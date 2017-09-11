Издательство АСТ представляет новую межавторскую серию «Гаджет» — о драматичных событиях в ближайшем будущем, где активно используется виртуальная реальность. Один из основных авторов серии и главный генератор её идей — известный писатель Дмитрий Силлов. С ним мы сегодня и поговорим, и не только о «Гаджете».

Досье: Дмитрий Силлов Дмитрий Олегович Силлов родился 4 февраля 1970 года, в городе Мары (Туркменская ССР), в семье военного. После школы пошёл в армию, служил в десантных войсках. Получил медицинское образование, занимался единоборствами, культуризмом, изучал восточную философию и культуру. Работал начальником службы безопасности, инструктором по рукопашному бою и бодибилдингу. Создатель системы самообороны «Реальный уличный бой», написал несколько успешных книг по рукопашному бою и выживанию. В 2005 году дебютировал в художественной литературе боевиком «Филиал Якудзы». Первое фантастическое произведение — «Закон Снайпера», роман из межавторскогой серии S.T.A.L.K.E.R.

«Я хотел написать роман-предупреждение»

Расскажите подробнее о новой межавторской серии «Гаджет». Насколько она новаторская?

Я не утверждаю, что ничего подобного раньше никто не писал. Возможно, что-то похожее и было — просто мне не попадалось.

А идея в следующем. В продажу поступает телефон нового поколения, «нейрофон». Микроскопическое устройство, которое нужно просто вставить в ухо. Посредством тончайших нанонитей этот гаджет подключается ко всем пяти органам чувств пользователя. Теперь человеку не надо носить с собой телефон — нейрофон управляется голосом, а если немного потренироваться, то и взглядом. В момент звонка перед глазами пользователя возникает полупрозрачное меню, сквозь которое виден реальный мир (или не виден — прозрачность меню регулируется). При этом реклама навязчиво нагнетает слоган: «Ваш нейрофон легко удалить, но сможете ли вы о нём забыть?» В гаджет встроены игры нового поколения, не требующие дополнительных устройств, — всё управляется голосом и виртуальным джойстиком, который не существует физически, но полностью ощущается руками. То есть пользователь получает стопроцентную визуализацию игр в реальном времени. Человек покупает себе виртуальную броню и оружие, которые полностью ощущаются как реальные. Людям присваиваются статусы в зависимости от типа игр — сталкер, рыцарь, гоблин, причём человек в настоящей реальности ощущает себя своим персонажем. Теперь он живёт в привычном мире, расцвеченном новыми потрясающими красками и сюжетами, которые превращают скучное, обыденное существование в каждодневное потрясающее приключение.

Новый гаджет стремительно покоряет планету… но есть и те, кто отказывается от него, опасаясь потерять своё настоящее «я» в калейдоскопе дополненной реальности. Их начинают ненавязчиво травить — увольнять с работы, толкать на улице, без причины избивать в подворотнях. «Неохваченных» становится всё меньше и меньше…

Далее раскрывать сюжет своего романа «Чужая Москва» и задумку всей серии я не буду. Лучше просто купить роман и прочитать. Надеюсь, вам будет так же интересно читать эту книгу, как мне было интересно её писать.

Кто автор базовой идеи «Гаджета»? Есть ли у серии идейные прародители?

Основную идею проекта придумал я. И отослал в издательство АСТ, ни на что особо не надеясь. В то время у меня был уже подписан контракт на несколько романов для серии «Сталкер», вполне хорошо продавались книги моего проекта «Кремль 2222». То есть всё шло по накатанной, и я понимал, что издательство вряд ли захочет рисковать, развивая новую серию. Да и руководство вряд ли стало бы отвлекать меня от написания книг, которые неплохо продаются.

Предложение, которое я написал, было объёмом около одного печатного листа. То есть предельно сжато. Совершенно не синопсис, просто идея из нескольких абзацев… Но случилось чудо. Буквально на следующий день пришёл положительный ответ из издательства. И тут я понял, что действительно придумал нечто новое. То, чего раньше не было. Идею, ради которой издательство готово рисковать в наше время, столь непростое для книгопечатания. Ну, я и включился в работу. Ведь всегда приятно, когда в тебя верят. И обмануть это доверие я просто не могу.

Будут ли романы серии связаны общими героями? Есть ли у них сквозной сюжет или каждая книга самодостаточна?

«Чужая Москва» — прямое продолжение сериала о Снайпере, полюбившегося читателям цикла о приключениях сталкера, который путешествует между мирами. Книги других авторов, само собой, к циклу о Снайпере отношения иметь не будут. Но действие всех романов серии «Гаджет» будет связано общими правилами сеттинга. Уже сейчас мы с другими авторами проекта обсуждаем, как сделать серию лучше, интереснее, динамичнее, чтобы романы не приедались читателям. Каждая новая книга будет вносить в серию что-то своё, необычное, захватывающее.

Как известно, проще и продуктивнее учиться на чужих ошибках, чем ходить по собственным граблям. Создавая проект, я внимательно проанализировал причины затухания и последующего закрытия популярных межавторских серий. И пришёл к выводу, что основная причина этого — отсутствие общей концепции, единого мира, в котором действовали бы герои разных авторов. Это очень сложно, ведь каждый автор хочет писать так, как он видит. И если он ясно не видит мира, про который пишет, то на выходе получится не межавторская серия, а, что называется, «кто в лес, кто по дрова». То есть читатель хочет окунуться в знакомый полюбившийся мир, а получает нечто совсем другое. Может, и хорошее, но не то, за что он заплатил свои кровные. В результате следующую книгу криво слепленного проекта он не купит, что и служит для книжной серии началом конца.

Нам, авторам, создающим мир «Гаджета», проще. У нас перед глазами, во-первых, печальный опыт закрытых серий. И, во-вторых, положительный пример — многолетнее развитие хорошо продуманного проекта «Кремль 2222». Подчёркиваю: продуманного не одним мной, а сплочённым коллективом профессиональных авторов, которые пишут в эту серию. Поэтому очень надеюсь, что «Гаджет» окажется столь же мощным и долгоживущим проектом.

Кто, кроме вас, будет писать романы для «Гаджета»?

Только талантливые люди. Те, кто действительно умеет увлечь читателя своим мастерством и полётом фантазии.

Это, конечно, авторы проекта «Кремль 2222», зарекомендовавшие себя как настоящие профессионалы. Но уже сейчас над текстами работает ещё несколько мастеров боевой фантастики, имена которых хорошо знакомы поклонникам жанра. Их имён я раскрывать пока не буду — сами узнаете, увидев их на обложках серии. Могу лишь сказать, что эти писатели оправдают ожидания читателей. Я видел синопсисы их романов и точно знаю: книги будут просто потрясающими!

При этом я не исключаю, что в проект придут и совсем новые имена. Главное — чтобы человек умел, любил и хотел писать. Остальное приложится.

«Слишком уж захватили нас компьютерные технологии»

Почему вы решили связать «Гаджет» с серией про Снайпера?

Как-то на своей странице «Вконтакте» я провёл опрос: может, хватит уже писать о Снайпере? Не пора ли сменить этого героя на кого-то другого?

В опросе приняло участие более тысячи человек. И подавляющее большинство, примерно три четверти, категорически заявило, что хочет и дальше читать книги о Снайпере. Ну и кто я такой, чтобы идти против воли тех, для кого работаю? Ведь в конечном итоге всё делается для людей. А если это ещё и приносит тебе удовольствие, то твоя жизнь течёт в правильном русле. И пытаться изменить её течение глупо и непродуктивно.

Может ли серия в случае успеха получить шанс на мультимедийность? Например, выйти в виде комикса, игры или фильма?

Да, такая вероятность заложена в идее серии. В ней есть всё необходимое для этого — интрига, динамичность, визуализация переживаний героев, которую можно дать через картинки, «нарисованные» гаджетами в головах персонажей. Буду только рад, если комикс, игра или фильм по серии увидят свет. А мы, коллектив авторов, очень постараемся, чтобы такие проекты оказались столь же захватывающими, как и романы серии «Гаджет».

Есть ли у «Гаджета» принципиальные отличия от других межавторских серий, в которых вы участвовали?

Да, конечно. Любители фантастики знают, что я автор романов о постапокалипсисе — то есть о мире после глобальной катастрофы. А «Чужая Москва» — роман о предапокалипсисе. О том, чем могут обернуться для человечества безобидные с виду технологии.

Не скрою, я хотел написать и написал роман-предупреждение, слоган которого — «Не играй в собственную жизнь!». Слишком уж захватили нас компьютерные технологии, без которых мы уже не мыслим своего существования. Слишком легко они ворвались в нашу жизнь, слишком зависимыми от них мы стали. И как знать, не превратимся ли мы с вами в скором времени в рабов этих технологий, покорных уже не собственной воле, а электрическим сигналам, поступающим извне в наше сознание? И не станет ли человечество просто сборищем биороботов, слепо подчиняющихся чужой воле?

Об этом я ранее не писал. Но, думаю, сейчас настало время привлечь внимание людей к этой очевидной опасности. И, судя по тому, какой интерес возник у издательства и читателей к этому роману, я точно не ошибся, написав его быстро, а главное — вовремя. Потому, что, думаю, лет через пять уже было бы поздно описывать в фантастическом романе существующую реальность, очевидную для всех.

Думаете, виртуальность и увлечение техническими новинками действительно представляют опасность для человека и общества?

Будущее, предсказанное мной в «Чужой Москве», на самом деле не фантастика, а очень близкая возможная реальность, о которой уже сейчас предупреждают такие величайшие умы современности, как Стивен Хокинг и Илон Маск. Но человечество к ним не прислушивается — или просто делает вид, что принимает во внимание их мнение. И при этом продолжает гнуть свою линию, вкладывая колоссальные деньги в развитие и производство «разумной» электроники на основе искусственного интеллекта. Кто ж в здравом уме откажется от того, что удобно, интересно и модно? В этом люди похожи на рыбок, клюющих на аппетитную наживку, под которой не видно смертоносного крючка. И как знать, что ждёт нас в скором будущем, если мы не задумаемся о последствиях бездумного развития новых технологий?

«Постоянный поиск новых сюжетов — трудоёмкий процесс»

Был период, когда в России выходило внушительное число межавторских серий, и их становилось всё больше. Однако в последнее время наблюдается их явное сокращение. В чём причина?

Первая причина — читатель «наелся». Когда вышла серия S.T.A.L.K.E.R., созданная по мотивам популярных игр, это было ново, интересно, необычно. Тиражи романов этой серии сразу пошли вверх, проломив немыслимую даже в те годы планку в 100 тысяч экземпляров. Следом моментально появилось множество серий-подражаний, которые тоже скупались читателями, жаждущими побольше «сточкеров». Но прошло время, люди стали разборчивее. И тогда серии-сателлиты стали стремительно сдуваться, закрываясь из-за нерентабельности.

Но есть и вторая причина. Мощная, продаваемая серия предусматривает постоянную работу над ней. И прежде всего — контроль качества. Как со стороны самих авторов, так и со стороны кураторов серии. Читатель должен получать крепкий, годный продукт, который захочется купить, чтобы со временем снять с книжной полки и перечитать. А это очень трудно. Постоянный поиск новых сюжетов — сложный и трудоёмкий процесс, при котором важно не скатиться в простое переписывание ранее сочинённых текстов. Успех серии «Кремль 2222» доказал, что команда авторов, которая трудится над этим проектом, умеет работать качественно. Думаю, что и «Гаджет» ожидает аналогичный успех, ибо накоплен колоссальный опыт, который непременно поможет в продвижении новой серии.

Хотя есть и третья причина закрытия проектов — интернет-пиратство. Несмотря на законы, запрещающие воровство чужих текстов из Сети, пираты находят способы обойти все блокировки и преспокойно продолжают бесплатно скачивать чужие книги. А нет прибыли — нет и продукта. Сейчас издательский бизнес вообще держится на тех немногих сознательных читателях, которые понимают, что если не платить за книги, то в скором времени их просто не будет. Цепочка причинно-следственных связей очевидна. Из-за повального интернет-воровства издательства лишатся прибыли — им нечем будет платить авторам — авторы, получающие копейки за свой труд, найдут другие источники дохода, чтобы прокормить себя.

Уже сейчас писательство — это труд подвижников, фактически работающих за «спасибо». Тридцать тысяч рублей гонорара за полгода работы над романом — это меньше зарплаты дворника, знающего от силы полсотни слов на русском языке. И эти жалкие гонорары продолжают сокращаться, так как падают тиражи.

Господа пираты, не пора ли задуматься о том, у кого вы воруете, бесплатно скачивая книги? У тех, кто днём работает, а ночью пишет для вас, болея за каждое слово своего текста! Подумайте о том, что каждая украденная вами книга приближает то время, когда профессионалы просто уйдут туда, где им платят нормальные деньги. После чего вы будете вынуждены читать «книги» авторов, чьи писательские способности ушли недалеко от литературных талантов тех самых дворников, которые уже сейчас за свой труд получают больше, чем профессиональные писатели.

Каковы ваши творческие планы после «Гаджета»?

В серии «Сталкер» должен выйти мой роман «Закон сталкера» — продолжение приключений Снайпера. Текст уже сдан в АСТ, книга выйдет чуть ли не в следующем месяце после «Чужой Москвы». Сейчас я пишу новый роман в серию «Сталкер» — снова про Снайпера. Куда ж без него, если людям нравятся похождения героя? Рабочее название книги — «Закон торговца», хотя, возможно, оно изменится. Что будет дальше, в следующем году, пока не знаю. Может быть, напишу ещё роман в «Гаджет», может, в «Сталкер», а может, и в «Кремль 2222». Жизнь покажет.

Ну и конечно, никто не отменял другой моей работы над проектами «Кремль 2222» и «Гаджет». Я вместе с редакторами АСТ курирую эти серии. Вместе мы следим за качеством текстов, хронологией и логикой событий, происходящих в этих мирах, думаем о перспективах развития проектов. Надеюсь, что совместными усилиями мы и дальше будем продолжать и развивать эти серии, одну из которых читатели уже успели полюбить, а вторую, новую, непременно вскоре оценят по достоинству.

Что бы вы хотели пожелать своим читателям?

Прежде всего — здоровья. Это тот бесценный капитал, который невозможно измерить деньгами или чем-то ещё.

Конечно, финансового благополучия, которое в наше непростое время очень актуально для любого жителя России.

Ну и главное — удачи! Всегда идите до конца в своих начинаниях, несмотря ни на что, — и тогда удача непременно улыбнется вам. Ведь, как любая девушка, она любит людей сильных, уверенных в себе, точно знающих, чего они хотят от жизни.

И, конечно, дорогие друзья, не забывайте читать хорошие книги — постоянный источник саморазвития и позитивного настроения!