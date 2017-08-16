Терри Пратчетт «Поддай пару!»

Деревенский кузнец Кекс, не сумев сладить с паровым котлом, погибает от взрыва. Но его сын Дик, вместо того чтобы держаться подальше от таких опасных изобретений, получает хорошее образование и продолжает работать с паром. И создаёт паровоз, который, по мнению философов из университета Анк-Морпорка, никак не может существовать: ведь время паровозов ещё не настало! А вот Мокриц фон Липвиг с учёными не согласен: пришло время приручать пар, развивать железную дорогу и, самое главное, делать на ней деньги!

Terry Pratchett

Raising Steam

Роман

Жанр: юмористическое фэнтези

Выход оригинала: 2013

Переводчик: Е. Шульга

Издательство: «Э», 2017

480 стр., 12 000 экз.

«Плоский мир. Мокриц фон Липвиг», часть 3

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Последняя «взрослая» книга о Плоском мире «Поддай пару!» закрывает трилогию про обаятельного мошенника Мокрица фон Липвига, который за что ни возьмётся (будь то почтовая служба или банковская система) — везде преуспевает. Тем более что лорд Витинари, правитель Анк-Морпорка, в работе с Липвигом отлично использует метод кнута и пряника. С одной стороны, перед героем открываются волшебные возможности по зарабатыванию денег; с другой, если что не так — ему всегда можно пригрозить казнью. В результате Мокриц в буквальном смысле бежит впереди паровоза, внедряя прогресс по всему Анк-Морпорку и окрестным землям.

Жаль только, что ныне это вовсе не тот симпатичный жулик, который знаком читателю по прошлым книгам трилогии, «Держи марку!» и «Делай деньги!». Увы, но в герое ничего не осталось от трикстера и плута: теперь он добропорядочный семьянин, усердный работник, борец за права гоблинов и чуть ли не национальный герой. Вместе со своими отрицательными качествами Мокриц потерял многогранность, фактически превратившись в шаблонного «хорошего парня», что порядком разочаровывает. К тому же в этом романе его фигура не настолько уж значима. Она теряется в многочисленных отступлениях, побочных сюжетных ветках, социальном и политическом контексте.

По сути, «Поддай пару!» — не история одного героя, а масштабное повествование о наступлении прогресса в отдельно взятом мире. Лоскутное одеяло, расшитое размышлениями о социальном устройстве общества, о правах женщин и эмансипации, о судьбах гениальных изобретений и изобретателей, о толерантности и журналистской этике, о нелёгкой доле правителей и тяготах жизни простого народа. Можно смело рассматривать роман как энциклопедию Плоского Мира. У читателя просто нет шансов не познакомиться даже с мелочами этого сеттинга: от наречия гномов до манеры гоблинов одеваться. Однако вопрос в том, действительно ли это читателю надо.

Поражает мастерство, с которым автор всего двумя-тремя яркими мазками оживляет любую сцену

Уже к середине книги становится ясно, что именно хочет сказать автор. Давайте жить дружно, нужно как можно шире смотреть на вещи, терроризм — это плохо, женщины тоже люди, прогресс — это хорошо. Причём все эти замечательные истины проговариваются не раз и не два, а так, чтобы даже самый толстокожий читатель проникся назидательным пафосом романа. И, кажется, как минимум четверть побочных линий и сцен, никак не влияющих на сюжет, можно было бы безболезненно вырезать — текст от этого только выиграл бы.

При этом во время чтения наслаждаешься чисто пратчеттовским умением каламбурить и ювелирно работать с деталями. Поражает мастерство, с которым автор всего двумя-тремя яркими мазками оживляет любую сцену, будто то запуск первого поезда в Щеботан или беседа Мокрица с лошадью-големом. И, конечно, фирменные сноски-примечания неизменно прекрасны.

Пратчетт, как всегда, ироничен и остроумен, и у читателя есть достаточно поводов посмеяться. Правда, за смешным эпизодом вполне может идти сцена с несчастным случаем или убийством. Причём это будет довольно подробное описание с обязательным упоминанием того, например, что останки жертвы уместились в одно маленькое ведёрко. Так что стоит подготовиться к миксу юмора и потрясающей жестокости под девизом «такова жизнь». Правда, в финале все главные герои выживут, как и положено в сказке. Но вот того парня, от которого после встречи с паровым котлом осталась лишь половинка черепа, это вряд ли утешит, не так ли?

Итог: энциклопедичный роман о железной пяте прогресса для всех любителей Плоского Мира. Масштабный, но далеко не лучший у Пратчетта.

Пыхтящий Билли Первый паровоз Плоского Мира носит имя Железная Ласточка и, по сути, выступает полноправным героем сюжета, а не просто материальным воплощением наступающего прогресса. У самого старого из сохранившихся паровозов нашего мира также было имя — Пыхтящий Билли. Весьма распространена версия, что именно от этого названия в английском, а позже и в других языках (в том числе и русском) появилось выражение «пыхтит как паровоз».

Мокриц провёл рукой по живому тёплому металлу Железной Ласточки. «Она станет чудом нашего века, — думал он. — Я чувствую это! Земля, воздух, огонь и вода. Все стихии. Вот оно, волшебство, — там, где нет волшебников! Неужели я совершил в своей жизни что-то такое, чем заслужил право быть сегодня здесь — в этом месте, в это время?»

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Терри Пратчетт «Поддай пару!» удачно масштаб повествования

отличный стиль

ювелирная работа с деталями неудачно увядший главный герой

много побочных линий

авторские самоповторы 2017-08-16 7 достойно

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