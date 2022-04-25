Project Ragtag. Какой могла быть закрытая игра по «Звёздным войнам» — и как она может возродиться

Совсем недавно в Lucasfilm анонсировали новую видеоигру, которую разрабатывает студия Skydance под руководством Эми Хенниг, сценаристки серии Uncharted. В сети сразу же появились слухи, что новая игра может стать в каком-то смысле возрождением Project Ragtag — отменённого приключенческого боевика по «Звёздным войнам», над которым много лет трудилась студия Visceral Games во главе со всё той же Хенниг. У этих слухов есть основания — именно выходцы из Visceral и создали Skydance после закрытия прежней студии. На днях Джейсон Ворд с портала makingstarwars.net опубликовал большую статью, где рассказал, как мог выглядеть отменённый проект. Ворд провёл интервью с разработчиками, изучил синопсис и производственные заметки Project Ragtag и добавил к этому огромное количество концепт-артов. Мы собрали выжимку из самого интересного, что нашёл Джейсон.

К сожалению, не все концепт-арты сохранились в высоком качестве.

Отголоски большой войны

Действие игры разворачивается между событиями четвёртого и пятого эпизодов. После гибели Альдераана и уничтожения «Звезды смерти» Империя ещё больше стискивает кулак, усиливая контроль над порабощёнными системами. Особенно достаётся мирам, уличённым в симпатиях к Повстанческому Альянсу.

Отголоски Галактической гражданской войны доносятся и до преступного мира. Кто-то стремится сохранять нейтралитет, кто-то пытается нажиться на происходящем, кто-то без зазрения совести сотрудничает с Империей, а кто-то больше не может оставаться в стороне и присоединяется к Восстанию.

Лидеры преступного клана Рэнг, который базируется на Корусанте, решают, что галактическая смута — подходящее время для передела сфер влияния и экспансии на Внешнее кольцо. Клан решает подмять под себя Татуин — планет поближе, видимо, не нашлось. Передовые силы клана на Татуине возглавляет Корзан Сейбл, личность коварная и амбициозная, втайне от всех вынашивающая собственные планы.

Знакомство с героями

Star Wars Ragtag познакомила бы игроков с разношёрстной командой персонажей. Перечислим основных действующих лиц:

Доджер Бун — главный герой игры, харизматичный авантюрист, вор и мошенник немного за сорок. Будучи уроженцем Альдераана, Бун покинул планету в возрасте семнадцати лет, чтобы уклониться от имперского призыва — отсюда и его прозвище (Dodger — «уклонист»). Какое-то время Доджер слонялся по галактике, пока не попал под крыло к опытному мошеннику Баку Фриборну.

Доджер вооружен бластером и хлыстом, которым он пользуется на манер Индианы Джонса. Хлыст можно заменить на другие устройства, в том числе на крюк, позволяющий цепляться за различные предметы. Так, на одном из концепт-артов Бун цепляется за банту, и мохнатый гигант подметает авантюристом улицы Мос-Эйсли.

Бун отчаянно нуждается в деньгах, чтобы «выкупить» своё имя из имперского списка разыскиваемых преступников. Он вынужден копить средства, браться за любую работу и вести дела под подставным именем.

Бак Фриборн — пожилой мошенник и авантюрист, уже более двадцати лет возглавляющий команду таких же мошенников и авантюристов, которых он сам же и воспитал. Ворд называет Бака своего рода «галактическим Фейгином» (персонаж романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист»). Правда, в отличие от Фейгина, Фриборн на закате жизни прошёл через кризис убеждений и тайком присоединился к Повстанческому Альянсу.

Робби Мэттокс — союзница и напарница Буна. Если Бун — Бутч Кэссиди, то Робби — его верный Сандэнс Кид. Робби — сирота, воспитанная преступным синдикатом на уровне 1313 на Корусанте. Панически боится дроидов и не доверяет им. Если бы Ragtag когда-нибудь обзавелась сиквелом, именно Робби стала бы его главной героиней.

Док — дроид, главный медик команды. Астромех, купол которого способен отделяться и действовать независимо от корпуса.

Лунак — представитель новой расы гудонов. Корабельный механик с телом пожилого боксёра и головой ламантина. Не говорит на общегалактическом и повсюду носит с собой универсальный переводчик.

Уилл Найтстар — давний знакомый и сообщник Доджера и Бака. Бравый и отчаянный авантюрист с тёмным секретом.

Занни — чувствительный к Силе шарлатан, пользующийся своими способностями в целях обмана, воровства и жульничества. Занни — мелкий и подлый мошенник, и Доджер его на дух не переносит. Но поскольку без его услуг не обойтись, Бун вынужден обратиться к нему за помощью.

Ананда Сирена — певица и преступный босс, давняя знакомая Бака.

Генерал-майор Пилаф — ветеран Войн клонов, пропустивший новость о том, что война давным-давно закончилась.

Айзек — лучший (и единственный) друг Пилафа. Перепрограммированный боевой дроид сепаратистов.

Корзан Сейбл — главная антагонистка игры. Преступный авторитет, одна из лидеров клана Рэнг, возглавляет силы клана на Татуине и ведёт борьбу с хаттами. Амбициозна и честолюбива, вынашивает планы по созданию собственной организации. Героиня втайне от всех заключила соглашение с имперцами, которое поможет ей добиться задуманного.

Уна Сейбл — дочка Корзан. Богатая, красивая и избалованная девушка. Долгое время остаётся пешкой в борьбе преступных кланов, но ближе к середине сюжета начинает принимать самостоятельные решения.

Однажды на Татуине

Повествование начинается на Татуине спустя какое-то время после событий «Новой надежды». Доджер и Робби угоняют спидер и отправляются на встречу с Джаббой. Хатты чувствуют угрозу со стороны клана Рэнг, поэтому Джабба хочет заполучить рычаг давления на местного лидера клана и нанимает наших героев похитить Уну Сейбл — Корзан зачем-то притащила избалованную дочурку на Татуин.

Уна живёт в тщательно охраняемом имперском поместье в Мос-Эйсли. Однако Доджер и Робби без труда проникают туда, похищают девушку и сдают Джаббе.

Затем Доджеру звонит его друг и наставник Бак. Фриборн хочет, чтобы друзья отправились на станцию Ксибарис и проследили за секретной встречей между Корзан и представителями Империи. Бун в шоке: Бак всю жизнь учил его соблюдать нейтралитет. «Пусть глупцы убивают друг друга, — поговаривал он, — а ты держись подальше от всего этого, оставайся в живых». Доджер не может поверить, что его учитель на старости лет подался в повстанцы.

Будучи уроженцем Альдераана, Доджер не питает любви к Империи. Но и Альянс не жалует — он считает, что это повстанцы навлекли беду на его родную планету. Поэтому Доджер отказывает наставнику. Но прежде чем отключиться, он слышит на другом конце трубки звуки какой-то суеты, после чего связь обрывается.

Смерть и ненависть в Мос-Элри

Бак тоже осел на Татуине. Штаб-квартиру он устроил в Мос-Элри — крошечном городке, скорее даже деревушке неподалёку от Мос-Эйсли. В отличие от других татуинских городов, в Мос-Элри дома построены прямо в стенах каньонов.

Доджер сломя голову мчится туда и, прибыв на место, быстро понимает причину разрыва связи — на Мос-Элри нападают имперские войска. Жители городка стойко защищают свои дома, но имперцы распыляют над поселением загадочный фиолетовый газ. Бун оказывается невосприимчивым к его действию, но остальные живые существа, включая Бака, обращаются в камень.

Доджер опустошён. Империя во второй раз лишает его семьи. Сначала она уничтожила его родную планету вместе со всеми близкими, а теперь убила человека, который заменил ему отца. Герой решает, что третьего раза не будет. Он ставит себе цель отомстить Империи за смерть Бака и выполнить его последнюю просьбу.

Вломиться в казино и уцелеть

Космическая станция Ксибарис — казино и роскошный дворец удовольствий, принадлежащий преступной семье Балдамиро. В производственных заметках игры станция описана как «Диснейленд для взрослых» — помесь Всемирной выставки рубежа столетий, луна-парка, кабаре времён Веймарской республики, разбавленная элементами работ Феллини и Жоржа Мельеса.

Станция представляет собой накрытый куполом искусственный город, в котором всячески поддерживается иллюзия, что он расположен на настоящей планете под настоящим солнцем. Гостей станции ждут игорные дома, казино, дорогие рестораны, бордели, ночные клубы, концертные залы и арены, но попасть на Ксибарис нелегко — простым смертным туда вход заказан.

Доджер быстро смекает, кто способен провести его на станцию. Есть лишь один нюанс — он лично похитил этого человека и сдал в лапы Джаббы. Недолго думая, Бун решает выкрасть Уну Сейбл обратно. И если для того, чтобы проникнуть в имперское поместье, хватило их с Робби усилий, то для повторного похищения Доджер набирает целую команду, в которую входят восприимчивый к Силе шарлатан Занни, механик Лунак и Уилл Найтстар, давний приятель Доджера и Бака.

Второе похищение также проходит успешно, и Уна легко проводит новых друзей на Ксибарис. Там герои отправляются в казино, которым заправляет Ананда Сирена — давняя знакомая Бака. Ананда сообщает команде место встречи Корзан и имперцев, и герои направляются туда как раз вовремя, чтобы подслушать планы злодейки.

Оказывается, Корзан заключила союз с Инициативой Таркина — секретным имперским подразделением, созданным для разработки новых образцов оружия массового поражения. Тот самый фиолетовый газ, ставший причиной смерти Бака и всех остальных жителей Мос-Элри, добывается на Кладбище — астероидном поясе, который образовался на месте уничтоженного Альдераана. Это объясняет, почему газ никак не повлиял на самочувствие Доджера, — все уроженцы планеты устойчивы к его воздействию.

Группа Буна добывает всю нужную информацию, но уйти незамеченными у героев не выходит. В пылу погони они разделяются — Бун, Робби, Лунак и Занни направляются в одну сторону, а Уилл и примкнувшая к нему Уна (девушка была так потрясена жестокостью матери, что решила присоединиться к авантюристам) — в другую.

Твоя война давно закончилась, солдат

Корабль Доджера, преследуемый войсками Империи и бойцами клана Рэнг, терпит крушение на отдалённой болотистой планете Ото-Фагии. Там Бун и Занни находят позабытую шахтёрскую колонию. Уцелевшие колонисты давно превратились в наркоманов и поклоняются местному боссу — хатту-альбиносу Маммо. Шахтёры хватают героев и собираются принести их в жертву Маммо, но в последний момент всех спасает Лунак.

Герои сбегают и среди болот находят старый заброшенный завод. Он стоит в запустении ещё со времен Войн клонов, и его единственный обитатель остался в помещении с тех лет. Генерал-майор Пилаф получил приказ оборонять локацию от сепаратистов и продолжал выполнять его даже спустя двадцать лет после того, как сгинули и сепаратисты, и Республика, которой он присягал.

О том, что война закончилась, Пилаф узнаёт от Буна. Очевидно, отсутствие каких-либо атак в течение двадцати лет никак не навело его на мысль, что с противником что-то случилось: сепаратисты — коварные ублюдки. Впрочем, похожие истории случались и в реальности — вспомнить хотя бы японского лейтенанта Хироо Оноду. Лишившись смысла жизни, Пилаф вооружается до зубов и присоединяется к команде Доджера.

Воссоединение с друзьями

Выбравшись с Ото-Фагии, герои летят на Двор Башера — луну в Среднем кольце, на которой некогда располагались популярный перевалочный пункт и ремонтная мастерская для космических дальнобойщиков, курсировавших между мирами Ядра и Внешнего кольца. После уничтожения Альдераана станция пришла в упадок, и теперь единственным обитателем луны был Уилл Найтстар.

Доджер долго бродит по заброшенной локации, но так и не находит ни Уилла, ни Уны. Наконец он видит друга и тут же чувствует, что это ловушка. В сцене, будто бы позаимствованной из классических вестернов, друзья встают друг против друга, готовые схватиться за оружие.

Но сперва Уиллу не терпится излить душу. Оказывается, он всё время тайно работал на Корзан. Именно он координировал нападение имперцев на деревню Бака. Именно он уничтожил собранные группой Доджера улики, прежде чем они попали к повстанцам, и вернул Уну матери. В чём его интерес? Оказывается, Уилл — тайный наследник главы пришедшего в упадок синдиката «Чёрное солнце», и он намеревается вернуть организации былую славу.

После этого противники наконец-то хватаются за бластеры. Доджер сначала обезоруживает уже бывшего друга — и только потом убивает.

На развалинах Альдераана

Друзья устремляются на Кладбище, где и скрывается тайная лаборатория Корзан. Некоторые астероиды настолько крупные, что на их поверхности сохранились руины зданий и сооружений. Всё астероидное поле окутано фиолетовым газом, который выделился после гибели планеты. В целом обстановка жутковатая, словно в доме с привидениями — только дом этот размером с астероидное поле.

В этой части игры пользователям предстояло бы управлять кораблём, пробивающимся к базе Корзан через астероиды и корабли заслона.

Авантюристы атакуют базу клана Рэнг сразу с трёх направлений: первая группа сражается в космосе при помощи предоставленных Пилафом технологий эпохи Войн клонов. Вторая группа спасает Уну с борта шахтёрского судна. А третья — проникает внутрь лаборатории, чтобы раз и навсегда прикрыть лавочку.

В финале герои одерживают победу. Лаборатория исчезает во всполохе взрыва, воспламеняющего фиолетовый газ и сжигающего все его запасы.

Общие впечатления

Сюжет игры оставляет в целом приятные впечатления. Эми Хенниг и сценаристы Visceral Games сочинили оригинальную историю с совершенно новыми персонажами. Она отлично вписывается во вселенную «Звёздных войн» и при этом практически не использует знакомых по фильмам героев. Да, идея с фиолетовым газом, обращающим в камень всё живое (за исключением тех, в чьих жилах течёт альдераанская кровь), кажется дикой, но это хотя бы не очередное убер-оружие с суперлазером, взрывающим планеты.

Смущает больше то, что описанный сюжет ощущается весьма коротким. Герои почти не тратят времени на расследование ситуации, не выслеживают Корзан по всей галактике. Столкнувшись с проблемой, они сразу собирают команду, отправляются на планету, где узнают все нужные данные, затем транзитом через две локации летят к месту финальной конфронтации.

Скорее всего, Ворд описывает только магистральную сюжетную ветку игры, и притом на каждой локации нас поджидало бы множество второстепенных квестов. В тексте MakingStarWars.com также нет об этом никаких упоминаний, но игровой процесс позволял пользователю выбирать кого-то из членов команды, тогда как остальных контролировал бы ИИ. Один из разработчиков игры рассказывал, что Ragtag предоставляла множество вариантов прохождения заданий. Например, в одной из миссий можно было ломиться в лобовую атаку, расстреливая врагов направо и налево, а можно было спугнуть единственного стоявшего на страже штурмовика, сыграв на его эмоциях.

Радует, что Хенниг и Тодд Стэшвик, ещё один сценарист, решили уйти от знакомых персонажей и приевшегося всем противостояния джедаев и ситхов. Герои Ragtag выглядят свежо, и вместе с тем контрабандисты, мошенники и авантюристы — неотъемлемая часть «Звёздных войн» с самого начала, и многие фанаты считают, что эта часть вселенной получает неприлично мало внимания. Увы, в своё время именно отсутствие в игре Силы, джедаев и световых мечей настроило против неё боссов EA, считавших, что игры с однопользовательским режимом — вчерашний день.

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Если в новой игре от студии Skydance мы действительно увидим в какой-то мере продолжение или развитие идей Ragtag, следить за этим проектом будет очень интересно. Правда, учитывая, что игра ещё на ранних стадиях разработки, ожидать её выхода придётся долго.