Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2023

Вот уже и середина осени близится. И, как всегда, издатели радуют нас новыми интересными книгами. Правда, есть нюанс — ряд октябрьских вроде бы новинок не имеют точной даты выхода и вполне могут появиться уже в ноябре. Анонсы уж больно неопределённые. Но будем надеяться, что мы дождёмся их именно в октябрьские дни, ведь на последний месяц осени и так всего наобещано с избытком. В общем, в октябре должны выйти романы Брендона Сандерсона, Денниса Тейлора, Джима Батчера, Адама Нэвилла, а дальше уже как повезёт. А пока о наиболее любопытных и вероятных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест за октябрь.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Деннис Тейлор «Небесная река»

Человечество расселилось по галактике, причём многочисленные клоны Боба, оцифрованного сознания гениального гика, играют в космической экспансии значительную роль. Однако некоторые из «потомков» Боба уже мало на него похожи и зачастую не ощущают связи с человечеством. Потому неудивительно, что между ними назревает конфликт, способный породить междоусобную войну.

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Вселенная Боба», гибрида научной фантастики и космической оперы.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Кэтлин Э. Флинн «Проект “Джейн Остен”»

Люди из будущего Лиам и Рейчел — сотрудники Королевского института узкоспециальной физики. Их отправляют в 1815 год для поиска седьмого, не дошедшего до нас романа Джейн Остен, который великая писательница уничтожила по неизвестным причинам. Учёным, которые притворяются братом и сестрой, приехавшими в метрополию из колоний Вест-Индии, предстоит выкрасть рукопись, для чего им нужно сблизиться с писательницей и её семьей.

Что нас ждёт: рассказ о нравах и времени классика мировой литературы, замаскированный под хронотриллер.

Издательство: «Эвербук», «Дом историй»

Кейт Сойер «Остов»

Ник и Рут живут на берегу океана в остове туши кита. Их прежняя жизнь закончилась вместе со всем миром. Они не знают, пережил ли кто-то ещё глобальную катастрофу, и теперь им остаётся только выживать и вспоминать о прежних временах. Впрочем, ранее они страдали от одиночества, теперь же смерть старого мира подарила им с Ником шанс начать всё с чистого листа.

Что нас ждёт: внецикловый роман, постапокалипсис с любовным переживаниями, драмой и щепоткой надежды.

Издательство/серия: «Эвербук», «Дом историй» / «Станция: иные миры»

ФЭНТЕЗИ

Джим Батчер «Грязная игра. Правила чародейства»

Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Единственный узаконенный маг города Чикаго. Посредник между мирами людей и фейри. Зимний Рыцарь. Однажды королева Воздуха и Тьмы Мэб сдала Гарри в наём главе Ордена Тёмного Динария, который замыслил похищение Святого Грааля.

Что нас ждёт: пятнадцатый роман и сборник рассказов из цикла «Файлы Дрездена», знаменитого городского фэнтези в стилистике детективного нуара.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Н. К. Джемисин «Город, которым мы стали»

Нью-Йорк, где существует древнее зло, до поры скрывающееся под землей. Лишь пятеро защитников, каждый из которых олицетворяет одну из сил города, способны спасти его. Проблема в том, что все эти силы, а значит, и их аватары вовсе не симпатизируют друг другу.

Что нас ждёт: первый роман из цикла городского фэнтези «Великие города», лауреат премий Британской ассоциации научной фантастики и журнала «Локус» за 2021 год.

Издательство: «Эксмо: Fanzon»

Радек Рак «Сказ о змеином сердце, или Второе слово о Якубе Шеле»

В этом романе история Восточной Европы XIX века объединяется с мифологическими мотивами. Батрак Якуб Шеля случайно получил силу Змеиного царя и решил использовать её для восстановления справедливости. Правда, обернулось всё жестокими событиями, вошедшими в историю как Галицийская резня — кровавое крестьянское восстание 1846 года, которое охватило польские земли в составе Австрийской империи.

Что нас ждёт: внецикловый роман, который в 2019 году получил не только все награды польской фантастики, но и ещё несколько внежанровых премий.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»

Макс Далин «Корона, Огонь и Медные Крылья»

Жила-была принцесса, с раннего детства обручённая с заморским принцем и мечтавшая поскорей выйти замуж за этого удалого и пригожего молодца. А принц на самом деле был буяном и гулякой и мечтал делать всё, что на ум взбредёт. А ещё был принц-полукровка, человек-птица, который мечтал о наследнике. Наконец, был евнух, мечтавший о мести. И так случилось, что судьбы всех этих разных людей и не совсем людей с мечтами о разном перемешались по воле богини судьбы Нут.

Что нас ждёт: авантюрное фэнтези, действие которого происходит в мире романа «Убить некроманта». Это не новый роман, но ранее он публиковался только в интернете.

Издательство / серия: «Эксмо» / «New adult. Магические миры»

Александра Яковлева «Иные»

1940 год, Ленинград. Там живёт Аня Смолина, у которой есть сверхспособность — разрушение силой голоса. Об этом узнают органы госбезопасности, и над девушкой начинают ставить опыты. Но Ане удается бежать. Возможно, Аня сможет отыскать таких же, как она, — советских Людей Икс?

Что нас ждёт: внецикловый роман, на основе которого в декабре должен выйти сериал на «Кинопоиске».

Издательство: «Эксмо: Черным-бело»

МИСТИКА И ХОРРОР

Адам Нэвилл «Колдуны»

В небольшой деревушке в глуши Юго-Западной Англии есть старинный дом, вокруг которого бродят мрачные слухи. Однажды его практически за бесценок покупает выходец из большого города Том, чтобы вселиться туда со своей семьёй. Бедолага вскоре жалеет о своём решении, когда случайно ссорится с соседями, которые, похоже, обладают мистическими силами.

Что нас ждёт: внецикловый роман от известного мастера хоррора.

Издательство / серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Брендон Сандерсон «Локон с Изумрудного моря»

Принц Чарли, наследник престола, став жертвой заговора, бесследно исчезает посреди самого опасного места планеты — Полночного моря. Тресс, обычная крестьянка, которая была возлюбленной принца, решает отправиться на его поиски. На пути она встречает пиратов, легендарного дракона, говорящую крысу и множество других существ.

Что нас ждёт: первая книга «Секретного проекта» Сандерсона — четырёх небольших романов, которые он написал во время ковида. Весной 2022 года Сандерсон объявил сбор на Kickstarter по публикации романов, буквально за пару дней собрав для их издания 40 миллионов долларов. Неудивительно, что книги были изданы с множеством великолепных иллюстраций.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Тони ДиТерлицци «В поисках УдивЛы»

Девочка Зиа Девять обитает в подземном высокотехнологичном Убежище под присмотром универсального робота Матр. Но однажды Зиа решает выбраться на поверхность, чтобы разгадать тайну УдивЛы, странного устройства, найденного ею в одном из заброшенных уголков Убежища.

Что нас ждёт: первый роман цикла «УдивЛа», богато иллюстрированная самим автором фантастическая сказка.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Детский кинобестселлер»

Франческа Гиббонс «Часы звёзд. Серебряная королева»

Сестры Имоджен и Мэри, хоть они и сумели вернуться из волшебного мира, вновь оказались в опасности. Мэри похитила коварная лесная ведьма, а потому Имоджен осталась совсем одна! Теперь девочке придётся вернуть в царство магии и обжарить все её уголки — ведь она же старшая сестра как-никак.

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Часы звёзд», детского фэнтези с картинками знаменитого иллюстратора.

Издательство / серия: «Эксмо: #эксмодетство» / «Часы звёзд. Фэнтези с иллюстрациями Криса Ридделла»

Чарли Хольмберг «Хранитель очарованных комнат»

1846 год, начинающий писатель Меррит Фернсби неожиданно становится наследником небольшого поместья в захолустье штата Род-Айленд, где уже почти сто лет никто не живёт. Заходя внутрь Уимбрел Хаус, Меррит вскоре понимает, что некая древняя сила его оттуда не выпустит. Никогда. К счастью, на помощь приходит специалист из Бостонского института по обслуживанию заколдованных помещений Хильда Ларкин. Теперь молодым людям предстоит совместно разгадать тайну зачарованного дома.

Что нас ждёт: первая книга цикла «Уимбрел Хаус», юношеского мистического триллера с уклоном в романтику.

Издательство / серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Уимбрел Хаус»

НЕХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

Джефф Вандермеер, С. Дж. Чамберс «Библия стимпанка: иллюстрированный гид по мирам дирижаблей и безумных учёных в викторианском стиле»

Стимпанк — целое явление, охватившее литературу, кино, искусство, музыку, моду и многое другое.

Что нас ждёт: составленный одним из лидеров «новых странных» иллюстрированный путеводитель по стимпанку, куда вошло более десятка материалов, написанных как фантастами вроде Кэтрин Валенте, Брюса Стерлинга и Скотта Вестерфельда, так и деятелями разных искусств, творивших в рамках этого направления.

Издательство: «Эксмо: Бомбора»

Сэм Уэллер «Хроники Брэдбери»

Сэм Уэллер познакомился с Рэем Брэдбери, когда по заданию чикагского журнала готовил специальный номер, посвящённый знаменитому писателю. И так случилось, что они подружились, благодаря чему Уэллер стал официальным биографом Брэдбери и получил полный доступ к его архивам.

Что нас ждёт: самая известная и полная биография Рэя Брэдбери.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Всё о великих фантастах»