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#рецензии на книги#Что почитать#тёмное фэнтези#восточное фэнтези

Замиль Ахтар «Эпоха Древних». В дебрях мрачного Востока

Ирина Нечаева
26 декабря 15:00
58
3 минуты на чтение
За власть над Зелтурией борются три основные фракции: маг Кева, его бывшая союзница, а ныне заклятый враг Сира и император Базиль Зачинатель, который исчез из мира столетия назад, когда стоял на пороге величайшей своей победы, а теперь внезапно объявился незнамо откуда.
Zamil Akhtar
Elder Epoch
Роман
Жанр: темное ориентальное фэнтези
Выход оригинала: 2023
Переводчик: Р. Сториков
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024
Серия: «Fanzon. Наш выбор»
Возрастной рейтинг: 16+
704 с., 2000 экз.
«Стальные боги», часть 3
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«Стальные боги», первая книга цикла Замиля Ахтара, вышла весьма неплохой, вторая, «Кровь завоевателя», получилась значительно лучше, а третья намного превзошла предыдущие. Ахтар умеет писать.

В предшествующих романах он создал огромный многослойный мрачный мир, реалиями напоминающий средневековый Восток. Он писал о религии и фанатизме, власти и конфликтах, фокусах и настоящей магии, джиннах, ангелах, богах и не только. Третья книга сделала этот мир ещё больше и сложнее. Всё, что было хорошего в первых двух романах, осталось на месте, но появилось и кое-что новое. Мир по-прежнему напоминает самую жестокую, но и одну из самых прекрасных сказок «Тысячи и одной ночи», но к третьему тому мы узнаём намного больше о космогонии, монстрах, богах и духах. Автору с самого начала блестяще удавались неоднозначные, противоречивые и часто крайне неприятные персонажи — вот и в этом романе он сталкивает нескольких таких героев друг с другом, демонстрируя их бесконечную кровожадность, готовность пойти на что угодно ради своих целей и редкое, неохотное раскаяние. Кева за минувшие два романа почти утратил человечность и сделался совершенно одержим смертью и местью. Сира, преследуя свои цели, призвала в мир самую отвратительную из богинь, которые до сих пор появлялись в серии (а это, поверьте, о чём-то говорит!). Новый же персонаж Базиль, условный «христианин», смотрит на всё совсем не так, как другие герои,— и его глазами мы видим иные грани этого мира. Есть в романе и очень явный задел на четвёртую книгу.

Персонажи Ахтара, напрямую имея дело с богами, всё же отказываются признавать себя пешками — они полагают, что смогут одолеть богов, если не силой, то хотя бы хитростью и интригами. Пожалуй, это в каком-то смысле центральная тема романа: имеют ли значение наши действия, если миром управляют силы куда более могущественные? Не тщетны ли наши попытки хоть что-то изменить?

«Никто не вспомнит происходившее в этом мире. Не вспомнит ни наших имён, ни славы наших народов. Ни наших добродетелей, ни грехов», — говорит один из главных героев. Впрочем, экзистенциальные размышления и вопросы религиозного фанатизма почти тонут в повествовании — роман очень насыщенный и динамичный.

Правда, при всей стремительности сюжета, он кое-где начинает повторять сам себя —
в основном это касается бесконечного описания ужасов и чудовищ. При этом пишет Замиль Ахтар пусть несложно, но гладко и красиво, и все прочие описания — пейзажей, городов, зданий и нарядов — ему даются очень хорошо, как и многочисленные сцены крайне кровавых сражений. «Эпоха Древних» — роман не только увлекательно, но и очень симпатично написанный, и вся серия в целом безусловно заслуживает внимания.
Итог: кровавое облако, страшный мор, растущие из трупов алые тюльпаны, а также ангелы, демоны и боги, сильно напоминающие о неописуемом ужасе Лавкрафта, перенос огромной армии в будущее, необузданные амбиции, политические интриги, жесточайшие сражения, религиозный фанатизм, джинны, дэвы, тёмный, плотный кровавый конфликт и совершенно бескрайний и поэтичный мир жестокой средневековой сказки.

Со всех сторон

У цикла Замиля Ахтара любопытная структура. Романы не продолжают друг друга напрямую. Общий сеттинг, общие герои, но события связаны лишь косвенно. Вот и четвёртый роман Dark Drinker, вышедший на английском в нынешнем сентябре, рассказывает об одном из героев начальной книги, который в двух последующих лишь упоминался.

И вот, в день рождения апостола Бента, в месяц ангела Думаха, Молчаливого разрушителя, мы прибыли в горы Зелтурии, красные, словно вылепленные из пропитанной кровью глины, крутые и высокие, крепче любой стены. Латиане верят, что племя Падших ангелов, называемых ифритами, создало для них этот пещерный город, чтобы они могли поклоняться своей демонице под защитой скал.

Сегодня мы докажем, что ничто не защитит от божественного света. Что истинно верующий может сровнять горы с землей. Нашу семидесятитысячную армию ничто не остановит — ни кровавые облака, ни жар пустыни, ни стена в лигу высотой, высеченная демонами, выглядящими как бездымное пламя.

Замиль Ахтар «Эпоха Древних»

8

оценка

Стоит ли читать?

Поклонникам ориентального фэнтези с привкусом гримдарка — да.

Удачно

  • объёмный мир
  • продуманная религия
  • многослойные персонажи
  • динамичный сюжет

Неудачно

  • простота языка
  • бесконечные описания неописуемого ужаса

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Ирина Нечаева

Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

#рецензии на книги#Что почитать#тёмное фэнтези#восточное фэнтези
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  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:17дней
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