Итоги-2017: Потери года Кот-редактор 11.01.2018 Кино, Книги 2 минуты на чтение Андрей Зильберштейн (38) Главная утрата минувшего года для МирФ — трагическая гибель в автокатастрофе нашего друга и постоянного автора Андрея Зильберштейна, который нескольких дней не дожил до своего 39-летия. Нам его не хватает. Смотрите также Погиб наш автор и друг Андрей Зильберштейн 15.04.2017 Редакторы МирФ делятся своими воспоминаниями о нём. Белла Клюева (91) Редактор и переводчик. Работая в издательстве «Молодая гвардия», занималась популяризацией жанра — благодаря ей издано множество книг (в том числе ряд произведений Стругацких). Уильям Питер Блэтти (89) Terry Ballard / CC BY-SA 2.0 Писатель и сценарист, автор знаменитого ужастика «Изгоняющий дьявола» («Экзорцист»). Джордж А. Ромеро (77) Nicolas Genin | CC BY-SA 2.0 Режиссёр и сценарист серии фильмов про зомби, начатых легендарной лентой «Ночь живых мертвецов» (1968). Смотрите также Джордж Ромеро: человек, который придумал зомби 17.07.2017 Вспоминаем главные фильмы режиссёра, создавшего зомби такими, какими мы их знаем: шатающимися, гниющими и жрущими мозги-и-и. Брайан Олдисс (92) Szymon Sokół | CC BY-SA 3.0 Знаменитый британский фантаст, автор классической НФ-трилогии «Гелликония», романов «Замкнутый мир», «Теплица», «Доклад о Вероятности Эй». Джерри Пурнелл (84) Писатель, создатель НФ-эпопеи «СоВладение», соавтор серии Ларри Нивена «Известный Космос». Джулиан Мэй (86) Автор цикла хронооперы «Изгнанники в плиоцен», соавтор фэнтезийной трилогии «Триллиум». Лен Уэйн (69) Marcelo Braga | CC BY 2.0 Автор комиксов, один из создателей Росомахи. Роджер Мур (89) Allan Warren | CC BY-SA 3.0 Британский актёр, наиболее известный ролью Джеймса Бонда в семидесятых-восьмидесятых. Джон Хёрт (77) Sam Hughes | CC BY 2.0 Британский актёр. Известен ролью Кейна в первом «Чужом», Уинстона Смита в «1984», мистера Олливандер в «Гарри Поттере» и многим другим ролям. Адам Уэст (88) Актёр, наиболее известный по роли Бэтмена в комедийном сериале 1960-х. А также: писатели Анатолий Алексин, Кит Рид, Харви Джейкобс, Джефф Карлсон, Эдвард Брайант, актёры Мартин Ландау, Мигель Феррер, Пауэрс Бут, Билл Пакстон, Харуо Накадзима, Ричард Хэтч, Гарри Дин Стэнтон, режиссёры Тоуб Хупер и Роберт Дэй, кинопродюсер Джек Харрис, дизайнер по костюмам «Звёздных войн» Джон Молло, диснеевские аниматоры Фрэнсис Ксавье Атенсио и Тайрус Вонг, музыкант Честер Беннингтон, астронавты Юджин Сернан и Дик Гордон, космонавт Игорь Волк. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. итогиитоги 2017 Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. А ещё у нас есть Фантастика-2016: 10 лучших сериалов года Наши любимые комиксы 2017 года, изданные на русском Итоги десятилетия: 2003—2013. Кино 10 лучших фантастических сериалов 2015 года Фантастика-2016: 10 лучших фильмов года 5 лучших настольных игр 2016 года