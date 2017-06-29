kok: Подскажите какой прогой перегонять книги из txt в mp3?

Izzzum: ^^^^^ No Comment а почему сразу не в 3gp или XviD?

kok: А в каком, по-твоему, формате аудиокниги?

kok: Или ты думаешь, что какой-то дурень сидит и начитывает перед микрофоном?

Bash.im

В литературных кругах, довольно-таки консервативных, слово «аудиокниги» зачастую считается чуть ли не ругательным. Рафинированные любители чтения числят этот формат «низким», и по уровню вызываемого презрения аудиокниги находятся где-то на уровне комиксов. Но, на наш взгляд, такое отношение совершенно незаслуженно. Несправедливо считать, что аудиокнигами увлекаются лишь те, кто «не осилил» толстенный талмуд. Этот формат назло консерваторам давно обрёл свою широкую аудиторию. Давайте проследим историю развития аудиокниг, изучим, какие они бывают и как создаются, а также попытаемся ответить на главный вопрос: вытеснят ли аудиокниги печатный текст?

С чего всё началось?

Своим существованием аудиокниги обязаны изобретателю Томасу Эдисону и его дивному аппарату — фонографу. Это устройство могло записывать и воспроизводить различные звуки. Презентация фонографа состоялась в далёком 1877 году.

Томас Эдисон предложил десять основных применений фонографа. Среди них было и создание аудиокниг для слабовидящих людей. Правда, общественность не оценила энтузиазм Эдисона. На презентации некоторые учёные обвинили изобретателя в мошенничестве и лжи — дескать, на самом деле он дурит людям головы, а звук исходит от чревовещателя. В России презентация фонографа и вовсе обернулась судебным разбирательством: владельца устройства приговорили к большому штрафу и посадили на три года.

Но прогресс было не остановить. По заветам Эдисона аудиокниги и впрямь стали незаменимыми помощниками для слабовидящих. К 1930 году устройства могли записывать до 20 минут текста. Спустя год Американский фонд поддержки слепых и Библиотека конгресса запустили совместную программу «Говорящие книги». В её рамках аудиокниги стали тем, чем мы привыкли их видеть, — профессионально озвученными литературными произведениями. С тех пор международные организации и фонды начали озвучивать классическую литературу, составлять архивы аудиокниг и делиться записями со всеми, кто к ним обращался. Несколько таких фондов существует и по сей день — от некоммерческой компании LearningAlly, основанной в 1948 году, до волонтёрской организации LibriVox, участники которой озвучивают книги и выкладывают их в открытый доступ.

Новый формат снискал популярность на радио. Дикторы в прямом эфире читали классические произведения, которые сопровождались звуковыми эффектами. Широко известна история радиоспектакля Орсона Уэллса по мотивам «Войны миров» — вернее, легенда, связанная с этим спектаклем: якобы постановка настолько удачно спародировала новостной репортаж о нападении пришельцев на Америку, что в неё поверили около миллиона человек. Эта легенда появилась благодаря газетчикам, которые таким образом хотели потопить своего новоиспечённого конкурента — радио.

В 1980-е на аудиокниги обратили внимание крупные издательства, которые стали создавать их на основе бестселлеров. В авторских договорах появились дополнительные пункты, в которых издательства приобретали права сразу и на аудиокнигу. Настоящий бум аудиокниг случился после массового распространения формата mp3 и компакт-дисков. Новые носители послужили идеальным вместилищем объёмных аудиофайлов, особенно когда речь шла о лицензированных изданиях в высоком качестве. Это привело к тому, что доля аудиокниг в книжных магазинах составила от 10 до 15%. Теперь почти любой бестселлер сопровождается выходом аудиокниги. С 1959 года в США в рамках музыкальной премии «Грэмми» даже вручают награду «Лучший разговорный альбом», куда попадают и аудиокниги. А с 1996 года существует специальная премия Audie Award, которая считается аналогом «Оскара» для производителей аудиокниг.

За что любят аудиокниги?

Формат аудиокниг идеально вписывается в современную жизнь. Там, где не получится почитать бумажную или электронную книгу, на помощь приходит аудиоформат. Во время занятий спортом, прогулок, уборки по дому или в общественном транспорте аудиокниги не только ограждают от внешнего шума, но и позволяют узнать что-то новое.

В любви к аудиокнигам признаются и писатели. Так, Борис Акунин в интервью «Миру новостей» рассказывал, что слушает много классической литературы:

Чтобы создать что-то своё, надо переработать громадное количество чужого литературного опыта. Опыта качественного, классического. Сейчас я нашёл способ чтения классики. Я её слушаю. <…> Иду в спортзал, надеваю наушники, кручу педали и слушаю. Оказывается, есть чудесные аудиозаписи всех классических произведений, я прослушал их сотни. И читают их великие актёры. Часто именно текст наталкивает на что-то интересное.

Акунин выделил ещё одно важное преимущество аудиокниг — голоса актёров. Если аудиокнига начитана мастером своего дела, то исполнение доставит не меньше удовольствия, чем содержание. Добавьте к этому эффекты, которые сопровождают качественные аудиокниги: шум воды, шорохи, звуки шагов и порой даже музыка. Мечта аудиофила!

Что послушать? Аудиосериал «Внутренние тени» примечателен не только красивым звучанием и огромным числом актёров. На фоне других радиоспектаклей проект выделяется основной концепцией: именно слушатели решают, что предпримет главный герой в следующем выпуске. В группе проекта «Вконтакте» ведется голосование, участники которого напрямую влияют на сюжет. Действие «Теней» разворачивается в фантастической антиутопии. Стилистику сериала сами авторы называют «химпанком». Основное повествование ведётся от лица главного героя, который восстанавливает разрозненную картину своего прошлого после загадочного химического эксперимента. Мрачный, полный загадок мир, в котором викторианская эстетика сочетается с торжеством химической науки, затягивает с первых минут.

За что не любят аудиокниги?

Негативное отношение к аудиокнигам появилось не на пустом месте. Да, есть снобы, которые просто воротят нос от «низкого» формата, но дело не только в них.

Для многих читателей большую роль играет темп повествования. Когда вычитаете сами, у вас формируется определённая скорость понимания написанного, свой темп восприятия — не стоит его путать со скоростью чтения. И когда вы сталкиваетесь с аудиокнигой, вам приходится подстраивать этот темп под чтеца. Слишком медленные или слишком быстрые чтецы будут скорее раздражать и утомлять, чем приносить удовольствие.

Хороший чтец — это вообще важная составляющая любой аудиокниги. К сожалению, не все из них озвучены профессиональным актёрами, — и мало кому понравится слушать в наушниках «бу-бу-бу» вместо любимой книжки. Чтецы бывают разные, и даже если за книгу взялся достойный актёр, слушателю элементарно может не понравиться его голос или тембр.

Есть ещё одна причина, почему аудиокнигам предпочитают печатный текст. Если вам срочно нужно ознакомиться с книгой, её лучше читать, нежели слушать, — это банально быстрее. Да и запомните вы больше. В одной школе поставили опыт: ученикам предложили не читать, а прослушать «Капитанскую дочку». В итоге многие школьники не смогли вспомнить имена второстепенных персонажей и восстановить последовательность событий, хотя с «бумажными» текстами такой проблемы у них не было.

А ещё издательства, работающие над аудиокнигами, зачастую сокращают текст оригинального произведения, особенно для аудиоспектаклей. От первоисточника остаются лишь ключевые сцены и диалоги, которые позволяют познакомиться с произведением в общих чертах. Понятно, что это делается ради слушателей, но нравится такое далеко не всем.

Что послушать? Аудиоспектакль «Солярис»: прекрасное переложение Станислава Лема. Философскую фантастику читают маститые актёры вроде Александра Филиппенко и Армена Джигарханяна, а их голоса дополнены приятными звуковыми эффектами. Аудиоспектакль «Отель «У погибшего альпиниста»: «Радио Культура» оживило повесть братьев Стругацких, подарив голос каждому гостю отеля. Спектакль собрал потрясающий ансамбль артистов, среди которых Валентин Гафт и Владислав Ветров. «Модель для сборки»: сперва радиопередача, а теперь и подкаст с бессменным ведущим Владом Коппом. Под психоделическую музыку Влад читает фантастические рассказы отечественных и зарубежных авторов. Пример того, как текст, голос и музыка могут прекрасно сочетаться друг с другом. Аудиоспектакль «Задверье» (Neverwhere): для тех, кто хорошо знает английский. Для озвучания романа Нила Геймана на BBC собрали массу британских звёзд: Джеймса Макэвоя, Кристофера Ли, Бенедикта Камбербэтча, Натали Дормер и прочих знаменитостей.

Как создают аудиокниги?

Мечта неизвестного kok’а из эпиграфа сбылась: новые технологии позволяют без труда озвучить любой текст машинным голосом. Такая функция есть практически в каждой электронной читалке. Но машинная аудиокнига — последнее, что вы захотите слушать в наушниках в свободное время. Компьютеры пока не научились выверять паузы, интонации и ударения, так что не стоит тратить на это время.

Энтузиасты-любители обычно подходят к озвучанию книг довольно ответственно. Многие покупают шумоподавляющие микрофоны. Как правило, запись происходит в домашних условиях, из-за чего чтецам приходится всячески изворачиваться. Например, озвучивать книги по ночам с ноутбука в ванной комнате, задрапированной одеялами. Некоторые чтецы берут на себя обязанности звукорежиссёров. Они обрабатывают запись, вычищают шумы, добавляют звуковые и музыкальные эффекты — и зачастую результат оказывается довольно пристойным. Если выбудете искать аудиокниги вСети, то, скорее всего, наткнётесь именно на такие.

Следующий шаг — студийные аудиокниги. Издательства приглашают профессиональных актёров, которые дарят книге свой голос. Как правило, над одной книгой трудится один чтец, но иногда на озвучку персонажей другого пола зовут ещё одного актёра. Сперва текст озвучивают в профессиональной студии, где внешние шумы исключены, а потом запись обрабатывает аудиоредактор.

Самый сложный и дорогой формат — аудиоспектакли. Запись постановки не сильно отличается от съёмок фильма. У проекта есть режиссёр, редактор, который сокращает первоисточник, ансамбль актёров, композитор и продюсер. В таком формате исполнение играет решающую роль. От радиоспектакля можно получить не меньше удовольствия, чем от прочтения книги, — правда, поклонники оригинала наверняка огорчатся, ведь редактор «пускает под нож» изрядную часть текста.

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Так вытеснят ли аудиокниги печатный текст? Будем объективны: такое вряд ли произойдёт. У аудиокниг есть свои преимущества, но и недостатков немало. Это всего лишь специализированный формат, который помогает ознакомиться с произведением.

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