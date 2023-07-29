Вилма Кадлечкова «Мицелий: Лёд под кожей»

Дипломат Лукас Хильдебрант прибывает на Землю вместе с таинственным Аш~шадом с Фомальхивы, и героям предстоит вновь противостоять опасностям и мешать интригам властей. Казалось бы, Лукас добился всего, чего хотел, но его планы рушатся один за другим. Успеют ли герои достичь цели, пока болезнь не убьёт Лукаса? Ведь оссеане очень не любят Аш~шада и готовы на многое пойти, лишь бы ему помешать. А ещё за всем этим наблюдают Корабли, да и сам Аш~шад явно скрывает что-то…

Vilma Kadlečková

Led pod kůží

Роман

Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 2013

Художник: С. Сапега

Переводчик: С. Токаревских

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023

Серия: «Звёзды научной фантастики»

Возрастной рейтинг: 16+

544 с., 2000 экз.

«Мицелий», часть 2

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«Лёд под кожей» начинается в той точке, на которой заканчиваются «Янтарные глаза», первый том цикла, оборванный практически на полуслове. Как и в первом томе, нас ждёт множество подробностей великолепно проработанного и весьма изящного мира будущего. В первом томе этих описаний и атмосферных деталей было столько, что читатели опасались (или ожидали): вдруг автор рассказал всё и больше не будет уделять антуражу столь избыточного внимания? Однако чешская писательница знает мир, который придумывает ещё с 1990-х годов, настолько хорошо, и фантазия её столь мощна, что и совсем новой для читателя информации будет много, даже очень. А ещё много будет описаний интриг, манипуляций и политической борьбы (в основном между различными церковными иерархами), подробностей о том, как функционирует теократическая диктатура оссеан, об обычаях и бытовых моментах простых жителей планеты. Но самое главное, что основной сюжет, который в первом томе цикла еле просматривался, наконец-то начинает развиваться, причём довольно бодро. Да и второстепенные сюжетные линии тоже набирают силу. Примерно на трети книги происходит резкий поворот, и повествование становится всё стремительнее, сюжетные линии углубляются и переплетаются, а финал оказывается и вовсе внезапным. А ещё автор пишет много о воздействии наркотиков на человека и об экстрасенсорных способностях, включая телепатию и психокинез; также писательница активно рассуждает о воспитании детей и молодёжи.

Большая часть недостатков первого тома ко второму исчезает — здесь меньше монологов, персонажи перестали быть одинаковыми и обрели каждый собственное лицо. За исключением, пожалуй, Пинкертины, которой место в очень дешёвой мелодраме, — это плохо прописанный и плоский персонаж на грани пародии. Впрочем, главными героями теперь становятся уже не Лукас и Пинки, а Аш~шад и Камёлё, так что Пинки появляется куда реже, чем в первой части, и подробностей её отношений с Лукасом остаётся очень мало. Особенно хороша линия отношений Лукаса с отцом. Точнее, она совершенно ужасна своей правдоподобностью, великолепно продумана и написана, и воспоминания об этих отношениях проливают свет на некоторые поступки и решения Лукаса, ранее казавшиеся странными.

Итог: вторая часть цикла очень добротной НФ, в которой появляются довольно занимательный сюжет и новые интересные герои, но остаётся на месте всё, что было хорошего в первом томе: безумные технологии, разумные грибы, инопланетная мифология, история и культура… Правда, всё ещё остаётся непонятным, кто здесь «зло», однако такая моральная неоднозначность приятна. При этом сама автор утверждает, что всё самое интересное начнётся только в третьем томе.

Пять ступеней к Озарению Первые пять романов длиннейшего цикла «Мицелий» называются в честь Пяти священных веществ оссеан, пяти ступеней к Озарению — самому прекрасному и самому страшному, что принесла цивилизация инопланетян в мир людей. Янтарные глаза проламывают барьеры сознания, Лёд под кожей помогает сосредоточиться на далёкой цели, Падение в темноту сжигает прошлое, Видение открывает дверь в новую реальность, а Голоса и звёзды позволяют достичь Совершенного Бытия.

Камёлё вдруг больше не могла выносить этого, не могла смотреть, в мгновении темноты и ненависти взмахнула рукой и смахнула всю верхнюю часть стальной горы… больше, чем планировала, намного больше, целую лавину и смерть… а потом был лишь лязг падающего металла, треск, грохот и стук… облака пыли… тишина. Вдалеке на улицах открывали окна, включали свет в квартирах, а ещё дальше завывала сирена, и звук приближался; возвращение реальности, порядка, рассудка… а Эдгар Хэлесси поднялся, она видела, как он ползает на коленях и трясётся от шока… как недоверчиво проводит пальцами по вискам, в то время как из-под новосотворённого острова железа и свежих массивов мусора сочится оссенская кровь.