«Тайна печати дракона»: Арнольд Шварценеггер избивает Джеки Чана!

Английский путешественник Джонатан Грин попал в очередной переплёт: доехав до России, он обнаруживает, что Петра Первого подменил самозванец, посаженный графом Меньшиковым. Излишне наблюдательного англичанина быстренько сплавляют в острог, где он встречается с бойким китайским мальчиком, отец которого сидит в Тауэре вместе с настоящим Петром Первым. Вызволить русского царя должна возлюбленная Грина мисс Дадли. Однако воссоединиться с Джонатаном ей суждено не в России и не в Англии, а в китайской деревушке, где спит волшебный дракон. Его ресницы прорастают из земли целебным чаем, а управляет драконом злая колдунья, что умеет носить чужие лица…

Неловкое молчание

Жанр: фэнтези, приключения

Режиссёр: Олег Степченко

В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Джеки Чан

Премьера в России: 19 сентября 2019

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на:

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)

Франшиза «Пираты Карибского моря»

«Кунг-фу панда» (2008)

«Повелитель стихий» (2010)

«Могучие рейнджеры» (1992–1999)

Если после чтения синопсиса у вас отвисла челюсть и начала капать слюна — это нормально. Сюжет фильма может оказаться, скажем так, самую малость перегруженным, если в производстве замешан десяток компаний, половина из которых — китайские. С учётом того, что именно товарищи из Поднебесной выступали основными спонсорами ленты, логично, что они оказали соответствующее влияние на сценарий. Линии Грина, мисс Дадли и русского царя можно вообще без проблем убрать из сюжета, и он от этого только постройнеет. Ведь в основе ленты лежит чистокровное китайское фэнтези про злодеев капиталистической ориентации, которые нарушают баланс вещей и угнетают честный трудовой народ. И я имею в виду не только сценарий — на месте и бои с полётами на тросах, и яркие декорации, и весьма изобретательные служители зла.

Хочу сразу оговориться: я не специалист по китайскому кино. Я слабо себе представляю, как именно его нужно оценивать, и потому внизу не будет никакой итоговой цифры. Я шёл именно на русский фильм, на прямое продолжение неплохого «Вия 3D», — и в каком-то смысле его получил. Здесь снова сочная и дорогая картинка с чуть театральными декорациями, снова неплохая графика и многоликий продакт-плейсмент — только вместо водки на этот раз соусы, да и встроен бренд гораздо органичнее. Одна проблема: «Вий» был приключенческим триллером с рейтингом «12+», жутковатыми монстрами и славянским колоритом. А «Тайна» оказалась детским (6+!) приключением, замешанным на азиатскую мифологию. И про возрастной рейтинг стоит поговорить отдельно.

Понятно, что он взялся отнюдь не с подачи наших продюсеров. На показе они дали понять, что на таком рейтинге настояли, и им нехотя пришлось в него укладываться. Оттого крови и жестоких убийств в кадре нет — только стандартные падения в пропасть, удары молнией и скупые протыкания мечами на заднем плане. И, честное слово, взрослости местному экшену ощутимо не хватает — фонтаны крови и катящиеся направо-налево головы здорово бы украсили ленту.

Но, несмотря на все старания, в детский рейтинг, как по мне, уложиться не получилось. В фильме есть и кадры из «Вия» — включая самого многоглазого монстра крупным планом! — и портовые проститутки, и шутки про сексуальные меньшинства. Не сказать, чтобы что-то, кроме кадров из ужастика 2014 года, могло всерьёз травмировать детскую психику, но чрезвычайно перегруженный сюжет и островатый юмор не вяжутся с заявленным возрастным рейтингом.

Взрослые же будут обескуражены наивностью происходящего — в сюжете дыр больше, чем в парусе брига после ожесточённого морского сражения. Да что там говорить — взрослую аудиторию от кинотеатров отпугнёт и ключевой постер, весь дизайн которого вопит «ЭТО КИНО ДЛЯ ДЕТЕЙ», и та самая маркировка «6+».

Тяжелее всего, конечно, наблюдать за сюжетом: он лопается под напором событий и персонажей, которых хватило бы на три ленты или телесериал. «Тайну печати дракона» даже монстром Франкенштейна не назовёшь — того худо-бедно сшили, и он держался бодрячком. Здесь же так много лишнего и плохостыкуемого, что уместнее сравнивать «Тайну» с человеческой многоножкой. Сравнение, замечу, чисто функциональное — отвращения фильм не вызывает. Скорее недоумение: а зачем оно такое нужно? А кто это придумал? А что будет, если оно попробует встать с четверенек?..

И снова неловкое молчание

…Проехали, давайте лучше поговорим о персонажах. Они тут довольно нетипичные. Например, Джонатан Грин и в «Вие» уже был в возрасте, а здесь видно, что Джейсону Флемингу перевалило за пятьдесят. В его роман с очаровательной молоденькой мисс Дадли сложновато поверить. Причём это не Индиана Джонс, который напоследок решил тряхнуть стариной, — главные приключения шебутного картографа как раз только начинаются!

Персонаж Шварценеггера тоже неожиданный. Он играет добродушного и честного начальника Тауэра — одной из самых зловещих тюрем в истории Англии!

Карлик-алкоголик-капитан дальнего плавания, граф Меньшиков в исполнении Павла Воли, героический, практически сказочный Пётр Первый — все они достаточно фактурные и оттого запоминающиеся. Но колоритнее всех, конечно, персонажи из китайской части фильма — добродетельная принцесса, злодейка с прислужницами и её несокрушимые солдаты, трое отважных братьев-воинов с собственной, короткой, как хороший анекдот, сюжетной линией. Наблюдать за ними странно до лёгкой степени дискомфорта.

Впрочем, фильм не останавливается на достигнутом эффекте: когда угнетённые жители китайской деревни затягиваю красивую песню о своей нелёгкой жизни, а ты понимаешь, что спасать их будет русский царь, сюрреализмометр начинает зашкаливать. Кино словно вынырнуло из 1950-х и висит перед тобой огромным транспарантом «Русский с китайцем — братья навек!». Всё это так странно, что я до сих пор не могу понять, как именно относиться к фильму. «Что тут думать? — скажете вы. — Ну очевидно же, что кино плохое!» Не очевидно — в «Тайне печати дракона» уйма крутых моментов.

Во-первых, разумеется, драки. Тут главными звёздами стали Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Это не просто приглашённые актёры, которым дали три минуты хронометража на двоих, чтобы украсить именами постер, — нет, у них своя сюжетная ветка, взаимоотношения, развитие. И с ними связана куча отличного, изобретательного экшена, который смотришь во все глаза. Даже если бы весь остальной фильм был унылым трэшем, я бы всё равно рекомендовал сходить на это в кино — где ещё вы увидите дерущихся друг против друга героев лучших боевиков нашего детства?!

Во-вторых, в ленте хватает неплохих шуток и занятных деталей. Когда действие в кадре становится слишком странным или слишком детским, всегда можно отвлечься на разглядывание костюмов и декораций. Не ахти какое утешение, но когда ловишь себя на мысли: «О, я хочу себе диванчик как в карете у Грина!», это значит, что кто-то из съемочной команды определённо сделал свою работу как надо. «Тайна» хоть и не всегда блещет вылизанной картинкой, но действительно выглядит фильмом на полсотни миллионов долларов. Ну а смешной юмор в ленте, проспонсированной «Фондом кино», — действительно редкость, достойная особого упоминания.

В-третьих, несмотря на всю наивность и рваность, приключенческая часть вышла достаточно увлекательной. Сцены побега из Тауэра и плавания на корабле не просто сделаны под «Пиратов Карибского моря» — они ощущаются частью той же вселенной. Так и ждёшь, что где-то там на горизонте появится «Чёрная жемчужина» или из-под воды покажется «Летучий голландец». Возможно, будь у Степченко вчетверо больше денег, он бы впихнул в ленту ещё одну сюжетную ветку — с Джеком Воробьём и русалками!