КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь
Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: от инди до Индии
Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»

Классика

«Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами
Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
Игры|Настольные игры
#во что поиграть#Дюна#настольные игры
Дюна, ведьмы и Ван Хельсинг: Новые настольные игры осени 2024
Андрей Аганов
8 ноября 15:00
406
7 минут на чтение
Наступает время настольщиков. Погода уже не пытается казаться тёплой и приветливой, но ещё не перешла в ту финальную стадию, когда ты чётко знаешь, что нужно одеваться тепло, не промахнёшься. Подобрать такое сочетание одежды, чтобы через десять минут прогулки не взмокнуть как мышь и не промёрзнуть до костей, — настоящее искусство. Поэтому в свободное время всё реже возникают дурные идеи поехать куда-нибудь или сходить на прогулку. Пора доставать с полок запылившиеся за лето коробки и перетряхивать коллекцию.

Ведьмы

Издательство: GaGa Games

Количество игроков: 1 

Время партии: около часа

Про что игра: про деревушку на отшибе, где у местных жителей из развлечений только праздник сбора урожая да сжигание ведьм. И в этом году урожай уже собран. Намечается судилище, на котором добросовестным ведьмам и ведьмакам нужно завоевать симпатии присяжных и не отправиться на костёр, но это, увы, не единственная проблема у местных любителей эзотерики и оккультизма — одновременно с этим деревне грозят куда более зловещие напасти со стороны распоясавшейся нечистой силы.

Почему в неё стоит играть: сперва посмотрите на цифру в строке «количество игроков» — нет, это не опечатка. «Ведьмы» — это красочно оформленная головоломка, этакий пасьянс, в который добавили темы и сюжета. Только вы не раскладываете скучные карты с циферками по рядам, а боретесь с нечистой силой, чтобы спасти деревню и доказать присяжным, что не всех ведьм надо пустить на растопку. 

Механически игра сделана просто и увлекательно: есть несколько заданий, одно из которых нужно попытаться выполнить в свой ход. У всех заданий есть награды и штрафы, и игроку нужно грамотно оценить свои возможности и последствия выбора. А основа игры — розыгрыш карт ведьм — чем-то напоминает карточную «Войну кольца» или «Уотергейт»: у каждой карты есть два варианта розыгрыша. Можно либо сыграть её безопасно и получить более слабый эффект, либо получить сильный эффект, но при этом убрать карту из игры. Тематически, кстати, это объясняется весьма элегантно: ведьма либо действует скрытно, не выдавая себя, либо вынуждена продемонстрировать свою силу, но за это суеверные людишки отправят её в темницу.

Да, среди настольщиков принято шутить над соло-играми (то есть предназначенными для одного игрока), дескать, настолки это про социализацию, в одно лицо я лучше в компьютерные игры поиграю. Но при этом почти во всех современных настолках есть режимы для одного игрока: издатели отвечают на массовый запрос. «Ведьмы» (и выпущенная одновременно с ними чуть более простая версия игры с другой тематикой «Партизаны») уже успели получить и награды, и любовь игроков.

Герои

Издательство: Hobby World

Количество игроков: 2–4

Время партии: 1–2 часа

Что это за игра: российские авторы сделали игру, суть которой такова: есть защита дворца, эльфы, орки и прочие тролли. Герой путешествует по фэнтезийному миру, собирает ресурсы, прокачивает замок, нанимает войска и сражается с монстрами и другими героями. Что-то неуловимо напоминает?

Почему в неё стоит играть: пока в интернетах ломают копья по поводу дорогой, громоздкой (и довольно дурной) настолки по мотивам видеоигры Heroes of Might and Magic III, отечественное издательство успешно её импортозаместило.

А если без шуток, то это отличный пример того, что хорошая игра — это не всегда гора пластика и часы правил. «Герои» — это настолка формата roll and write («бросай кубики и записывай», как, например, серия «Добро пожаловать в...» или «Картографы»), где игрокам нужны только специальный лист для записи и маркер. Вся необходимая информация или отмечается прямо на листке, или вычёркивается оттуда. При этом игра получилась самобытная и тематическая, даже с возможностью сразиться друг с дружкой, что roll and write вообще-то несвойственно. Игра за разные расы сильно отличается, у всех есть своя фишка, свой набор зданий, свои войска и артефакты. Единственное, за что игре предъявляют претензии, — это паршивое качество маркеров в первом тираже, так что если надумаете купить коробку, то лучше возьмите и несколько хороших маркеров (или достаньте из другой игры, если есть проверенные).

Дракула против Ван Хельсинга

Издательство: Лавка Игр

Количество игроков: 2

Время партии: около 30 минут

Что это за игра: маленький городок становится полем битвы двух непримиримых врагов — графа-вурдалака и вредного доктора, который хочет иметь монополию на кровопускание.

Почему в неё стоит играть: у игры простые правила, но увлекательный и цепляющий игровой процесс. Один из игроков пытается обратить как можно больше жителей городка в вампиров (угадайте кто), а другой пытается упокоить обнаглевшего упыря, отнимая у него очки здоровья. И технически это реализовано очень просто: есть пять районов города, за каждый район в конце раунда игроки играют по карте, и тот, у кого карта старше, побеждает и получает соответствующий эффект. Но дьявол в деталях.

Хорошая игра от просто неплохой отличается тем, что у решений в ней есть интересные последствия. И «Дракула против Ван Хельсинга» постоянно предлагает злые, бесящие дилеммы: сбросить сильную карту, но получить такой же сильный эффект, или избавиться от мелочёвки, но и эффект получить не такой убойный? Поменять местами свои карты или обменяться с соперником? А может, вовсе изменить старшинство карт? Завершить раунд и открыть карты прямо сейчас или дать сопернику ещё один ход?

«Дракула против Ван Хельсинга» — это прекрасная агрессивная дуэль, в которой вы уже после первого хода будете ненавидеть соперника, даже если всего пять минут назад он или она были вашим женихом или невестой. Настольные игры — они же такие, про дружбу и общение, правда?

Долина вечности

Издательство: Эврикус

Количество игроков: 2–4

Время партии: 30–45 минут

Что это за игра: укротители приручают сказочных существ и духов, чтобы… набрать как можно больше победных очков? Короче, какая-то фантастическая тема там есть.

Почему в неё стоит играть: просто это одна из лучших игр последних лет, не пропустите. 

Каждый раунд игроки выбирают себе карты из доступных, затем обменивают их на ресурсы или забирают в руку и разыгрывают за полученные ресурсы. У каждой карты есть уникальное свойство, которое либо срабатывает разово при её розыгрыше, либо позволяет что-то делать каждый раунд. Всё очень просто. И безумно увлекательно.

«Долина вечности» — это дистиллят хорошей карточной игры на «построение движка», то есть игра про создание такой комбинации карт, чтобы каждая из них во взаимодействии с другими давала ощутимый нарастающий эффект. Вот эта карта даёт вам ресурс за то, что вы берёте другую синюю карту в руку, вот эта даёт победные очки за розыгрыш синих карт, эта умножает полученный ресурс, а эта конвертирует его в очки… В «Долине вечности» нет ничего лишнего, только интересное, то, что вам нравится в других карточных играх. Она поджарая, как бодибилдер накануне соревнований. Выбор карт из ограниченного набора? Получите. Мучительный выбор между получением ресурса и получением карты? Пожалуйста. Многоэтапные, последовательно разворачивающиеся комбы? В избытке. 

Тут минимум возни с компонентами, правила рассказываются за десять минут, и при этом игра постоянно держит вас в напряжении, заставляет принимать сложные и значимые решения. Всего десять быстрых раундов, но обычно уже в седьмом-восьмом кто-то находит и запускает очередную карточную машину Голдберга*, приводящую к эффектной победе. Повторюсь, не пропустите.

Дюна: Война за Арракис

Издательство: Hobby World

Количество игроков: 1–4 (рекомендуют играть вдвоём)

Время партии: 2–3 часа

Что это за игра: криминальные разборки за право контролировать торговлю наркотическим веществом. С одной стороны — крышуемый органами власти хорошо организованный картель под руководством некоего Владимира Х., с другой — остатки недобитой владимирскими боевиками банды Павла А. вместе с представителями местных этнических группировок. Классика, знать надо.

Почему в неё стоит играть: собственно, это одно из крупнейших настольных событий этого года. Большая, дорого-богато выглядящая дуэль по «Дюне» Фрэнка Герберта, которую можно поставить на полку к «Войне Кольца» и «Звёздным войнам: Восстанию». Да и делали «Дюну», кстати, авторы «Войны Кольца» — это эволюция их системы, развитой в «Битве Пяти Воинств». 

Один из игроков командует армадами Харконненов, другой выступает за Атрейдесов. Харконнены многочисленны, но неповоротливы. Они во что бы то ни стало хотят выполнить план поставки пряности, иначе их накажут. Для победы Харконненам нужно захватывать сиетчи фрименов. 

Атрейдесы малочисленны, но гораздо более мобильны. Они могут легко препятствовать добыче пряности, и для победы им нужно выполнять разнообразные мелкие задачи: уничтожить харвестер, выиграть сражение или вывести своих лидеров в пустыню. 

Игра только вышла и уже наделала шуму в настольном сообществе. Приняли новинку очень тепло. Критики назвали «Войну за Арракис» одной из лучших игр по «Дюне» наравне с «Империей» и классической Dune. Игроки сметают тиражи и бурно обсуждают на форумах стратегии игры за любимую сторону. И тем отраднее, что «Война за Арракис» вышла на русском языке. 

Не обманитесь: это комплексная и навороченная игра для опытных настольщиков. Она дорогая. Но если вы любите «Дюну» и несколько десятков страниц правил мелким почерком вас не пугают, то «Война за Арракис» стоит вашего внимания.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Аганов

Автор телеграм-канала @nastole

#во что поиграть#Дюна#настольные игры
Рекомендуем
Спасая мохнатых слоников: история серии Syberia
Игры по BattleTech и MechWarror: боевые роботы 31 века
20 лет «Героям Меча и Магии 3». Чем живёт культовая игра сегодня
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Игры

«По ту сторону врат»: весёлый ролевой Лавкрафт из России

Игры

Обзор видеоигры «Сатурн». Три дня на спасение мира полудня
Инженер против роботов.

Игры

10 худших игр про Терминатора. Список провалов, позоров и творческих неудач
Мы поиграли, чтобы вам не пришлось.

Игры

Как в старой сказке. Обзор видеоигры «Василиса и Баба Яга»
Избушка-избушка, встань к лесу передом…

Игры

Почему дополнение Vessel of Hatred — полная противоположность Diablo IV
Эндгейм стал хорош как никогда.

Игры

Обзор Diplomacy is Not an Option. Действительно сложная RTS
Рассказываем про один из самых видных релизов в простаивающем жанре RTS, говорим о том, чем DNO хороша, и о том, какие обидные ошибки разработчиков оправдывают её шуточную аббревиатуру.

Игры

Необычные стратегии, часть 3: относительно свежие
Революционные и странные.

Игры

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Теперь ты Зельда, Линк!
Игра, которая отвечает сразу на три вопроса фанатов.

Игры

Обзор Silent Hill 2 Remake. Ах, как хочется вернуться в городок!..
Ремейк, который ничем не хуже оригинала.

Игры

Обзор Frostpunk 2: Кровь на снегу
Город должен выжить!
Показать ещё
Рекомендуем
Топ-10 лучших игр 2018 года
Planescape: Torment. История создания великой игры
Топ-10 лучших LEGO-игр. Во что поиграть вместо The Skywalker Saga 
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты