Дюна, ведьмы и Ван Хельсинг: Новые настольные игры осени 2024

Издательство: GaGa Games

Количество игроков: 1

Время партии: около часа

Про что игра: про деревушку на отшибе, где у местных жителей из развлечений только праздник сбора урожая да сжигание ведьм. И в этом году урожай уже собран. Намечается судилище, на котором добросовестным ведьмам и ведьмакам нужно завоевать симпатии присяжных и не отправиться на костёр, но это, увы, не единственная проблема у местных любителей эзотерики и оккультизма — одновременно с этим деревне грозят куда более зловещие напасти со стороны распоясавшейся нечистой силы.

Почему в неё стоит играть: сперва посмотрите на цифру в строке «количество игроков» — нет, это не опечатка. «Ведьмы» — это красочно оформленная головоломка, этакий пасьянс, в который добавили темы и сюжета. Только вы не раскладываете скучные карты с циферками по рядам, а боретесь с нечистой силой, чтобы спасти деревню и доказать присяжным, что не всех ведьм надо пустить на растопку.

Механически игра сделана просто и увлекательно: есть несколько заданий, одно из которых нужно попытаться выполнить в свой ход. У всех заданий есть награды и штрафы, и игроку нужно грамотно оценить свои возможности и последствия выбора. А основа игры — розыгрыш карт ведьм — чем-то напоминает карточную «Войну кольца» или «Уотергейт»: у каждой карты есть два варианта розыгрыша. Можно либо сыграть её безопасно и получить более слабый эффект, либо получить сильный эффект, но при этом убрать карту из игры. Тематически, кстати, это объясняется весьма элегантно: ведьма либо действует скрытно, не выдавая себя, либо вынуждена продемонстрировать свою силу, но за это суеверные людишки отправят её в темницу.

Да, среди настольщиков принято шутить над соло-играми (то есть предназначенными для одного игрока), дескать, настолки это про социализацию, в одно лицо я лучше в компьютерные игры поиграю. Но при этом почти во всех современных настолках есть режимы для одного игрока: издатели отвечают на массовый запрос. «Ведьмы» (и выпущенная одновременно с ними чуть более простая версия игры с другой тематикой «Партизаны») уже успели получить и награды, и любовь игроков.