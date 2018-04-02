Вадим Панов «Отражение»

Что делать, если ты проснулся абсолютно голый на полу в загадочном доме — и не можешь выйти наружу, а где-то по коридорам за стеной бродит чудовище? Что делать, если ты очнулся в середине пентаграммы и не помнишь, для чего именно тебя призвали в этот мир? Что делать, если ты не можешь спать и растерял собственное «я» во время ночных прогулок? Сначала стоит разобраться, что такое Отражение и для кого светит Проклятая Звезда. И настроить радио на нужную волну.

Роман

Жанр: городское фэнтези, мистический триллер

Издательство: «Эксмо», 2018

Серия: «Магический реализм Вадима Панова»

416 стр., 15 000 экз.

Похоже на:

Саймон Грин, цикл «Тёмная сторона»

Сергей Лукьяненко «Ночной Дозор»

В последнее время критики высказывают мнение, что современная жанровая литература становится всё проще и проще. Мол, вместо того чтобы воспитывать читателя, прививать ему вкус к прекрасному, заставлять думать, фантастика предлагает очень простые и линейные сюжеты, которые можно проглатывать, не напрягаясь. «Отражение» Вадима Панова, безусловно, рушит такой стереотип. Здесь абсолютно нелинейный сюжет, сложная и интересная композиция, замысловатая система персонажей, а главное — читателю всё время приходится додумывать, домысливать недостающие элементы повествования, сомневаться, правильно ли он всё понял, и листать книгу туда-обратно, то и дело возвращаясь к уже прочитанному.

За историей, которую рассказывает автор, всё время прячется нечто большее. В какой-то момент при чтении становится очень неуютно: такое ощущение, будто смотришь кино в тёмном зале и понимаешь, что это кино куда больше, куда шире, куда объёмнее, чем просто диалоги и действия актёров. Что-то движется рядом в темноте, на краю зрения, и это «что-то» невозможно толком разглядеть и истолковать, но в нём и заключена вся суть.

Роман Панова не для традиционного линейного чтения. Раствориться в настроении и атмосфере — да. Попытаться собрать пазл, в котором нет половины деталей, — да. Нырнуть в давящую темноту — да. Получить ответы на все вопросы и узнать, что именно здесь происходит, — нет. Однозначной развязки не будет.

С одной стороны, всё это плюсы (порой недосказанность — это хорошо), но с другой, в аннотации не заявлено, что это не самостоятельный роман, а часть дилогии, поэтому неискушённый читатель рискует запутаться. Ведь в книгу вошли первая, третья, четвёртая, пятая, седьмая и девятая главы — да и те расположены не по порядку. В какой-то момент возникает впечатление, что тебя обманули. Каждая глава-история выглядит законченной… но магистральный сюжет и законы сеттинга не то что не до конца понятны — такое ощущение, что их нарочно скрывают, подогревая интерес к следующим книгам.

Периодически роман балансирует на грани между тёмным городским фэнтези и просто слэшером

А интерес, надо сказать, подогревается на ура. В романе очень любопытная внутренняя мифология, удивительный сплав магии в её привычном понимании и космических технологий. Здесь смешались истории из глубины веков и последние современные тенденции, здесь фигурируют ютуб-каналы и кровавые жертвы.

К слову, с последними можно было бы и поаккуратнее. Периодически роман балансирует на грани между тёмным городским фэнтези и просто слэшером, между литературной условностью и грубым натурализмом. Последнее не всегда идёт тексту на пользу. Как будто на страницы книги пришёл кто-то в грязных ботинках, запачканных в повседневной криминальной хронике. Однако все персонажи очень спокойно и философски к этому относятся. Герои «Отражения» жестоки и часто беспринципны (за редким исключением). И чем больше о них узнаешь, тем меньше хочется ассоциировать себя с ними или сопереживать кому-то.

Тем не менее роман однозначно стоит прочтения. Особенно будут рады любители русского рока, ведь настроение и названия главам подарили шесть куплетов из песен знаменитых рок-групп. Так что саундтрек, идеально работающий на атмосферу, у книги уже есть.

Итог: мрачное городское фэнтези для сильных духом читателей, любителей русского рока, чёрной магии и сложного, нелинейного повествования.

Макам — музыка и философия Роман разделён не на главы, а на макамы. У этого слова есть два значения. Первое — музыкальный термин, обозначающий сложную, целостную тексто-музыкальную композицию. Второе — философский термин из суфизма, духовное состояние на пути самосовершенствования, которое характеризуется определённой стабильностью. Кажется, будто автор имеет в виду первое значение, — однако временами просвечивает и второе: герои словно застыли перед прыжком, дошли до точки, за которой нас ожидают взрыв и развязка.

Всё заканчивается там, где началось. Из праха — в прах, из зла — во зло, из тьмы — во тьму. Всё должно вернуться туда, откуда вышло, чтобы не нарушать порядок вещей.

Таков закон.