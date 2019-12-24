Ring Fit Adventure: ролевая игра... с элементами фитнесса!

Злобный дракон Драго и его прихвостни терроризируют жителей сказочной страны: тьма сгущается над городами, а живописные леса наводняют опасные монстры. Говорливый волшебный артефакт Ринг заручается поддержкой героя, чтобы остановить бесчинства Драго и спасти невинных. А заодно и разобраться, почему дракон вдруг обратился ко злу. Ведь раньше он был славным подающим надежды спортсменом…

Жанр: ролевая игра, экшен, фитнес-игра

Разработчик: Nintendo

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 0+

Перевод: нет

Похоже на: Wii Fit (2007) • Arms (2017)

При упоминании слова «фитнес» большинство любителей видеоигр недовольно закатывают глаза или начинают нервно смеяться. Бегать они предпочитают, нажимая Shift+W, а прыгать с помощью пробела. Но отрываться от уютного дивана или любимого компьютерного кресла, увы, всё же нужно: сидячий образ жизни для здоровья так же полезен, как и пиццы, чипсы, энергетики, сладкая газировка и прочая «геймерская» еда.

К счастью, есть игры, позволяющие совместить приятное с полезным. Вышедшая недавно Ring Fit Adventure для Nintendo Switch — яркий тому пример.

В комплекте с игрой идёт специальный контроллер в виде кольца, куда вставляется правый джой-кон. Он напоминает кольцо для пилатеса, или старый добрый эспандер, который можно сдавливать или растягивать. Но здесь это не просто резина или обмотанная поролоном проволока: в контроллере есть электронная начинка, позволяющая регулировать жёсткость и считывать давление. Левый же джой-кон крепится с помощью ремешка к бедру. Конструкция нехитрая, но она позволяет довольно точно отследить движения.

У Ring Fit Adventure получается практически невозможное: сделать физические упражнения увлекательными. Как? Да потому что здесь они не самоцель, а часть геймплея самой настоящей ролевой игры. Её герой как заправский приключенец бродит по волшебному миру, набирается опыта по мере выполнения заданий, зарабатывает деньги для покупки новой экипировки и даже занимается крафтом. Ну и, конечно же, ему приходится сражаться с монстрами, которые и толпой порой нападают, и имеют слабости к определённого рода ударам. Вот только, в отличие от обычных игр, для передвижений и атак в Ring Fit Adventure мало выбрать иконку или нажать кнопку. Бегать по локациям придётся своими ногами, а бить врагов с помощью разных физических упражнений.

Звучит так же бредово, как партия в Dungeons & Dragons, где Мастер вместо того, чтобы бросить кубик, заставляет тебя качать пресс или отжиматься. Но как ни странно, этот безумный микс неслабо затягивает. Как и классические ролевые игры, Ring Fit Adventure не раскрывает все карты сразу. Поначалу у героя мало умений, да и прохождение уровней не требует особого мастерства. Но по мере продвижения по сюжету его арсенал пополняется, а на пути появляется всё больше препятствий.Если в начале игры достаточно просто бегать по дороге, то потом придётся научиться перепрыгивать пропасти, переходить вброд болота, грести вёслами на лодке и даже летать. И для всего этого потребуется совершать разные телодвижения.

С поединками дела обстоят ещё интереснее. Бои проходят в пошаговом режиме, где перед героем предстают несколько разноцветных монстров. Их цвет не только разнообразит картинку, но и обозначает, к какому виду приёмов у чудища слабость. Одни боятся получить пинка ногой, другие не любят рукоприкладства, третьих впечатляют асаны из йоги.

Начинать приходится с горсткой простых атак-упражнений, но постепенно герой открывает новые, и тут уже приходится выбирать, какие приёмы экипировать. Атрибуты у них разные, сила атаки тоже, некоторые по всей области ударить могут. А ещё у них есть время перезарядки, так что «спамить» коронным приёмчиком не получится, как и ждать, пока он снова станет доступен. Монстры тоже без дела не стоят и норовят в свой ход ударить побольнее, так что стоит рассчитывать свои силы и выстраивать тактику.

Конечно, заядлым ролевикам местные стратегии покажутся простыми. Как и локации, по которым герой перемещается исключительно прямо, как в рельсовом шутере, и простенький сюжет. Но Ring Fit Adventure ощущается именно как игра, а не как симпатично оформленная программа тренировок. У неё получается главное: заинтересовать игрока, сделать так, чтобы ему хотелось увидеть, что там, за поворотом, в следующей локации, на другой карте.

Игра неустанно подкидывает новые истории, приёмы и препятствия, и за примерно тридцать часов кампании не успевает надоесть. Есть в этом и заслуга дизайнеров, создавших яркий мир игры. Живописные каньоны, загадочные леса, заросшие цветами пруды, залитая солнцем речка и прочие красоты радуют глаз, да и причудливые лабиринты с потешными роботами не отстают.

Как и всё хорошее, сюжет однажды заканчивается, но в игре и без него есть чем заняться. В Ring Fit Adventure есть несколько режимов, где можно испытать свои силы в выбранном упражнении, выполнить комплекс для определённого вида мышц или части тела или поиграть в мини-игры. Последние вышли особенно удачными: наблюдая, как герой раскидывает врагов с помощью шеста или веера, карабкается по стенам или крушит ящики, легко забыть, что это не только игра, но и тренировка.

Впрочем, комплексы упражнений тоже оформлены в виде поединка. Тактики тут нет, проиграть не получится, но уменьшающаяся полоска жизни врага смотрится интереснее, чем банальная галочка «сделал десять приседаний». Можно и с друзьями посоревноваться, выполняя задания по очереди и сравнивая результаты.

Тем, кто всерьёз решил привести себя в форму, тоже есть где развернуться. В игре можно составить собственные курсы из более полусотни упражнений и отслеживать данные о том, какую дистанцию ты пробежал и сколько калорий потратил. С помощью инфракрасного датчика игра измеряет пульс, поэтому можно объективно оценить нагрузку и отрегулировать её в соответствии со своими целями и ощущениями. Ring Fit Adventure позволяет размяться, даже когда консоль выключена: кольцо-контроллер запомнит, сколько раз его сжали и растянули, засчитает эту активность и даст за это немного опыта герою игры. В остальных режимах ему тоже перепадают бонусы, так что и эти занятия можно посчитать этакими сайд-квестами.

И да, эта игра действительно заставляет попотеть и разгоняет пульс за сотню. Разминка, пара-тройка уровней приключения, несколько мини-игр и горстка упражнений быстро дают вспомнить, что у тебя есть мышцы. С непривычки они и поболеть немного могут — верный признак того, что накануне им пришлось хорошенько поработать. Некоторые даже говорят, что игрой можно заменить походы в спортзал. К сожалению, это не совсем верно. Гимнастику, йогу, пробежки и прочие аэробные нагрузки подменить Ring Fit Adventure ещё получится.

А вот силовой нагрузки игра не даёт никакой, и «железо» даже в виде простейших гантелей или штанги ей заменить не под силу. Да и бегать по дорожке с регулируемой скоростью и наклоном всё же эффективнее, чем трусить на месте. К тому же соотношение потраченного времени и энергозатрат сложно назвать оптимальным. Хотя игра и честно считает, сколько времени ты потратил на упражнения и сколько калорий сжёг, она старается не афишировать, сколько ты в ней провёл. А на всевозможные меню, загрузки, диалоги и объяснения его уходит немало.

При этом новичков может озадачить скудное описание базовых упражнений. Ничего особо сложного игра не требует, спешить не заставляет, но она предпочитает показывать, а не проговаривать в деталях, что и как нужно делать. Ты просто повторяешь движения за моделью на экране, не вдаваясь в подробности того, куда перенести центр тяжести или как именно повернуть стопу. Особенно актуально это для упражнений из раздела йоги, но и остальным бы тоже не повредили описания поподробнее. Да, учить матчасть не так весело, как бить монстров, но это полезно, и какой-нибудь отдельный режим для пытливых энтузиастов пришёлся бы кстати. Ведь даже приседать надо уметь «по науке», с прямой спиной и не разъезжающимися куда попало коленями.

Тем не менее, для домашнего фитнеса Ring Fit Adventure может стать отличным решением. Пространства для неё требуется немного: в отличие от игр, использующих для отслеживания движений камеру, ей не нужно место для фокусировки, и строго перед телевизором игрока ей видеть тоже не обязательно. Главное, чтобы он мог лечь на пол и не задевал люстру, подняв руки над головой. А уж вплотную к экрану это будет или поодаль, где-то сбоку или в пол-оборота, — совсем неважно, лишь бы ему картинку было видно. И о недовольных вашим топотом соседях можно не переживать: играя поздно вечером или с утра пораньше, можно перевести игру в тихий режим, и она заменит бег на месте на приседания.

Но, главное, игра умеет мотивировать на занятия. Новые костюмы, персонажи и локации — куда более заманчивая награда, чем хвалебные речи, сухая статистика или какие-нибудь медальки. Жаль только, что приключение рано или поздно закончится, но на пару-тройку месяцев занятий его хватит. А там упражнения и в привычку войти могут.

Редкая финтес-игра, в которой тренировки спрятаны за геймплеем так хитро, что они воспринимаются не как обязаловка, а как весёлый аттракцион. Да, навечно её вряд ли хватит, потому что по окончании сюжета удивить Ring Fit Adventure уже не сможет. И Ванпанчмена она тоже ни из кого не сделает: при всём богатстве упражнений и неплохой нагрузке заменить походы в качалку ей не под силу. А вот тех, кто стесняется или ленится ходить в зал, и тех, у кого однообразная аэробика или возня с железками уже в печёнках сидят, она может увлечь не на шутку.