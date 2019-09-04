Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2019

Сентябрь — время книжных выставок и ярмарок, где издатели анонсируют потенциальные бестселлеры и обещают золотые горы до конца текущего года. Впрочем, и без выставочных хитов на книжных прилавках найдётся немало интересного. В нашем традиционном дайджесте — самые любопытные фантастические книги, которые должны появиться в сентябре.

Научная фантастика

Таде Томпсон «Роузуотер»

2066 год, Нигерия, Роузуотер — город, построенный вокруг огромного инопланетного объекта, окружённого непроницаемым куполом. В Роузуотере собираются учёные, военные и просто любопытные со всего мира — у каждого свои причины здесь находиться. Сенсетив Кааро — бывший вор, а ныне сотрудник секретной службы под названием Секция 45. Когда в Розуотере начинают погибать люди с необычными способностями, Кааро пытается найти преступника…

Что нас ждёт: первый роман из цикла «Полынь» от живущего в Нигерии британского автора, лауреат британской премии Артура Кларка за лучшую НФ.

Джон Скальци «Всепоглощающий огонь»

Империя на грани краха: Поток, делающий возможными межзвёздные путешествия, сменил своё течение, оставив недоступными целые системы. Правительница Империи Грейленд II пытается решить проблему, но на её пути встают те, кто видит в катастрофе возможность прорваться к власти… Похоже, человечество вот-вот охватит всепоглощающий огонь галактической войны.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Взаимозависимость», масштабной космической оперы с войнами и интригами.

Фэнтези

Ник Перумов «Война ангелов. Великая пустота»

Неспокойные времена грядут в Долине магов. Ричард д’Ассини, глава Гильдии боевых магов, призывает изменить законы Долины, некогда принятые самими Основателями. Клара Хюммель, боевой маг по найму, попадает меж двух огней, ввязавшись в конфликт между своей Гильдией и Архимагом Долины Игнациусом Коппером. А вдалеке от Долины молодой ловец магических тварей Эварха получает крайне необычный заказ. И никому невдомёк, что эти события тесно связаны и ведут к катастрофе…

Что нас ждёт: первая часть романа «Война ангелов» из цикла «Сказки Упорядоченного».

Терри Брукс «Черный камень эльфов»

Несколько поколений в Четырёх Землях царил мир, пока там не появились таинственные захватчики. Неизвестно, кто они, откуда пришли и зачем. Правду пытаются узнать несколько изгоев — друид в изгнании, воин-бродяга, мечтающая о магии девочка и юный сирота Шиа Омсфорд.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Падение Шаннары» из цикла «Летописи Шаннары». Сорок лет Терри Брукс мечтал завершить свою знаменитую серию грандиозным финалом. И вот время пришло.

Марлон Джеймс «Черный леопард, рыжий волк»

Наёмный Следопыт получил задание отыскать мальчика, исчезнувшего три года назад. В деле участвуют и другие люди, каждый из которых хранит свои мрачные секреты. Поиски приведут эту разношёрстную группу в древние города и непроходимые леса, обернутся столкновениями с монстрами и заставят задаться вопросами, кто же этот мальчик, почему он пропал и зачем столько людей встаёт на пути у наёмников.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Тёмная звезда», навеянной африканской историей и мифологией. Книга имела большой международный успех, готовится её голливудская экранизация.

Джефф Нун «Человек теней»

Под неоновыми небесами города, где никогда не наступает ночь, частный детектив Джон Найквист пытается выжить, берясь за любую работу. Получив задание найти девушку-подростка, Джон наталкивается на преступления неуловимого серийного убийцы по прозвищу Ртуть. Вскоре Найквист начинает подозревать, что сбежавшая девушка хранит ключ к судьбе всего города. И чтобы отыскать её, придётся отправиться в особый район, где всегда царит тьма…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Расследования Джона Найквиста», довольно необычной городской мистерии в стиле неонуар.

Ричард Кадри «Неправильный мертвец»

Искусный вор Куп ныне работает на правительственный Департамент особо причудливых знаний, который поддерживает правопорядок во всём, что касается сверхъестественного. Очередное задание Купа — добыть мумию могущественного египетского мага. Куп выполняет задание, однако мумия сбегает уже из самого Департамента. Теперь её нужно поймать, а заодно в очередной раз спасти мир.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Ещё одна кража Купа», авантюрно-ироничного фэнтези в духе историй о ловких и симпатичных мошенниках.

Мерседес Лэки «Элита»

Рада — одна из Элиты: лучших воинов, которые способны одолеть самых грозных чудовищ. Однажды девушка оказалась замешана в историю с серией таинственных убийств. Чтобы спасти от подозрений себя и дорогого ей человека, Рада пытается вычислить настоящего преступника.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Охотница», ставшего бестселлером по версии New York Times.

Шеннон А. Чакраборти «Медное королевство»

Попавшая в Дэвабад юная мошенница Нари, мечтающая стать лекарем, пытается выжить в пучине интриг королевского двора. Трон, узурпированный нынешним королём, принадлежал предкам девушки, и монарх пристально следит за Нари. А значит, любой её неверный шаг может оказаться роковым.

Что нас ждёт: второй роман «Трилогии Дэвабада», действие которой происходит в мире арабских мифов.

Дэниел О’Мэлли «Ладья»

Миффани Томас очнулась в лондонском парке посреди груды трупов, ничего не помня — даже собственного имени. Но благодаря найденной в кармане записке она узнаёт о себе шокирующие вещи. Оказывается, девушка обладает сверхъестественными способностями и состоит в секретной правительственной организации, все члены которой носят кодовые имена шахматных фигур. Сама Миффани — Ладья, и теперь ей предстоит разобраться, кто и зачем стёр её память…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Шахматное досье», лауреат премии «Ауреалис».

В начале нынешнего года вышла его экранизация в виде телесериала. По стилистике эта книга больше всего напоминает запутанные шпионские триллеры Джона ле Карре.

Тесса Греттон «Королевы Иннис Лира»

Король, потеряв жену, решает отказаться от трона в пользу одной из своих дочерей. Та, что любит его сильнее, станет королевой. И теперь страна втянута в распри между сторонниками королевских дочерей, каждая из которых мечтает о власти. Три королевы. Одна корона. Тотальная война.

Что нас ждёт: внецикловый роман, навеянный шекспировской пьесой «Король Лир».

Аннетт Мари «Бессмертный огонь»

Когда-то Эми верила, что боги справедливы и мудры, а земные духи-ёкаи — кровожадны и злы. Но во что верить теперь, когда вероломное божество готовится уничтожить её мир, а единственной защитой становятся ёкаи? Впрочем, гораздо сильнее, нежели возможное уничтожение мира, Эми волнует лис-оборотень Широ, завоевавший сердце девушки…

Что нас ждёт: финальная книга трилогии романтического фэнтези «Алая зима», основанной на японском фольклоре.

Джули Кагава «Сердце дракона»

Дракон-оборотень Эмбер Хилл пытается спасти от казни милого её сердцу Себастиана, солдата Ордена Святого Георгия, того самого, что уничтожает драконов. Скоро Эмбер предстоит решить: отступит ли она или начнёт тотальную войну?

Что нас ждёт: вторая часть цикла «Рождение дракона», который в оригинале называется «Коготь», — романтического фэнтези с массой всевозможных интриг.

Мистика и хоррор

Карен Ли Стрит «Эдгар Аллан По и Перуанское Сокровище»

Филадельфия, 1844 год. К Эдгару Аллану По, известному писателю, который иногда занимается частным сыском, обращается богатая наследница Хелен Лоддиджс. Её жених, возвращаясь из Перу, таинственным образом погиб в филадельфийском порту, и она хочет, чтобы По выяснил причину смерти. Вскоре мисс Лоддиджс похищают. Теперь писателю с помощью друга, шевалье Огюста Дюпена, предстоит распутать клубок тайн, в котором тесно переплелись давняя вражда, орнитомантия и легендарное Перуанское Сокровище.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Расследования По и Дюпена», литературной игры в стилистике исторического детектива с элементами готической мистики.

Антология «Боги Лавкрафта»

Специально для этой антологии мастера тёмного жанра написали двенадцать историй. Каждый рассказ посвящён одному из божеств «Мифов Ктулху» и снабжён комментарием современного автора «Некрономикона», писателя и демонолога Дональда Тайсона.

Что нас ждёт: сборник, составленный Аароном Дж. Френчем, среди авторов которого такие мастера хоррора и фантастики, как Адам Нэвилл, Марта Уэллс, Лэрд Баррон,

Бентли Литтл, Кристофер Голден, Джонатан Мейберри и Джо Р. Лансдэйл.

Детско-юношеская фантастика

Марина Ясинская «Авионеры. Крушение небес»

Мечта Николь рей Хок попасть на легендарный мыс Горн сбывается. Девушке предстоит освоить самый быстрый авион, чтобы сыграть решающую роль в войне Арамантиды с Третьим континентом. Вот только справедлива ли эта война?

Что нас ждёт: второй роман цикла «Авионеры» — юношеской фантастики о стране, где женщины угнетают мужчин.

Райан Гродин «Город-крепость»

В Застенном Городе есть только три закона — быстро бегай, никому не доверяй, не расставайся с ножом. Подростки Цзинь и Даи пытаются выжить в лабиринте городских улиц, где царит беззаконие. Но когда Даи сообщает девушке, что её потерянная сестра Мэй И жива, Цзинь решается изменить свою жизнь…

Что нас ждёт: внецикловый роман в жанре авантюрного триллера, где есть только одно фантастическое допущение. Действие происходит в современном мире, где до сих пор существует Застенный город, — в нашей реальности этот кишащий преступниками анклав Гонконга был ликвидирован в 1994 году.

Кэтрин Фишер «Обсидиановое зеркало»

Отец Джейка исчез, когда помогал учёному Оберону Венну ставить опыты в уединённом английском поместье. Посетив Венна, юноша узнаёт невероятную правду. Чёрное зеркало, над которым проводились эксперименты, открывает путь в прошлое и будущее. Зеркало притягивает таинственных чужаков, и вот уже заснеженное поместье окружено со всех сторон…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Хроноптика», фэнтезийного триллера известной британской писательницы.

Питер Банзл «Механическое сердце»

Викторианская Англия, где существуют дирижабли и механические люди. Они почти как настоящие, только завод может закончиться в самый неподходящий момент. Например, когда ты спасаешься от погони, пытаясь доставить письмо девочке Лили, которую преследуют жуткие люди с серебряными глазами… Лили и её друзьям — сыну часовщика Роберту и механическому лису Малкину — предстоит пережить захватывающие приключения и разгадать страшную тайну.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Механическое сердце», подросткового стимпанка от английского сценариста и режиссёра нескольких короткометражных мультфильмов, осыпанных наградами. Книги, кстати, тоже получили разные британские премии.

Джонатан Мэйберри «Огонь и пепел»

Долгий путь подошёл к концу — Бенни Имура уверен, что жизни его друзей в безопасности. Однако вожделенное Убежище — это лишь заброшенная военная база, окружённая зомби. И вот Бенни в одиночку отправляется на поиски учёного, который может создать вакцину против смертоносного вируса. Но сможет ли юноша найти живого человека среди моря мертвецов?

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла о Бенни Имуре, подросткового зомби-апокалипсиса, который получил премию Брэма Стокера как лучшая хоррор-серия.

Сара Холланд «Эвермор. Время истины»

Юная Джулс Эмберс в розыске — всё королевство Семпера считает её жестокой убийцей, и за голову девушки назначена большая награда. Чтобы спастись, Джулс должна тщательно изучить древние легенды об Алхимиках и Волшебниках, ведь в них зашифрована правда о её прошлом. Только собрав загадки своих минувших жизней, Джулс сможет спасти себя и человека, пленившего её сердце…

Что нас ждёт: второй роман цикла, действие которого происходит в любопытном мире, где время служит разменной монетой.

Коллин Хоук «Проклятие Джека-фонаря»

Пятьсот лет назад Джек заключил сделку с дьяволом. В наказание он был приговорён к службе среди Фонарей — стражей, охраняющих порталы в Иномирье, царство кошмарных тварей. И вот однажды Джек встретил юную красавицу Эмбер, прирождённую ведьму, которую тянет к Иномирью. Теперь Джек должен вернуть Эмбер туда, где ей следует быть, пока оба мира не погрузились в хаос.

Что нас ждёт: внецикловый роман, основанный на легенде о тыкве со страшным лицом. Идеальное чтение на Хэллоуин — Джек-фонарь, ведьмы, призраки, мистическая атмосфера, древние предания.

Кэтрин Блэр «Манящая тень»

Веспер Монтгомери — аномал: так называют людей с необычными способностями. Веспер может материализовать худший страх любого человека, сделав его реальным.

Аномалов боятся и преследуют. А когда ловят, то заставляют сражаться на арене с себе подобными.

Что нас ждёт: внецикловый роман, гибрид «Людей Икс» и «Бойцовского клуба» — горький рассказ о людях со сверхспособностями в реалиях нашего мира.

Колин Глисон «Спиритический шар»

Мина Холмс, племянница и последовательница всемирно известного сыщика, не верит в спиритизм. Впрочем, она и в вампиров не верит, чем ставит под сомнение призвание Эвалайн Стокер, своей напарницы и потомственной охотницы на упырей. По просьбе принцессы Уэльской девушки обращают внимание на юную аристократку Уиллу Эштон, чьё пристрастие к спиритическим сеансам становится маниакальным.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Стокер & Холмс», стимпанка о девушках, которые толком не могут решить, то ли мир спасать, то ли за мужчинами бегать.

Артбук

Роман Папсуев «Диво Чудное. Том 1»

Потаённые сокровища и стерегущие их кладовики, страшные бабаи и буки, зловредная чёрная курица, гнусные худы и благородные волшебницы — все эти существа ждут вас на страницах артбука. Роман Папсуев по-новому взглянул на известные с детства сказки, загадки, прибаутки и создал проект «Сказки Старой Руси» — уникальный авторский мир, одновременно и знакомый, и удивительный, связанный со славянской мифологией и при этом оригинальный.

Что нас ждёт: иллюстрированный альбом-энциклопедия-бестиарий, который откроет читателю двери в мир Белосветья.

Переиздания

Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения». Подарочное издание

Близится финальная схватка между силами Добра и Зла. Антихрист, дитя Князя Тьмы, был послан на землю. Однако один демон и один ангел решили помешать Апокалипсису: уж больно им полюбилась жизнь среди людей.

Что нас ждёт: переиздание знаменитого романа в новой редакции от Нила Геймана и с цветными иллюстрациями Пола Кидби. И с бонусом — интервью с Пратчеттом и Гейманом.

Наталия Осояну «Невеста ветра»

В этом мире люди живут рядом с крыланами, гроганами и магусами, прилетевшими на Утренней Звезде. Они почти как люди, но обладают великими способностями. А ещё в этом мире есть живые фрегаты, которые образуют единое целое с капитаном и командой; есть целители, порой спасающие больных ценой собственной жизни; есть пираты, чьи тайны скрывает океан. И вот однажды в портовом городе встречаются целительница Эсме и пират Кристобаль Фейра со своей «Невестой ветра»…

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Дети Великого Шторма», переиздание в новой авторской редакции.