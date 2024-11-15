Вылечиться от депрессии и спасти мир. Впечатления от знакомства с альфа-версией Rue Valley

Студия Emotion Spark Studio анонсировала игру Rue Valley — нарративную RPG, вдохновлённую историями о временной петле. Издателями выступают Owlcat Games, ранее прославившиеся как разработчики огромных изометрических RPG по вселенным Pathfinder и Warhammer: Rogue Trader. Мы посмотрели презентацию, поиграли в альфу и теперь надеемся, что разработчики реализуют все свои задумки.

День депрессивного сурка

Главный герой Rue Valley, мистер Харроу, начинает игру будучи у терапевта, правда, уже в самом конце приёма. Обаятельный и рассудительный врач уточняет, есть ли какие-то вопросы, а заодно проговаривает главную, по крайней мере, поначалу, беду протагониста — полное отсутствие мотивации. В том числе мотивации участвовать в терапии: все реплики, которые мы видим, так или иначе отражают скепсис протагониста к происходящему, хотя выражать его можно по-разному, в зависимости от характера героя. Но Харроу, очевидно, совершил что-то плохое или опасное, потому что терапия — не выбор, а предписание суда. Впрочем, узнать, что именно произошло, за время пролога не получится. Если главный герой и помнит ответ, то усиленно старается о нём не думать.

К этой сцене мы будем возвращаться снова и снова

Так или иначе, получив свободу от терапии, мы выходим на территорию мотеля в уединённой долине, где и разворачиваются события. Масштабность следующих задач не поражает воображение: нужно получить ключ от номера, убивая время, пока болтливая девушка на ресепшене закончит говорить по телефону; разобрать чемодан… или сдаться, решив, что это мы сделаем завтра; ответить на звонок из сомнительной юридической конторы; найти воду после короткой дрёмы — в долине царит жара, но вода из-под крана непригодна для питья.

А после этого мы видим конец света — и снова возвращаемся в кресло терапевта. Начинается новый виток, на протяжении которого все события повторяются — кроме тех, на которые мы повлияем сами, потому что и главному герою, и игроку предстоит всё лучше и лучше понимать, как работает временная петля. Каждый виток занимает 47 минут, но время идёт только в те моменты, когда мы совершаем что-то важное, никакой необходимости реально следить за часами нет.

Растоптать собственное отражение в луже и промочить носки — вот опыт, ради которого мы играем в видеоигры!

Все, кому комбинация депрессивного героя, раздолбанного мотеля и абсурдного магического реализма напомнила о Disco Elysium, не ошиблись. Игра вдохновлялась проектом ZA/UM, хотя разработчики утверждают, что их вселенная несколько более приземлённая, чем висящий посреди загадочной Серости Ревашоль. И дело не только в стилистике, но и в игровой механике, сосредоточенной на личности главного героя даже в большей степени, чем знаменитые навыки-голоса.

Симулятор типирования

Rue Valley — RPG, но специфическая. Создание персонажа определяет не умения героя, а характер. Вы распределяете очки по трём шкалам:

импульсивность — расчётливость,

экстравертность — интровертность,

чувствительность — безразличие.

Каждые две точки в одну сторону открывают особую черту, вроде «любопытный» для экстраверта, «истеричный» для «чувствительного» или «параноидальный» для расчётливого. Выбор черт не велик, по две на каждую половину шкалы, что потенциально позволяет начать сразу с обеими, но это не беда.

Вот, например, истеричный и экстравертный Харроу готовится страдать

Дело в том, что черты — обоюдоострое оружие. В диалогах и взаимодействии их наличие открывает дополнительные реплики… и закрывает общедоступные. Так, нетерпеливый персонаж не может спокойно ждать девушку на ресепшене, истеричный преувеличивает переживания и не способен держать себя в руках, а параноидальный старается контролировать окружение и всё перепроверять.

Свою роль играют и значения параметров — иногда игра совершает проверки, определяющие успех или неудачу того или иного действия. Наконец, Rue Valley использует множество ситуативных модификаторов вроде «промокший носок» или «жажда». Модификаторы меняют базовое значение параметров (например, жажда повышает импульсивность, заставляя совершать глупые действия в поисках воды), открывают дополнительные реплики, даже переписывают правила игры. Большинство из них скидывается вместе с началом нового цикла.

Перебить девушку, пока она говорит по телефону, у меня ни разу не получилось даже с высокими социальными параметрами, хотя игра заявляет проверку

Наконец, время от времени игрок открывает карту воспоминаний, суммирующих события последнего времени. Между воспоминаниями выстраиваются связи, дающие интенции — такой здесь подход к заданиям. Механику тоже успели сравнить с Disco Elysium, хотя мне она напомнила скорее систему из второй игры «Мор (Утопия)».

Собственно, вокруг этих элементов и строится Rue Valley: вы создаёте персонажа с тем или иным характером и смотрите, как его личность влияет на события, а события изменяют личность. Разработчики прямо сказали, что хотели сделать протагониста близким и понятным, позволить игрокам видеть в нём себя или знакомых, и, судя по прологу, у них получилось — целый ряд ситуаций напомнил мне переживания и дилеммы, с которыми сталкивались мои страдавшие от депрессии друзья.

Наши чертоги разума. Первое задание — понять, действительно ли Харроу видит будущее или сходит с ума

Но кое-где игра вызывает опасения — в том, что касается разнообразия. В теории подразумевается, что за счёт разных черт и различных решений, которые игрок принимает на протяжении повторяющихся циклов, он будет получать довольно разные результаты, задавая тот или иной образ Харроу. Но несколько раз перепройдя пролог, я увидел не так много моментов, где уникальность героя проявилась не в выборе реплики, а в по-настоящему разном развитии событий. Так, после начала второго цикла я мог заломить истерику перед терапевтом, соврать, что всё в порядке, расплакаться. Но что бы я ни сделал, мне всё равно дадут снотворное, необходимое для продвижения по сюжету, а затем не позволят переиграть диалог с девушкой на ресепшене с новым пониманием ситуации — игра просто разрешит весь конфликт за меня новым действием.

Понятно, что перед нами самое начало, игра только знакомит с основными механиками, персонажами и историей. В перспективе Харроу выйдет за пределы мотеля и встретит множество новых персонажей. Всего обещают 20 часов геймплея — при том, что альфа-версия проходится меньше чем за час. Так что хочется верить в лучшее! Но всё-таки не помешало бы и в самом начале увидеть больше эпизодов, где разные черты и наличие у персонажа знания будущего помогали бы попадать в различающиеся ситуации.

онец света выглядит и правда жутко, но не затянуто

Цифровой комикс

А вот за что игру уже можно однозначно и безоговорочно похвалить, так это за эстетическую сторону. Колоритная, вдохновлённая комиксами графика прекрасно отражает трагикомическую абсурдную атмосферу. Образ полузаброшенного мотеля посреди пустыни, конечно, не самый оригинальный, зато яркий и стильный.

Персонажи тоже радуют — утрированные, но в меру, они легко запоминаются и вызывают интерес к их проблемам и секретам. Всего в игре обещают не более 20 героев, что звучит как хорошая новость. Это позволит разработчикам как следует сосредоточиться на отдельных персонажах, а не гнаться за количеством. Игра вообще явно планирует брать не масштабом, а проработанностью, что для небольшой студии кажется исключительно мудрой политикой.

Судя по всему, Харроу — не единственный, кому тут нужна психологическая помощь

Rue Valley выглядит интересно, у неё есть все данные хорошей игры. Первое прохождение обещает быть интересным хотя бы за счёт обаятельных персонажей, яркой эстетики и характерных ситуаций, которые мы не так уж часто видим в видеоиграх — где ещё нашим противником оказывался чемодан, который лень распаковывать? А если у разработчиков получится всё, что они задумали, и игра выйдет по-настоящему разной, то нас ждёт что-то выдающееся.

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