Итоги-2017: Потери года

Андрей Зильберштейн (38)

Главная утрата минувшего года для МирФ — трагическая гибель в автокатастрофе нашего друга и постоянного автора Андрея Зильберштейна, который нескольких дней не дожил до своего 39-летия. Нам его не хватает.

Смотрите также Погиб наш автор и друг Андрей Зильберштейн Редакторы МирФ делятся своими воспоминаниями о нём.

Белла Клюева (91)

Редактор и переводчик. Работая в издательстве «Молодая гвардия», занималась популяризацией жанра — благодаря ей издано множество книг (в том числе ряд произведений Стругацких).

Уильям Питер Блэтти (89)



Terry Ballard / CC BY-SA 2.0

Писатель и сценарист, автор знаменитого ужастика «Изгоняющий дьявола» («Экзорцист»).

Джордж А. Ромеро (77)



Nicolas Genin | CC BY-SA 2.0

Режиссёр и сценарист серии фильмов про зомби, начатых легендарной лентой «Ночь живых мертвецов» (1968).

Смотрите также Джордж Ромеро: человек, который придумал зомби Вспоминаем главные фильмы режиссёра, создавшего зомби такими, какими мы их знаем: шатающимися, гниющими и жрущими мозги-и-и.

Брайан Олдисс (92)



Szymon Sokół | CC BY-SA 3.0

Знаменитый британский фантаст, автор классической НФ-трилогии «Гелликония», романов «Замкнутый мир», «Теплица», «Доклад о Вероятности Эй».

Джерри Пурнелл (84)

Писатель, создатель НФ-эпопеи «СоВладение», соавтор серии Ларри Нивена «Известный Космос».

Джулиан Мэй (86)

Автор цикла хронооперы «Изгнанники в плиоцен», соавтор фэнтезийной трилогии «Триллиум».

Лен Уэйн (69)



Marcelo Braga | CC BY 2.0

Автор комиксов, один из создателей Росомахи.

Роджер Мур (89)



Allan Warren | CC BY-SA 3.0

Британский актёр, наиболее известный ролью Джеймса Бонда в семидесятых-восьмидесятых.

Джон Хёрт (77)



Sam Hughes | CC BY 2.0

Британский актёр. Известен ролью Кейна в первом «Чужом», Уинстона Смита в «1984», мистера Олливандер в «Гарри Поттере» и многим другим ролям.

Адам Уэст (88)

Актёр, наиболее известный по роли Бэтмена в комедийном сериале 1960-х.

А также: писатели Анатолий Алексин, Кит Рид, Харви Джейкобс, Джефф Карлсон, Эдвард Брайант, актёры Мартин Ландау, Мигель Феррер, Пауэрс Бут, Билл Пакстон, Харуо Накадзима, Ричард Хэтч, Гарри Дин Стэнтон, режиссёры Тоуб Хупер и Роберт Дэй, кинопродюсер Джек Харрис, дизайнер по костюмам «Звёздных войн» Джон Молло, диснеевские аниматоры Фрэнсис Ксавье Атенсио и Тайрус Вонг, музыкант Честер Беннингтон, астронавты Юджин Сернан и Дик Гордон, космонавт Игорь Волк.