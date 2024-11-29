Шамиль Идиатуллин «Бояться поздно». В петле времени

Перед нами «День сурка» — пусть и с привкусом научной фантастики. Собственно, Идиатуллин этого и не скрывает — говоря и прямым текстом в своих интервью, и устами героев: так, между делом они упоминают и классический фильм с Биллом Мюрреем, и довольно известный «Исходный код», и более свежий «Палм-Спрингс». И это справедливо — сюжет о временной петле действительно уже использовали все кому не лень и в качестве фильма-катастрофы, и даже как романтическую комедию, но вот на просторы литRPG вроде бы ещё никто ступить не осмеливался. Потому идея «Бояться поздно» кажется достаточно оригинальной. Но, увы, даже если в основе романа лежит потенциально крепкий концепт, автора то и дело подводит его воплощение. И дело не в языке, который, как всегда у Идиатуллина, на приличном уровне, и не в вечном биче такого рода историй — риске сбиться на скучные повторы при демонстрации одних и тех же событий.









Проблема в мотивации героев, какой-то путаности повествования и отдельных деталях, нарушающих общую целостность истории. Но самая главная претензия тут к злодеям. Они вышли даже не то чтобы картонными, а скорее элементарно неубедительными — странная, мутная организация, будто прикатившая прямиком из романов Яна Флеминга или из фильмов о Борне, которая взъелась на кучку студентов по безосновательной причине. Впрочем, узнаём мы о злыднях из компании только к последней трети книги, а до этого вместе с Алей и её друзьями по несчастью блуждаем по девяти кругам ада.





Причём тут каждый найдёт для себя что-то своё: и волшебное фэнтези («как в Игре престолов?» — говорит Аля), и космический боевичок в лучших традициях серии Mass Effect (согласно Марку, он прошёл первые две части по три раза), и просто любой триллер про путников, изолированных в одном доме с убийцей. Сами же герои разнятся, как и сеттинги каждого витка петли, в который попадает Аля в игре (хотя… в игре ли?).





Кроме неё в ситуации пытается разобраться и не умереть в процессе: гламурная и ехидная Алина, умудрённая жизнью глава «чатика» Тинатин (хотя её настоящее имя тоже начинается с «А»), яркая и весёлая Алиса, «школото» и «любимец девушек» (по его собственному мнению) Марк, спокойный и уравновешенный Карим и Володя, про которого, впрочем, известно лишь то, что он подкидывает участникам чата разные интересные загадки.



