Wolfenstein: Youngblood — это две игры по цене одной. Одна из них — унылая и мучительная, а вторая — увлекательная и динамичная. Играть с ботом в качестве компаньона скучно и малоэффективно: он постоянно лезет под пули, наносит мало урона и становится реальной проблемой во время схваток с боссами, ведь допускать гибели напарника ни в коем случае нельзя. Проходить же Youngblood вместе с другом — одно удовольствие. Фашисты умирают куда быстрее, поскольку появляется возможность проворачивать тактические комбинации и фокусировать огонь на опасных противниках. А напарник гибнет гораздо реже, ведь, если он лезет под пули, ему об этом можно, ну, сказать.

Ненормальные герои

Youngblood вообще представляет собой оксюморон: она одновременно и совсем не Wolfenstein, и куда больший Wolfenstein, чем New Colossus. Убрать Бласковица с главной роли, заменив его парой надоедливых соплячек, — то ещё решение. Девчонки делают всё, чтобы бесить игрока: тупят, не замечая очевидных злодеев у себя под носом, разговаривают так, словно только что вышли из «Пятёрочки», затарив полные карманы спортивных штанов семечками, и постоянно, при каждом удобном случае демонстрируют раздражающие ужимки. Честное слово, Би Джей достоин дочерей получше!

Бесспорно, менять крутого, тёртого жизнью мужика на пару пигалиц, вооружённых комплексом подростковых неврозов, — идеальный способ привести аудиторию в бешенство. Хотели сделать геймплей на двух игроков? Так дали бы нам поиграть за дуэт Ани и Бласко! Мы ведь уже видели, насколько Аня хороша в бою, как ловко она умеет крошить фашистов. Не пришлось бы менять время действия на «19 лет спустя» и подставляться под вал сексистских комментариев. Но соблазн дать людям кооператив с близнецами оказался слишком велик, тем более что юные героини, по идее, должны заинтересовать новую, молодую аудиторию. Возможно, выйди они интересными, это бы и сработало, но сейчас «Жуткие Сёстры» — кошмар не столько для фашистов, сколько для поклонников серии.

Скачок на два десятка лет вперёд оказался особенно плохой идеей. Третий рейх изрядно потрепали, но не победили. Чем, простите, занимался Бласковиц все эти годы? Почему в Париже Сопротивление за три с лишним десятка лет не победило немцев — ну, или почему немцы за это время не уничтожили Сопротивление? Они десятилетиями перестраивали город, но так и не нашли катакомбы под ним? Но что самое обидное — нам не дали собственноручно замочить Гитлера! Нас демонстративно столкнули нос к носу со стареющим фюрером в New Colossus, а в Youngblood постоянно напоминают, что Бласковиц прикончил Адольфа — но где-то там, за кадром.

Более того, игра не даёт ощущения, что ты делаешь что-то крутое. Когда Би Джей с нуля создавал Сопротивление в мире победивших фашистов или когда ему рубили голову в прямом эфире, игрок оказывался в центре грандиозной истории. Youngblood же постоянно разменивается на мелочи: найди отца, спаси из тюрьмы нескольких статистов, пробейся в башню и взломай сервер. Ни масштаба, ни креативности — все эти «приключения» мы уже переживали десятки раз в других играх. Спин-офф Wolfenstein не способен дать нам на уровне истории вообще ничего нового.

Отдельная проблема — в игре фашисты уже не ощущаются злом и угрозой. Серия никогда не стеснялась демонстрировать жестокость нацистов. Даже человек, плохо знакомый с историей, быстро понимал, какие они сволочи и на какие зверства способны. В Youngblood же перед нами просто абстрактные злодеи, эдакие недотёпы-имперцы из «Звёздных войн». Это чудовищно бьёт по атмосфере. Переданное от дедов на генетическом уровне «бей фашистскую сволочь» включается здесь в лучшем случае через раз, а противник психологически на тебя никак не давит. Бесспорно, на это влияет и ролевая система с уровнями врагов и полосками жизней над их головами, да и другие атрибуты экшена с открытым миром.

Неправильные решения

Youngblood утомляет постоянным бэктрекингом и респауном врагов, причём респауном ленивым и подлым: во время тревоги фашисты появляются буквально из воздуха, частенько — у вас за спиной. Если к сыплющимся на улицы из стратосферы суперсолдатам вопросов нет (в игре есть даже миссия на уничтожении специальной пушки, которая их запускает в воздух), то обычные пехотинцы в канализациях возникают не иначе как при помощи Доктора Стрэнджа!

Из-за системы уровней противников и новой механики с бронёй двух типов пострадала динамика перестрелок. Оружие теперь делится на два вида — против лёгкой и тяжёлой защиты, и расстреливать солдат неподходящим оружием мучительно долго и неэффективно. При игре с ботом нужно постоянно переключаться с одной пушки на другую — а происходит это весьма небыстро. При игре с другом проще: вы можете поделить оружие и врагов, чтобы каждый специализировался на своих стволах и типе брони. Но это ведёт к другой проблеме. Тот, кто выберет себе бронебойное оружие, очень быстро начнёт стрелять куда смертоноснее: у винтовки выше точность и дальность, и он сможет быстрее убить достаточно противников для получения заветного бонуса к урону. А его напарнику придётся регулярно переключаться с дробовика на автомат и действовать в основном на коротких дистанциях.

Но в целом пушки, как обычно, на высоте, хотя из-за системы с вражескими полосками здоровья в бою они ощущаются хуже, чем в прошлых частях. Точность тоже заметно прихрамывает: попадать по врагам из автомата — настоящее испытание. А в остальном в Youngblood всё более-менее хорошо. Уровни просто роскошные, с кучей альтернативных маршрутов, множеством секретов и достоверным развитием тех принципов дизайна, что господствовали в нацистской Германии. Рука Arkane Studios действительно ощущается в каждой детали.

Неплохое послевкусие

Сюжета тут мало, он весьма шаблонен и примитивен, зато возвращает игру к истокам. В New Order видения Би Джея намекали на то, что существуют некие альтернативные реальности, возможны даже путешествия во времени, и конечной целью Бласковица виделось именно исправление истории: убить Черепа в начале сороковых или просто не допустить, чтобы фашисты обнаружили хранилище Даат Ихуд. Но в New Colossus про эту тему забыли, и очень зря. Очевидно ведь, что просто наказать фашистов за содеянное мало, нужно отменить последствия их кошмарного влияния на историю. С анонсом Youngblood надежда на «отмену щелчка» и вовсе померкла: оказалось, что Бласко застрял в мире победившего нацизма всерьёз и надолго.

Осторожно, спойлеры! Читайте, только если не собираетесь проходить игру!

Однако выяснилось, что ничто не забыто: Youngblood подтверждает, что во вселенной Wolfenstein есть параллельные миры, и Бласковиц за эти 19 лет даже умудрился в них побывать! Ключ Бога, о котором было столько разговоров в New Colossus, позволяет получить к ним доступ — и черпать из них энергию. Значит, третья номерная часть истории наверняка будет посвящена исправлению ситуации, а не попыткам перебить оставшихся фашистов и построить новый мир на руинах. Тем более что это дело почти бесполезное. Оказывается, убийство Гитлера запустило машину судного дня, управляющую погодой, и разгулявшаяся стихия со временем просто сотрёт человечество с лица земли. Вполне вероятно, третья номерная Wolfenstein: New будет посвящена именно путешествию в прошлое.

Кооперативная игра неплохо развлекает, несмотря на то что основной сюжет пролетается за десяток часов. Прокачка становится отличной темой для обсуждения: приходится продумывать, кому брать какие способности и какое оружие улучшать в первую очередь. Совместно искать секреты — ящички с монетками да предметы коллекционирования — весело, а прикрывать друг друга во время перестрелок действительно драйвово.

А вот прохождение с ботом — сплошное мучение. Особенно в ключевых сюжетных операциях — рейдах, где смерть приводит к их полному перезапуску. При игре с другом это мало на что влияет, а вот с ботом получается кромешный ад: Youngblood начинает наказывать тебя за ошибки разработчиков. Это ведь они сделали придурошного бота, который не догадывается уйти из зоны поражения босса или переключиться на эффективное оружие, — но перепроходить весь получасовой этап заново приходится именно тебе.

Итог: Youngblood — спорный эксперимент, который, с одной стороны, прилагает массу усилий, чтобы не понравиться поклонникам серии, а с другой — возвращает сюжет на курс, проложенный в New Order. Если у вас есть хороший друг-геймер, можно скинуться вдвоём на одно Deluxe-издание, чтобы пробежать его вместе за несколько вечеров. А вот играть одному в новое детище Machine Games и Arkane Studios определённо не стоит.