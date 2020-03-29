Фонда Ли «Нефритовая война»: «Клан Сопрано» в стиле фэнтези

Пролив много крови в междоусобной схватке, Равнинный и Горный кланы Кекона заключили мир — вынужденный и непрочный. Ведь неподалёку вспыхнул военный конфликт с участием могучих империй, а значит, дающий сверхспособности нефрит, единственным источником которого служит Кекон, существенно вырос в цене. Не время кеконским кланам враждовать между собой, нужно делать деньги! Однако застарелая ненависть никуда не исчезла, и она ещё даст свои ядовитые плоды…

Fonda Lee «Jade War» Жанр: криминальное фэнтези

Выход оригинала: 2019

Художник: О. Закис

Переводчик: Н. Рокачевская

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020

Цикл: «Сага Зелёной Кости», часть 2

Похоже на: телесериал «Клан Сопрано»

фильм «Крестный отец 3»

Роман Фонды Ли «Нефритовый город», открывший цикл криминального фэнтези в духе гонконгских боевиков, имел большой международный успех — неудивительно, что писательница, ранее сочинявшая заурядные книги для юношества, не замедлила с продолжением. Правда, второй том цикла, «Нефритовая война», довольно сильно отличается от предшественника. И, стоит признать, не в лучшую сторону.

Дело в том, что «Нефритовый город» по своей структуре, содержанию и героям очень напоминал роман Марио Пьюзо «Крёстный отец» — точнее, его экранизацию, знаменитый фильм Фрэнсиса Форда Копполы 1972 года. Мы видели вражду криминальных кланов Кекона, использующих магический нефрит, изнутри — основными героями были члены семьи Коул, заправилы Равнинных. Однако повторять ту же самую схему во втором романе Ли не захотела, и потому «Нефритовая война» уступает первой книге в напряжённости, больше напоминая семейную сагу, нежели криминальный триллер.

В романе нет единой интриги, как в «Городе», где основная сюжетная линия была связана с хитроумной подготовкой к войне кланов и кровавым ходом этой войны. Упор делается на вялые интриги, большая часть которых ничем не заканчивается. Более того, противостояние кланов уходит на второй план: единственный серьёзный конфликт — разборки с иностранной бандой контрабандистов нефрита.

Одна из линий рассказывает о столкновении кеконской диаспоры, живущей в Эспении, с местным криминалом. Похоже, Ли захотела расширить сеттинг, чтобы не ограничиваться одним Кеконом — экзотической, колоритной, но всё же провинциальной страной. Однако вся эспенская линия смотрится скучновато, особенно с учётом того, что в её центре стоит Эмери Анден — отказавшийся от нефрита приёмный сын Коулов, который пытается найти новый смысл жизни и находит его в гомосексуальной связи с местным парнем, показанной довольно подробно. Есть в эспенской части книги и боевка, но очень уж невыразительная.

Беро дважды выстрелил из компактного пистолета — первая пуля в лоб, а вторая в щеку. Когда затихло эхо выстрела, три или четыре долгие секунды оба ошалело пялились на труп. В вытаращенных глазах Нуно застыли тревога и удивление, входные отверстия были до странности маленькими, сухая земля уже впитала кровь.

О семейной саге напоминает и хронология событий. Если в первом романе весь основной сюжет (не считая флешбэков) укладывался в считаные месяцы, то в «Войне» действие разворачивается на протяжении нескольких лет, из-за чего исчезает бешеная динамика, которой так привлекал «Город».

Однако неудачной книгой «Нефритовую войну» не назовёшь. Фонда Ли ещё больше внимания уделила внутреннему миру героев — особенно Коула Хило, который ранее оставался в тени брата и сестры. Хило, вынужденный стать Колоссом, главой Равнинного клана, пытается усмирить своих внутренних демонов и действовать как подобает вождю и политику, а не головорезу. Получается не всегда. А вот линия Коул Шаэ, очень важная в первом романе, в продолжении как-то зачахла.

«Нефритовая война» напоминает подготовку к кульминации, которая, похоже, грянет в следующем томе. Целый ряд сюжетных линий повисает в воздухе с явной намёткой на продолжение. И главная из них связана даже не с окончательной разборкой Равнинных и Горных, которой наверняка не миновать. Судя по некоторым моментам, на которых автор акцентирует особое внимание, ближе к финалу кланам, забыв о вражде, придётся объединиться против тех, кто готовит свержение их власти над Кеконом. И надо сказать, что вероятная революция, возможно, не самая плохая идея. Ведь у общества, которым управляет мафия (даже «благородная»), нет будущего.

Не слишком динамичное продолжение ураганной первой части бандитских разборок с применением сверхспособностей. Впрочем, книга даёт надежду на то, что под занавес трилогии экшена, возможно, будет даже чересчур.

Последние из клана? Выход финального романа трилогии, «Нефритовое наследие», заявлен на 2021 год. Судя по аннотации, семью Коулов ожидают серьёзные изменения, связанные с её молодым поколением, которое в «Нефритовой войне» ещё пешком под стол ходит. Значит, действие будет происходит спустя довольно много лет.