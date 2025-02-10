Фильм «Вульфмен»: человек-волк человеку-волку волк

В семье Блейка не всё ладно — жена Шарлотта в творческом кризисе, сам он боится стать похожим на деспота-отца, да и прежней близости между супругами уже нет. Решением проблем видится доставшийся в наследство дом — он расположен в глухом, но живописном месте, которое, кажется, отлично подходит для семейного тимбилдинга. Пара вместе с дочерью Джинджер собирает вещи и едет налаживать отношения. Но насладиться идиллией в лесу им так и не удаётся — по пути их машина едва не сбивает странное прямоходящее существо, которое позже ранит Блейка. Рана не смертельная, но отец семейства вскоре понимает, что его заразили какой-то странной и пугающей болезнью.

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Ли Уоннелл давно зарекомендовал себя как талантливый режиссёр, который может из шишек и желудей смастерить захватывающее кино. Он стоял у истоков франшизы «Пила», где ещё и сыграл роль фотографа Адама, поработал над серией хорроров «Астрал» и снял два малобюджетных, но эффектных фильма: «Апгрейд» (2018) и «Человек-невидимка» (2020) . Именно поэтому студия Universal, которая уже было отчаялась реанимировать свою полумёртвую «Тёмную вселенную», возлагала на него большие надежды. «Дракула» (2014) и «Мумия» (2017) рассказывали истории классических монстров Universal, но, увы, успешными не стали, а вот «Человек-невидимка» Уоннелла пришёлся зрителям по душе. С «Вульфменом» режиссёру предоставили творческую свободу, но что-то пошло не так.

В 2021 году Уоннелла сняли с поста режиссёра и передали проект Дереку Сиенфрэнсу. На главную роль назначили Райана Гослинга, который должен был обеспечить фильму зрительский интерес, — к тому же Сиенфрэнс уже работал с актёром в «Валентинке» (2010) и «Месте под соснами» (2012). В 2023 году бразды правления вернули Уоннеллу, и Гослинг выбыл из проекта. К сожалению, фильмы, которые переживают такие производственные перипетии, как правило (читай: никогда), не получаются хорошими.

Уоннелл вроде бы переосмыслил классическую историю об оборотне, но в то же время мало что в ней изменил. Как и в фильме 1941 года, герой вернулся в родовое гнездо и был ранен монстром — финал в обоих случаях примерно один, довольно безрадостный. В «Вульфмене» 2025 года действие перенесено в современный мир, а процесс заражения и трансформации объясняется скорее наукой, а не сверхъестественными причинами. Без учёта сеттинга это совершенно банальный фильм со всеми сопутствующими клише — человек заражается, страдает, превращается, конец.

Кино могло бы стать интересным высказыванием о поколенческой травме, и задел на это есть. Блейка воспитывал авторитарный отец, что сказалось на его психике. Он осознаёт это и боится повторить те же ошибки, став монстром уже для своей дочери. Именно это и происходит — Блейк превращается в чудовище, но буквально, и ничего с этим поделать не может. Картина получается невесёлая. Прервать цепочку насилия не получится, как ни старайся, и единственный выход — избавиться от носителя этого своеобразного родового проклятия. Проблема в том, что неудобная и болезненная тема обозначена, но не получает должного развития, а следовательно, не вызывает достаточный эмоциональный отклик.

Тем обиднее осознавать, что участники проекта ответственно готовились к съёмкам. Режиссёр показывал команде фильмы, на которые хотел опираться в работе, исполнитель роли Блейка Кристофер Эбботт изучал пластику и повадки волков, а его экранная жена Джулия Гарнер штудировала стадии проживания горя, чтобы отыграть их перед камерой. Сказать, что общие усилия пропали даром, нельзя. Атмосфера в «Вульфмене» получилась безнадёжная и депрессивная, а всех героев хочется отправить на приём к психотерапевту.

Несмотря на продемонстрированные в завязке тёмные леса и высокие горы, фильм получился крайне клаустрофобным. Это сделано намеренно — Уоннелл работал над сценарием под впечатлением от коронавирусной изоляции. Однако за время пути собака могла подрасти, а ковидный тренд успел утратить актуальность. Значительную часть экранного времени герои проводят запершись в отцовском доме, где не ловит мобильная связь, а рация не работает. На улицу выходить нельзя, потому что там опасно, да и внутри дома неспокойно, потому что один из членов семьи болен чем-то нехорошим. Всё это действительно напоминает пандемию, но с ходу не считывается, а потому не работает.

Превращение в оборотня, которое, собственно, и становится центральной темой фильма, показано почти как реально существующая болезнь. В фокусе внимания тут не столько физическая трансформация, сколько психические симптомы. В определённый момент режиссёр разворачивает камеру, и мы видим происходящее глазами самого Блейка — он перестаёт понимать человеческую речь, видит мир искажённым и думает, что умирает. Такие моменты изобретательно сняты как с эстетической точки зрения, так и в плане звукового дизайна — они вышли чуть ли не самыми запоминающимися в фильме. Это ещё одна метафора, но уже на другое заболевание — боковой амиотрофический склероз. Им страдал учёный Стивен Хокинг, который постепенно терял контроль над телом и речью. Аналогия изящная, и главный герой действительно вызывает сочувствие. Вот только всё это тоже не воспринимается на интуитивном уровне, и зритель вряд ли догадается, что имел в виду режиссёр, не прочитав пару интервью.

Уоннелл, который привык обходиться подручными средствами, отказался от компьютерной графики, поэтому спецэффекты в фильме сплошь практические. Дизайн монстра до поры держали в секрете — и он вызывает не ужас, а брезгливость. За это стоит поблагодарить актуальные нынче боди-хорроры, а точнее, «Муху» (1986) Кроненберга. Именно этот фильм режиссёр брал за основу, когда продумывал превращение Блейка.

Предполагалось, что страшным будет не сам монстр, а безвыходная атмосфера, но эффект получился иным. Кино медленное, безрадостное и, к сожалению, просто-напросто скучное. Конечно, идея о том, что фильм про оборотня сам оказывается перевёртышем (не ужасами, а очередной семейной драмой), выглядит заманчиво. Проблема в том, что из-за этого он кажется недостаточно цельным и проваливается по обоим фронтам. «Вульфмен» не слишком страшный и не слишком трагичный — прямо как несчастный облезлый недоволк из последней трети фильма.

У фильма Ли Уоннелла был большой потенциал, который так и остался нереализованным. После финала хочется сказать «и это всё?», а потом пойти и пересмотреть «Волка» 1994 года с Джеком Николсоном. «Вульфмен» старается быть актуальным хоррором «новой волны», но у него это не очень хорошо получается, хотя некоторые волколаковские тропы неплохо ложатся на актуальные психологические проблемы. Несмотря на недостатки, фильму хочется сказать спасибо хотя бы за сцену с оглушительно топающим пауком — её прочувствуют все, кто хоть раз просыпался по утрам с невыносимой головной болью.

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