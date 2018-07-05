Какие фильмы посмотреть? Июль 2018

В середине лета на больших экранах затишье. Из важных фантастических премьер выходит только «Человек-муравей и Оса», остальное — не особо значимые мультфильмы и хорроры. Зато из нефантастики нас ждёт сразу два старомодных боевика про крутых парней.

Человек-муравей и Оса

Когда? 5 июля

Что? Супергеройская комедия из киновселенной Marvel

О чём? Человек-муравей сидит под домашним арестом после участия в бунте супергероев на стороне Капитана Америки. Но спокойно посидеть ему не дадут: злодеи украли у профессора Хэнка Пима секретную технологию. Муравью и его напарнице Осе предстоит с этим разобраться.

Чего ждём? Мы уже посмотрели этот фильм и написали на него подробный обзор. Получили всё то, чего ждали: фильм служит передышкой между дозами неслыханной эпичности в третьих и четвёртых «Мстителях». Нам рассказали более лёгкую, смешную и личную историю с капелькой семейной драмы и морем юмора и смешного экшена.

Паранормальное

Когда? 19 июля

Что? Мистика

О чём? О сектантах, которые оставили свою секту. Много лет спустя герои сдуру вернулись навестить свою общину, и… нет, их не убили, всё не так просто. Оказалось, что секта теперь живёт в аномальной зоне, откуда нет выхода. Тут пересекаются параллельные миры, остановилось время, и всем этим заправляет какое-то злое божество.

Чего ждём? Как ни странно, несмотря на скверное название (в оригинале, кстати, The Endless), похоже, что нас ждёт довольно любопытный и необычный фантастический хоррор о парадоксах пространства-времени и лавкрафтианском чудовище. На Западе фильм уже вышел, и критики довольны — на «Томатах» держится оценка 97%, и даже на строгом «Метакритике» она составляет 8/10.

Юные титаны, вперёд!

Когда? 26 июля

Что? Супергеройский мультфильм по комиксам DC. Полнометражка по одноимённому мультсериалу.

О чём? О Юных Титанах — команде подростков-супергероев, в которую входят Робин, Бистбой, Рейвен, Старфайр и, как ни удивительно, вполне взрослый Киборг.

Чего ждём? Комедию, пародирующую супергеройский жанр, что-то вроде «Лего Бэтмена», только в другом визуальном стиле. Выглядят «Титаны» как традиционная рисованная анимация в духе «Гравити Фолз», а ведут себя как детская версия Дэдпула: шутят ниже пояса, ломают «четвёртую стену» и делают отсылки.

Монстры на каникулах 3: Море зовёт

Когда? 12 июля

Что? Комедийный мультфильм Геннди Тартаковски, третья часть серии.

О чём? О милом добром Дракуле, его дочке, внуке и прочих домочадцах вроде монстра Франкенштейна и Мумии. В этом фильме они отправляются в отпуск на шикарном лайнере, где Дракула надеется найти себе девушку.

Чего ждём? В отличие от «Кошмара перед Рождеством» или «Трупа невесты», серия «Монстры на каникулах» всегда была на сто процентов детской комедией и на ноль процентов ужасами. По третьей части это особенно очевидно: нас ожидает зрелище Дракулы в плавках и ластах, который пытается не обгореть… пардон, не сгореть на солнце. Критиков фильм почти наверняка разочарует, но благодаря малышам и их родителям кассу соберёт.

Зои

Когда? 19 июля

Что? Фантастическая мелодрама.

О чём? Об андроидах — самой популярной (и надоевшей) теме в фантастике последних лет. Двое учёных (Юэн Макгрегор и Леа Сейду) разрабатывают роботов-любовников, которые могли бы заменить одиноким людям партнёров. А ещё они создали программу, которая вычисляет, стоит ли двум людям заводить отношения.

Чего ждём? Трейлер сулит обычную романтическую драму с любовным треугольником «двое людей и робот» и извечным вопросом «может ли машина чувствовать». Судя по первым оценкам западных критиков, их картина не впечатлила.

Париж. Город Zомби

Когда? 5 июля

Что? Зомби-апокалипсис. Теперь в Париже!

О чём? Жил себе во Франции простой музыкант Сэм. Однажды утром он проснулся, а все его соседи и друзья — зомби.

Чего ждём? Малобюджетный зомби-трэш, с юмором и под заводную рок-музыку. Впрочем, судя по невысоким оценкам на IMDb, второго «Зомби по имени Шон» у французов не получилось.

Кстати, оригинальное название фильма — «Ночь пожирает мир», а прокатчики пытались закосить под «Париж: Город мёртвых». Не самая удачная идея, ведь этот фильм особой популярностью не пользовался (и в оригинале тоже назывался иначе — «Как внизу, так и наверху«).

Русалка. Озеро мёртвых

Когда? 12 июля

Что? Русские ужасы.

О чём? Парень Рома очень зря поцеловал в лесу злобную русалку, и та его заразила проклятием (нет, не венерическим). Его невеста Марина пытается снять проклятие, а ревнивая русалка на неё охотится.

Чего ждём? Ещё один фильм Святослава Подгаевского, режиссёра хорроров «Пиковая дама» и «Невеста». Можно сказать, что «Русалка» — часть трилогии о роковых женщинах. Предыдущие фильмы имели довольно низкие оценки на «Кинопоиске» и в прессе, но это не помешало им собрать неплохую кассу. По трейлеру «Русалки» видно, что вырученные деньги пошли на более качественные спецэффекты.

Небоскрёб

Когда? 12 июля

Что? Боевик с Дуэйном «Скалой» Джонсоном.

О чём? Бывший агент ФБР (в исполнении Джонсона) работает экспертом по безопасности в крутом высокотехнологичном небоскрёбе. Разумеется, небоскрёб захватят и попытаются взорвать как раз в тот момент, когда в нём окажется семья героя. Да, нам тоже показалось, что это «Крепкий орешек».

Чего ждём? Попытку Скалы повторить успех «Крепкого орешка» и стать Брюсом Уиллисом для нынешнего поколения. Правда, на самом деле Дуэйн — скорее современный Шварценеггер: огромный, слегка комичный и совершенно не похожий на простого парня. Под стать ему и фильм: судя по трейлеру, всё в нём будет гипертрофированно, демонстративно зрелищно и немного не всерьёз. К слову, режиссёр Тёрбер известен именно по комедиям, а не боевикам.

Миссия невыполнима: Последствия

Когда? 26 июля

Что? Шпионский боевик. Шестая часть серии «Миссия: Невыполнима» после перезапуска.

О чём? Команда агентов во главе с Итаном Хантом провалила-таки невыполнимую миссию, потому что Хант не смог пожертвовать своими людьми. Дело передают ЦРУ, но упрямый Хант хочет выполнить миссию вопреки запрету. Сценаристам эта коллизия явно нужна, чтобы Хант опять оказался вне закона, иначе неинтересно.

Чего ждём? Как и от предыдущих «Миссий» — максимального количества каскадёрских трюков. По части погонь, аварий и прыжков с парашютами «Миссия: Невыполнима» может потягаться с «Форсажами». Как известно, большую часть трюков Том Круз исполняет сам — в основном ради этого на серию до сих пор и ходят зрители.