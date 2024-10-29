Дюна, ведьмы и Ван Хельсинг: Новые настольные игры осени 2024

Издательство: GaGa Games
Количество игроков: 1
Время партии: около часа
Про что игра: про деревушку на отшибе, где у местных жителей из развлечений только праздник сбора урожая да сжигание ведьм. И в этом году урожай уже собран. Намечается судилище, на котором добросовестным ведьмам и ведьмакам нужно завоевать симпатии присяжных и не отправиться на костёр, но это, увы, не единственная проблема у местных любителей эзотерики и оккультизма — одновременно с этим деревне грозят куда более зловещие напасти со стороны распоясавшейся нечистой силы.
Почему в неё стоит играть: сперва посмотрите на цифру в строке «количество игроков» — нет, это не опечатка. «Ведьмы» — это красочно оформленная головоломка, этакий пасьянс, в который добавили темы и сюжета. Только вы не раскладываете скучные карты с циферками по рядам, а боретесь с нечистой силой, чтобы спасти деревню и доказать присяжным, что не всех ведьм надо пустить на растопку.
Механически игра сделана просто и увлекательно: есть несколько заданий, одно из которых нужно попытаться выполнить в свой ход. У всех заданий есть награды и штрафы, и игроку нужно грамотно оценить свои возможности и последствия выбора. А основа игры — розыгрыш карт ведьм — чем-то напоминает карточную «Войну кольца» или «Уотергейт»: у каждой карты есть два варианта розыгрыша. Можно либо сыграть её безопасно и получить более слабый эффект, либо получить сильный эффект, но при этом убрать карту из игры. Тематически, кстати, это объясняется весьма элегантно: ведьма либо действует скрытно, не выдавая себя, либо вынуждена продемонстрировать свою силу, но за это суеверные людишки отправят её в темницу.
Да, среди настольщиков принято шутить над соло-играми (то есть предназначенными для одного игрока), дескать, настолки это про социализацию, в одно лицо я лучше в компьютерные игры поиграю. Но при этом почти во всех современных настолках есть режимы для одного игрока: издатели отвечают на массовый запрос. «Ведьмы» (и выпущенная одновременно с ними чуть более простая версия игры с другой тематикой «Партизаны») уже успели получить и награды, и любовь игроков.
Издательство: Hobby World
Количество игроков: 2–4
Время партии: 1–2 часа
Что это за игра: российские авторы сделали игру, суть которой такова: есть защита дворца, эльфы, орки и прочие тролли. Герой путешествует по фэнтезийному миру, собирает ресурсы, прокачивает замок, нанимает войска и сражается с монстрами и другими героями. Что-то неуловимо напоминает?
Почему в неё стоит играть: пока в интернетах ломают копья по поводу дорогой, громоздкой (и довольно дурной) настолки по мотивам видеоигры Heroes of Might and Magic III, отечественное издательство успешно её импортозаместило.
А если без шуток, то это отличный пример того, что хорошая игра — это не всегда гора пластика и часы правил. «Герои» — это настолка формата roll and write («бросай кубики и записывай», как, например, серия «Добро пожаловать в...» или «Картографы»), где игрокам нужны только специальный лист для записи и маркер. Вся необходимая информация или отмечается прямо на листке, или вычёркивается оттуда. При этом игра получилась самобытная и тематическая, даже с возможностью сразиться друг с дружкой, что roll and write вообще-то несвойственно. Игра за разные расы сильно отличается, у всех есть своя фишка, свой набор зданий, свои войска и артефакты. Единственное, за что игре предъявляют претензии, — это паршивое качество маркеров в первом тираже, так что если надумаете купить коробку, то лучше возьмите и несколько хороших маркеров (или достаньте из другой игры, если есть проверенные).
Издательство: Лавка Игр
Количество игроков: 2
Время партии: около 30 минут
Что это за игра: маленький городок становится полем битвы двух непримиримых врагов — графа-вурдалака и вредного доктора, который хочет иметь монополию на кровопускание.
Почему в неё стоит играть: у игры простые правила, но увлекательный и цепляющий игровой процесс. Один из игроков пытается обратить как можно больше жителей городка в вампиров (угадайте кто), а другой пытается упокоить обнаглевшего упыря, отнимая у него очки здоровья. И технически это реализовано очень просто: есть пять районов города, за каждый район в конце раунда игроки играют по карте, и тот, у кого карта старше, побеждает и получает соответствующий эффект. Но дьявол в деталях.
Хорошая игра от просто неплохой отличается тем, что у решений в ней есть интересные последствия. И «Дракула против Ван Хельсинга» постоянно предлагает злые, бесящие дилеммы: сбросить сильную карту, но получить такой же сильный эффект, или избавиться от мелочёвки, но и эффект получить не такой убойный? Поменять местами свои карты или обменяться с соперником? А может, вовсе изменить старшинство карт? Завершить раунд и открыть карты прямо сейчас или дать сопернику ещё один ход?
«Дракула против Ван Хельсинга» — это прекрасная агрессивная дуэль, в которой вы уже после первого хода будете ненавидеть соперника, даже если всего пять минут назад он или она были вашим женихом или невестой. Настольные игры — они же такие, про дружбу и общение, правда?
Издательство: Эврикус
Количество игроков: 2–4
Время партии: 30–45 минут
Что это за игра: укротители приручают сказочных существ и духов, чтобы… набрать как можно больше победных очков? Короче, какая-то фантастическая тема там есть.
Почему в неё стоит играть: просто это одна из лучших игр последних лет, не пропустите.
Каждый раунд игроки выбирают себе карты из доступных, затем обменивают их на ресурсы или забирают в руку и разыгрывают за полученные ресурсы. У каждой карты есть уникальное свойство, которое либо срабатывает разово при её розыгрыше, либо позволяет что-то делать каждый раунд. Всё очень просто. И безумно увлекательно.
«Долина вечности» — это дистиллят хорошей карточной игры на «построение движка», то есть игра про создание такой комбинации карт, чтобы каждая из них во взаимодействии с другими давала ощутимый нарастающий эффект. Вот эта карта даёт вам ресурс за то, что вы берёте другую синюю карту в руку, вот эта даёт победные очки за розыгрыш синих карт, эта умножает полученный ресурс, а эта конвертирует его в очки… В «Долине вечности» нет ничего лишнего, только интересное, то, что вам нравится в других карточных играх. Она поджарая, как бодибилдер накануне соревнований. Выбор карт из ограниченного набора? Получите. Мучительный выбор между получением ресурса и получением карты? Пожалуйста. Многоэтапные, последовательно разворачивающиеся комбы? В избытке.
Тут минимум возни с компонентами, правила рассказываются за десять минут, и при этом игра постоянно держит вас в напряжении, заставляет принимать сложные и значимые решения. Всего десять быстрых раундов, но обычно уже в седьмом-восьмом кто-то находит и запускает очередную карточную машину Голдберга*, приводящую к эффектной победе. Повторюсь, не пропустите.
Издательство: Hobby World
Количество игроков: 1–4 (рекомендуют играть вдвоём)
Время партии: 2–3 часа
Что это за игра: криминальные разборки за право контролировать торговлю наркотическим веществом. С одной стороны — крышуемый органами власти хорошо организованный картель под руководством некоего Владимира Х., с другой — остатки недобитой владимирскими боевиками банды Павла А. вместе с представителями местных этнических группировок. Классика, знать надо.
Почему в неё стоит играть: собственно, это одно из крупнейших настольных событий этого года. Большая, дорого-богато выглядящая дуэль по «Дюне» Фрэнка Герберта, которую можно поставить на полку к «Войне Кольца» и «Звёздным войнам: Восстанию». Да и делали «Дюну», кстати, авторы «Войны Кольца» — это эволюция их системы, развитой в «Битве Пяти Воинств».
Один из игроков командует армадами Харконненов, другой выступает за Атрейдесов. Харконнены многочисленны, но неповоротливы. Они во что бы то ни стало хотят выполнить план поставки пряности, иначе их накажут. Для победы Харконненам нужно захватывать сиетчи фрименов.
Атрейдесы малочисленны, но гораздо более мобильны. Они могут легко препятствовать добыче пряности, и для победы им нужно выполнять разнообразные мелкие задачи: уничтожить харвестер, выиграть сражение или вывести своих лидеров в пустыню.
Игра только вышла и уже наделала шуму в настольном сообществе. Приняли новинку очень тепло. Критики назвали «Войну за Арракис» одной из лучших игр по «Дюне» наравне с «Империей» и классической Dune. Игроки сметают тиражи и бурно обсуждают на форумах стратегии игры за любимую сторону. И тем отраднее, что «Война за Арракис» вышла на русском языке.
Не обманитесь: это комплексная и навороченная игра для опытных настольщиков. Она дорогая. Но если вы любите «Дюну» и несколько десятков страниц правил мелким почерком вас не пугают, то «Война за Арракис» стоит вашего внимания.