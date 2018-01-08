Терри Пратчетт «Пастушья корона»

Матушка Ветровоск, самая сильная и уважаемая ведьма Плоского мира, умирает, оставив свой край без присмотра, а мир — без защиты. Её негласной преемницей становится Тиффани Болен, талантливая, но юная ведьма Меловых холмов. Именно Тиффани придётся разбираться со свергнутой королевой эльфов, её бывшими подданными, которые вот-вот вторгнутся в мир людей, чтобы отомстить за давнее поражение, и, наконец, с юношей-вундеркиндом, мечтающим стать… ведьмой!

Terry Pratchett

The Shepherd’s Crown

Роман

Жанр: подростковое фэнтези

Выход оригинала: 2015

Переводчик: Н. Аллунан

Издательство: «Эксмо», 2017

373 стр., 6000 экз.

«Плоский мир: Тиффани Болен», часть 5

Похоже на:

Чарльз де Линт «Маленькая страна»

Диана Уинн Джонс «Ходячий замок»

«Пастушья корона» не только финальная книга о Плоском мире, но и вообще последняя книга Терри Пратчетта. С 2007 года Пратчетт боролся с болезнью Альцгеймера и, стремясь написать как можно больше, уже не мог тратить на редактуру столько времени, сколько уделял ей раньше. Впрочем, такую расстановку приоритетов мы можем только приветствовать, поскольку текст с преждевременно выстрелившими сюжетными ружьями и несколькими мелкими нестыковками всё же гораздо лучше, чем вообще никакого. Так что «Пастушья корона» интересна не только как история сама по себе, но и как своего рода прощальная экскурсия по Плоскому миру. Многие сюжетные ходы мы уже видели в других книгах цикла, начиная от вторжения воинственно настроенных и напрочь лишённых эмпатии эльфов и заканчивая грозовыми овчарками Громом и Молнией, которые приходят на помощь Тиффани в нужный момент. И если в предыдущих историях беда на юную ведьму надвигалась исподволь, сохраняя интригу, то здесь карты раскрываются практически сразу: вот малоприятное эльфийское войско, а вот честная и упрямая Тиффани Болен и её соратники. Исход финальной битвы предсказуем, но «Пастушья корона» цепляет в первую очередь не замысловатостью сюжетной линии, а антуражем и фоном. Ещё в предыдущей книге о Плоском мире («Поддай пару!») на Диске свершилась техническая революция — появились первые железные дороги. Однако именно в «Пастушьей короне» становится очевиден масштаб этих изменений. Глобальный тезис «Плоский мир не будет прежним» Терри Пратчетт иллюстрирует сразу несколькими сюжетными линиями, которые, наверное, можно было бы раскрыть куда подробнее, будь у писателя побольше сил и времени. Такова история Джеффри, чуткого юноши, который обладает талантом умиротворять людей и мечтает стать именно ведьмой, а не более ограниченным волшебником, — и обычно до жути консервативные колдуньи почти сразу принимают молодого человека в свой круг. Такова и история Беладонны, эльфийской королевы, которая первая из своего народа неправдоподобно, не по-пратчеттовски быстро проникается человеческим понятием «дружба». Такова битва эльфов и людей: впервые жители Плоского мира сражаются против злого волшебства не только доброй магией, но и технологией (на помощь им приходит машина, распыляющая смертельную для эльфов железную крошку, так называемый «шлам») — и вновь одерживают слишком уж лёгкую победу.

«Пастушья корона» интересна как прощальная экскурсия по Плоскому миру

На фоне этих вынужденно быстрых развязок выгодно смотрится история самой Тиффани. Казалось бы, что может быть проще и логичней — сделать её преемницей матушки Ветровоск? Но Пратчетт (и Тиффани) идут дальше, вновь выталкивая «Пастушью корону» за рамки жанра, куда она и так-то не очень вмещалась: юная ведьма снова движется своим путём, выбирая вместо фактической власти над миром отшельничество в родных холмах. В копилку плюсов можно добавить и «панорамную съёмку»: описывая реакцию обитателей Плоского мира на смерть матушки Ветровоск и на некоторые другие перемены, Пратчетт несколькими предложениями упоминает множество локаций и героев из других подциклов — Незримый Университет с Думмингом Тупсом, дворец патриция Анк-Морпорка, передвижное настоящее Эскарины Смит и прочее, и прочее, и прочее. В результате истории, которые до этого шли параллельно или изредка пересекались, в этой книге сливаются в одно полифоничное полотно.

Итог: мы можем только гадать, какой была бы «Пастушья корона», не будь она последней книгой Терри Пратчетта: в этом тексте словно спрессован сюжет для куда более объёмного романа. Но и такая, какой мы знаем её сейчас, «Пастушья корона» вполне достойно завершает великий цикл о Плоском мире.



Довольно и того, что есть Личный ассистент автора «Плоского мира» Роб Уилкинс по поводу финальной книги цикла сказал: «Если бы Терри прожил дольше, «Пастушья корона», без сомнения, вышла бы длиннее. У нас, как, наверное, и у вас, осталось много вопросов. Но тем не менее книга, которую вы держите в руках, — замечательная книга, последняя работа Терри, а если вы хотите узнать что-то сверх того, что есть на этих страницах, просто включите воображение».

Сейчас, если ты ещё не знаешь, настало время железа. И если раньше железо было лишь в подковах, то теперь люди куют из железа и стали гигантские полосы и протягивают их по всему миру. Их называют «железные дороги», ваше величество, и их становится всё больше.

Тиффани Болен

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Где купить?