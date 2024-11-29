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#рецензии на книги#Что почитать#Шамиль Идиатуллин#литRPG

Шамиль Идиатуллин «Бояться поздно». В петле времени

Лилия Чужова
20 декабря 10:00
1158
2 минуты на чтение
Вообще, ехать на эту загадочную базу отдыха Аля не хотела. Но родители, да даже младший брат практически выпнули девушку за дверь. Ну а что? Свежий лесной воздух, шашлыки, катание с горок, а главное — новая, ставшая уже легендарной, захватывающая игра, которую нужно протестировать. Что может пойти не так? Вот только компания попалась странноватая: все попутчики Али — участники их «чатика», которых она лишь сегодня впервые увидела в реале, кроме разве что лучшей подруги Алисы. Вот только те ли они, за кого себя выдают? И почему чем дальше в лес, тем больше девушку мучает пугающе нехорошее предчувствие?..
Роман
Жанр: фантастический триллер, литRPG
Художник: Е. Корсакова
Издательство: «АСТ: Редакция Елены Шубиной», 2024
Серия: «РЕШ: страшно интересно»
Возрастной рейтинг: 16+
352 с., 4000 экз.
Похоже на:
фильм «День сурка» (1993)
фильм «Счастливого дня смерти» (2017)
Перед нами «День сурка» — пусть и с привкусом научной фантастики. Собственно, Идиатуллин этого и не скрывает — говоря и прямым текстом в своих интервью, и устами героев: так, между делом они упоминают и классический фильм с Биллом Мюрреем, и довольно известный «Исходный код», и более свежий «Палм-Спрингс». И это справедливо — сюжет о временной петле действительно уже использовали все кому не лень и в качестве фильма-катастрофы, и даже как романтическую комедию, но вот на просторы литRPG вроде бы ещё никто ступить не осмеливался. Потому идея «Бояться поздно» кажется достаточно оригинальной. Но, увы, даже если в основе романа лежит потенциально крепкий концепт, автора то и дело подводит его воплощение. И дело не в языке, который, как всегда у Идиатуллина, на приличном уровне, и не в вечном биче такого рода историй — риске сбиться на скучные повторы при демонстрации одних и тех же событий.

Проблема в мотивации героев, какой-то путаности повествования и отдельных деталях, нарушающих общую целостность истории. Но самая главная претензия тут к злодеям. Они вышли даже не то чтобы картонными, а скорее элементарно неубедительными — странная, мутная организация, будто прикатившая прямиком из романов Яна Флеминга или из фильмов о Борне, которая взъелась на кучку студентов по безосновательной причине. Впрочем, узнаём мы о злыднях из компании только к последней трети книги, а до этого вместе с Алей и её друзьями по несчастью блуждаем по девяти кругам ада.

Причём тут каждый найдёт для себя что-то своё: и волшебное фэнтези («как в Игре престолов?» — говорит Аля), и космический боевичок в лучших традициях серии Mass Effect (согласно Марку, он прошёл первые две части по три раза), и просто любой триллер про путников, изолированных в одном доме с убийцей. Сами же герои разнятся, как и сеттинги каждого витка петли, в который попадает Аля в игре (хотя… в игре ли?).

Кроме неё в ситуации пытается разобраться и не умереть в процессе: гламурная и ехидная Алина, умудрённая жизнью глава «чатика» Тинатин (хотя её настоящее имя тоже начинается с «А»), яркая и весёлая Алиса, «школото» и «любимец девушек» (по его собственному мнению) Марк, спокойный и уравновешенный Карим и Володя, про которого, впрочем, известно лишь то, что он подкидывает участникам чата разные интересные загадки.

И по отдельности все эти элементы действительно увлекают, но как целое они становятся довольно пёстрой мешаниной «с миру по нитке». Да и отсутствие внятного финала оставляет неприятный осадок недосказанности. Сознательно или нет, но автор не даёт ответов на большинство самых интересных вопросов придуманного им сюжета, а жаль, ведь всё так интересно начиналось…
Итог: в принципе, достойная попытка разнообразить жанр историй о временных петлях. Есть и яркие персонажи, и оригинальные идеи, но как цельное произведение роман хромает.

Слово творца

Мне, как обычно, было интересно испытать крепость жанра, а лучше сразу нескольких, настоящими и живыми по возможности людьми — и наоборот. Так появился фантастический детектив «Бояться поздно» (первоначальное название — «Выезд с одной ночевкой»), который оказался заметно запутаннее, жестче и даже беспощаднее, чем я ожидал.

На полу в коридоре лежала Аля — точно такая же, как в жизни, только с синим в бурых пятнах лицом и точно в той же позе, что Алина: скорчившись, руки и колено у живота, левая нога вытянута. Она, видимо, съехала по стене, в которую так и упиралась плечом и боком.

— И дальше что? — возмущенно спросила Аля, отмахиваясь от неуместного острого запаха горелых спичек.

На экране набухли и лениво закачались, будто на волнах, красные буквы «Вы мертвы».

Сами вы, подумала Аля злобно и задохнулась от острой боли в животе и горле.

Шамиль Идиатуллин «Бояться поздно»

7

оценка

Стоит ли читать?

Зайдет любителям историй про временные петли. Психоделика и борьба со смертью в наличии.

Удачно

  • смешение жанров
  • герои
  • хороший язык

Неудачно

  • туманность сюжета
  • неправдоподобность злодеев
  • мутный финал

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Лилия Чужова
#рецензии на книги#Что почитать#Шамиль Идиатуллин#литRPG
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  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
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