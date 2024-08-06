Стивен Холл «Демон Максвелла». Роман о романисте

Томас Куинн, неудачливый литератор, пребывает в депрессии и в разлуке с женой. Вся его жизнь испорчена стремлением завоевать уважение покойного отца, знаменитого писателя Стэнли Куинна, который никогда не проявлял интереса к единственному роману Томаса «Qwerty-автомат», но зато всячески продвигал своего помощника Эндрю Блэка, исчезнувшего из публичного поля после публикации бестселлера «Двигатель Купидона». И вот однажды Томас получает голосовое сообщение от своего покойного отца — а потом и весточку от Эндрю Блэка, написавшего свой второй роман.
Steven Hall Maxwell's Demon Роман Жанр:литературная игра, магический реализм
Выход оригинала: 2021
Художник: В. Половцев
Переводчик: А. Колесова
Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2024
Серия: «Иная фантастика»
Возрастной рейтинг: 16+ 400 с., 2000 экз. Похоже на:
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В «Демоне Максвелла» сложно не предположить некоторую автобиографичность: начиная с того, что отца героя и отца автора зовут одинаково, и заканчивая общей схожестью творческого пути, включая заработки на популярных франшизах и полтора десятка лет между первым и вторым романами.
В попытках понять происходящее и одновременно выяснить отношения с отцом (давно покойным) и женой (проводящей время на острове Пасхи) главный герой размышляет о соотношении творчества и авторских прав, природе нарратива, энтропии, роли писателя как таковой и «Тысячеликом герое» Джозефа Кэмпбелла. Совершая собственное путешествия героя, Куинн опасается, что стал персонажем романа Блэка, и его контролирует всемогущий Бог-автор — разумеется, без рассуждений о божественном, каббале и ангелах тоже не обходится.
Перед нами ярко выраженная постмодернистская книга, состоящая из абстрактной философии, интертекстуальных шуток, странной вёрстки (порой книгу приходится поворачивать вверх ногами), сломов четвёртой стены, мизанабимов и сомнительных теорий заговора. Всё, что происходит в пространстве романа, не самостоятельно, а служит отсылкой к чему-то ещё (очень часто к первому роману Холла, вышедшему на русском под названием «Дневники голодной акулы»). Некоторые главы целиком представляют из себя мысленные эксперименты (один посвящён титульному демону Максвелла). Местами всё кажется довольно наивным — с таким детским восхищением герой, взрослый человек XXI века, реагирует на сведения о гностических евангелиях и острове Пасхи, похожие на торопливую экскурсию по «википедии» (хотя, возможно, это злая шутка об уровне идей, обычно возникающих в таких романах).
Впрочем, персонажи вообще местами превращаются в маски комедии дель арте или комиксовых героев и злодеев, их мир становится лубочным, а сюжет — совсем рыхлым и неряшливым, напоминающим о неизбежности энтропии.
Но вся эта пёстрая неразбериха совершенно очаровательна и очень мастеровита. История вначале развивается в непредсказуемых направлениях, при этом быстро и вполне эффективно. К сожалению, во-первых, достаточно профессиональный читатель догадается обо всём куда раньше героя, а во-вторых, разгадки окажутся чуть менее увлекательны, чем загадки, и после наступления развязки всё безумие романа превратится в умело и тщательно поданную ненадёжным рассказчиком информацию.
Финал недурён — но сильно проигрывает завязке по масштабу, а Стивен Холл выступает в роли фокусника, предупреждающего, что намерен обмануть аудиторию — и именно так и поступающего.
Итог: роман о романисте. Роман весёлый, эффектный и сначала малопредсказуемый. Конспирологический триллер с сильным филологическим уклоном, семиотикой, цитатами и самоцитататами. И ответом на главный вопрос жизни, вселенной и всего вообще — сколько же ангелов Господних уместится на остриё иглы?
Между первой и второй
Вышедший в 2007 году дебютный роман Стивена Холла «Дневники голодной акулы» получил премию Сомерсета Моэма, а также был номинирован на премию Артура Ч. Кларка. Критики сравнили автора одновременно с Филипом Диком и Майклом Крайтоном, Дугласом Адамсом и Харуки Мураками. Второй же роман Холла появился лишь через четырнадцать лет.
Стивен Холл «Демон Максвелла»
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Стоит ли читать?
Любителям магреализма на грани (или, даже за гранью) абсурда
интертекстуальность
типографика
типографика
переусложнённость
наивность