5 июля выходит «Человек-муравей и Оса», и если вы хотите узнать, стоит ли ждать окончания титров, и не боитесь спойлеров, можете прочитать их пересказ ниже. Всего в фильме две сцены после титров. Первая, которую показывают в конце «красивых» титров, непосредственно связана с общим сюжетом киновселенной. Вторая же (после длинных титров) — забавный, но необязательный бонус.

Осторожно, спойлеры! Текст ниже пересказывает сцены после титров фильма «Человек-муравей и Оса» и раскрывает некоторые сюжетные повороты фильма « Мстители: Война бесконечности ».

Хэнк, Джанет, Хоуп и Скотт стоят на крыше и настраивают оборудование. Мы выясняем, что Джанет построила компактную версию квантового тоннеля, который теперь помещается в грузовике. Герои планируют отправить Скотта в квантовое измерение, чтобы собрать некие лечебные частицы, которые помогут Аве Фостер. Джанет предупреждает Лэнга об опасностях, с которыми он может там столкнуться.

Хэнк начинает обратный отсчёт, после чего Скотт уменьшается и скрывается в квантовом тоннеле. Хэнк уточняет у Скотта по рации, удачно ли прошёл переход, но тот молчит. Когда герои начинают волноваться, Лэнг выходит на связь — с ним всё в порядке, он просто решил подшутить над друзьями.

Действие перемещается в квантовый мир. Скотт быстро выполняет задание и сообщает об этом Хэнку. Учёный начинает обратный отсчёт до выхода из квантового мира, но внезапно замолкает. Скотт думает, что пожилой наставник просто решил в отместку подшутить над ним. Действие снова возвращается на крышу. Мы видим, что все герои (Хоуп, Хэнк, Джанет) исчезли, и на землю, где они стояли, оседает пепел. Из рации доносится тревожный голос Скотта.

Вторая сцена показывает дом, в котором Скотт коротал свой домашний арест. Мы видим, что включённый телевизор транслирует пустой сигнал. Из комнаты доносится стук . Это муравей, подменявший Скотта в качестве узника, играет на ударных.

В самом конце на экране появляется текст: «Человек-муравей и Оса вернутся». Но потом к нему добавляется знак вопроса.