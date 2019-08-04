Wolfenstein: Youngblood — это две игры по цене одной. Одна из них — унылая и мучительная, а вторая — увлекательная и динамичная. Играть с ботом в качестве компаньона скучно и малоэффективно: он постоянно лезет под пули, наносит мало урона и становится реальной проблемой во время схваток с боссами, ведь допускать гибели напарника ни в коем случае нельзя. Проходить же Youngblood вместе с другом — одно удовольствие. Фашисты умирают куда быстрее, поскольку появляется возможность проворачивать тактические комбинации и фокусировать огонь на опасных противниках. А напарник гибнет гораздо реже, ведь, если он лезет под пули, ему об этом можно, ну, сказать.

Ненормальные герои

Как Wolfenstein: Youngblood возвращает вселенную на рельсы New Order 5

Локаций мало, но их проработка на высоте

Youngblood вообще представляет собой оксюморон: она одновременно и совсем не Wolfenstein, и куда больший Wolfenstein, чем New Colossus. Убрать Бласковица с главной роли, заменив его парой надоедливых соплячек, — то ещё решение. Девчонки делают всё, чтобы бесить игрока: тупят, не замечая очевидных злодеев у себя под носом, разговаривают так, словно только что вышли из «Пятёрочки», затарив полные карманы спортивных штанов семечками, и постоянно, при каждом удобном случае демонстрируют раздражающие ужимки. Честное слово, Би Джей достоин дочерей получше!

Бесспорно, менять крутого, тёртого жизнью мужика на пару пигалиц, вооружённых комплексом подростковых неврозов, — идеальный способ привести аудиторию в бешенство. Хотели сделать геймплей на двух игроков? Так дали бы нам поиграть за дуэт Ани и Бласко! Мы ведь уже видели, насколько Аня хороша в бою, как ловко она умеет крошить фашистов. Не пришлось бы менять время действия на «19 лет спустя» и подставляться под вал сексистских комментариев. Но соблазн дать людям кооператив с близнецами оказался слишком велик, тем более что юные героини, по идее, должны заинтересовать новую, молодую аудиторию. Возможно, выйди они интересными, это бы и сработало, но сейчас «Жуткие Сёстры» — кошмар не столько для фашистов, сколько для поклонников серии. 

Как Wolfenstein: Youngblood возвращает вселенную на рельсы New Order 7

Альтернативные восьмидесятые по сравнению с шестидесятыми проработаны слабо. Да, музыка теперь полна техно-ремиксов, а подбираем мы не коллекционные карточки да винил, а 3D-очки и кассеты, — но духа эпохи не ощущаешь

Скачок на два десятка лет вперёд оказался особенно плохой идеей. Третий рейх изрядно потрепали, но не победили. Чем, простите, занимался Бласковиц все эти годы? Почему в Париже Сопротивление за три с лишним десятка лет не победило немцев — ну, или почему немцы за это время не уничтожили Сопротивление? Они десятилетиями перестраивали город, но так и не нашли катакомбы под ним? Но что самое обидное — нам не дали собственноручно замочить Гитлера! Нас демонстративно столкнули нос к носу со стареющим фюрером в New Colossus, а в Youngblood постоянно напоминают, что Бласковиц прикончил Адольфа — но где-то там, за кадром.

Более того, игра не даёт ощущения, что ты делаешь что-то крутое. Когда Би Джей с нуля создавал Сопротивление в мире победивших фашистов или когда ему рубили голову в прямом эфире, игрок оказывался в центре грандиозной истории. Youngblood же постоянно разменивается на мелочи: найди отца, спаси из тюрьмы нескольких статистов, пробейся в башню и взломай сервер. Ни масштаба, ни креативности — все эти «приключения» мы уже переживали десятки раз в других играх. Спин-офф Wolfenstein не способен дать нам на уровне истории вообще ничего нового. 

Как Wolfenstein: Youngblood возвращает вселенную на рельсы New Order 2

Отдельная проблема — в игре фашисты уже не ощущаются злом и угрозой. Серия никогда не стеснялась демонстрировать жестокость нацистов. Даже человек, плохо знакомый с историей, быстро понимал, какие они сволочи и на какие зверства способны. В Youngblood же перед нами просто абстрактные злодеи, эдакие недотёпы-имперцы из «Звёздных войн». Это чудовищно бьёт по атмосфере. Переданное от дедов на генетическом уровне «бей фашистскую сволочь» включается здесь в лучшем случае через раз, а противник психологически на тебя никак не давит. Бесспорно, на это влияет и ролевая система с уровнями врагов и полосками жизней над их головами, да и другие атрибуты экшена с открытым миром.

Неправильные решения

Youngblood утомляет постоянным бэктрекингом и респауном врагов, причём респауном ленивым и подлым: во время тревоги фашисты появляются буквально из воздуха, частенько — у вас за спиной. Если к сыплющимся на улицы из стратосферы суперсолдатам вопросов нет (в игре есть даже миссия на уничтожении специальной пушки, которая их запускает в воздух), то обычные пехотинцы в канализациях возникают не иначе как при помощи Доктора Стрэнджа!

Как Wolfenstein: Youngblood возвращает вселенную на рельсы New Order 4

Некоторые уголки Парижа вызывают в памяти две последние игры серии Deus Ex

Из-за системы уровней противников и новой механики с бронёй двух типов пострадала динамика перестрелок. Оружие теперь делится на два вида — против лёгкой и тяжёлой защиты, и расстреливать солдат неподходящим оружием мучительно долго и неэффективно. При игре с ботом нужно постоянно переключаться с одной пушки на другую — а происходит это весьма небыстро. При игре с другом проще: вы можете поделить оружие и врагов, чтобы каждый специализировался на своих стволах и типе брони. Но это ведёт к другой проблеме. Тот, кто выберет себе бронебойное оружие, очень быстро начнёт стрелять куда смертоноснее: у винтовки выше точность и дальность, и он сможет быстрее убить достаточно противников для получения заветного бонуса к урону. А его напарнику придётся регулярно переключаться с дробовика на автомат и действовать в основном на коротких дистанциях.

Но в целом пушки, как обычно, на высоте, хотя из-за системы с вражескими полосками здоровья в бою они ощущаются хуже, чем в прошлых частях. Точность тоже заметно прихрамывает: попадать по врагам из автомата — настоящее испытание. А в остальном в Youngblood всё более-менее хорошо. Уровни просто роскошные, с кучей альтернативных маршрутов, множеством секретов и достоверным развитием тех принципов дизайна, что господствовали в нацистской Германии. Рука Arkane Studios действительно ощущается в каждой детали. 

Неплохое послевкусие

Как Wolfenstein: Youngblood возвращает вселенную на рельсы New Order 10

Злодей явно ходил в школу актёрского мастерства противников Джеймса Бонда

Сюжета тут мало, он весьма шаблонен и примитивен, зато возвращает игру к истокам. В New Order видения Би Джея намекали на то, что существуют некие альтернативные реальности, возможны даже путешествия во времени, и конечной целью Бласковица виделось именно исправление истории: убить Черепа в начале сороковых или просто не допустить, чтобы фашисты обнаружили хранилище Даат Ихуд. Но в New Colossus про эту тему забыли, и очень зря. Очевидно ведь, что просто наказать фашистов за содеянное мало, нужно отменить последствия их кошмарного влияния на историю. С анонсом Youngblood надежда на «отмену щелчка» и вовсе померкла: оказалось, что Бласко застрял в мире победившего нацизма всерьёз и надолго.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Читайте, только если не собираетесь проходить игру!

Однако выяснилось, что ничто не забыто: Youngblood подтверждает, что во вселенной Wolfenstein есть параллельные миры, и Бласковиц за эти 19 лет даже умудрился в них побывать! Ключ Бога, о котором было столько разговоров в New Colossus, позволяет получить к ним доступ — и черпать из них энергию. Значит, третья номерная часть истории наверняка будет посвящена исправлению ситуации, а не попыткам перебить оставшихся фашистов и построить новый мир на руинах.

Тем более что это дело почти бесполезное. Оказывается, убийство Гитлера запустило машину судного дня, управляющую погодой, и разгулявшаяся стихия со временем просто сотрёт человечество с лица земли. Вполне вероятно, третья номерная Wolfenstein: New будет посвящена именно путешествию в прошлое.

Кооперативная игра неплохо развлекает, несмотря на то что основной сюжет пролетается за десяток часов. Прокачка становится отличной темой для обсуждения: приходится продумывать, кому брать какие способности и какое оружие улучшать в первую очередь. Совместно искать секреты — ящички с монетками да предметы коллекционирования — весело, а прикрывать друг друга во время перестрелок действительно драйвово. 

Как Wolfenstein: Youngblood возвращает вселенную на рельсы New Order 8

Без пасхалок и личного угла с трофеями не обошлось

А вот прохождение с ботом — сплошное мучение. Особенно в ключевых сюжетных операциях — рейдах, где смерть приводит к их полному перезапуску. При игре с другом это мало на что влияет, а вот с ботом получается кромешный ад: Youngblood начинает наказывать тебя за ошибки разработчиков. Это ведь они сделали придурошного бота, который не догадывается уйти из зоны поражения босса или переключиться на эффективное оружие, — но перепроходить весь получасовой этап заново приходится именно тебе.

Итог: Youngblood — спорный эксперимент, который, с одной стороны, прилагает массу усилий, чтобы не понравиться поклонникам серии, а с другой — возвращает сюжет на курс, проложенный в New Order. Если у вас есть хороший друг-геймер, можно скинуться вдвоём на одно Deluxe-издание, чтобы пробежать его вместе за несколько вечеров. А вот играть одному в новое детище Machine Games и Arkane Studios определённо не стоит.

Как Wolfenstein: Youngblood возвращает вселенную на рельсы New Order 6
Wolfenstein: Youngblood
Спорный эксперимент, но при игре с другом можно получить массу удовольствия
Удачно
дизайн и левелдизайн
кооператив
графика
возвращение сюжета на старый курс
Неудачно
раздражающие персонажи
тупой бот для сольной игры
слабый сюжет
постоянное возвращение в старые локации
6
Неплохо

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