Уже несколько лет крупнейший в России и сопредельных странах агрегатор, дистрибьютор и продавец электронных книг «ЛитРес» предлагает своим посетителям издания по рекомендации «Мира фантастики». Тут и обычные бумажные книги, и их аудиоверсии, и доступ для чтения онлайн. Недавно «ЛитРес» создал специальную подборку книг от «Мира фантастики» — их можно купить со скидкой в 30%. В подборку вошли произведения известных фантастов, как российских, так и зарубежных. Вот самые яркие книги из подборки.

Роберт Джексон Беннетт «Город лестниц»

Первая часть трилогии «Божественные города» соединяет все достоинства современного фэнтези, высказывается на актуальные темы и вдобавок читается на одном дыхании. Религиозные и политические вопросы упакованы в формат добротного шпионского детектива — с интригами, ложными подозреваемыми, внезапными прозрениями героини-расследовательницы и разбросанными по тексту «ключами» для внимательного читателя. И даже когда, казалось бы, основная победа уже одержана, на последних страницах сюжет резко виляет в сторону — приём «ложного финала» автор освоил отлично.

Джо Аберкромби «Острые края»

Истории, вошедшие в этот сборник, делятся на три категории. Самую большую составляют рассказы о похождениях воровки Шеведайи и её компаньонки, воительницы Джавры. Перед нами — чистокровное плутовское фэнтези, насыщенное приключениями. Второй большой пласт рассказов — истории, непосредственно примыкающие к сюжетам о Земном круге. Всё это любопытные, хоть и необязательные дополнения к романам цикла. Наконец, ещё пара рассказов служат приквелами к трилогии «Первый закон». Так что «Острые края» дают отличную возможность познакомиться с новыми историями о Земном круге — пусть не столь значимыми и масштабными, как в романах, но не менее увлекательными.

Джо Аберкромби «Полкороля»

Персонажи фантастики и фэнтези, страдающие врождёнными недугами, как правило, очень интересны, ведь им приходится преодолевать куда больше трудностей, чем обычным героям. С лёгкой руки Джо Аберкромби этого полку прибыло. Встречайте принца Ярви, перед которым стоит непростая задача: свергнуть коварного узурпатора и вернуть отцовский трон! Однако Ярви — совсем не Гамлет, несмотря на очевидное сходство обстоятельств, и ему придется пережить гораздо больше, чем герою Шекспира. Ужасных испытаний на долю героя выпадает так много, что автора можно заподозрить в постмодернистской игре, сознательном подтрунивании над легковерным читателем. Впрочем, хотя роман и предназначен для юношества, мрачноватое чувство юмора Аберкромби, живые диалоги и самоирония, снижающая неизбежный пафос до приемлемой отметки, никуда не делись.

Брендон Сандерсон «Убийца войн»

Четыре главных героя по ходу сюжета обнаружат, что реальность совсем не соответствует их представлениям. Известные с детства легенды искажают истину, союзники могут легко оказаться предателями, а противники — настоящими друзьями. Неожиданные повороты не дадут заскучать, а последние несколько десятков страниц просто перенасыщены новыми открытиями, которые переворачивают с ног на голову всё, что мы успели узнать о героях. И хотя война — привычный сюжет для фэнтези, роман необычен тем, что описывает не саму войну, а попытки её предотвратить и заодно разобраться, кому она выгодна. Это странным образом делает роман актуальным и в нашем мире, где нет магов и говорящих мечей — зато есть политика и войны.

Брендон Сандерсон «Тени истины»

Это вторая часть фэнтези-цикла, действие которого разворачивается спустя триста лет после событий первого, «Рождённого туманом». На сей раз Сандерсон уделил много внимания описанию мира. Герои на протяжении почти всего романа действуют по отдельности — и этот приём отлично помогает их раскрыть. Детективная линия стала намного интереснее, и связано это, конечно, с главным антагонистом. Речь идёт не только о необычных способностях злодея, но и об идейной подоплёке его действий. Финал получился трагичным и в чём-то неоднозначным, особенно по сравнению с концовкой первой книги. И хотя цикл «Двурожденные» не столь масштабен, как его предшественник, входящие в него романы, включая «Тени истины», отлично написаны и читаются взахлеб.

Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья. Север — Юг»

В глазах отечественного читателя безусловный эталон современной польской фантастики — Анджей Сапковский. Но Роберт М. Вегнер не пан Анджей, разве что схема начальных томов его «Сказаний» немного напоминает схему первых книг о Ведьмаке: перед нами «романы в рассказах», фактически сборники. У Вегнера почти не встретишь иронии и юмора, нет постмодернистских отсылок и литературной игры — это жёсткие, суровые, беспощадные и пронзительные тексты. Если с кем его и сравнивать, то скорее уж с Джо Аберкромби. Помимо прочего, Вегнер покоряет жанровым разнообразием своих историй: тут и эпическое, и героическое, и авантюрное, и военное, и мифологическое фэнтези. Хороши и герои: их у Вегнера много, и все они запоминающиеся, глубоко проработанные, совершенно разные по характерам и мировоззрению

Ник Перумов «Война ангелов. Великая пустота»

Вселенная Упорядоченного, созданная Ником Перумовым, практически безгранична и открывает простор для бесчисленного количества историй. В 2017 году автор запустил подсерию «Сказки Упорядоченного» — её книги не связаны напрямую с противостояниям великих сил, как романы основного цикла. Именно к «Сказкам» относится роман «Война ангелов». Его события разворачиваются ещё до «Летописей разлома», во времена, когда Долина магов процветала и наслаждалась относительным покоем. Впрочем, и в те дни ей приходилось сталкиваться с крупными кризисами. Новая дилогия Перумова рассказывает как раз про один из них. «Война ангелов» радует динамичным сюжетом и обилием мастерски описанных магических боев.

Сергей Лукьяненко «Кваzи»

Ветеран российской фантастики сочинил роман о зомби — точнее, о постапокалиптическом мире, возникшем после нашествия живых мертвецов, меньшая часть которых переродилась в разумных и бессмертных мутантов-кваzи. Но Лукьяненко не был бы собой, если б не попытался привнести в роман злободневное содержание. Мир «Кваzи» в самых разных аспектах перекликается с современной жизнью, есть даже прямые параллели с некоторыми реальными событиями и людьми. А ряд проблем, стоящих перед героями, возвышают роман над обычным «зомбятником», позволяя отнести его к привычной для автора социальной фантастике.

Сергей Лукьяненко «Порог»

К новой космоопере Сергея Лукьяненко практически не за что придраться — разве что небольшое недоумение вызывает ее антропоцентризм. Ведь, хотя герои принадлежат к разным галактическим расам, мыслят и действуют они совсем как люди. Впрочем, автор, похоже, и не пытался щегольнуть колоритностью придуманных им чужаков. Книга ведь на самом деле вовсе не о контакте с иным разумом. Она говорит о куда более актуальных вещах: о пристрастии решать проблемы силовыми методами, о нежелании сначала подумать, а потом делать. Всё это так типично для человека здесь и сейчас.

Алексей Пехов «Летос»

Мир, где происходит действие книги, некогда пережил страшную магическую катастрофу, и её последствия дают о себе знать и поныне. Это с первых же страниц ощутит на себе главный герой — акробат Тэо. Он попытался заработать на ценной реликвии, но вместо этого нажил себе массу проблем и смертельного врага. «Летос» полон увлекательных приключений, динамичных боевых сцен и колоритных персонажей. У романа есть и ещё один очень сильный козырь — мир, который сочетает в себе элементы классического фэнтези, мистики и постапокалипсиса.

* * *

Если вы хотите приобрести книги любимых авторов — не упустите возможность! Книги со скидкой можно купить вот здесь.