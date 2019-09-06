Ник Перумов «Война ангелов. Великая пустота». Обзор

Возвращаясь с очередного заказа, боевой маг Клара Хюммель сталкивается с полулегендарным монстром и странной аномалией в Межреальности. Дома Клару ждут личная трагедия и новость о том, что глава её гильдии затеял переустройство в Долине магов. Но куда большую угрозу для Клары может представлять источник того самого феномена, который она обнаружила. И вскоре Клара вместе с отрядом магов отправляется в новую экспедицию, чтобы разобраться в причинах аномалии, не подозревая, что впереди ее ожидают не просто научные изыскания, а настоящая война.

Роман

Жанр: героическое фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Ник Перумов»

384 стр., 12 000 экз.

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Майкл Салливан «Коронная башня»

Вселенная Упорядоченного, созданная Ником Перумовым, практически безгранична и открывает простор для бесчисленного количества историй. В 2017 году автор запустил подсерию «Сказки Упорядоченного» — книги, выходящие в ее рамках, не связаны напрямую с противостояниям великих сил, как романы основного цикла.

События «Войны ангелов» разворачиваются ещё до «Летописей разлома», когда Долина магов процветала и наслаждалась относительным покоем. Впрочем, и в те времена ей приходилось сталкиваться с крупными кризисами — новая дилогия Перумова рассказывает как раз про один из них. В центре событий оказывается наша старая знакомая — Клара Хюммель, да и без встреч с другими известными персонажами не обойдётся. Уже это делает «Войну ангелов» книгой, мимо которой поклонникам Упорядоченного не стоит проходить ни в коем случае. Но фансервисом достоинства романа, конечно, не ограничиваются. «Война ангелов» может похвастать динамичным сюжетом, обилием мастерски выписанных магических боев и интересным конфликтом, спровоцированным религиозными фанатиками.

В заштатном мирке Игнис местные последователи Спасителя получают в свои руки грандиозную мощь. Пользуясь ею, они полны решимости нести Спасение и в соседние миры — если нужно, мечом и магическим огнём. Долине, само собой, подобный бедлам невдалеке от своих границ совершенно не нужен, так что маги решают вмешаться. Правда, непосредственно до столкновения доходит лишь под конец «Великой пустоты» — и мы видим, по сути, только первое сражение той войны, что дала название роману.

Большую часть первого тома герои пытаются разобраться в происходящем, и это сопровождается многочисленными приключениями и магическими боевыми сценами, но главные битвы ждут героев во второй книге.

Кроме того, не обходится без конфликта внутри самой Долины. Когда мы впервые познакомились с Кларой, её родная гильдия боевых магов переживала упадок и была весьма немногочисленна. А вот на момент действия «Войны ангелов» она, наоборот, находилась в самом расцвете — и столкнулась с политическим кризисом. Молодой, энергичный и популярный лидер боевых магов стремится повысить и без того немалую власть своей гильдии, из-за чего в Долине кипят нешуточные баталии, — хотя в дело идут не изощрённые заклинания, а слова и интриги.

Немного разочаровывают разве что переосмысленные образы знаменитых магов — Игнациуса и Динтры. Поклонники Перумова прекрасно знают, что они совсем не те, кем кажутся на первый взгляд. Однако оба долгое время мастерски скрывали свою истинную суть. А вот в «Войне мага» охотник на нечисть, впервые оказавшийся в Долине, моментально чувствует в первом коварство, а во втором — скрытую силу, да к тому же Динтра ещё и активно рвётся на передовую. Всё это не очень вяжется с теми образами, которые Перумов выписывал в прежних книгах.

Итог: приквел к «Летописям разлома», который порадует поклонников цикла как захватывающим сюжетом, так и новой встречей с многими полюбившимися персонажами.

Параллельная работа Над дилогией «Война ангелов» Ник Перумов работал параллельно с написанием заключительной части «Гибели богов — 2». По изначальному замыслу та должна была выйти раньше, но, чтобы свести воедино множество сюжетных линий и завершить грандиозную эпопею так, как задумано, потребовалось много сил и времени. Поэтому приквел оказался закончен раньше, чем финал основной эпопеи.

Взмах — Клара едва успела отшатнуться и тут же выставила заклятие-щит, замерцавшее яркими голубоватыми искрами и накрывшее отряд вытянутой полусферой. Шшхор будто этого и ждал. Теперь вместо того, чтобы стричь воздух вокруг отряда, он прицельно лупил в щит — и щит прогибался, магическая преграда рвалась, не выдерживала, открывая чародейку. Призрак напирал, чёрные когти секли то с одной стороны, то с другой, и Клара отступила на шаг. Он не даст им выйти, он чует железо и магию, как его одолеть?!