Друзья! Позади остался 2018 год, и он стал для нас годом больших приключений. Мы уже попрощались с бумажным журналом, и вдруг он воскрес, как Джон Сноу. Мы ждали кризиса и готовились к худшему, и тут оказалось, что наши читатели — самые замечательные люди в мире — вместе способны на настоящее новогоднее чудо. Да-да, это мы про вашу поддержку.

Так что в новом году мы желаем вам приключений — но чтобы все они хорошо кончались. Желаем вам чудес — в том числе и тех, которые можно творить своими руками. И, конечно, желаем как можно больше хорошей фантастики. Читайте, смотрите, играйте, находите единомышленников и не бойтесь перемен: с ними жизнь сложнее, но интереснее.

Эта подборка — наш вам подарок. Пусть наступивший год будет таким же ярким!