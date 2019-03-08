Во что поиграть? Настольные игры, март 2019

Скоро весна! Наконец выглянет солнышко, станет теплее, растает то, что ещё не успело растаять, — самое время играть с друзьями в новые настолки! Встречаем новинки марта 2019 года: настольный собрат «Героев меча и магии», дополнение к карточному «Ужасу Аркхэма», новые эпичные схватки боевых магов и многое другое.

Эпичные схватки боевых магов: Переполох в Хоромах страсти

Коротко: безумные магические дуэли

Количество игроков: 2—6 человек

Время игры: от 30 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.02

Самая мартовская игра из всего списка: по весне с ума сходят не только коты, но и боевые маги! Вам приелся старый уровень безумств? Перепробовали все способы убийства врагов? Милости просим в Хоромы страсти! Заразите соперника заболеваниями, передающимися магическим путём (ЗПМП), узнайте, зачем нужна загадочная тряпичная мешонка, и примите участие в кровавых магических оргиях!.

Вам с друзьями предстоит мериться… длиной заклинаний. Вы не просто выбираете карточку с названием заклинания, но составляете его из кусков. Иллюстрации (в ярком и необычном стиле, подчёркивающем творящуюся вакханалию) при этом соединяются в одну картинку, а заклинание получает шедевральное название. Шлангующий анус-запеканус! Страшно, да? Для пущего эффекта заклинание можно злобно выкрикивать в лицо соперникам. Есть тут и броски кубиков, и хтонически-трэшовые существа, и подлянки — всё, что мило вашему коварному сердцу.

«Переполох в Хоромах Страсти» — уже четвёртая часть безумной серии. В ней есть новые механики, заклинания и персонажи. Генитальная Гарпия, Горгонорея и Межножный Кракен — как вам? Разработчики обещают, что гореть будут не только файрболы, ведь шутки опустились буквально ниже пояса.

Мстители: Война бесконечности. Настольная игра

Коротко: супергеройский «Шакал» во вселенной Marvel

Количество игроков: 2—5

Время игры: от 60 минут

Издатель: Hobby World

Если вам не терпится узнать, чем кончится противостояние Мстителей и Таноса в фильме «Мстители: Финал», возьмите спасение Вселенной в свои руки. Вам предстоит управлять двумя героями из команды Мстителей и путешествовать по миру в поисках камней бесконечности.

Механикой игра напоминает «Шакал» и Dungeon Quest: у вас огромное поле Вселенной, своя база и два персонажа. Каждый ход вы можете открывать новые клетки поля, где могут встретиться неизведанные планеты, звездолёты, ловушки, поля сражений и сами камни бесконечности. Камни дадут вам особую способность, но могут привлечь внимание Таноса, и тогда сражаться придётся не только с соперниками, но и с могучим титаном.

Правила игры просты, главное — запомнить, что означает каждый символ поля (или подсматривать это в правилах). Иллюстрации незамысловаты, но приятны глазу. Фанатам Marvel — рекомендуем.

Кланк! Подземное приключение

Коротко: колодостроительные подземельные воры и нервный дракон

Количество игроков: 2—4

Время игры: от 30 до 60 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 7.80

Необычная колодостроительная игра, где помимо колод есть и поле, и миплы, и кубики, и мешочки. Ваш персонаж — храбрый воришка и участник соревнования: они с коллегами пытаются наперегонки обокрасть дракона, чтобы установить, кто из них лучше ворует. Собрав колоду, вы спуститесь в страшное и опасное подземелье прямо в лапы очень злого и голодного дракона.

Сокровища нужно украсть раньше других игроков. Когда один из персонажей умрёт или выберется с добычей на поверхность, у других останется всего четыре хода, чтобы закончить начатое или накормить собой дракона. Нехватка времени и постоянное ощущение погони добавляют азарта, заставляя торопиться, нервничать и ронять сокровища с мерзким клацаньем. А шуметь в этой игре категорически нельзя — это очень нервирует хозяина подземелий. После хода игроков наступает черёд дракона… и он отыграется на вас за каждый чёртов «клац»!

Рыцарь-маг. Полное издание

Коротко: колодостроительная

Количество игроков: 1—4

Время игры: от 120 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 9.20

Ещё одна колодостроительная RPG сразу с тремя дополнениями в базовой коробке русского издания. Остальной-то мир годами мучился, играя в одну только базовую версию, но вы уже в марте сможете купить всё и сразу!

Управляя могущественным рыцарем-магом (долой узкие классы, качаюсь куда хочу!), вы сразитесь с такими же счастливчиками за право владеть окрестными землями. За ваши действия отвечают карты, которые вы набираете по мере прокачки персонажа: можно собрать уникальный нагибаторский набор и хвастать перед всеми на форумах. А ещё тут можно вербовать армии, штурмовать крепости, города и даже башни магов. Для разнообразия иногда стоит посещать подземелья и гулять по карте, состоящей из оригинальных тайлов. Всё это обеспечивает реиграбельность, а за созданием колоды можно просидеть не час и не два, выбирая, что вам по душе.

Игра сложная и требует внимательности — тем более что в ней невелико влияние фактора случайности и много возможности планировать ходы наперёд. Будьте готовы к серьёзным и долгим партиям. Внешне и внутренне игра похожа на всеми любимых Heroes of Might & Magic, только на столе. А ещё в наборе идут прелестнейшие пластмассовые кристаллики (что-то вроде маны), которые так и хочется пощупать!

Предзаказы

Санта-Мария

Коротко: постройте свою американскую колонию с золотом и конкистадорами

Количество игроков: 1—4

Время игры: от 45 до 90 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 7.6

Разнообразим фэнтези — в марте стартует приём предзаказов на игру «Санта-Мария» (про колонистов начала XVI века, приехавших покорять Новый Свет). Вам нужно развивать свою колонию в течение трёх раундов. Кажется, что партия будет проходить слишком быстро, но подумайте, какие насыщенные это раунды, ведь каждый из них — это целый год! Механика игры стандартная: активируйте постройки, получайте ресурсы и стройте (как в тетрисе!) колонию на своём планшете. А ещё здесь можно отправлять конкистадоров за золотом и вербовать монахов — вам они понадобятся в этих диких землях. Побеждает тот, чья колония окажется самой счастливой. Чёрт, это звучит даже мило!

Издатель обещает среднюю сложность и низкое влияние случайности. Также здесь есть соло-режим и партии занимают всего 60—90 минут — можно прогнать друзей и играть без них

Амбиции космоса

Коротко: стратегия в далёком-далёком космосе

Количество игроков: 2—4

Время игры: от 60 минут

Издатель: «Геменот»

В этой стратегии вы развиваете колонии на отдалённых планетах. Выберите одну из наций, у каждой из которых свои умения, и отправляйтесь в бескрайний космос — бороться за влияние в неизведанных уголках Вселенной.

Каждая партия будет уникальной, ведь поле галактики складывается из 24 случайных гексов-секторов. Там может ждать что угодно: от богатых ресурсами планет до астероидных полей и чёрных дыр. Стройте колонии, звездолёты и боевые флоты, заключайте торговые соглашения, выполняйте их и нарушайте — и пусть победит самый хитрый и дальновидный. Способов победить четыре. Военный: захватите столицу соперника, и остальные падут пред вашей мощью. Политический: соберите свой сенат без Палпатина и устанавливайте законы в галактике. Экономическая: если вы умеете зарабатывать, победа у вас в кармане. Научная: первым изучите самую крутую технологию и диктуйте свои условия.

Ещё аппетитней игра кажется из-за того, что здесь почти нет времени простоя. Обстановка на поле постоянно меняется, стратегию нужно обдумывать на несколько шагов вперёд, учитывая массу переменных. Кампания на Crowdrepubluc продлится почти до конца марта — успейте поддержать!

Звёздный путь: Приключения в космосе. Стартовый набор

Коротко: настольная ролевая игра

Количество игроков: 2—6 + Мастер

Время игры: от 120 минут

Издатель: «Пандора Бокс»

Шикарная новость для фанатов сериала «Звёздный путь» — на русском выходит издание настольной ролевой игры «Приключения в космосе». Одна небольшая коробка, но сколько в ней фанатского счастья! А если вы со «Звёздным путём» незнакомы, в той же коробке полно информации: описание мира, персонажей, врагов, существ, звездолётов, экипировки, мест… При этом правила изложены доступно и лаконично, а ролевая система 2d20 проста в освоении. Один из игроков должен стать ведущим — найдите самого говорливого и опытного. Остальные будут офицерами Звёздного Флота: персонажа вы можете создать сами, но для быстрого старта в игре имеется пятеро готовых к глобальному приключению.

Управляйте кораблями, сражайтесь на земле и в космосе, обсуждайте ваши действия с товарищами и отыгрывайте уже наконец роль, не стесняйтесь! Погрузитесь в космические приключения! Кстати, в игре просто шикарные иллюстрации, да и вообще оформление компонентов на высоте. Кампания на Crowdrepublic также продлится почти до конца марта.

Между двумя замками безумного короля Людвига

Коротко: замкостроительный симулятор

Количество игроков: 2—7

Время игры: от 40 минут

Издатель: CrowdGames

Рейтинг BGG: 7.1

Если название игры вам что-то напоминает, вам не показалось. Это гибрид игр «Замки безумного короля Людвига» и Between Two Cities (её нет пока на русском). Из второй перешли основные правила — вам предстоит построить целых два замка. Один вы будете строить с соседом слева, другой — с соседом справа, вместе обсуждая и утверждая план строительства. За успешное строительство победные очки получат оба архитектора, поэтому старайтесь помогать и правой, и левой руке… Ох, как же это безумно. А из первой игры перекочевали сами замки и большая часть названия.

Игра использует механику драфта — каждый раунд вы выбираете две карты комнат из девяти, а остальные передаёте дальше по кругу. Затем игроки открывают выбранные карты и начинается обсуждение, где лучше построить винный погреб — в подвале или в башне, поближе к королевским покоям. Особым оформлением и необычностью механик игра похвастать не может, но выглядит приятно и интересно. И очень любопытно, что играют тут не все против всех, а двумя парами и одновременно против других пар, где есть ваши же союзники…

Дополнения

Помимо новых игр, в марте выйдет и несколько дополнений к уже любимым сериям.

Ужас Аркхэма. Карточная игра: Путь в Каркозу. Отголоски прошлого

Дополнение к дополнению — третий сценарий сюжетной кампании «Путь в Каркозу», рассказывающей о таинственном спектакле «Король в жёлтом». В дополнение входят новые карты для улучшения колод и карты сценария, в ходе которого вы столкнётесь с новыми неописуемыми ужасами в особняке Исторического общества. Помимо этого, есть ещё пять дополнений к сюжету, которые будут выходить каждый месяц.

Star Wars: Destiny. Стартовый набор «Оби-Ван Кеноби»

Star Wars: Destiny. Стартовый набор «Генерал Гривус»

Дуэльная колодостроительная игра по вселенной «Звёздных войн» продолжает расширяться — в марте выйдет стартовый набор с Оби-Ваном Кеноби и генералом Гривусом. В набор входят карточки и кубики указанного персонажа. Выберите сторону Силы и докажите сопернику, что у вас больше мидихлорианов!

Star Wars: Destiny. Бустеры «Сила единства»

А если вы уже выбрали персонажа по душе, можете улучшить колоду, купив новый бустер: в него входят пять карточек (три обычных, одна необычная и одна редкая или легендарная) и новый кубик. Бустер добавляет новые механики, способности Силы и ещё много интересного. Усильте вашу Силу!!!

Восходящее солнце: Вторжение династии

Большое дополнение к сложной дипломатической игре про феодальную Японию. По-настоящему сложной — места не хватит для краткого описания её длиннющих правил, но выглядит игра очень внушительно. За три раунда вам надо привести свой Дом к величию: заключайте сделки, ведите войны, договаривайтесь о перемирии, приносите жертвы богам. А ещё здесь много восхитительно красивых и детальных миниатюр. Дополнение увеличит количество игроков до шести, добавит семь новых богов удачи и ещё больше фигурок.

Все дополнения с Кикстартера для игры «Феод»

Да-да, 10 марта Crowdrepublic начинает приём предзаказов на все вышедшие дополнения и аксессуары к настольной игре «Феод». Это стратегическая игра с шикарным оформлением, но и с довольно высоким порогом вхождения, длинными правилами и долгими партиями. Но пусть это вас не пугает — игра очень и очень хороша!