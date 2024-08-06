Стивен Холл «Демон Максвелла». Роман о романисте

В «Демоне Максвелла» сложно не предположить некоторую автобиографичность: начиная с того, что отца героя и отца автора зовут одинаково, и заканчивая общей схожестью творческого пути, включая заработки на популярных франшизах и полтора десятка лет между первым и вторым романами.

В попытках понять происходящее и одновременно выяснить отношения с отцом (давно покойным) и женой (проводящей время на острове Пасхи) главный герой размышляет о соотношении творчества и авторских прав, природе нарратива, энтропии, роли писателя как таковой и «Тысячеликом герое» Джозефа Кэмпбелла. Совершая собственное путешествия героя, Куинн опасается, что стал персонажем романа Блэка, и его контролирует всемогущий Бог-автор — разумеется, без рассуждений о божественном, каббале и ангелах тоже не обходится.

Перед нами ярко выраженная постмодернистская книга, состоящая из абстрактной философии, интертекстуальных шуток, странной вёрстки (порой книгу приходится поворачивать вверх ногами), сломов четвёртой стены, мизанабимов и сомнительных теорий заговора. Всё, что происходит в пространстве романа, не самостоятельно, а служит отсылкой к чему-то ещё (очень часто к первому роману Холла, вышедшему на русском под названием «Дневники голодной акулы»). Некоторые главы целиком представляют из себя мысленные эксперименты (один посвящён титульному демону Максвелла). Местами всё кажется довольно наивным — с таким детским восхищением герой, взрослый человек XXI века, реагирует на сведения о гностических евангелиях и острове Пасхи, похожие на торопливую экскурсию по «википедии» (хотя, возможно, это злая шутка об уровне идей, обычно возникающих в таких романах).