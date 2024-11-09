«Кошмар на улице Вязов»: долгая и страшная история Фредди Крюгера

Фредди Крюгер Что ты кричишь? Я ещё не начал тебя резать.

Все знают, что от монстров можно спрятаться под одеялом. Царство снов всегда позволяло отдохнуть от проблем реального мира, а кровать была оплотом покоя и комфорта. Но в 1984 году правила изменились — вышел «Кошмар на улице Вязов», фильм о потусторонней сущности, убивающей во сне. Сегодня сложно представить мир без Фредди Крюгера, жуткого весельчака в шляпе, полосатом свитере и перчатке с пальцами-ножами. Идея угрозы из сновидений оказалась такой жуткой, что первый фильм о Фредди (всего их девять) многие называют лучшим хоррором в истории кино. К сорокалетию серии вспоминаем пройденный ею путь и рассказываем обо всех появлениях мистера Крюгера на большом экране.

Раз, два... Спойлер заберёт тебя! Маловероятно, но если вы вдруг не смотрели фильмы серии — предупреждаем, что в тексте упоминаются детали сюжетов

Кошмар на улице Вязов (1984)

New Line Cinema

К началу 1980-х Уэс Крэйвен уже заработал славу перспективного режиссёра. На его счету были неглупые фильмы ужасов «Последний дом слева» (1972) и «У холмов есть глаза» (1977). Но Крэйвен переживал непростые времена — он разошёлся с первой женой, три года сидел без работы, потерял дом и оброс долгами. Его новый сценарий не воодушевлял ни одну кинокомпанию, хотя был прелюбопытнейшим.

Идея сюжета родилась, когда Уэс прочитал статью о камбоджийской семье, сбежавшей в Америку от геноцида. Ужас преследовал их и на новом месте. Ребёнок боялся ложиться спать, думая, что его убьёт нечто, приходящее в кошмарах. Звучит жутковато, но мальчик действительно умер во сне.

Крэйвен читал и другие статьи о загадочном недуге, который поражал беженцев из Южной Азии. Молодые камбоджийцы, вьетнамцы и лаосцы засыпали и не просыпались. Явление назвали «синдромом внезапной сердечной смерти». Если врачи успевали приехать до того, как юноши умирали, они регистрировали зашкаливающую частоту сердечных сокращений. Причиной мог быть стресс, плохое питание… или смертельный испуг.

История о потустороннем существе, убивающем во сне, напрашивалась сама собой. К тому же она идеально вписывалась в тренд ужасов тех лет: распущенные подростки должны быть наказаны за то, что курят, пьют и прелюбодействуют.

Нэнси была обыкновенной «девчонкой по соседству», что позволяло сопереживать её героине New Line Cinema

Детали легко сложились в единую картину. Фредди Крюгером звали хулигана, который издевался над Уэсом в школе. Образ человека в шляпе, пугающего детей, режиссёр выудил из собственного детства. Как-то ночью юный Уэс увидел в окно нетрезвого мужчину, который странно себя вёл. На оружие в виде перчатки Крэйвена вдохновил его кот, точнее, то, как он выпускал когти. Изначально на пальцах вместо лезвий были рыболовные крючки, но позже, когда дизайнер спецэффектов Джим Дойл смастерил вариант перчатки, оказалось, что её опасно носить, — если сжать кулак, лезвия режут предплечье.

Но голливудские студии продолжали отвергать сценарий. От ворот поворот дали Walt Disney Productions, Paramount Pictures и Universal Pictures — отказ последних Крэйвен держит в рамочке на стене офиса. За производство в итоге взялась маленькая студия New Line Cinema. Никто и не думал присылать в неё сценарии, настолько она была скромной. Обратить внимание на Крэйвена и его хоррор продюсеру New Line Роберту Шею посоветовал Марк Форстейтер, продюсер «Монти Пайтона». Забегая вперёд, скажем, что риск воздался сторицей: благодаря «Кошмару на улице Вязов» студия стала одной из самых влиятельных в Голливуде, её даже называют «Домом, который построил Фредди».

По сюжету «Кошмар» одновременно похож на все популярные ужастики и выгодно от них отличается. Молодые люди, живущие на улице Вязов в городке Спрингвуд, каждую ночь видят кошмары о мужчине с обожжённым лицом. И вот одну из девушек, Тину, жестоко убивают в реальной жизни. Подозрение падает на её парня Рода, но он утверждает, что невиновен, — в ту ночь с ними в комнате был кто-то ещё. Теперь в опасности все, кто спит и видит сны, — хотя злодей явно предпочитает терроризировать молодёжь.

Подростки выясняют, что их врага зовут Фредди Крюгер. Он был маньяком и убивал детей, за что его заживо сожгли их родители. Увы, злодей поселился во снах и стал ещё сильнее, ведь там возможно всё. В конце кажется, что герои победили, — но уничтожить Фредди не так-то просто.

Роль в «Кошмаре на улице Вязов» (1984) была первой для Джонни Деппа New Line Cinema

Сейчас трудно представить в роли Фредди кого-то кроме Роберта Инглунда, хотя он не был первым кандидатом. Роль должна была достаться Дэвиду Уорнеру, но тот не смог втиснуть съёмки в свой график. Другие актёры казались Крэйвену недостаточно зловещими. Наконец на пробы пришёл Инглунд. Он смазал веки табачным пеплом (это старый театральный трюк, придающий глазам выразительности), драматично зачесал волосы и стал подражать актёру Клаусу Кински (тому ещё негодяю в реальной жизни). Идеальный Крюгер был найден.

На роль главной героини Нэнси утвердили Хизер Лангенкамп, а её друга Глена сыграл молодой Джонни Депп. Это была первая роль Деппа, у него на тот момент не было никакого опыта, но Крэйвен решил рискнуть. К тому же фото Джонни приглянулось дочери режиссёра.

Фантазия Крэйвена фонтанировала, изобретая одну дорогостоящую сцену за другой. Изначально грим Фредди планировали сделать более сложным — со множеством деталей, сочащимся гноем и проглядывающим через дыры в черепе мозгом. Но здравый смысл взял верх, и образ упростили. Художник по гриму Дэвид Миллер взял в библиотеке книги с фотографиями ожоговых больных и моделировал детали грима на их основе. Инглунда ежедневно гримировали больше трёх часов, кожа под латексом ужасно чесалась, кисточки были жёсткими и царапали лицо, но труднее всего было смотреть на кошмарные фото ожогов.

Съёмки в знаменитой вращающейся комнате New Line Cinema

Задолго до того, как Нолан снял сцену с вращающимся коридором для фильма «Начало» (2010), Крэйвен снял во вращающейся комнате две смерти персонажей, одна из которых стала чуть ли не самой громкой в истории ужасов. Тина, умирая на глазах своего парня, перемещалась на стену, а затем на потолок. На самом деле поворачивалась вся декорация. Каждый предмет в комнате был прибит или приклеен. Когда на экране находились два актёра, Хсу Гарсия (Род) был подвешен к потолку, а его волосы намертво залиты лаком для волос, чтобы не свисали. Там же снимали и смерть Глена — для неё использовали 2273 литра искусственной крови.

Культовая сцена, в которой Нэнси дремлет в ванной, а между её ног из воды появляется знаменитая перчатка, тоже снималась не без ухищрений. Ванну поставили на втором этаже над резервуаром с водой, где сидел Джим Дойл с аквалангом.

Продюсер Роберт Шей тоже кое-что привнёс в сценарий. Он вспомнил сон, где он куда-то шёл, его затягивало цементом и он не мог пошевелиться. В фильме цемент не использовали — лестницу, по которой поднималась Нэнси, покрыли, по разным свидетельствам, овсянкой, грибным супом или жидким тестом. Почти все спецэффекты в фильме были осязаемыми, что придавало происходящему особое очарование.

Фильм быстро стал кассовым хитом и обзавёлся фанатами. Его благосклонно приняли критики, и было ясно, что пора подумать о продолжении.

Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди (1985)

New Line Cinema

Роберт Шей сработал на опережение. Он настоял, чтобы Крэйвен изменил концовку первой части так, чтобы оставить задел на сиквел. Уэс был недоволен: он не хотел превращать независимый шедевр во франшизу. Сценарий второй части писал Лесли Боэм, и когда Крэйвену предложили снимать фильм, он наотрез отказался.

Уэс Крэйвен Мне не понравился второй сценарий. Я считаю его глупым. <...> Думаю, они чересчур погрузили Фредди в сферу реальности и поставили его в ситуации, в которых он принижен. Фредди всегда должен быть угрожающим и подавляющим. А когда он бегает вокруг бассейна с кучей подростков, которые крупнее его, он выглядит по-настоящему глупо.

Главным героем стал подросток Джесси, чья семья переехала в дом, где раньше жила Нэнси. Джесси тоже начал видеть кошмары, но на этот раз Фредди не пытался его убить. Он хотел прорваться из снов в реальность, используя парнишку, — а для начала заставить его убивать других людей. Конец вновь сделали открытым — как мы уже знаем, последовало ещё семь продолжений.

Вместе с Крэйвеном франшизу мог покинуть и Инглунд. Он был не против сниматься, но студия пыталась сэкономить и заменить его более дешёвым актёром в резиновой маске. Это не сработало — особую пластику и харизму Инглунда не мог повторить ни один дублёр. Роберта вернули, иначе фильм рисковал обернуться провалом. На роль главного героя пробовался молодой Брэд Питт — его не взяли, так как сочли «слишком симпатичным». Джесси в итоге сыграл многообещающий актёр Майк Паттон, который позже из-за стресса от съёмок оставил актёрскую карьеру.

Фильм хвалили в основном за главного злодея, которому дали больше времени и реплик, и за спецэффекты, оставшиеся изобретательными. Сцена, где Крюгер вырывается из груди Джесси, напоминает сцену из фильма «Чужой» — здесь за неё отвечал известный голливудский художник Марк Шостром. А вот за скучный сюжет и актёрскую игру критики фильм разгромили.

Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна (1987)

New Line Cinema

После холодного приёма «Мести Фредди» руководство New Line Cinema сомневалось, снимать ли продолжение, несмотря на неплохие кассовые сборы. Положение спас Уэс Крэйвен, который был так недоволен сиквелом, что согласился быть соавтором сценария третьей части. Изначально он планировал метаисторию, где Фредди преследовал бы актёров, снимающихся в «Кошмаре на улице Вязов». На тот момент идея не прижилась, и Крэйвен начал работать над другой. Свои сценарии компании предлагали и двое актёров фильма — Джон Саксон и Роберт Инглунд. Саксон пофантазировал на тему «что, если Фредди оклеветали и он не был маньяком», а Инглунд рассказал историю старшей сестры Тины Грей. В итоге взяли работу Крэйвена и Брюса Вагнера.

Изначальный сценарий «Воинов сна» был мрачным и непристойным, но режиссёр Чак Рассел видел фильм иначе. Он добавил чёрного юмора, сделал историю более развлекательной, а Фредди — чудаковатым. По сюжету Фредди подставляет девушку Кристен и во сне наносит ей порезы так, чтобы всё выглядело как попытка суицида. Кристен отправляют в психиатрическую лечебницу, где она встречает товарищей по несчастью, в том числе Нэнси из первой части, она теперь врач-интерн. У главной героини есть способность втягивать людей в свои сны. Кристен объединяется с Нэнси и пациентами, чтобы победить Фредди, — для этого нужно упокоить его кости. Это не помогает, и финал снова остаётся открытым.

New Line Cinema

Хизер Лангенкамп вернулась к роли Нэнси, а роль Кристен сыграла Патрисия Аркетт. Инглунд остался бессменным Фредди — кстати, крылатая фраза «Добро пожаловать в эфир, сучка!» была его импровизацией.

Для эффектных сцен смертей Марк Шостром вновь создал много уникальных декораций и манекенов. В начале фильма есть эпизод с кошмаром — героиня несёт на руках девочку, которая превращается в нечто ужасное. Для этой сцены художник рассматривал в музее фотографии сожжённых в Освенциме детей. Аниматронная кукла истощённой девочки вышла настолько реалистичной, что режиссёр испугался: «О Боже, все евреи в зале посмотрят на это и возненавидят меня. Мы не можем это снимать». Куклу заменили стандартным скелетом, сделанным за несколько часов. Параллельно Шостром работал над «Зловещими мертвецами 2» и тайно вынес со съёмочной площадки перчатку Фредди. Благодаря ему в сцене, где Эш спускается в подвал, перчатку можно заметить на стене.

Фильм приняли куда лучше второго. Он не дотягивал до первой части, но был полон необычных запоминающихся сцен, шуток, нетривиальных спецэффектов и в итоге достойно завершил историю Нэнси.

Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна (1988)

New Line Cinema

Крэйвен не соглашался вернуться в режиссёрское кресло, но подавал идеи для сиквелов. История с путешествиями во времени, которую он придумал для четвёртой части, не пришлась по душе продюсерам, и они решили продолжить сюжет третьего фильма. Позже к Крэйвену обратились для доработки сценария, но он отказался.

В итоге сценарий писали и дорабатывали так долго, а в New Line Cinema так спешили начать съёмки, что новый «Кошмар» стали снимать без режиссёра. Это отпугнуло одного из кандидатов, Тома Маклафлина, и работу отдали тогда ещё неопытному Ренни Харлину. Фильм покинула Патрисия Аркетт, которая хотела отойти от жанра ужасов, и на её место пришлось взять новую актрису.

По сюжету Кристен выходит из лечебницы, и ей вновь снится Фредди. Поначалу Кристен никто не верит, но люди начинают умирать во сне. Она гибнет, но успевает передать способность затягивать людей в сны Элис. Её сыграла Лиза Уилкокс, которую не хотели брать из-за того, что она выглядела слишком красивой и бойкой. Уилкокс специально доводила себя до изнеможения, не наносила макияж и носила одежду болезненного жёлтого цвета, чтобы показать, что может выглядеть невзрачной и уязвимой.

Герои находят новый способ борьбы с Крюгером, но, конечно, не справляются. Сам Фредди удостоился большего внимания и экранного времени, потому что зрители к тому времени шли на фильмы в основном за фирменными шутками злодея. Фильм получил благосклонную прессу и на тот момент был самым кассовым в серии.

Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна (1989)

New Line Cinema

Продюсеры решили, что аудитория повзрослела достаточно, чтобы заводить детей, и обратились к теме родительства. Идею с выбирающимся из женской утробы Фредди рассматривали ещё для третьего фильма, но глава New Line Cinema Сара Ришер как раз была беременна и не одобрила такой сюжет. На этот раз проблем не возникло, но Крэйвена вновь не привлекли к работе над сценарием, что не пошло фильму на пользу.

В пятой части Элис не оставляют жуткие кошмары. Она понимает, что Фредди нашёл способ вернуться — а ещё что она беременна. Теперь изобретательный Крюгер пытается прорваться в реальность через сны нерождённого ребёнка героини, даже когда она бодрствует. Ей по традиции никто не верит, пока не погибает несколько человек. Ребёнок спасён, Элис тоже, а Фредди побеждён — но, как обычно, не навсегда.

Режиссёр Стивен Хопкинс постарался сделать фильм мрачнее предыдущих, добавив готический антураж и синие светофильтры, однако это не помогло. Поначалу он был доволен своим детищем, но после вмешательства студии, с его слов, кино стало «полным позором». С ним были согласны и критики, которые разгромили «Дитя сна». А вот зрители обеспечили неплохую кассу и выход шестой части.

Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мёртв (1991)

New Line Cinema

New Line Cinema обрела масштабы и готовилась проститься с Фредди. Шестая часть должна была стать последней. Одну из версий сценария написал тогда ещё не знаменитый Питер Джексон — он придумал неглупую историю о подростках, которые не видели во Фредди угрозы и принимали снотворное, чтобы испытать острые ощущения. Но этот вариант отвергли.

Кресло режиссёра заняла Рэйчел Талалэй, продюсер некоторых предыдущих частей. Она добавила ещё больше юмора, что поставило новый фильм на опасную грань с клоунадой. Не пошло ему на пользу и то, что в то же время вышел «Твин Пикс» . В «Кошмаре на улице Вязов» тоже появилось ещё больше странных, сюрреальных сцен, что, по мнению критиков, превратило кино в глупую карикатуру.

По сюжету за десять лет Крюгер угробил почти всю молодёжь Спрингвуда. Главными героями становятся Спенсер, Карлос и Трейси, попавшие в приют для проблемных подростков. К ним присоединяется некий Джон Доу, который потерял память и считает себя сыном Фредди. История полна странных твистов, огненных демонов, насилия ради насилия, а в конце есть 3D-сцена, для которой в кинотеатрах нужно было надевать специальные очки. В одной из сцен Крюгер даже использует для убийства Nintendo Power Glove!

Критики оценили фильм хуже всех в серии — и радовались тому, что Фредди наконец-то умер. Но убить Крюгера не так-то просто.

Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар (1994)

New Line Cinema

Все эти десять лет Уэс Крэйвен копил обиды на студию. Но продюсер Боб Шей сумел урегулировать конфликт и вернуть его в серию.

Уэс Крэйвен Я не получал денег от сиквелов, денег от мерчандайза. Это началось только через десять лет, когда Боб позвонил мне: «…Мы бы хотели, чтобы ты снял ещё один фильм о Фредди, хотя мы убили его в последнем сиквеле». Так что, чёрт возьми, я пошёл навстречу, и они предложили мне долю от мерчандайзинга и сиквелов задним числом.

Крэйвену дали больше творческой свободы, и он вернулся к идее метафильма, который не продолжал предыдущие части, а рассказывал отдельную историю. Режиссёр хотел сделать фильм более интеллектуальным и мрачным, чтобы вернуть «Кошмару» былое величие.

В седьмой части Хизер Лангенкамп играет саму себя — актрису, известную по серии «Кошмар на улице Вязов». Ей снятся кошмары с участием Крюгера. К своему ужасу Хизер понимает, что, как и в кино, сны начинают влиять на реальную жизнь. Под угрозой её сын Дилан, и она вынуждена обратиться к создателю серии Уэсу Крэйвену (который тоже играет себя). Крэйвен сообщает, что Фредди реален и его держали в узде только фильмы. А раз франшиза окончена, злодея ничего не держит — и он тиранит тех, кто был связан с фильмами, включая Роберта Инглунда (угадайте, кто его играет).

New Line Cinema

История вышла увлекательной и мрачной, полной фансервиса и фирменных приёмов Крэйвена, а ещё она отдавала дань уважения всем, кто работал над серией. Самих себя сыграли Джон Саксон, Боб Шей и другие знаменитости. Режиссёр постеснялся позвать Джонни Деппа, но тот позже говорил, что снялся бы с удовольствием. Фредди на сей раз был куда менее комичным, а его облик несколько переработали (например, его одели в плащ). Кое-какой реквизит Крэйвен сохранил на память со съёмок первого фильма и использовал его в седьмой части.

В восторге остались не только фанаты, но и пресса. Кино высоко оценил знаменитый критик Роджер Эберт. Рецензенты сошлись во мнении, что Крэйвену удалось вернуть заблудшую франшизу на путь истинный. Казалось, на этом можно достойно попрощаться с «Кошмаром»…

Фредди против Джейсона (2003)

New Line Cinema, Crystal Lake Entertainment

…но не тут-то было.

Есть много злодейских кроссоверов («Садако против Каяко», «Чужой против Хищника», «Годзилла против Конга»), и «Фредди против Джейсона» стал одним из первых в этом сомнительном ряду. Фанатам не терпелось узнать, кто же победит в эпическом столкновении — Фредди Крюгер или Джейсон Вурхиз?

New Line и Paramount пытались снять этот фильм ещё в 1989 году, но идея не понравилась Крэйвену. Проект возродили только в начале 2000-х, и к тому моменту он пережил производственный ад. Сценарий много раз переписывали — отмели идеи добавить Пинхеда и снять две концовки с победами разных злодеев. Пост режиссёра предлагали Гильермо дель Торо, Робу Зомби и Питеру Джексону (все они отказались). Не согласился и Крэйвен, который сказал о Крюгере всё, что хотел. Режиссёрское кресло занял Ронни Ю.

По сюжету Фредди давно живёт в аду. Все его забыли, а те, кто вспоминал, принимали подавляющий сны препарат. Чтобы вырваться на волю, Крюгер идёт на хитрость. Он воскрешает Джейсона Вурхиза и манипулирует им, чтобы он снова начал убивать, — а все думали, что это дело рук Крюгера. Из-за людских страхов Фредди получает желанную силу, и теперь герои вынуждены бороться с двумя злодеями. Способ справиться с ними прост и изящен — стравить их друг с другом. Конец, как принято в серии, сделали неопределённым, хотя продолжений так и не последовало. Кино получило смешанные отзывы, а вот Инглунд остался доволен.

Кошмар на улице Вязов (2010)

New Line Cinema, Platinum Dunes

После проклятия кроссоверов на франшизу пало проклятие ремейков. Начиналось всё с благих намерений — собрать в новом фильме лучшее, что было в серии, отдать дань уважения наследию Крэйвена, а то и перезапустить историю Фредди в современности для новой аудитории. Из сюжета планировали убрать несерьёзность, сделав всё мрачнее и страшнее, а Крюгера хотели превратить в растлителя детей, как изначально планировал Крэйвен.

Несмотря на почтение к культовым фильмам, к Уэсу не обратились за консультацией, чем он был (снова) недоволен. Идею ремейка поддержал только Роберт Инглунд, который заинтересовался тем, что можно сделать с помощью современной графики. Но на главную роль взяли не его, а Джека Эрла Хейли (Роршах из «Хранителей» ). Режиссёром стал Сэмюэл Байер, на которого возлагал большие надежды продюсер Майкл Бэй.

Фильм стал не просто ремейком, а переосмыслением оригинала. Сюжет в целом укладывается в канву всех предыдущих частей. Нэнси (Руни Мара) видит пугающе реалистичные кошмары, люди из её окружения умирают во сне, а мама явно скрывает неприятную правду об этой истории.

Образ Крюгера впервые создавали с помощью графики. Над ней трудились те же специалисты, что создали образ Двуликого в «Тёмном рыцаре». Хейли много работал над пластикой и голосом героя, чувствуя свою ответственность, — он ведь воплощал культового злодея. Хейли и другие главные актёры заключили контракты на продолжения, которых не последовало. Причиной стали разгромные рецензии. По подсчётам Rotten Tomatoes, положительными были всего 14% отзывов критиков.

В августе 2015 года мелькнул слух о том, что Warner Bros. и New Line Cinema разрабатывают второй ремейк — увы (или ура?), он попал в производственный ад. Более оптимистичны вести, что в 2019 году права вернулись к наследникам Уэса Крэйвена — и теперь планируются полнометражный фильм и сериал на HBO Max, где Инглунд должен вернуться к роли.

Кроме кино, наследие Фредди Крюгера насчитывает сериал-антологию «Кошмары Фредди», новеллизации, комиксы, две видеоигры и несколько документалок. Но больше всего внимания по-прежнему привлекают два фильма, к которым приложил руку Уэс Крэйвен. Идея о том, что опасность приходит, когда ты наиболее уязвим и беззащитен, до сих пор пугает даже искушённых любителей ужасов. Знаменитая песенка из фильмов вот уже сорок лет невольно заставляет кого угодно поёжиться и включить ночник.

Раз, два, Фредди заберёт тебя, Три, четыре, запирайте дверь в квартире, Пять, шесть, Фредди хочет всех вас съесть, Семь, восемь, кто-то к вам придёт без спросу, Девять, десять, никогда не спите, дети…

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.