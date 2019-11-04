Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2019

Борис Невский рассказывает о самых интересных книжных новинках, которые выйдут в ноябре. В последний осенний месяц нас ждут оригинальная «марсианская» фантазия Йена Макдональда, новейший сборник Теда Чана, свежий роман Джаспера Ффорде, дополнения к «Темным началам» Филипа Пулмана. А также новинки известных отечественных авторов: Вадима Панова, Ника Перумова, Макса Фрая. В последний осенний месяц появится несколько по-настоящему ярких книг. Нас ждут оригинальная «марсианская» фантазия Йена Макдональда, новейший сборник Теда Чана, свежий роман Джаспера Ффорде, дополнения к «Темным началам» Филипа Пулмана. А также новинки известных отечественных авторов: Вадима Панова, Ника Перумова, Макса Фрая. Самые любопытные фантастические книги ноября — в нашей подборке.

Научная фантастика

Город посреди пустыни на терраформированном Марсе, напоминающий бумтаун эпохи покорения Дикого Запада. Очень разные существа случайно попадают сюда и остаются на многие годы, а то и навсегда: гениальный технарь-индус Дас, русская авантюристка Анастасия по кличке The Babushka, путешествующий во времени Зеленый Человек, великий музыкант Глен Миллер (тот самый!), эффективный и безжалостный менеджер Джонни Сталин… И чего здесь только не случается — от кометы, избежать удара которой можно только путешествием во времени, до тотальной войны всех против всех.

Что нас ждёт: внецикловый роман 1988 года, который прославил Йена Макдональда, лауреат «Локуса». Хотя книгу причисляют к научной фантастике, скорее, это притча в духе Маркеса и Борхеса, где использованы элементы НФ.

Тед Чан «Выдох»

Новый сборник блестящего автора фантастических рассказов. Чан пишет редко (два средней толщины сборника за 30 лет), но ярко, разнообразно и по-настоящему умно. Почти каждый его рассказ получает номинацию на «Хьюго», «Локус» и «Небьюлу». А по мотивам «Истории твоей жизни» снят фильм «Прибытие», ставший фильмом года по версии нашего журнала. Почти все произведения, включенные в сборник, посвящены проблеме свободы выбора и ответственности за него. Сюда вошли истории о роботах и искусственном интеллекте, о взаимоотношениях научного и божественного, о контакте с инопланетянами, о сущности человека…

Что нас ждёт: самый свежий сборник от мастера малой прозы, куда входят две повести и семь рассказов, причем только два текста ранее выходили на русском.

Вадим Панов «Аркада. Эпизод второй. suMpa»

Мир, в котором дополненная реальность подменила собой действительность. Мир, в котором люди видят только то, что хотят: красивые дома, красивые машины, красивых себя. Идеальных, без изъяна. Земля 2029 года, мир, в котором нельзя доверять собственным глазам.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Аркада», антиутопичный посткиберпанк.

Юн Ха Ли «Стратагема ворона»

Капитан Кел Чериз одержима духом давно умершего генерала Шуоса Чжедао, гения и предателя. Вместе они должны противостоять интригам в гексархате и вторжению враждебной цивилизации, которое может оказаться катастрофическим для галактики.

Что нас ждёт: второй роман из цикла «Механизмы Империи». Несмотря на несколько премиальных номинаций, роман ничего не получил и вызвал противоречивые отзывы как критиков, так и фанатов.

Чэнь Цюфань «Мусорный прибой»

Мими работает на Кремниевом острове, забитом электронным мусором, который сортируется для переработки. На этом острове у берегов Китая тысячи таких же рабочих-мигрантов вкалывают за жалкие гроши. Неудивительно, что на острове назревает конфликт, в котором оказываются замешаны гангстеры, экотеррористы, бизнесмены — одинаково беспринципные и безжалостные. Мими и ей подобные «маленькие люди» должны решить, останутся ли они в стороне или попытаются вмешаться.

Что нас ждёт: внецикловый роман, футуристический триллер с элементами антиутопии от современного китайского писателя.

Джеймс Лавгроув «Великолепная девятка»

Экипаж «Серенити», как всегда без работы и без гроша в кармане, отправляется на отдаленную пустынную планету Фетида. Здесь им предстоит встреча со старым врагом и его бандой фанатиков-головорезов.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Светлячок», официально продолжающий культовый фантастический телесериал. Цикл написан под контролем Джосса Уидона, создателя сериала.

Смотрите также «Светлячок»: что осталось за кадром и почему сериал закрыли Как снимался знаменитый сериал и какие истории Джосс Уидон не успел рассказать.

Фэнтези

Ник Перумов «Война ангелов. Игнис»

Гильдия Боевых Магов отступает и несёт потери под натиском религиозных фанатиков, даже сама Долина Магов оказывается в опасности. Что поможет их победить? Чародейка Клара Хюммель уповает на оружие, валькирия Райна — на честь, Ричард д’Ассини — на хитрость, а ловец магических тварей Эварха — на здравый смысл… Так или иначе, но бой приходится принять, и Гильдия стоит насмерть.

Что нас ждёт: вторая часть романа «Война ангелов» из цикла «Сказки Упорядоченного». Грядет финальная битва!

Джаспер Ффорде «Ранняя пташка»

В альтернативном мире такая суровая зима, что на протяжении четырех месяцев практически все население Земли впадает в спячку, как медведи. Для защиты беспомощных людей учреждены зимние консулы — особая полиция, которая бодрствует, пока почти все спят. Молодой Чарли Уортинг, став помощником легендарного консула Джека Логана, и не подозревал, к каким невероятным приключениям и открытиям это приведет…

Что нас ждёт: внецикловый роман, который, как и другие произведения Ффорде, несмотря на вроде как научно-фантастический сюжет, фактически относится к фэнтези.

Макс Фрай «Так берегись»

Эта книга о границе между силой и слабостью, о победе, которая может обернуться поражением, и о поражении, способном стать победой. Или не стать, это как повезет… Сэр Макс и его товарищи убедятся в этом на своей шкуре.

Что нас ждёт: восьмой роман цикла «Сновидения Ехо», который давно интересен только завзятым фанатам.

Ричард Кадри «Сэндмен Слим»

Молодой талантливый маг из современного Лос-Анджелеса Джеймс Старк по вине своих коллег попадает в ад, где проводит одиннадцать лет, сражаясь с демонами на гладиаторской арене. Узнав, что его земная девушка Элис убита главой магов Мейсоном Феймом, Старк бежит из преисподней и начинает мстить. И это по-настоящему опасно для всех его врагов, ведь за время пребывания в аду Старк обрел особые способности, из-за которых его практически невозможно убить.

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла темного нуар-фэнтези. Именно он сделал Ричарда Кадри звездой жанра, а вовсе не книги о воре Купе, ранее выходившие у нас.

Т. А. Баррон «Мерлин. Семь песен»

Юный Мерлин принес новую надежду на Финкайру, заколдованный остров, который лежит между землей и небом. Мерлин и лесная девушка Риа отправились лечить землю, используя волшебную арфу. Но Финкайра все еще находится в большой опасности, и первой жертвой становится мать Мерлина. Единственная надежда спасти ее — овладеть Семью Волшебными Песнями. Для этого нужно победить великана Балора, один взгляд которого несет смерть…

Что нас ждёт: второй роман подцикла «Потерянные годы Мерлина» из цикла «Мерлин», где впервые рассказано о юных годах великого волшебника.

Мистика и хоррор

Майкл Маршалл «Аномалия»

Археолог Нолан Мур, автор очень популярных документальных фильмов, любим публикой, но презираем учеными, которые считают его наглым дилетантом и авантюристом. Однажды Мур узнает об экспедиции 1909 года, члены которой утверждали, что обнаружили в Большом каньоне загадочную пещеру. Мур решает пройти по следам экспедиции, сняв об этом очередной фильм. Его авантюра оказывается удачной, однако любого, кто посягнет на сохранность древней тайны, подстерегает гибель в подземном лабиринте, населенном таинственными существами…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Досье Аномалии», который автор выпускает под псевдонимом Майкл Рутгер (у нас же решили этим не заморачиваться).

Томас Лиготти «Ноктуарий. Театр гротеска»

В город присылают нового градоначальника, и вскоре размеренный быт местных жителей превращается в настоящий кошмар. Подлинная тьма проникает в будни обыкновенных клерков, проклятая фабрика начинает производить монстров, а на Землю приходят боги. Только люди, вызвавшие их, даже не представляют, с чем имеют дело и какую метаморфозу им предстоит увидеть.

Что нас ждёт: два сборника рассказов под одной обложкой, большая часть которых на русский ранее не переводились.

Бентли Литтл «Сущность»

Семья Перри переезжает в новый дом. Это почти идеальное жилище, мешает только странный запах, исходящий из тёмного угла в подвале, да новые соседи ведут себя как-то странно. Жаль, что Перри не знают правду о своём новом доме. Ведь тьма, скрывавшаяся в подвале, уже начала подниматься.

Что нас ждёт: внецикловый роман, достаточно типичная, но довольно страшноватая история о доме с привидениями.

Виктор Лаваль «Подменыш»

Некогда отец Аполлона загадочно исчез, оставив сыну «в наследство» странные повторяющиеся сны. Прошло много лет — и жена Аполлона, Эмма, тоже исчезла. Поиски приводят героя на заброшенный остров, на кладбище, полное секретов, в лес, где ещё живы легенды переселенцев, и, наконец, в место, которое он считал потерянным навсегда.

Что нас ждёт: внецикловый роман, лауреат «Локуса», Британской премии фэнтези, Всемирной премии фэнтези и номинант еще с полдюжины престижных наград.

Детско-юношеская фантастика

Филип Пулман «Лира Белаква»

Молодой Ли Скорсби из Техаса, выиграв в покер воздушный шар, отправляется на север, где знакомится с одним из легендарных панцербьёрнов. А Лира Белаква изучает странное поведение птиц, которые гнездятся на башне Иорданского Колледжа в Оксфорде.

Что нас ждёт: повесть и рассказ из цикла «Тёмные начала», где показаны события из жизни разных его героев.

Виктория Шваб «Ближняя ведьма»

Ведьма из Дали — старая детская страшилка. Но однажды в Дали прямо из своих постелей стали пропадать дети. И, пока похищения продолжаются, девочка Лекси отчаянно собирает сведения о ведьме, которая, похоже, не просто сказка на ночь…

Что нас ждёт: внецикловый роман, который был дебютным для Виктории Шваб. Все ее более зрелые произведения уже переведены на русский язык.

Эмбелин Кваймуллина, Эзекил Кваймуллина «О чем молчат вороны»

Шестнадцатилетняя Бет, погибнув в аварии, стала призраком, застрявшим между мирами живых и мертвых. Но между Бет и ее отцом существует связь, которая позволяет ему видеть и слышать дочь. Он детектив и отправляется в провинциальный городок, чтобы расследовать пожар в детском приюте. С помощью призрака дочери он понимает, что в городе творятся ужасные вещи…

Что нас ждёт: внецикловый мистический хоррор австралийских писателей, удостоенный несколько национальных наград в категории романов для юношества.

Катарина Макги «Принцесса Америки»

Альтернативная Америка XXI века, где существует наследственная монархия, а на троне сидит династия Вашингтонов. Принцессе Беатрис суждено стать будущей королевой, и она старается соответствовать своему положению. Принцесса Сэм — дерзкая и взбалмошная, мечтающая о настоящей любви. Аристократка Дафна — ловкая интриганка, готовая на все, чтобы стать одной из Вашингтонов. Страсти при королевском дворе так и бушуют!

Что нас ждёт: внецикловый роман юношеской альтернативной истории, которая вполне могла стать настоящей. Ведь Джорджу Вашингтону действительно предлагали стать королем Америки — и он отказался. А если бы было иначе?

Магический реализм

Ричард Чизмар «Гвенди и её волшебное пёрышко»

Гвенди Питерсон выросла и уехала из родного Касл-Рока в Вашингтон, где стала депутатом Конгресса. Но однажды в ее жизни вновь появляется пульт управления, который обладает невероятной силой. Как взрослая Гвенди распорядится неожиданно вернувшимся могуществом?

Что нас ждёт: вторая повесть цикла о Гвенди, которую Ричард Чизмар написал уже самостоятельно, без участия Стивена Кинга. Получилась притча о власти, силе и ответственности.

Нон-фикшн

Дэвид Дэй «Темные силы мира Толкина»

Эксперт по творчеству Толкина исследует образы темных сил Средиземья и источники, вдохновившие автора, — мифологические, исторические и литературные.

Что нас ждёт: богато иллюстрированное справочное издание по миру Толкина. Однако, как и другие книги Дэвида Дэя, это неофициальная работа, не одобренная издательствами Tolkien Estate и HarperCollins.

Смотрите также Путеводитель по книгам Толкина: как ориентироваться в произведениях Профессора? Наш читатель прислал статью о всех произведениях по Средиземью: от «Властелина колец» и «Хоббита» до «Сильмариллиона» и прочих «Хуринов».

Грант Моррисон «Супербоги: как герои в масках, удивительные мутанты и бог солнца из Смолвиля учат нас быть людьми»

Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Железный Человек, Люди Икс — кто ж их не знает? Супергерои давно и прочно поселились на кино- и телеэкране, в видеоиграх и в наших грезах. Но что именно они пытаются нам сказать? Грант Моррисон, один из классиков современного графического романа («Бэтмен: Лечебница Аркхем», «Все звезды. Супермен»), видит в супергероях мощные архетипы, при помощи которых человек сам себе объясняет, что было с нами в прошлом, что нам предстоит в будущем и что это вообще такое — быть человеком.

Что нас ждёт: история жанра о супергероях — от комиксных азов до новейших киновоплощений.

Айан Натан «Стивен Кинг. Король ужасов. История экранизаций книг мастера: от “Керри” до “Оно”»

Книга о том, что Стивен Кинг дал кинематографистам и телевизионщикам, — неважно, добровольно или нет. И о том, что режиссеры вернули Кингу. Ведь такие фильмы, как «Кэрри» и «Сияние», укрепили его репутацию как автора бестселлеров.

Что нас ждёт: рассказ обо всех экранизациях Кинга с комментариями и яркими иллюстрациями. Автор пообщался с режиссерами и актерами, а также проанализировал, насколько команде каждого фильма удалось передать главную мысль книги.

Переиздания

Урсула Ле Гуин «Книги Земноморья»

Поистине последнее и окончательное слово Ле Гуин о Земноморье. В сборник входят: предисловие Урсулы Ле Гуин, где она представляет Земноморье новым читателям и приветствует тех, кто снова и снова возвращается на эти волшебные острова; первые рассказы о Земноморье — «Правило имен» и «Освобождающее заклятье»; все шесть романов цикла; последний горький рассказ Ле Гуин о Геде и Тенар «Свет домашнего очага»; ранее нигде не публиковавшийся рассказ «Дочь Одрена»; прочитанная писательницей в 1992 году лекция «Земноморье, пересмотренное и исправленное».

Что нас ждёт: омнибус, где под одной обложкой впервые оказался весь цикл о Земноморье. В сборнике более пятидесяти цветных и черно-белых иллюстраций, выполненных художником Чарльзом Вессом.