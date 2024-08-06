Читаем книгу: Андреас Брандхорст — Корабль

В сентябре в серии “Звёзды научной фантастики” выйдет “Корабль” — книга Андреаса Брандхорста, одного из главных авторов немецкой научной фантастики. Это одиночный роман, завоевавший несколько крупных местных наград, в том числе Немецкую научно-фантастическую премию и Премию Курда Лассвица. Мы публикуем на сайте отрывок из первой главы, в которой механизмы снаряжают человека-разведчика для отправки на самую границу исследованного пространства.
Далекое будущее. После серии катаклизмов и войн власть на Земле перешла к разумным машинам. Оставшиеся люди живут под их присмотром практически в раю: в тридцать лет они получают бессмертие и в условиях полного изобилия свободны делать все, что им вздумается, но только не ставить под вопрос существующий порядок. Лишь небольшая часть людей в силу генетических причин остаются смертными, и взамен получают возможность путешествовать к звездам, так как только стареющее сознание может без потерь преодолевать огромные расстояния, интегрируясь в искусственные тела. Машины же тем временем отправляют исследовательские зонды в попытках найти следы древней инопланетной цивилизации, которая сгинула много миллионов лет назад, но, судя по скудным сведениям, оставила после себя Каскад – систему, дающую возможность моментально перемещаться в любую точку галактики. В попытках найти его искусственный интеллект сталкивается с чем-то чудовищным: странным объектом, из-за которого давным-давно погибли все разумные народы Млечного Пути. И теперь Земле и всем ее обитателям грозит смертельная опасность.
Перевод с немецкого Михаила Перекалина.
Адам проснулся в момент, когда подготовка к очередной миссии была в самом разгаре.
— Куда вы меня отправляете на этот раз? Может, на одну из планет с теплым океаном? — спросил он.
В этот момент он лежал в ванне, и механические руки тщательно и мягко мыли его, втирая лечебную мазь в раны, появившиеся после долгого ношения мобилизатора. Погрузившись глубже в эмульсию цвета голубого опала и закрыв глаза, Адам представил, как его тело захлестывают теплые волны.
— Боюсь, мой ответ тебя удивит,— послышался откуда-то сзади голос Бартоломеуса.
Щелчки и жужжание означали, что сервомеханизмы программируют коннектор. Адам смутно помнил о том, что очень важно создать гравитационное поле. Построение коннектора всегда связано с константами гравитационной сигнатуры иридия. Кроме того, коннектор должен быть очень четко направлен на цель: появление даже самых незначительных отклонений приведет к тому, что передаваемое сознание может затеряться в пути.
«Что же происходит с потерянным сознанием?» — спрашивал себя Адам, пока сервомеханизмы очень аккуратно, стараясь не допустить переломов, вытаскивали его и вели к коннектору, стоявшему на середине комнаты.
Возможно, он будет вечно лететь через космос, мимо звезд и планет, и никогда не достигнет новых миров, а вырванная из тела душа сможет посмотреть на себя со стороны и вдохнуть чужой для нее воздух?
— Твой путь лежит к Лебедь-29, главной звезде скопления класса М,— ответил Бартоломеус.— Знаешь ли ты, что это за звезда? Помнишь ли?
Адам помнил достаточно, чтобы дать именно такой ответ. Он не мог точно сказать, нравится ли ему перспектива такого полета. Планеты подобной системы должны располагаться очень близко к своей звезде, чтобы получать достаточное количество тепла. Едва ли можно рассчитывать на то, что они будут омываться теплыми морями, там скорее отыщешь холодную тундру.
— Я никогда раньше не слышал про Лебедь-29,— заметил Адам.
— Наши зонды добрались до системы этой звезды два года назад. Она находится на расстоянии девятисот девяноста восьми световых лет от Земли.
— Очень далеко,— проговорил Адам.
Сервомеханизмы положили старика в коннектор, подключив к системам жизнеобеспечения.
— Верно,— ответил Бартоломеус.— Лебедь-29 находится недалеко от Границы Миропознания.
— Миро... Какое трудное слово.— Хотя Адам мог его произнести и понять значение, но сознание старика будто окутал серый туман. Так происходило уже не впервые, но легче от этого не становилось.
Бартоломеус однажды назвал такое состояние освобождением духа от балласта. Но, несмотря на перенос сознания, это было сомнительное облегчение.
— Миропознания,— дружелюбно помог Бартоломеус.— Так мы называем границу исследованного зондами космического пространства. Она находится в тысяче световых лет отсюда.
— Я буду почти на границе,— пробормотал Адам.— Очень-очень далеко.
— Мы всегда рядом. Тебе нечего бояться.
— Я не боюсь. Я... Взволнован. От радости.
Адам прислушался к своему сердцебиению. Стук усиливался, становясь похожим на барабанную дробь, возвещающую о начале нового приключения. Да, он был рад. Будучи там, в космосе, он мыслил гораздо яснее, казалось, что чем теснее его связь с машинами, тем медленнее текли его мысли.
— Хочешь посмотреть на место, куда ты летишь? — спросил Бартоломеус.
— Да,— ответил Адам, еле открывая глаза: перед отправкой через коннектор всегда было трудно поднять веки.— Да, покажи его мне.
Над стариком поднялась серая крышка коннектора, ведущего в космос. На ней неожиданно появился красный объект — огненный мяч возрастом в несколько миллиардов лет, старая и маленькая звезда, которой было еще очень далеко до конца существования. По сравнению с множеством других светил она была крошечной, но, в отличие от них, будет гореть и сверкать, даже когда они взорвутся или разрушатся. «Как это странно: объект, содержащий меньшее количество вещества, горит значительно дольше, чем объекты, где такого горючего значительно больше»,— думал Адам. Он решил, что попросит у Бартоломеуса объяснить это, когда туман в голове рассеется.
Вокруг звезды вращалось множество шаров-планет, самые массивные, с продольными полосами, были окружены кольцами из частичек льда и многочисленными спутниками.
— Вот это С29V,— сказал Бартоломеус, указывая на один из шаров.— Газовый гигант, похожий на Юпитер. Ты ведь помнишь такую планету, не правда ли?
— Да. У нее раньше был красный глаз, но потом он закрылся.
—Там бушевала буря гораздо сильнее, чем на Земле,— объяснял Бартоломеус, пока сервомеханизмы направляли коннектор на цель путешествия Адама, находящуюся на расстоянии в девятьсот девяносто восемь световых лет, настраивали и фокусировали квантовые ограничения для канала передачи данных.— Но уже несколько тысяч лет красного глаза не существует.
— Юпитер — планета, ставшая слепой,— пробормотал Адам.— Оставшись без глаза, она больше ничего не видит.
Туман в голове старика сгущался все больше.
— На двух спутниках этой планеты имеются океаны с примитивными формами жизни,— продолжал Бартоломеус. В его спокойном голосе ощущалось нечто гипнотическое.— Посреди одного из океанов стоит обелиск, возможно, выполнявший роль маяка.
В зоне видимости появился один из спутников. Океан под толстым слоем льда, а над ним, словно острый шпиль, прорезающий ледяной панцирь, вздымалась колонна. Это обелиск. На одной из сторон виднелись редкие борозды, знаки и символы, казавшиеся Адаму после стольких лет космических путешествий знакомыми.
— Неужели океан активен? — пораженно спросил Адам.
— Нет. Как и другие океаны, он неактивен. Вместе с вами планету системы V и ее спутник будет исследовать наш второй зонд. Один из вас, исходя из ситуации, сможет решить, отправиться ли ему на спутник или остаться изучать планету.
— Один из нас двоих?
— Тебя будет сопровождать Ребекка.
— О, Ребекка,— вздохнул Адам.
Он уже не видел перед собой ни планеты, ни ее спутника с обелиском, Адам представлял себе Ребекку, с которой провел несколько лет, когда она была еще юной красавицей с огненно-рыжими волосами цвета заходящего солнца и глазами-изумрудами. Адам вспомнил о том, какая тоска ее охватывала, о том, как она боялась старости и смерти. Как давно это было? Неужели полвека назад? Не такой уж большой срок для бессмертных, но для него и Ребекки — больше, чем полжизни.
— Ты рад, что сможешь снова ее увидеть? — поинтересовался Бартоломеус.
Теперь Адам мог видеть его, мужчину с серебряными волосами. Казалось, нос у Аватара стал еще длиннее, а глаза еще бесцветнее.
— Да, я рад, но... Почему вы отправляете меня с напарницей? Разве я не справлюсь один?
— У тебя будет много дел. Так много, что тебе понадобится помощь,— Бартоломеус немного помолчал.— Эта миссия еще важнее, чем все предыдущие,— добавил он.
— Еще важнее,— повторил Адам и вновь подумал о Ребекке. Он удивительно ясно вспомнил сладкий вкус ее губ.
— Да, Адам. Наши разведчики нашли на второй планете не только обелиск, но и кое-что еще.
Газовый гигант с шумом проплыл, исчезая из ряда видимых спутников. Лебедь же расширился и занял половину пространства двери коннектора. Вихри дыма, исходившие от красного карлика, закружившись, превратились в коричнево-желтый шар, планету размером больше Земли, на которой, однако, не было океанов. Виднелось лишь несколько полувысохших мелководных заливов, больше похожих на озера с грунтовыми водами. Около одного из них находились остатки города с разветвленной сетью каналов.
— Руины,— вздохнул Адам.— Большие руины.
Изображение увеличилось и сфокусировалось на холме, находившемся за пределами засыпанного песком города. При еще большем увеличении стали видны аккуратно выстроенные конструкции, откопанные сервомеханизмами.
— А ведь это вовсе не холм,— воскликнул Адам.
— Да,— подтвердил Бартоломеус.— Мы полагаем, что это космический корабль, такой же древний, как и город.
— Корабль Мурии?
Седой мужчина кивнул:
— Теперь ты понимаешь, почему эта миссия так важна?
Адам ничего не ответил, он пытался обдумать услышанное.
— Возможно, на корабле есть признаки, по которым получится найти следы Мурии,— добавил Бартоломеус.— Закодированные данные и информацию, которая поможет нам получить доступ к Каскаду — старейшей транспортной системе, позволявшей путешествовать по всему Млечному Пути, делавшей возможным прыжок от звезды к звезде. Уже более девятисот лет наши машины ищут зонды Мурии, и это первая обнаруженная находка. Нам необходимы твои изобретательность и опыт. Нам нужен твой особенный взгляд.
«Ребекка,— думал Адам.— Я вновь смогу увидеть ее, оказавшись как никогда далеко от Земли под этим таинственным небом».
Только он успел осознать эту мысль, как красный карлик и планеты пропали.
Крышка коннектора снова стала серой.
— Правда, что только мы, смертные, можем это сделать? — спросил Адам, когда сводчатые стены слева и справа от него поднялись и цилиндр коннектора закрылся над ним.
— Да, только вы,— ничуть не изменившимся голосом ответил Бартоломеус.
— Вы, бессмертные, живете долгую жизнь, возможно, даже целую вечность. Однако звезды остаются вам недоступны. Нагрузка непосильна.— Адам закрыл глаза.— Вы не можете перемещаться с помощью коннектора.
— Ваши души разрушатся, если попытаетесь использовать его, не так ли? — Голос Адама словно накладывался на дребезжание устройства.
— Да, можно сказать и так. Наше сознание не выдержит транспортировки.
Адам чувствовал, как его губы расплываются в улыбке.
—Только мы можем посещать далекие звезды. Не смотря на то что мы смертны и наш век подходит к концу,— сказал он.
Шумы коннектора слились в единую мелодию, все больше погружая Адама в транспортировочный сон.
— А ведь нас мало, всего сто тридцать человек. Скажи, ведь я важен для вас, верно, Барт? — напоследок поинтересовался Говорящий с Разумом.
— Ты очень важен, Адам,— отозвался тот.— Нам нужна твоя помощь.
Адам снова улыбнулся. Ему нравилось чувствовать важность.
Он проснулся через два часа, находясь на другой планете за сотни световых лет от Земли.
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Emperor of catkind.
I are controls the spice, I are controls the Universe.