь, возмож­но, даже целую вечность. Однако звезды остаются вам недоступны. Нагрузка непосильна.— Адам закрыл гла­за.— Вы не можете перемещаться с помощью коннектора.

— Нет, не можем.

— Ваши души разрушатся, если попытаетесь исполь­зовать его, не так ли? — Голос Адама словно наклады­вался на дребезжание устройства.

— Да, можно сказать и так. Наше сознание не выдер­жит транспортировки.

Адам чувствовал, как его губы расплываются в улыбке.

—Только мы можем посещать далекие звезды. Не­ смотря на то что мы смертны и наш век подходит к кон­цу,— сказал он.

— Верно.

Шумы коннектора слились в единую мелодию, все больше погружая Адама в транспортировочный сон.

— А ведь нас мало, всего сто тридцать человек. Ска­жи, ведь я важен для вас, верно, Барт? — напоследок по­интересовался Говорящий с Разумом.

— Ты очень важен, Адам,— отозвался тот.— Нам нужна твоя помощь.

Адам снова улыбнулся. Ему нравилось чувствовать важность.

Затем старик уснул.

Он проснулся через два часа, находясь на другой пла­нете за сотни световых лет от Земли.

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