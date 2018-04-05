Как делались спецэффекты «Последних джедаев»? Рассказывают создатели

Восьмой эпизод «Звёздных войн» вызвал много споров — мнения о нём разошлись, в том числе и в нашей редакции. Но и сторонники, и противники «Последних джедаев» соглашаются, что в визуальном плане картина очень хороша. Нам удалось задать несколько вопросов двоим из людей, которым мы этим обязаны, — креативному директору Industrial Light & Magic Бену Моррису, отвечавшего за все визуальные эффекты «Последних джедаев», и специалисту по анимации Стивену Эплину.

Бен Моррис: «Актёры лучше играют в реальных локациях»

Бен, вам довелось работать как над седьмым эпизодом вместе с Джей Джей Абрамсом, который обладает большим опытом в съёмках блокбастеров, так и над восьмым с Райаном Джонсоном, который впервые ставил высокобюджетный фильм с большим количеством спецэффектов. Сильно ли отличался их подход к работе?

Они оба великолепные режиссёры, сотрудничать с которыми было одно удовольствие. И они оба замечательно умеют работать с камерой, спецэффектами и натурными съёмками. Вы правы: у Абрамса гораздо больше опыта в создании дорогих фильмов с большим количеством визуальных эффектов. Но Райан невероятно умён, и всякий раз, когда у него возникали сомнения по поводу технологий или способов показать ту или иную сцену, он обращался к нам за советом. Команда садилась и обсуждала варианты, что позволило нам наладить взаимодействие и избежать проблем при работе над фильмом.

Не могу не отметить, что Райан настороженно относился к использованию компьютерной графики. Он считает, что, если снять что-то вживую, такая сцена понравится зрителям больше. Но по мере работы над «Последними джедаями» Джонсон стал лучше понимать технологии, инструменты и мастеров по спецэффектам. Он увидел, что видеоряд, который мы создаём, может быть не менее живым и убедительным, чем снятый на натуре с использованием роботов, кукол и костюмов. В итоге в «Последних джедаях» порядка двух тысяч кадров со спецэффектами.

Если не ошибаюсь, над видеорядом фильмов трудится сразу несколько команд. Одна отвечает за практические эффекты, другая за куклы и модели существ, третья за компьютерную графику, и так далее. Как они взаимодействуют?

Да, над фильмом работает несколько команд. Например, отдельная команда во главе с Нилом Сканланом создавала существ для «Пробуждения Силы» и «Последних джедаев». Ещё одно подразделение, которое возглавлял Крис Корбулд, работало над спецэффектами. Я же отвечал за визуальные эффекты в целом. К слову, мы с Нилом уже работали вместе много лет назад — создавали в компании Джима Хенсона Creature Shop разных кукол, роботов и маппетов, — так что мы знакомы почти четверть века. Я сам занимался подобной работой и неплохо в ней разбираюсь, и это помогает нам понимать друг друга.

Мы постоянно общались между собой и с другими подразделениями, отвечающими за дизайн, костюмы, трюки. Обсуждали буквально каждую строчку сценария, чтобы решить, как наиболее точно перенести сцену на экран. Райан и продюсеры тоже участвуют в этих встречах. Почти всё, что вы видите на экране, создано не какой-то отдельной командой — это плод общей работы.

Для примера можно вспомнить погоню на Канто-Байт. Мы снимали натуру в Хорватии, в Дубровнике. На студии Pinewood в павильонах создали аниматронные макеты фатиров, которые использовали при съёмках крупных планов их голов. А ещё мы сделали механические туловища фатиров, верхом на которых «скакали» актёры. Так что все команды приложили руку к этой сцене. Если бы мы работали иначе, нам бы не удалось создать те потрясающие кадры, которые вы видели в кино.

Получается, практические и компьютерные эффекты дополняют друг друга. Легко ли вам даётся совмещение реальных кадров и компьютерной графики?

Обычно обработка практических съёмок с помощью графики проходит гладко. Я и моя команда постоянно присутствовали на совещаниях во время препродакшена и затем на съёмочной площадке. Мы видели, какие практические эффекты и трюки используются на съёмках и, когда получали отснятый материал, знали, с чем предстоит работать. Поскольку режиссёру требуется немало времени, чтобы смонтировать фильм, и постпродакшен занимает много месяцев, мы заранее готовимся к обработке тех сцен, которые сейчас снимаются. И с каждым последующим фильмом у нас накапливается всё больше опыта, так что совмещать становится всё проще.

Какие сцены из «Последних джедаев» потребовали от вашей команды больше всего сил и времени?

Мы изначально отобрали несколько самых масштабных сцен, которые нуждались в большом количестве компьютерных эффектов. У Райана уже была серия эскизов, которые складывались в черновой вариант истории, — у него масса блокнотов с такими набросками. Этими эпизодами стали космическая битва в начале фильма, атака Кайло Рена на крейсер Сопротивления, когда Лея оказывается в открытом космосе, и финальное сражение на планете Крейт. Затем на основе набросков Райана художники подготовили полноценные раскадровки, которые показывали, что будет происходить в сценах. Уже на стадии препродакшена мы в ILM подготовили превью этих эпизодов, и в дальнейшем их могли использовать все остальные команды.

В роли Верховного лидера Сноука снялся Энди Серкис, один из главных специалистов по захвату движения. Как вы взаимодействовали с Серкисом и его студией The Imaginarium и как создавали Сноука?

Энди — невероятно приятный и талантливый человек. К тому же он разбирается в технологиях и прекрасно знает, как крепить сенсоры на лицо и костюмы, позволяющие захватывать движения, и как со всем этим работать. Вдобавок Энди блестящий актёр, игра которого не перестаёт восхищать. Он уже появлялся в роли Сноука в «Пробуждении Силы», но там мы его наблюдали только в виде голограммы. Поэтому в «Последних джедаях» мы немного изменили его облик.

При работе над восьмым эпизодом мы снимали Сноука на площадке, рядом с другими актёрами, и использовали технологию захвата движения и специальные камеры, которые предоставила студия The Imaginarium. Используя маркеры на костюме Энди, мы в режиме реального времени записывали его движения, а с помощью четырёх камер, закреплённых на голове, снимали его мимику. В ILM и The Imaginarium применяют схожие технологии, поэтому нам легко было работать с материалами, которые предоставила команда Серкиса.

Снимая приквелы, Джордж Лукас вовсю использовал зелёный экран и графику. А в новых «Звёздных войнах» упор сделан на практические эффекты. Порой кажется, что Lucasfilm побаивается слишком часто использовать компьютерные эффекты. Это так?

По-моему, никто в Lucasfilm не боится использовать компьютерную графику. Мы сейчас можем создавать графику настолько реалистичную, что зритель просто не поймет, живые видит съёмки или нет. Но мне кажется, на студии понимают, что актёры куда лучше играют, когда снимаются в реальных локациях, видят модели существ и могут с ними взаимодействовать. А потом уже эти локации и макеты дорабатывают с помощью графики.

Сейчас, снимая «Звёздные войны», мы стремимся применять как можно больше разных техник и эффектов. Но это лишь инструменты, призванные помочь артисту убедительнее сыграть своего персонажа. Если поместить актёра в комнату с сотнями штурмовиков, он куда лучше погрузится в роль, чем стоя на фоне зелёного экрана и пытаясь представить декорации и существ, которых мы потом воссоздадим на компьютере.

Стивен Эплин: «Работа над „Последними джедаями“ многому научила Райана»

Стивен, как сказал Бен, современные компьютерные технологии позволяют создать на экране всё что угодно. Как вы считаете, мотивирует ли это режиссёров открывать новые творческие горизонты — или спецэффекты остаются просто инструментом?

Думаю, это зависит от конкретного режиссёра. Некоторые с большим удовольствием используют графику и видят в ней инструмент, позволяющий раздвинуть границы их миров до невероятных пределов. Такие режиссёры хотят быть уверены, что смогут перенести на экраны историю, которую намерены рассказать.

Но есть и постановщики, которые не любят компьютерные эффекты и предпочитают использовать практические везде, где возможно. Райан, пожалуй, из второй категории. Но, насколько могу судить, работа над «Последними джедаями» многому его научила, и он стал куда увереннее обращаться к компьютерным эффектам, когда это уместно.

«Звёздные войны» невозможно представить без массы удивительных существ и инопланетных созданий. Повлияла ли ваша команда на их образы?

Дизайн персонажей и существ для «Звёздных войн» занимает кучу времени, и в нём задействовано множество людей. Обычно образы создают до того, как за дело берётся команда, отвечающая за спецэффекты. Но порой нам удаётся повлиять на образы — и мы очень рады, когда выпадает такая возможность. Например, если режиссёр вдруг решает, что персонаж не соответствует его видению.

Так вышло с Верховным лидером Сноуком на стадии постпродакшена. Когда мы начали оживлять компьютерного Сноука, то обнаружили, что голос Энди не сочетается с персонажем, который у нас получился. Поэтому мы вносили изменения в его внешний вид и манеру движения. А, например, облик фатиров был определён задолго до того, как началась наша работа, и коллеги, отвечающие за практические эффекты, уже создали их макеты. Мы могли только придумать, как фатиры будут двигаться.

Раз уж мы заговорили о существах из далёкой галактики, расскажите, как команда ILM работала над поргами.

Поргами занималась наша ванкуверская студия во главе с Майком Бьюли. Его отдел плотно взаимодействовал с коллегами, которые создали моделей и управляли ими на съёмках. Возможность увидеть этих кукол в действии очень помогла нам при работе над оцифровкой поргов. Когда видишь, как ими управляет кукловод, складывается очень живое представление о том, как они выглядят и двигаются. Если бы мы просто создавали компьютерную модель, она вряд ли была бы настолько реалистичной. Мы старались не переусердствовать с цифровой обработкой поргов, чтобы сохранить реальную пластику движений и анимацию кукол.

Когда вы ходите в кино, удаётся ли вам на время сеанса забыть о своей профессии? Или вы подспудно оцениваете работу коллег — специалистов по спецэффектам?

Да, у меня определенно есть профессиональная деформация. При походе в кино я в уме разбираю буквально каждый кадр, оцениваю, какие приёмы использовались и хорошо ли они сработали. Очень редко история оказывается настолько фантастической, что увлекает меня полностью и позволяет абстрагироваться от профессиональной оценки.

В оформлении использованы кадры из официальных фичуреток Lucasfilm о создании «Последних джедаев». 3 апреля 2018 «Последние джедаи» вышли на DVD, Blu-Ray, а также стали доступны в в iTunes.