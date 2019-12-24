Злобный дракон Драго и его прихвостни терроризируют жителей сказочной страны: тьма сгущается над городами, а живописные леса наводняют опасные монстры. Говорливый волшебный артефакт Ринг заручается поддержкой героя, чтобы остановить бесчинства Драго и спасти невинных. А заодно и разобраться, почему дракон вдруг обратился ко злу. Ведь раньше он был славным подающим надежды спортсменом…

Жанр: ролевая игра, экшен, фитнес-игра
Разработчик: Nintendo
Издатель: Nintendo
Возрастной рейтинг: 0+
Перевод: нет
Похоже на: Wii Fit (2007) • Arms (2017)

При упоминании слова «фитнес» большинство любителей видеоигр недовольно закатывают глаза или начинают нервно смеяться. Бегать они предпочитают, нажимая Shift+W, а прыгать с помощью пробела. Но отрываться от уютного дивана или любимого компьютерного кресла, увы, всё же нужно: сидячий образ жизни для здоровья так же полезен, как и пиццы, чипсы, энергетики, сладкая газировка и прочая «геймерская» еда.

К счастью, есть игры, позволяющие совместить приятное с полезным. Вышедшая недавно Ring Fit Adventure для Nintendo Switch — яркий тому пример.

В комплекте с игрой идёт специальный контроллер в виде кольца, куда вставляется правый джой-кон. Он напоминает кольцо для пилатеса, или старый добрый эспандер, который можно сдавливать или растягивать. Но здесь это не просто резина или обмотанная поролоном проволока: в контроллере есть электронная начинка, позволяющая регулировать жёсткость и считывать давление. Левый же джой-кон крепится с помощью ремешка к бедру. Конструкция нехитрая, но она позволяет довольно точно отследить движения.

Ring Fit Adventure: ролевая игра... с элементами фитнесса! 4

Мой уровень ниже рекомендованного для битвы с боссом? Что ж, пора пойти подкачаться во всех смыслах этого слова…

 

У Ring Fit Adventure получается практически невозможное: сделать физические упражнения увлекательными. Как? Да потому что здесь они не самоцель, а часть геймплея самой настоящей ролевой игры. Её герой как заправский приключенец бродит по волшебному миру, набирается опыта по мере выполнения заданий, зарабатывает деньги для покупки новой экипировки и даже занимается крафтом. Ну и, конечно же, ему приходится сражаться с монстрами, которые и толпой порой нападают, и имеют слабости к определённого рода ударам. Вот только, в отличие от обычных игр, для передвижений и атак в Ring Fit Adventure мало выбрать иконку или нажать кнопку. Бегать по локациям придётся своими ногами, а бить врагов с помощью разных физических упражнений.

Звучит так же бредово, как партия в Dungeons & Dragons, где Мастер вместо того, чтобы бросить кубик, заставляет тебя качать пресс или отжиматься. Но как ни странно, этот безумный микс неслабо затягивает. Как и классические ролевые игры, Ring Fit Adventure не раскрывает все карты сразу. Поначалу у героя мало умений, да и прохождение уровней не требует особого мастерства. Но по мере продвижения по сюжету его арсенал пополняется, а на пути появляется всё больше препятствий.Если в начале игры достаточно просто бегать по дороге, то потом придётся научиться перепрыгивать пропасти, переходить вброд болота, грести вёслами на лодке и даже летать. И для всего этого потребуется совершать разные телодвижения.

Ring Fit Adventure: ролевая игра... с элементами фитнесса!

Выглядят монстры безобидно, но бьют больно. Лучше расправиться с ними поскорее

С поединками дела обстоят ещё интереснее. Бои проходят в пошаговом режиме, где перед героем предстают несколько разноцветных монстров. Их цвет не только разнообразит картинку, но и обозначает, к какому виду приёмов у чудища слабость. Одни боятся получить пинка ногой, другие не любят рукоприкладства, третьих впечатляют асаны из йоги.

Начинать приходится с горсткой простых атак-упражнений, но постепенно герой открывает новые, и тут уже приходится выбирать, какие приёмы экипировать. Атрибуты у них разные, сила атаки тоже, некоторые по всей области ударить могут. А ещё у них есть время перезарядки, так что «спамить» коронным приёмчиком не получится, как и ждать, пока он снова станет доступен. Монстры тоже без дела не стоят и норовят в свой ход ударить побольнее, так что стоит рассчитывать свои силы и выстраивать тактику.

Ring Fit Adventure: ролевая игра... с элементами фитнесса! 2

Местная флора и фауна такие симпатичные, что на них то и дело отвлекаешься и забываешь собрать предметы. Зато появляется стимул пробежаться по локации ещё раз

Конечно, заядлым ролевикам местные стратегии покажутся простыми. Как и локации, по которым герой перемещается исключительно прямо, как в рельсовом шутере, и простенький сюжет. Но Ring Fit Adventure ощущается именно как игра, а не как симпатично оформленная программа тренировок. У неё получается главное: заинтересовать игрока, сделать так, чтобы ему хотелось увидеть, что там, за поворотом, в следующей локации, на другой карте.

Игра неустанно подкидывает новые истории, приёмы и препятствия, и за примерно тридцать часов кампании не успевает надоесть. Есть в этом и заслуга дизайнеров, создавших яркий мир игры. Живописные каньоны, загадочные леса, заросшие цветами пруды, залитая солнцем речка и прочие красоты радуют глаз, да и причудливые лабиринты с потешными роботами не отстают.

Как и всё хорошее, сюжет однажды заканчивается, но в игре и без него есть чем заняться. В Ring Fit Adventure есть несколько режимов, где можно испытать свои силы в выбранном упражнении, выполнить комплекс для определённого вида мышц или части тела или поиграть в мини-игры. Последние вышли особенно удачными: наблюдая, как герой раскидывает врагов с помощью шеста или веера, карабкается по стенам или крушит ящики, легко забыть, что это не только игра, но и тренировка.

Впрочем, комплексы упражнений тоже оформлены в виде поединка. Тактики тут нет, проиграть не получится, но уменьшающаяся полоска жизни врага смотрится интереснее, чем банальная галочка «сделал десять приседаний». Можно и с друзьями посоревноваться, выполняя задания по очереди и сравнивая результаты.

Ring Fit Adventure: ролевая игра... с элементами фитнесса! 5

Мини-игры тренируют не только мышцы, но и внимательность. Например, при стычке с роботами надо следить, как они держат щиты, и бить с незащищённой стороны

Тем, кто всерьёз решил привести себя в форму, тоже есть где развернуться. В игре можно составить собственные курсы из более полусотни упражнений и отслеживать данные о том, какую дистанцию ты пробежал и сколько калорий потратил. С помощью инфракрасного датчика игра измеряет пульс, поэтому можно объективно оценить нагрузку и отрегулировать её в соответствии со своими целями и ощущениями. Ring Fit Adventure позволяет размяться, даже когда консоль выключена: кольцо-контроллер запомнит, сколько раз его сжали и растянули, засчитает эту активность и даст за это немного опыта герою игры. В остальных режимах ему тоже перепадают бонусы, так что и эти занятия можно посчитать этакими сайд-квестами.

Ring Fit Adventure: ролевая игра... с элементами фитнесса! 7

Можно составить собственную программу из упражнений и мини-игр

И да, эта игра действительно заставляет попотеть и разгоняет пульс за сотню. Разминка, пара-тройка уровней приключения, несколько мини-игр и горстка упражнений быстро дают вспомнить, что у тебя есть мышцы. С непривычки они и поболеть немного могут — верный признак того, что накануне им пришлось хорошенько поработать. Некоторые даже говорят, что игрой можно заменить походы в спортзал. К сожалению, это не совсем верно. Гимнастику, йогу, пробежки и прочие аэробные нагрузки подменить Ring Fit Adventure ещё получится.

А вот силовой нагрузки игра не даёт никакой, и «железо» даже в виде простейших гантелей или штанги ей заменить не под силу. Да и бегать по дорожке с регулируемой скоростью и наклоном всё же эффективнее, чем трусить на месте. К тому же соотношение потраченного времени и энергозатрат сложно назвать оптимальным. Хотя игра и честно считает, сколько времени ты потратил на упражнения и сколько калорий сжёг, она старается не афишировать, сколько ты в ней провёл. А на всевозможные меню, загрузки, диалоги и объяснения его уходит немало.

При этом новичков может озадачить скудное описание базовых упражнений. Ничего особо сложного игра не требует, спешить не заставляет, но она предпочитает показывать, а не проговаривать в деталях, что и как нужно делать. Ты просто повторяешь движения за моделью на экране, не вдаваясь в подробности того, куда перенести центр тяжести или как именно повернуть стопу. Особенно актуально это для упражнений из раздела йоги, но и остальным бы тоже не повредили описания поподробнее. Да, учить матчасть не так весело, как бить монстров, но это полезно, и какой-нибудь отдельный режим для пытливых энтузиастов пришёлся бы кстати. Ведь даже приседать надо уметь «по науке», с прямой спиной и не разъезжающимися куда попало коленями.

Ring Fit Adventure: ролевая игра... с элементами фитнесса! 8

Помощник по имени Тип всегда рад показать, что нужно делать

Тем не менее, для домашнего фитнеса Ring Fit Adventure может стать отличным решением. Пространства для неё требуется немного: в отличие от игр, использующих для отслеживания движений камеру, ей не нужно место для фокусировки, и строго перед телевизором игрока ей видеть тоже не обязательно. Главное, чтобы он мог лечь на пол и не задевал люстру, подняв руки над головой. А уж вплотную к экрану это будет или поодаль, где-то сбоку или в пол-оборота, — совсем неважно, лишь бы ему картинку было видно. И о недовольных вашим топотом соседях можно не переживать: играя поздно вечером или с утра пораньше, можно перевести игру в тихий режим, и она заменит бег на месте на приседания.

Но, главное, игра умеет мотивировать на занятия. Новые костюмы, персонажи и локации — куда более заманчивая награда, чем хвалебные речи, сухая статистика или какие-нибудь медальки. Жаль только, что приключение рано или поздно закончится, но на пару-тройку месяцев занятий его хватит. А там упражнения и в привычку войти могут.

Ring Fit Adventure: ролевая игра... с элементами фитнесса! 1

Редкая финтес-игра, в которой тренировки спрятаны за геймплеем так хитро, что они воспринимаются не как обязаловка, а как весёлый аттракцион. Да, навечно её вряд ли хватит, потому что по окончании сюжета удивить Ring Fit Adventure уже не сможет. И Ванпанчмена она тоже ни из кого не сделает: при всём богатстве упражнений и неплохой нагрузке заменить походы в качалку ей не под силу. А вот тех, кто стесняется или ленится ходить в зал, и тех, у кого однообразная аэробика или возня с железками уже в печёнках сидят, она может увлечь не на шутку.

Коротко
Удачно
это настоящая ролевая игра!
много разных упражнений
занимает мало места
Неудачно
нет силовых нагрузок
базовые упражнения не объясняются
по окончании сюжета играть не так интересно
8
Оценка

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