«Как разговаривать с девушками на вечеринках». Панк-экранизация Геймана

Лондон, 1977 год. Пока скучные взрослые празднуют 25-летие правления Елизаветы II, старшеклассник Энн грезит панком, комиксами и симпатичными девчонками. Однажды они с друзьями по ошибке забредают на вечеринку инопланетян — и там встречают красавицу Зен, которая не прочь познакомиться с нашей культурой поближе. Она сбегает с Энном навстречу простым земным радостям вроде фастфуда, поцелуев и не только… Но ребятам отмерено всего 48 часов, после чего Зен придётся покинуть Землю навсегда.

How to Talk to Girls at Parties Жанр: фантастическая романтическая комедия

Режиссёр: Джон Кэмерон Митчелл

Премьера в России: 31 мая 2018

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Тепло наших тел» (2013)

«Бархатная золотая жила» (1998)

«Человек, который упал на Землю» (1976)

Всё началось с одноимённого рассказа Нила Геймана, написанного в 2006 году. В нём мастер тёмных сказок по-своему интерпретировал избитый постулат «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Девушки часто кажутся мальчишкам существами с другой планеты, но Гейман решил сделать фигуральное буквальным. Забавное в тексте виртуозно мешалось с жутким, приземлённое — с фантастическим, проза подростковой жизни — с поэзией далёких звёзд.

Рассказ номинировался на «Хьюго» и выиграл заслуженный «Локус». Однако, как бы ни был хорош исходный материл, превратить яркую зарисовку в полнометражный фильм — задача нетривиальная. К счастью, исполнительным продюсером картины выступил сам Гейман, а режиссёрское кресло занял Дэвид Митчелл. Он прославился эксцентричной рок-н-ролльной сказкой «Хедвиг и злосчастный дюйм» и снял очень недурную драму «Кроличья нора» (подарившую Николь Кидман очередную номинацию на «Оскар»).

Весь сюжет рассказа фильм умещает в первые полчаса. Но, поскольку картина создавалась под чутким руководством автора, стыка между оригиналом и новым материалом не замечаешь. Пришельцы теперь больше смешат, чем завораживают, а на первый план вышла вечная тема отцов и детей, которой Гейман почти не касался. И все эти изменения позволили Митчеллу создать безбашенную, неоднозначную, но очень трогательную ленту о любви и взрослении.

Немалой долей своего шарма фильм обязан колоритным героям и удачному подбору актёров. Эль Фаннинг в роли Зен чудо как хороша. В её словах и движениях сквозит очаровательная непосредственность. Безоговорочно веришь: да, это настоящее неземное создание, которое впервые пробует на вкус свободу (и блинчики). Алекс Шарп убедительно воплотил образ застенчивого художника-бунтаря. А когда в кадр врывается Николь Кидман, она же королева местных панков, ты понимаешь: вот кто отрывался перед камерами на полную катушку. Чёрный латекс, причёска в стиле Дэвида Боуи, агрессивная харизма — жаль, Энди Уорхол этого не видел!

Идейную начинку тоже приготовили с изюминкой. Конфликт взрослых и детей вечен, как древнегреческие мифы, к которым лента недвусмысленно отсылает, но в фантастическом обрамлении эта тема играет новыми красками. Многие родители по тем или иным причинам не дают своим отпрыскам спокойной жизни. Здешние пришельцы потомков и вовсе съедают, поглощая их воспоминания и опыт. Из лучших побуждений, конечно же.

Безупречной работу Митчелла не назовёшь. Фильм не слишком успешно балансирует между трудно совместимыми жанрами — порой не понимаешь, как относиться к очередному переходу от стильного отвязного артхауса к подростковой драме. Деликатная романтика соседствует с пошлостью: шуток на грани (и даже за гранью) фола здесь в избытке. Поведение персонажей меняется так резко, что это при всём желании не спишешь на общий абсурд происходящего. Иные сцены выглядят дёшево, другие — наигранно.

Но, даже заметив недостатки, в конечном счёте ты прощаешь картине всё. За атмосферу. За драйв и хулиганство. За обаяние юности и подкупающую искренность. За ностальгию по эпохе косух, яркого макияжа и музыкального протеста. За иронию над американцами, которые в Лондоне выглядят такими же инопланетянами, как англичане в Нью-Йорке. И, конечно, за изящный финальный реверанс в сторону самого Геймана. Не только в виде рекламы The Sandman на стене маленького книжного.

Дикий, но симпатичный коктейль из пришельцев, панков и подростковой романтики. Неровный, неряшливый, местами вульгарный — и при всём этом чертовски обаятельный.