Друзья! Позади остался 2018 год, и он стал для нас годом больших приключений. Мы уже попрощались с бумажным журналом, и вдруг он воскрес, как Джон Сноу. Мы ждали кризиса и готовились к худшему, и тут оказалось, что наши читатели — самые замечательные люди в мире — вместе способны на настоящее новогоднее чудо. Да-да, это мы про вашу поддержку.

Так что в новом году мы желаем вам приключений — но чтобы все они хорошо кончались. Желаем вам чудес — в том числе и тех, которые можно творить своими руками. И, конечно, желаем как можно больше хорошей фантастики. Читайте, смотрите, играйте, находите единомышленников и не бойтесь перемен: с ними жизнь сложнее, но интереснее.

Эта подборка — наш вам подарок. Пусть наступивший год будет таким же ярким!

 

Новогодней атмосферы пост 2019 1

Встреча с зимним духом (Художник Tommy Chandra)

 

Новогодней атмосферы пост 2019 4

Рождественский неоновый город (Художник Justin Gladis)

 

Новогодней атмосферы пост 2019 3

Зима близко (Художник Johanna Rupprecht)

 

 

Новогодней атмосферы пост 2019 6

Рождество в мире Marvel (Художник Sean Ellery)

 

Новогодней атмосферы пост 2019 5

Санта и робо-олень (Художник Rothana Chhourm)

 

Новогодней атмосферы пост 2019 2

Рождественская колдунья из игры Legend of the Cryptids (Художник Eric Guerrero)

 

Новогодней атмосферы пост 2019 7

Рождество в стиле гримдарк (Художник Tze Kun Chin)

 

Новогодней атмосферы пост 2019 8

Рождественские колядки в мире «Звёздных войн» (художник Tyler Scarlet)

Пусть ваш новый год будет фантастическим!

Ещё больше атмосферы:

Лучший новогодний фэнтези-арт 12

Новогодней атмосферы пост

 31.12.2016

Возьмите с собой в новый год немного праздничного фэнтези-арта, мудрых цитат и доброго юмора.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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