

Борис Невский

Редактор литературного раздела

14 апреля разбился в ДТП Андрей Зильберштейн (25.04.1979 — 14.04.2017), один из постоянных рецензентов и авторов «Мира фантастики» на протяжении многих лет. Шокирующее известие…

Многим любителям фантастики Андрей Зильберштейн более известен как Dark Andrew — один из модераторов и энтузиастов «Лаборатории фантастики», или «Фантлаба», самого крупного информационного жанрового портала в Рунете. Скольких людей Андрей «подсадил» на фантастику своими рекомендациями — не сосчитать…

Мы никогда не встречались с Андреем лично — такова специфика удалённой работы через интернет, когда редактор и автор могут жить не только в разных городах и регионах, но даже в разных странах. Однако сетевое общение зачастую вполне способно сгладить этот недостаток. По чуть ли не ежедневной переписке и совместной работе на протяжении многих лет у меня сложилось вполне отчётливое впечатление об Андрее как о человеке умном, интеллигентном, тактичном, обязательном, любознательном. И с изрядным чувством юмора, что в нашей работе бывает весьма кстати.

Он отлично разбирался в зарубежной фантастике, причём не просто на уровне обычной фактологии. Андрей был из тех редких людей, кто может заглянуть в суть произведения — вычленить его идеи, понять намерения и задумки автора. Только так можно написать достойную рецензию — нечто большее, чем просто беглый пересказ сюжета с последующей оценкой. Были у Андрея и «любимчики» — так, он по-хорошему фанател от книг Майкла Муркока о Вечном Воителе, потому в охотку брался за любые журнальные проекты, связанные с этим многослойным произведением. А ещё были книги Гая Гэвриела Кея, Стивена Эриксона, Питера Гамильтона, Джаспера Ффорде и множества других — их Андрей тоже читал запоем, чтобы затем тщательно разобрать на страницах нашего журнала.

В общем, Андрей Зильберштейн был из разряда истинных фэнов — особого племени служителей Её Величества Фантастики, людей, для которых фантастика во всех её проявлениях не просто развлечение, а целая жизнь. Жизнь, которая так рано и нелепо оборвалась…

Нам будет тебя не хватать, Андрей. R.I.P….



Сергей Серебрянский

Главный редактор

Андрея я знаю давно — с первых номеров «Мира фантастики», которые я читал. В журнале было немало отличных рецензентов, многие до сих пор регулярно пишут, но у текстов Андрея была необычная лично для меня особенность — он писал именно о тех книгах и жанрах, которые гарантированно должны были мне понравиться. Поэтому я всегда с нетерпением ждал его новые обзоры, открывая свежий номер МирФ.

Позже, уже начав работать в МирФ, я редко общался с ним напрямую — этим занимались другие редакторы. Но помню, как один раз Андрей, будучи проездом в Москве, зашёл к нам в редакцию. В реальной жизни он оказался ещё интереснее, чем его тексты, — харизматичный, яркий, общительный и жизнерадостный. От встречи все остались в восторге.

В последние годы мы общались гораздо больше, и я узнал его с новой стороны: Андрей обитал в чате авторов МирФ и регулярно начинал горячие обсуждения самой разной фантастики — от новых книг Вегнера до новых эпизодов «Стрелы». Его отзывы о сериалах оказались не менее интересными, чем о книгах. О нескольких любимых шоу Андрей написал для нашего нового спецпроекта, который скоро выйдет. Жаль только, что Андрей уже не сможет увидеть свои строки на бумаге.

Нам будет его не хватать.



Екатерина Пташкина

Выпускающий редактор

Вчера в автокатастрофе погиб наш постоянный автор Андрей Зильберштейн.

Мы никогда с ним не виделись, но в эпоху интернета это не большая проблема. И даже если не считать километров переписки в авторском чатике обо всём на свете, человек, чьи тексты ты редактируешь на протяжении пяти лет, не может быть чужим.

Андрей не увидит трейлер новых «Звёздных войн».

Андрей не досмотрит второй сезон «Волшебников», который ему очень нравился.

Андрей не посмотрит сегодня новую серию «Доктора», которую он наверняка очень ждал.

Если другой мир всё-таки существует, я надеюсь, там показывают земные сериалы.