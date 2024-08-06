Ник Харкуэй «Ангелотворец». Судный день грядёт!

Написать книгу, герой которой старается максимально дистанцироваться от достижений своего отца и «сойти за человека с настоящей жизнью», — идея несколько рискованная, если вы сын Джона ле Карре. Но Ник Харкуэй в своём втором романе, который впервые вышел на русском сильно позже прославившего автора «Гномона» , с задачей вполне

справился, создав очень своеобразную и очень, очень британскую пародию на

шпионские романы своего отца. Если у Джона ле Карре работа спецслужб предстаёт

довольно тусклой и будничной, без погонь, перестрелок, красоток в алых платьях и сухого

мартини, то Харкуэй придерживается идеи «надеть всё лучшее сразу». Если одна шуточка

— хорошо, то десяток — в десять раз лучше, если один резкий поворот сюжета эффектен,

то надо сделать дюжину таких, если конспирологическая теория может насмешить или

заинтересовать читателя, то почему бы не всунуть в роман сразу их все? Никакого правдоподобия, разумеется. Никаких ограничений. Что, в конце концов, странного в оружии массового поражения, имеющем вид заводных пчёл?





Начинается «Ангелотворец» почти как настоящий триллер hard boiled: «маленький человек» Джо Спорк оказывается втянут в странную паутину, в которой оставили след его отец и британская разведка. Но потом выясняется, что в деле участвует половина

мировых правительств, стимпанковый монашеский орден рёскианцев (знакомство с наследием Джона Рёскина сильно повысит удовольствие от этой сюжетной ветки), искусствоведы, серийные убийцы, гробовщики, безумные учёные и ещё примерно

четверть земного шара.





Пытаться пересказать сюжет бессмысленно, но читать его — одно удовольствие. «Ангелотворец» балансирует где-то на грани между фэнтези, НФ, детективом и

классической британской комедией и при этом умудряется выглядеть вполне основательным, даже старомодным — в хорошем смысле этого слова. Роман достаточно многословен, но все эти слова стоят на своём месте, здесь много суховатого, неглупого, но и не высоколобого юмора и довольно аккуратных сюжетных поворотов, тысяча миллионов отсылок и аллюзий, а ещё чудесная главная героиня, в прошлом шпионка и роковая женщина, а теперь просто старушка со слепым мопсом.





Конечно, без недостатков тоже не обошлось: сюжет слишком сложен, и ближе к концу некоторые линии увязываются немного неуклюже, среди острот встречаются натянутые, и образ Джо Спорка к третьей четверти романа начинает противоречить сам себе (безудержная романтизация преступности плохо сочетается со всей жизнью главного героя).





Если же посмотреть чуть глубже нагромождения шуток и приключений, то можно увидеть роман об отношениях между поколениями. О тоске по миру, которого никогда не существовало, по романтическому прошлому во всех его проявлениях, в том числе по «старым добрым британским преступлениям». О невозможности найти своё место в жизни. О том, что ничего постоянного не существует и что в любое мгновение можно потерять всё и всех. О том, что сюжетов всего четыре, в конце концов, и сделать из них что-то новое почти невозможно, потому что всё уже было прожито и рассказано предыдущими поколениями.



