Обзор Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Доставайте ваши кристаллы!

Премьерный показ Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin довёл до истерического смеха практически каждого, кто решил посмотреть презентацию Square Enix на Е3 2021. Там, напомним, какой-то белобрысый мужик бегал по иссиня-серым коридорам и с перекошенным лицом безостановочно кричал, что он «должен уничтожить ХАОС!!!», превращая плохо нарисованных врагов в горсть красных кристаллов. А издатель, говоря яркими слоганами, позиционировал это непотребство ни много ни мало как официальный приквел к Final Fantasy. С момента первой демонстрации Stranger of Paradise несколько похорошела, но так и не смогла однозначно объяснить причину своего существования.

Жанр: слэшер, jRPG

Разработчик: Team Ninja

Издатель: Square Enix, Koei Tecmo

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: отсутствует

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Играли на: PC

Похоже на: Final Fantasy XIII — Nioh — Final Fantasy I

Истории, расказываемые играми серии Final Fantasy, почти всегда отличались увлекательностью, глубиной и самобытными характерами героев. В пример можно привести практически любую часть — хоть легендарную Final Fantasy VII, хоть уютную Final Fantasy X, хоть острополитическую Final Fantasy XII. Исключением из правила будет разве что арка Fabula Nova Crystallis, объединяющая три выпуска Final Fantasy XIII и Final Fantasy XV. Даже первая часть по меркам 1987 года могла похвастать приличным сюжетом, к которому с неуклюжестью подросткового фанфика и пытается пристроиться Final Fantasy Origin.

Завязка совсем уж анекдотична. Протагонист, брутальный мужчина по имени Джек, встречает на пыльной тропинке фэнтезийного королевства Корнелия двух путников. По такому случаю он достаёт из штанов странный вибрирующий кристалл и говорит: дескать, ничего не знаю, ничего не понимаю, мне надо убить Хаос. В ответ два товарища вытаскивают такие же кристаллы и решают пойти убивать Хаос вместе с ним. После такого все, кто не знаком с историей оригинала, могут о сценарии Stranger of Paradise в принципе забыть — лучше уже не будет.

Если вы каким-то чудом помните историю первой Final Fantasy, то теперь узнаете её элементы в обновлённом, чудовищно нелепом изложении, подаваемом в бюджетных роликах до и после сюжетных заданий, — дескать, по легенде четыре воина света должны оживить кристаллы стихий и остановить Тьму. К финалу сценарий смачно пройдётся по самым пошлым клише — от амнезии до путешествий во времени — чтобы потом пафосно подвести всё к началу оригинальной Final Fantasy. К этому моменту счётчик упоминаний ХАОСА достигнет трёхзначных показателей, а бесконечно глупый и агрессивный главный герой и его плоские напарники так и не вызовут ни одной живой эмоции.

С геймплеем, к счастью, дела обстоят намного лучше. Структурно Stranger of Paradise очень похож на Nioh от тех же Team Ninja — мы отправляемся на сюжетные и побочные задания на глобальной карте, собираем экипировку всё более высокого уровня, раздавая оплеухи толпам монстров, чтобы в конце каждого эпизода победить какого-нибудь неприлично огромного и очень злого босса. Толстые и больно бьющие злодеи, кстати — чуть ли не единственное, что напоминает о былом хардкоре Nioh, который она в свою очередь позаимствовала у Dark Souls. Рядовые враги не представляют никакой угрозы, чек-пойнты расставлены милосердно, а выполнение хотя бы части второстепенных заданий гарантирует, что вы всегда будете на порядок сильнее всех в округе. Тем более что с героем всегда бегают два напарника, которые активно помогают в бою и отличаются завидной живучестью.

Несмотря на отсутствие вызова, сражаться здесь увлекательно. Главный герой, буквально как в Ninja Gaiden, бодро шинкует врагов десятком видов оружия, каждый из которых позволяет открыть и настроить по своему вкусу целую прорву комбинаций и особых приёмов. Прокачка здесь вообще устроена занятно — вместо улучшения параметров и изучения классов игроку предлагается осваивать профессии, которых здесь наберётся почти три десятка. Базовых среди них немного, но они постепенно открывают доступ к всё более и более продвинутым вариантам. Так, волшебник со временем может стать экспертом в белой или тёмной магии, а изучив их обе, он превратится в мудреца, способного менять тип заклинаний по щелчку пальцев. Прогресс в профессиях идёт быстро, а активно использовать в бою можно сразу две, переключая их как стойки в Nioh, — простор для экспериментов по части стиля игры Stranger of Paradise предлагает солидный.

Ещё одной интересной находкой стала местная система выносливости. Прямо как в Sekiro, врага можно победить не только обнулив его полоску здоровья, но и лишив его сил, после чего устроить добивание одним ударом. У героя же кроме обычного блока есть в арсенале ещё и так называемый «щит души». При его активации запас сил истощается сам по себе, зато удачно заблокированный урон не только восстановит часть маны, затрачиваемой на применение особых атак и умений, но и откроет окно для ответного удара. Этим же щитом разрешается ловить некоторые заклинания наших врагов, чтобы потом использовать их в бою.

Но при всей глубине механик и при всём разнообразии боевых приёмов наслаждаться Stranger of Paradise бывает трудно, а усталость от неё наступает очень быстро. Эту игру попросту нельзя брать нахрапом — через пару часов непрерывной сессии она гарантированно вызывает лёгкую тошноту. Виной тому всё те же проблемы, что были актуальны и для Nioh, а здесь приобрели гротескные формы.

Во-первых, дизайн уровней здесь такой же плоский и примитивный, как характеры героев: он вызывает худшие ассоциации с Final Fantasy XIII. Где бы игрок ни находился — в прибрежных пиратских пещерах, в таинственном лесу или готическом замке — везде его будут поджидать душные, узкие коридоры с редкими секретными проходами, где из всех достопримечательностей можно найти разве что очередной сундук с лутом. Проблески творческой мысли порой случаются: нам предлагают то побегать в лабиринте, то пострелять из активирующих мосты лазеров — но чаще всего это всё выглядит на уровне jRPG времён NES и SNES. Что это — дань уважения старым Final Fantasy, недостаток фантазии или скромный бюджет — неясно, но после роскошного ремейка Final Fantasy VII и «Стражей Галактики Marvel» подобный подход к левел-дизайну крайне удручает.

Во-вторых, Stranger of Paradise попросту паршиво работает и очень плохо выглядит. Если бы не высокодетализированные модели с тысячами полигонов, неплохие боевые анимации и эффекты частиц, которые иногда закрывают обзор, можно было бы подумать, что это игра даже не прошлого, а позапрошлого консольного поколения. Эстетически ужасен почти весь визуальный ряд — от кошмарного освещения до безграничного размытия, которое превращает любой экшен-момент в пиксельную кашу. Не добавляет красоты и выбранная авторами стилистика — художники явно перегнули с мрачняком, сделав из по обыкновению яркой и красочной Final Fantasy гнетущую и безликую пародию на неё саму.