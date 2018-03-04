Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2018

Вот и весна пришла — по крайней мере, по календарю. И пускай на улице мороз и снег, издатели уже работают ударными весенними темпами. Потому заявленных на март интересных новинок немало. Самых разных — тут вам и мировой бестселлер, и коммерческие хиты, и неформатные книги, и актуальные переиздания, и даже издательская «работа над ошибками».

Бестселлер месяца

Майкл Крайтон

«Зубы дракона»

США, 1876 год. Студент Йельского университета Уильям Джонсон, заключив нелепое пари, отправляется вместе со своим профессором на поиски костей ископаемых животных. И не куда-нибудь, а на Дикий Запад, в земли, где правительство ведёт войну с индейцами, а золотоискатели и ковбои противостоят бандам головорезов. И это ещё не все опасности, которые поджидают опрометчивого студента…

Что нас ждёт: роман Майкла Крайтона, написанный в 1974 году, был впервые опубликован спустя почти десять лет после смерти автора — и стал всемирным бестселлером. В основу сюжета легла реальная история о соперничестве двух американских палеонтологов XIX века Марша и Коупа, известная как «Война костей». Противостояние двух учёных доходило до отчаянных поступков — краж, уничтожения артефактов и даже физического насилия. Но по итогам этого соперничества было открыто более 130 видов динозавров. Роман Крайтона — научно-исторический триллер с небольшими вкраплениями фантастики. Компания Amblin Television планирует снять по книге сериал.

Научная фантастика

Паоло Бачигалупи

«Затонувшие города»

В раздробленной Америке пытаются выжить юные Малия и Мышь, беглецы из искалеченных войной Затонувших Городов. Однажды они находят раненого генномодифицированного воина, за которым охотятся другие солдаты. И жизнь Малии и Мыши оказывается в опасности.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Разрушитель кораблей». Вернее, совершенно самостоятельная история, действие которой происходит в том же постапокалиптическом мире. Книга была номинантом множества премий, включая «Локус», — правда, так ничего и не получила.

Уолтер Тевис

«Человек, упавший на Землю»

В штате Нью-Мексико появляется некто, назвавшийся Томасом Джеромом Ньютоном. Он патентует невероятные изобретения, зарабатывает огромные деньги и вкладывает их в строительство космического корабля. На самом деле Ньютон — инопланетянин, мечтающий спасти родную планету. Успеет ли он осуществить свою миссию — или же процесс очеловечивания зайдет слишком далеко?

Что нас ждёт: классический роман, на основе которого в 1976 году вышел фильм британского режиссёра Николаса Роуга «Человек, который упал на Землю». Сыгравший Ньютона легендарный музыкант Дэвид Боуи остался в памяти зрителей как самый убедительный и достоверный «внеземной» гуманоид. Неспроста именно его портрет красуется на обложке книги.

Фэнтези

Джонатан Страуд

«Пустая могила»

Энтони Локвуд и его товарищи по Агентству узнают страшную правду об охватившей Британию эпидемии призраков. Отважной команде предстоит отправиться на Другую Сторону ради решающей битвы, сойтись лицом к лицу с отвратительными фантомами и с самым ужасающим врагом из всех, кто им когда-либо встречался. Все ли герои сумеют выжить?

Что нас ждёт: пятый и, похоже, финальный роман цикла «Агентство Локвуд и компания».

Уильям Риттер

«Кости зверя»

1892 год, городок Нью-Фидлем в Новой Англии. Эксцентричный сыщик Джекаби и его ассистентка Эбигейл Рук расследуют несколько сверхъестественных дел. Череду событий открывает загадочная гибель женщины. Затем исчезают недавно обнаруженные кости гигантского зверя, в Нью-Фидлеме происходит необъяснимое убийство, и, наконец, неизвестный хищник совершает жестокие нападения. Детектив и его ассистентка открывают охоту на вора, убийцу и чудовище…

Что нас ждёт: второй роман о Джекаби. Точнее, о его помощнице, потому что похожий на Шерлока Великий Детектив играет в романах Ритттера лишь роль «бога из машины».

Мистика и хоррор

Томас Лиготти

«Песни мертвого сновидца. Тератограф»

Два сборника рассказов в жанре мистического хоррора, куда суммарно входит более тридцати рассказов и эссе.

Что нас ждёт: Томас Лиготти — известный американский мастер хоррора, которого часто называют современным Лавкрафтом, а иногда даже сравнивают с самим Эдгаром По. Рассказы Лиготти наполнены декадентскими образами и атмосферой изысканного ужаса. В книгу вошли сборники 1989 и 1991 годов, причём ранее на русском публиковался лишь один рассказ.

Пола Брекстон

«Полночная ведьма»

Леди Лилит Монтгомери, единственная дочь покойного герцога Рэднора и одна из самых завидных невест Лондона, скрывает от окружающих тайну: она умеет говорить с мёртвыми. И хотя её брат становится новым герцогом, именно Лилит предстоит возглавить могущественный Клан Лазаря после смерти отца. Теперь у давних врагов Клана есть все шансы, чтобы уничтожить семью Монтгомери. Однако Лилит не привыкла сдаваться, ведь на её стороне не только живые, но и мертвые!

Что нас ждёт: мистический триллер в красочных декорациях эдвардианского Лондона накануне Первой мировой войны.

Юношеская фантастика

Диана Ибрагимова

«Сетерра. Шепот пепла»

В мире Сетерры каждый третий день происходят затмения, во время которых рождаются странные дети — воплощения утраченных людьми чувств. Их называют порчеными. Герои книги — двое юношей, живущих в этих суровых краях. Безногий Астре, как и все порченые дети, наделён изъянами и тайными дарами чёрного солнца. Аристократ Нико вспыльчив, любознателен, силён и охоч до загадок. Он и не представляет, чем обернётся его самовольное путешествие за пределы дворца.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Сетерра», в 2017 году победивший на конкурсе «Новая детская книга».

Филип Пулман

«Книга Пыли. Прекрасная дикарка»

Одиннадцатилетний Малькольм Полстед и его деймон Аста живут с родителями мальчика в гостинице «Форель» под Оксфордом. На другом берегу Темзы (по которой Малькольм частенько плавает в своем любимом каноэ «Прекрасная дикарка») находится Обитель Годстоу, где живут монахини. Мальком узнаёт, что у них гостит малютка по имени Лира Белаква…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Книга Пыли», фактического приквела «Тёмных начал». В своём новом цикле Пулман более подробно рассказывает о мире Лиры и о предыстории сложных взаимоотношений внутри её семьи.

Рик Риордан

«Отель Вальгалла. Путеводитель по миру Магнуса Чейза»

Этот справочник «Кто есть кто» по богам, богиням и другим важным фигурам скандинавской мифологии заказал Хельги, которому после тысячи с лишним лет на посту менеджера отеля «Вальгалла» надоело отвечать на одни и те же вопросы от недавно павших героев. Справочник содержат важнейшие характеристики богов и героев Асгарда. А ещё там есть информация о разнообразных существах из скандинавской мифологии.

Что нас ждёт: путеводитель, примыкающий к циклу «Магнус Чейз и боги Асгарда» о приключениях юного сына скандинавского бога.

А. Г. Говард

«Магия безумия»

Алисса Гарднер слышит голоса жучков и цветов — из-за этого она оказалась в психиатрической клинике. Но это не болезнь, а семейный дар (или проклятие), доставшийся по наследству от предка — Алисы Лидделл, той самой, что вдохновила Льюиса Кэрролла написать «Алису в Стране чудес». И однажды Алисса узнает, что Страна чудес реально существует, причём это куда более мрачное место, чем его описал Кэрролл. Внезапно попав туда, Алисса должна пройти серию смертельных испытаний, чтобы спасти себя и свою семью.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Магия безумия», гибрид юношеского фэнтези с психологическим хоррором.

Магический реализм

Джордж Сондерс

«Линкольн в бардо»

США, 1862 год. Ожесточённое противостояние Севера и Юга в самом разгаре. Вилли, любимый одиннадцатилетний сын президента Линкольна, умирает от болезни. «Мой бедный мальчик, он был слишком хорош для этой земли», — всё время повторяет президент. Из этого зерна исторической правды Джордж Сандерс раскручивает историю о сверхъестественном мире, полном как прекрасного, так и ужасного. Вилли Линкольн обнаруживает себя в странном чистилище, названном по тибетской традиции «бардо», где разгорается борьба за душу мальчика.

Что нас ждёт: мистическая фантазия, лауреат Букеровской премии 2017 года.

Мэгги Стивотер

«Все нечестные святые»

1960-е, городок Бичо Раро, штат Колорадо. Трое членов семьи Сория обладают странными способностями, которые другие люди называют чудесами. Но и сами кузены Сория не менее нуждаются в волшебстве, чем те паломники, которые к ним приходят. Восемнадцатилетняя Беатрис отвергает любые чувства, живя лишь

разумом. Шестнадцатилетний Хоакин мечтает о музыке, а пока лишь

устраивает подпольные радиоэфиры. Двадцатилетний Даниэль прощает любые слабости всем, кроме себя. Все жаждут чудес — вот только чудеса Бичо Раро совсем не те, на которые стоит надеяться…

Что нас ждёт: гибрид магического реализма, юношеской мистики и психологического триллера о семье необычных «святых».

Романтическая фантастика

Холли Блэк

«Жестокий принц»

Джуд ненавидит фейри и одновременно преклоняется перед ними. Она выросла при дворе одного из самых могущественных и жестоких генералов армии Верховного короля. У него она научилась превосходно владеть мечом. Но, чтобы избежать постоянных насмешек со стороны фейри, которые презирают людей, Джуд нужна власть. И для этого ей придется сразиться с Карданом, самым коварным принцем Фейриленда.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Небесный народец», гибрид тёмного и романтического фэнтези с большим количеством интриг.

Кэрри Лонсдейл

«Разбивая волны»

Для Молли и её восьмилетней дочери Кэсси дар предвидения, которым их наградила природа, стал подлинным наказанием. Он грозит разрушить их жизнь — как уже разрушил судьбы многих женщин из их семьи. Неожиданная встреча Молли с Оуэном, её первой любовью, дает ей надежду, что будущее можно изменить. Вместе они бросают вызов судьбе. Но есть ли у них шанс?

Что нас ждёт: романтическая история от американской писательницы, чьи книги неизменно становятся бестселлерами Amazon и Wall Street Journal.

Классика

Сибери Куинн

«Ужас на поле для гольфа»

Оккультный детектив Жюль де Гранден и его помощник доктор Троубридж расследуют жуткие преступления, зачастую с мистической или фантастической подкладкой.

Что нас ждёт: мистико-детективные рассказы в духе Конана Дойла и Эдгара По, написанные с 1925 по 1928 год. Все произведения цикла были опубликованы в журнале Weird Tales. Из двух десятков рассказов, вошедших в сборник, ранее на русском публиковались только три.

Переиздания

Роберт М. Вегнер

«Сказания Меекханского пограничья. Север — Юг»

Отряд имперской Горной Стражи бдительно охраняет рубежи необъятной Меекханской империи. Однажды стражники отправляются в небольшую долину в канун праздника, во время которого жители могут воровать друг у друга коз и овец. Стражи должны следить за порядком и не мешать жителям — однако в события кое-кто вмешивается…

Что нас ждёт: первая и вторая книги цикла «Сказания Меекханского пограничья». Если вы их читали, но не можете припомнить истории про коз и овец, не удивляйтесь. Повесть «Каждый получит свою козу», вошедшая в переизданный сборник, ранее на русский не переводилась. Дело в том, что повести не было и в польском оригинальном издании — она печаталась только в журнале. А всё потому, что она очень отличается по духу от произведений, вошедших в начальные тома. Практически все они — довольно мрачные, временами даже трагичные истории. А «Каждый получит свою козу» — вещь скорее юмористическая. Впрочем, в повести есть некоторые интересные детали, которые позволят больше узнать о мире Меекханской империи.

Повесть из сборника Роберт М. Вегнер «Все мы меекханцы». Повесть Отличная повесть одного из лучших польских авторов тёмного фэнтези.

Виктория Шваб

«Тёмный оттенок магии»

Есть Серый Лондон, грязный и скучный, лишенный всякой магии. Им правит безумный король Джордж. Есть Красный Лондон — в мире, где он находится, процветающей империей правит Марешская династия, а магия в чести. Есть Белый Лондон — власть над ним получит тот, кто сумеет проложить себе убийственный путь к престолу. И когда-то давным-давно существовал Черный Лондон. Но теперь о нем никто не говорит…

Что нас ждёт: первый роман серии «Оттенки магии». Вообще-то цикл начал выходить в прошлом году в «Росмэне». Однако после скандала (издательство удалило из текста все упоминания о гомосексуальности некоторых персонажей) Виктория Шваб разорвала контракт. А так как этот цикл тёмного фэнтези для юношества действительно хорош, права перекупило АСТ — и никакой цензуры в новом издании не будет.

Эрнест Клайн

«Первому игроку приготовиться»

Бестселлер про неприглядное будущее, в котором едва ли не всё человечество с головой погрузилось в виртуальную утопию ОАЗИС, где можно быть кем угодно. Где-то в ОАЗИСе его создатель Джеймс Холлидэй скрыл несколько загадок, связанных с поп-культурой его юности, и тот, кто их разгадает, обретет целое состояние, а также власть над виртуальным миром.

Что нас ждёт: переиздание мирового бестселлера в кинообложке под премьеру его экранизации от Стивена Спилберга.