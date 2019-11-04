Борис Невский рассказывает о самых интересных книжных новинках, которые выйдут в ноябре. В последний осенний месяц нас ждут оригинальная «марсианская» фантазия Йена Макдональда, новейший сборник Теда Чана, свежий роман Джаспера Ффорде, дополнения к «Темным началам» Филипа Пулмана. А также новинки известных отечественных авторов: Вадима Панова, Ника Перумова, Макса Фрая.

В последний осенний месяц появится несколько по-настоящему ярких книг. Нас ждут оригинальная «марсианская» фантазия Йена Макдональда, новейший сборник Теда Чана, свежий роман Джаспера Ффорде, дополнения к «Темным началам» Филипа Пулмана. А также новинки известных отечественных авторов: Вадима Панова, Ника Перумова, Макса Фрая. Самые любопытные фантастические книги ноября — в нашей подборке.

Научная фантастика

Йен Макдональд «Дорога запустения»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 21

Город посреди пустыни на терраформированном Марсе, напоминающий бумтаун эпохи покорения Дикого Запада. Очень разные существа случайно попадают сюда и остаются на многие годы, а то и навсегда: гениальный технарь-индус Дас, русская авантюристка Анастасия по кличке The Babushka, путешествующий во времени Зеленый Человек, великий музыкант Глен Миллер (тот самый!), эффективный и безжалостный менеджер Джонни Сталин… И чего здесь только не случается — от кометы, избежать удара которой можно только путешествием во времени, до тотальной войны всех против всех.

Что нас ждёт: внецикловый роман 1988 года, который прославил Йена Макдональда, лауреат «Локуса». Хотя книгу причисляют к научной фантастике, скорее, это притча в духе Маркеса и Борхеса, где использованы элементы НФ.

Тед Чан «Выдох»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 19

Новый сборник блестящего автора фантастических рассказов. Чан пишет редко (два средней толщины сборника за 30 лет), но ярко, разнообразно и по-настоящему умно. Почти каждый его рассказ получает номинацию на «Хьюго», «Локус» и «Небьюлу». А по мотивам «Истории твоей жизни» снят фильм «Прибытие», ставший фильмом года по версии нашего журнала. Почти все произведения, включенные в сборник, посвящены проблеме свободы выбора и ответственности за него. Сюда вошли истории о роботах и искусственном интеллекте, о взаимоотношениях научного и божественного, о контакте с инопланетянами, о сущности человека…

Что нас ждёт: самый свежий сборник от мастера малой прозы, куда входят две повести и семь рассказов, причем только два текста ранее выходили на русском.

Вадим Панов «Аркада. Эпизод второй. suMpa»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 12

Мир, в котором дополненная реальность подменила собой действительность. Мир, в котором люди видят только то, что хотят: красивые дома, красивые машины, красивых себя. Идеальных, без изъяна. Земля 2029 года, мир, в котором нельзя доверять собственным глазам.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Аркада», антиутопичный посткиберпанк.

Юн Ха Ли «Стратагема ворона»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 5

Капитан Кел Чериз одержима духом давно умершего генерала Шуоса Чжедао, гения и предателя. Вместе они должны противостоять интригам в гексархате и вторжению враждебной цивилизации, которое может оказаться катастрофическим для галактики.

Что нас ждёт: второй роман из цикла «Механизмы Империи». Несмотря на несколько премиальных номинаций, роман ничего не получил и вызвал противоречивые отзывы как критиков, так и фанатов.

Чэнь Цюфань «Мусорный прибой»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 20

Мими работает на Кремниевом острове, забитом электронным мусором, который сортируется для переработки. На этом острове у берегов Китая тысячи таких же рабочих-мигрантов вкалывают за жалкие гроши. Неудивительно, что на острове назревает конфликт, в котором оказываются замешаны гангстеры, экотеррористы, бизнесмены — одинаково беспринципные и безжалостные. Мими и ей подобные «маленькие люди» должны решить, останутся ли они в стороне или попытаются вмешаться.

Что нас ждёт: внецикловый роман, футуристический триллер с элементами антиутопии от современного китайского писателя.

Джеймс Лавгроув «Великолепная девятка»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 2

Экипаж «Серенити», как всегда без работы и без гроша в кармане, отправляется на отдаленную пустынную планету Фетида. Здесь им предстоит встреча со старым врагом и его бандой фанатиков-головорезов.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Светлячок», официально продолжающий культовый фантастический телесериал. Цикл написан под контролем Джосса Уидона, создателя сериала.

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Фэнтези

Ник Перумов «Война ангелов. Игнис»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 13

Гильдия Боевых Магов отступает и несёт потери под натиском религиозных фанатиков, даже сама Долина Магов оказывается в опасности. Что поможет их победить? Чародейка Клара Хюммель уповает на оружие, валькирия Райна — на честь, Ричард д’Ассини — на хитрость, а ловец магических тварей Эварха — на здравый смысл… Так или иначе, но бой приходится принять, и Гильдия стоит насмерть.

Что нас ждёт: вторая часть романа «Война ангелов» из цикла «Сказки Упорядоченного». Грядет финальная битва!

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Джаспер Ффорде «Ранняя пташка»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 3

В альтернативном мире такая суровая зима, что на протяжении четырех месяцев практически все население Земли впадает в спячку, как медведи. Для защиты беспомощных людей учреждены зимние консулы — особая полиция, которая бодрствует, пока почти все спят. Молодой Чарли Уортинг, став помощником легендарного консула Джека Логана, и не подозревал, к каким невероятным приключениям и открытиям это приведет…

Что нас ждёт: внецикловый роман, который, как и другие произведения Ффорде, несмотря на вроде как научно-фантастический сюжет, фактически относится к фэнтези.

Макс Фрай «Так берегись»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 4

Эта книга о границе между силой и слабостью, о победе, которая может обернуться поражением, и о поражении, способном стать победой. Или не стать, это как повезет… Сэр Макс и его товарищи убедятся в этом на своей шкуре.

Что нас ждёт: восьмой роман цикла «Сновидения Ехо», который давно интересен только завзятым фанатам.

Ричард Кадри «Сэндмен Слим»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 17

Молодой талантливый маг из современного Лос-Анджелеса Джеймс Старк по вине своих коллег попадает в ад, где проводит одиннадцать лет, сражаясь с демонами на гладиаторской арене. Узнав, что его земная девушка Элис убита главой магов Мейсоном Феймом, Старк бежит из преисподней и начинает мстить. И это по-настоящему опасно для всех его врагов, ведь за время пребывания в аду Старк обрел особые способности, из-за которых его практически невозможно убить.

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла темного нуар-фэнтези. Именно он сделал Ричарда Кадри звездой жанра, а вовсе не книги о воре Купе, ранее выходившие у нас.

Т. А. Баррон «Мерлин. Семь песен»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 11

Юный Мерлин принес новую надежду на Финкайру, заколдованный остров, который лежит между землей и небом. Мерлин и лесная девушка Риа отправились лечить землю, используя волшебную арфу. Но Финкайра все еще находится в большой опасности, и первой жертвой становится мать Мерлина. Единственная надежда спасти ее — овладеть Семью Волшебными Песнями. Для этого нужно победить великана Балора, один взгляд которого несет смерть…

Что нас ждёт: второй роман подцикла «Потерянные годы Мерлина» из цикла «Мерлин», где впервые рассказано о юных годах великого волшебника.

Мистика и хоррор

Майкл Маршалл «Аномалия»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019

Археолог Нолан Мур, автор очень популярных документальных фильмов, любим публикой, но презираем учеными, которые считают его наглым дилетантом и авантюристом. Однажды Мур узнает об экспедиции 1909 года, члены которой утверждали, что обнаружили в Большом каньоне загадочную пещеру. Мур решает пройти по следам экспедиции, сняв об этом очередной фильм. Его авантюра оказывается удачной, однако любого, кто посягнет на сохранность древней тайны, подстерегает гибель в подземном лабиринте, населенном таинственными существами…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Досье Аномалии», который автор выпускает под псевдонимом Майкл Рутгер (у нас же решили этим не заморачиваться).

Томас Лиготти «Ноктуарий. Театр гротеска»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 8

В город присылают нового градоначальника, и вскоре размеренный быт местных жителей превращается в настоящий кошмар. Подлинная тьма проникает в будни обыкновенных клерков, проклятая фабрика начинает производить монстров, а на Землю приходят боги. Только люди, вызвавшие их, даже не представляют, с чем имеют дело и какую метаморфозу им предстоит увидеть.

Что нас ждёт: два сборника рассказов под одной обложкой, большая часть которых на русский ранее не переводились.

Бентли Литтл «Сущность»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 9

Семья Перри переезжает в новый дом. Это почти идеальное жилище, мешает только странный запах, исходящий из тёмного угла в подвале, да новые соседи ведут себя как-то странно. Жаль, что Перри не знают правду о своём новом доме. Ведь тьма, скрывавшаяся в подвале, уже начала подниматься.

Что нас ждёт: внецикловый роман, достаточно типичная, но довольно страшноватая история о доме с привидениями.

Виктор Лаваль «Подменыш»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 7

Некогда отец Аполлона загадочно исчез, оставив сыну «в наследство» странные повторяющиеся сны. Прошло много лет — и жена Аполлона, Эмма, тоже исчезла. Поиски приводят героя на заброшенный остров, на кладбище, полное секретов, в лес, где ещё живы легенды переселенцев, и, наконец, в место, которое он считал потерянным навсегда.

Что нас ждёт: внецикловый роман, лауреат «Локуса», Британской премии фэнтези, Всемирной премии фэнтези и номинант еще с полдюжины престижных наград.

Детско-юношеская фантастика

Филип Пулман «Лира Белаква»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 10

Молодой Ли Скорсби из Техаса, выиграв в покер воздушный шар, отправляется на север, где знакомится с одним из легендарных панцербьёрнов. А Лира Белаква изучает странное поведение птиц, которые гнездятся на башне Иорданского Колледжа в Оксфорде.

Что нас ждёт: повесть и рассказ из цикла «Тёмные начала», где показаны события из жизни разных его героев.

Виктория Шваб «Ближняя ведьма»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 16

Ведьма из Дали — старая детская страшилка. Но однажды в Дали прямо из своих постелей стали пропадать дети. И, пока похищения продолжаются, девочка Лекси отчаянно собирает сведения о ведьме, которая, похоже, не просто сказка на ночь…

Что нас ждёт: внецикловый роман, который был дебютным для Виктории Шваб. Все ее более зрелые произведения уже переведены на русский язык.

Эмбелин Кваймуллина, Эзекил Кваймуллина «О чем молчат вороны»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 15

Шестнадцатилетняя Бет, погибнув в аварии, стала призраком, застрявшим между мирами живых и мертвых. Но между Бет и ее отцом существует связь, которая позволяет ему видеть и слышать дочь. Он детектив и отправляется в провинциальный городок, чтобы расследовать пожар в детском приюте. С помощью призрака дочери он понимает, что в городе творятся ужасные вещи…

Что нас ждёт: внецикловый мистический хоррор австралийских писателей, удостоенный несколько национальных наград в категории романов для юношества.

Катарина Макги «Принцесса Америки»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 14

Альтернативная Америка XXI века, где существует наследственная монархия, а на троне сидит династия Вашингтонов. Принцессе Беатрис суждено стать будущей королевой, и она старается соответствовать своему положению. Принцесса Сэм — дерзкая и взбалмошная, мечтающая о настоящей любви. Аристократка Дафна — ловкая интриганка, готовая на все, чтобы стать одной из Вашингтонов. Страсти при королевском дворе так и бушуют!

Что нас ждёт: внецикловый роман юношеской альтернативной истории, которая вполне могла стать настоящей. Ведь Джорджу Вашингтону действительно предлагали стать королем Америки — и он отказался. А если бы было иначе?

Магический реализм

Ричард Чизмар «Гвенди и её волшебное пёрышко»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 23

Гвенди Питерсон выросла и уехала из родного Касл-Рока в Вашингтон, где стала депутатом Конгресса. Но однажды в ее жизни вновь появляется пульт управления, который обладает невероятной силой. Как взрослая Гвенди распорядится неожиданно вернувшимся могуществом?

Что нас ждёт: вторая повесть цикла о Гвенди, которую Ричард Чизмар написал уже самостоятельно, без участия Стивена Кинга. Получилась притча о власти, силе и ответственности.

Нон-фикшн

Дэвид Дэй «Темные силы мира Толкина»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 1

Эксперт по творчеству Толкина исследует образы темных сил Средиземья и источники, вдохновившие автора, — мифологические, исторические и литературные.

Что нас ждёт: богато иллюстрированное справочное издание по миру Толкина. Однако, как и другие книги Дэвида Дэя, это неофициальная работа, не одобренная издательствами Tolkien Estate и HarperCollins.

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Грант Моррисон «Супербоги: как герои в масках, удивительные мутанты и бог солнца из Смолвиля учат нас быть людьми»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 18

Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Железный Человек, Люди Икс — кто ж их не знает? Супергерои давно и прочно поселились на кино- и телеэкране, в видеоиграх и в наших грезах. Но что именно они пытаются нам сказать? Грант Моррисон, один из классиков современного графического романа («Бэтмен: Лечебница Аркхем», «Все звезды. Супермен»), видит в супергероях мощные архетипы, при помощи которых человек сам себе объясняет, что было с нами в прошлом, что нам предстоит в будущем и что это вообще такое — быть человеком.

Что нас ждёт: история жанра о супергероях — от комиксных азов до новейших киновоплощений.

Айан Натан «Стивен Кинг. Король ужасов. История экранизаций книг мастера: от “Керри” до “Оно”»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019 6

Книга о том, что Стивен Кинг дал кинематографистам и телевизионщикам, — неважно, добровольно или нет. И о том, что режиссеры вернули Кингу. Ведь такие фильмы, как «Кэрри» и «Сияние», укрепили его репутацию как автора бестселлеров.

Что нас ждёт: рассказ обо всех экранизациях Кинга с комментариями и яркими иллюстрациями. Автор пообщался с режиссерами и актерами, а также проанализировал, насколько команде каждого фильма удалось передать главную мысль книги.

Переиздания

Урсула Ле Гуин «Книги Земноморья»

Поистине последнее и окончательное слово Ле Гуин о Земноморье. В сборник входят: предисловие Урсулы Ле Гуин, где она представляет Земноморье новым читателям и приветствует тех, кто снова и снова возвращается на эти волшебные острова; первые рассказы о Земноморье — «Правило имен» и «Освобождающее заклятье»; все шесть романов цикла; последний горький рассказ Ле Гуин о Геде и Тенар «Свет домашнего очага»; ранее нигде не публиковавшийся рассказ «Дочь Одрена»; прочитанная писательницей в 1992 году лекция «Земноморье, пересмотренное и исправленное».

Что нас ждёт: омнибус, где под одной обложкой впервые оказался весь цикл о Земноморье. В сборнике более пятидесяти цветных и черно-белых иллюстраций, выполненных художником Чарльзом Вессом.

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