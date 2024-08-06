КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Ворон» (2024). Дождь кончился, уберите зонтик
«Бэтмен против Годзиллы» и другие фильмы про Бэтмена, которые так и не сняли
Фильмы-катастрофы: самые важные провалы в истории кино
«Чужой: Ромул»: неужели наконец-то нормальный Чужой?

Классика

Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Книги|Обзоры книг
#главное#рецензии на книги
Ник Харкуэй «Ангелотворец». Судный день грядёт!
Ирина Нечаева
24 августа 10:00
135
4 минуты на чтение
Джо Спорк занимается самой тихой работой, которую только смог придумать, — он чинит часы и заводные игрушки. И всё это ради того, чтобы как можно меньше походить на отца, знаменитого и всеми обожаемого лондонского гангстера. Джо уже начинает пугать бессмысленность и пустота такой жизни, но у судьбы на него свои планы — и они включают в себя секретных агентов, безумных монахов, машину Судного дня и прочее, и прочее.
Nick Harkaway

Angelmaker

Роман
Жанр: ироническая конспирология

Выход оригинала: 2012

Переводчик: Е. Романова

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2024
Серия: «Великие романы»

Возрастной рейтинг: 18+
704 с., 3000 экз.
Похоже на:
Дэн Браун «Происхождение»
Нил Стивенсон, Николь Галланд «Взлёт и падение ДОДО»
Написать книгу, герой которой старается максимально дистанцироваться от достижений своего отца и «сойти за человека с настоящей жизнью», — идея несколько рискованная, если вы сын Джона ле Карре. Но Ник Харкуэй в своём втором романе, который впервые вышел на русском сильно позже прославившего автора «Гномона», с задачей вполне справился, создав очень своеобразную и очень, очень британскую пародию на шпионские романы своего отца. Если у Джона ле Карре работа спецслужб предстаёт довольно тусклой и будничной, без погонь, перестрелок, красоток в алых платьях и сухого мартини, то Харкуэй придерживается идеи «надеть всё лучшее сразу». Если одна шуточка — хорошо, то десяток — в десять раз лучше, если один резкий поворот сюжета эффектен,
то надо сделать дюжину таких, если конспирологическая теория может насмешить или
заинтересовать читателя, то почему бы не всунуть в роман сразу их все? Никакого правдоподобия, разумеется. Никаких ограничений. Что, в конце концов, странного в оружии массового поражения, имеющем вид заводных пчёл?

Начинается «Ангелотворец» почти как настоящий триллер hard boiled: «маленький человек» Джо Спорк оказывается втянут в странную паутину, в которой оставили след его отец и британская разведка. Но потом выясняется, что в деле участвует половина
мировых правительств, стимпанковый монашеский орден рёскианцев (знакомство с наследием Джона Рёскина сильно повысит удовольствие от этой сюжетной ветки), искусствоведы, серийные убийцы, гробовщики, безумные учёные и ещё примерно
четверть земного шара.

Пытаться пересказать сюжет бессмысленно, но читать его — одно удовольствие. «Ангелотворец» балансирует где-то на грани между фэнтези, НФ, детективом и
классической британской комедией и при этом умудряется выглядеть вполне основательным, даже старомодным — в хорошем смысле этого слова. Роман достаточно многословен, но все эти слова стоят на своём месте, здесь много суховатого, неглупого, но и не высоколобого юмора и довольно аккуратных сюжетных поворотов, тысяча миллионов отсылок и аллюзий, а ещё чудесная главная героиня, в прошлом шпионка и роковая женщина, а теперь просто старушка со слепым мопсом.

Конечно, без недостатков тоже не обошлось: сюжет слишком сложен, и ближе к концу некоторые линии увязываются немного неуклюже, среди острот встречаются натянутые, и образ Джо Спорка к третьей четверти романа начинает противоречить сам себе (безудержная романтизация преступности плохо сочетается со всей жизнью главного героя).

Если же посмотреть чуть глубже нагромождения шуток и приключений, то можно увидеть роман об отношениях между поколениями. О тоске по миру, которого никогда не существовало, по романтическому прошлому во всех его проявлениях, в том числе по «старым добрым британским преступлениям». О невозможности найти своё место в жизни. О том, что ничего постоянного не существует и что в любое мгновение можно потерять всё и всех. О том, что сюжетов всего четыре, в конце концов, и сделать из них что-то новое почти невозможно, потому что всё уже было прожито и рассказано предыдущими поколениями.

При полнейшей, зашкаливающей нереалистичности роман выглядит актуальным и не выглядит легкомысленным.
Итог: безумный, разросшийся во все стороны и немного неопрятный фейерверк, в котором переплелись устройства Судного дня, заводные пчёлы, тайные антитеррористические правительственные агентства, азиатские суперзлодеи, креативные серийные убийцы, подводные лодки, преступные транспортные сети и ещё куча всего. Более бережному автору этой пёстрой и смешной чепухи хватило бы на десяток романов, но зачем себя искусственно ограничивать?
Об авторе
Настоящее имя писателя — Николас Корнуэлл, он младший сын Дэвида Корнуэлла, который прославился на весь мир как Джон ле Карре, автор знаменитых шпионских триллеров. Естественно, Николас не желал, чтобы его воспринимали просто как сына знаменитого отца, потому он взял псевдоним и стал писать специфическую фантастику.
Разумеется, она видела новости и знает, что военные корабли, города, биржи и жилые дома по всему миру осаждают золотые пчёлы, а правительства всех стран кричат «Караул!». Однако она не ожидала, что её попытаются устранить так грубо. Может, она просто приукрашивает действительность и собственное прошлое. Может, Авель Джасмин в самом деле заказал отставную спецагентшу, в одиночку устроившую революцию и запустившую машину Судного дня.

Ник Харкуэй «Ангелотворец»

8

оценка

Стоит ли читать?

Если нравится английский юмор и не пугает некоторая перегруженность, то вполне.

Удачно

  • юмор
  • сатира
  • разнообразие

Неудачно

  • многословие
  • некоторая перегруженность

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ирина Нечаева

Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

#главное#рецензии на книги
Рекомендуем
«Дюна» после Герберта. Книжные приквелы, компьютерные игры и немного настолок
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Продолжения Оруэлла: фантазии на тему «1984»
Мир фантастики №249 (август 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #14. Фантастическая музыка
1 290 ₽
Купить
Статьи

Книги

Роман Суржиков «Полари. Книга IV. Янмэйская охота». В поисках Кукловода

Книги

Читаем книгу: Анна Каньтох — Предлунные
Отрывок, в котором троица космонавтов попадает в смертельную передрягу.

Книги

Владимир Торин «Моё пост-имаго». Город Тьмы
Мистический триллер о победоносном зле

Книги

Стивен Холл «Демон Максвелла». Роман о романисте
Конспирологический триллер с элементами автобиографии

Книги

Вебтуны в жанре «регрессия»… с суперспособностями!
Вебтуны о тех, кто начал жизнь заново... и с бонусами!

Книги

Читаем книгу: Уолтер Йон Уильямс — Квиллифер
Отрывок, в котором главный герой оказывается в очень щекотливом положении

Книги

Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra. Собирая осколки». Финальный аккорд
Философское фэнтези о мире без надежды

Книги

Туве Янссон: 110 лет маме муми-троллей... и не только их
А что же другие книги Янссон? Не только же «Муми-троллями» она известна?

Книги

Читаем книгу: Ричард Нелл — Короли пепла
Глава, в которой Рока, обезображенный гигант, пытается переплыть в утлом суденышке море.
Показать ещё
Рекомендуем
Тёмная сторона Вселенной. Что такое тёмная материя и как ее найти
Чужой против Терминатора, Баффи и Черепашек-ниндзя: самые безумные кроссоверы
Фантастические твари из глубокого космоса. Как астробиологи реконструируют внеземную жизнь
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты