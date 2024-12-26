Замиль Ахтар «Эпоха Древних». В дебрях мрачного Востока

«Стальные боги» , первая книга цикла Замиля Ахтара, вышла весьма неплохой, вторая, «Кровь завоевателя» , получилась значительно лучше, а третья намного превзошла предыдущие. Ахтар умеет писать.









В предшествующих романах он создал огромный многослойный мрачный мир, реалиями напоминающий средневековый Восток. Он писал о религии и фанатизме, власти и конфликтах, фокусах и настоящей магии, джиннах, ангелах, богах и не только. Третья книга сделала этот мир ещё больше и сложнее. Всё, что было хорошего в первых двух романах, осталось на месте, но появилось и кое-что новое. Мир по-прежнему напоминает самую жестокую, но и одну из самых прекрасных сказок «Тысячи и одной ночи», но к третьему тому мы узнаём намного больше о космогонии, монстрах, богах и духах. Автору с самого начала блестяще удавались неоднозначные, противоречивые и часто крайне неприятные персонажи — вот и в этом романе он сталкивает нескольких таких героев друг с другом, демонстрируя их бесконечную кровожадность, готовность пойти на что угодно ради своих целей и редкое, неохотное раскаяние. Кева за минувшие два романа почти утратил человечность и сделался совершенно одержим смертью и местью. Сира, преследуя свои цели, призвала в мир самую отвратительную из богинь, которые до сих пор появлялись в серии (а это, поверьте, о чём-то говорит!). Новый же персонаж Базиль, условный «христианин», смотрит на всё совсем не так, как другие герои,— и его глазами мы видим иные грани этого мира. Есть в романе и очень явный задел на четвёртую книгу.





Персонажи Ахтара, напрямую имея дело с богами, всё же отказываются признавать себя пешками — они полагают, что смогут одолеть богов, если не силой, то хотя бы хитростью и интригами. Пожалуй, это в каком-то смысле центральная тема романа: имеют ли значение наши действия, если миром управляют силы куда более могущественные? Не тщетны ли наши попытки хоть что-то изменить?





«Никто не вспомнит происходившее в этом мире. Не вспомнит ни наших имён, ни славы наших народов. Ни наших добродетелей, ни грехов», — говорит один из главных героев. Впрочем, экзистенциальные размышления и вопросы религиозного фанатизма почти тонут в повествовании — роман очень насыщенный и динамичный.



