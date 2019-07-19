Фильм «Тёмный Феникс» стал финальным для серии «Люди Икс» — но его вовсе не задумывали таким! История его создания — это целая эпопея. Сценарий переписывали, весь финальный акт переснимали, а на концовку серьёзно повлияла «Капитан Марвел». Мы выяснили, что поменяли в фильме и каким он мог стать, судя по утечкам и концепт-артам.

Наш обзор фильма «Тёмный Феникс»: фильм, где мы прощаемся с Людьми Икс Предпоследний самостоятельный фильм о мутантах до слияния с Marvel оказался не боевиком, а психологической драмой, которая передаёт не сюжет, а дух комикса.

Сага о пересъёмках

Когда «Апокалипсис» собрал на 200 миллионов долларов меньше «Дней минувшего будущего», в Fox решили провести работу над ошибками, но сделали неверные выводы. Аналитики студии сочли, что неудачи «Апокалипсиса» вызваны не усталостью от бесконечной франшизы, а слишком сильным акцентом на экшене и слишком большим размахом. На студии сочли, что будет лучше, если сюжет следующего фильма станет камернее, а число действующих лиц сократится.

Затем из режиссёрского кресла вылетел Брайан Сингер, и студия рискнула, доверив его место Саймону Кинбергу. Кинберг был главным архитектором франшизы, сценаристом и исполнительным продюсером практически всех фильмов, начиная с «Последней битвы», но его режиссёрский опыт был весьма скромен. Официально Кинберг ещё ни разу не выполнял эту работу, но по факту не раз подменял ушедшего в очередной загул Сингера на съёмках «Дней минувшего будущего» и «Апокалипсиса». Недостаток опыта Кинберг компенсировал репутацией — его поддерживали и студийные боссы, и актёрский состав, и съемочная группа.

И всё же Кинберг, судя по всему, плохо представлял, во что ввязался. Концепция «Тёмного Феникса» постоянно менялась: изначально в Fox хотели растянуть события саги на два фильма, но уже на стадии пре-продакшена Кинбергу велели утрамбовать весь сюжет в одну картину. Судя по интервью актёров, сценарий постоянно переписывался даже на съёмочной площадке. Новые страницы попадали в руки актёрам утром перед съёмками сцены.

После монтажа первой версии фильма в Fox осознали, что они в беде. Тестовые показы «Темного Феникса» прошли плохо. Зрителей не тронули отношения Джин Грей и Скотта Саммерса. Картине требовались серьёзные пересъёмки.

Сами по себе пересъёмки ничего не значат: в наши дни это обычное дело для каждого крупного блокбастера. На этот случай студии закладывают в рабочий график дополнительные съёмочные дни и припасают в бюджете резервные средства. Вот только в Fox не закладывали необходимость пересъёмок ни в график, ни в бюджет.

Необходимость заново собрать всех звёзд на площадке превратилась в настоящий логистический ад. Съёмки «Темного Феникса» закончились в октябре 2017 года, а собраться для досъемок группа и актёры смогли лишь спустя год. В результате Fox дважды переносили премьеру «Тёмного Феникса», по Сети поползли слухи о проблемах, и фильм начал обретать негативную репутацию.

На судьбе картины негативно сказалась сделка с Disney по покупке Fox. Главы маркетинга и дистрибуции Fox либо уже покинули компанию, либо поглядывали на дверь. Никому не было никакого дела до тонущего «Феникса». Студия не смогла развеять сложившуюся вокруг фильма атмосферу, лишь подкинула побольше дров: второй перенос, с февраля на июнь, случился спустя всего два дня после выхода трейлера, где была указана февральская дата.

В интервью и Саймон Кинберг, и представители студии говорят, что второй перенос был обусловлен неготовностью «Феникса» к февральской дате премьеры. Учитывая, что пересъёмки прошли только в октябре и, по сути, пришлось заново переснимать весь третий акт, в эту версию охотно верится. Впрочем, инсайдеры утверждают, что Fox перенесли «Темного Феникса», чтобы угодить Джеймсу Кэмерону и переставить на более удобную дату его «Алиту: Боевого ангела».

Рекламная кампания фильма была проведена плохо: по опросам, среднестатистический зритель гораздо лучше знал о премьере «Рокетмена», чем о финальной части «Людей Икс». Причём во время съёмок никто не предполагал, что «Тёмный Феникс» станет последним фильмом серии. Все считали, что следом выйдет ещё как минимум одна картина, а заголовок «Последняя часть» придумали в маркетинге, когда запустили хоть какую-то рекламу.

Что поменяли в фильме?

Причиной дорогостоящих пересъёмок, поднявших производственный бюджет до безумной цифры в 200 миллионов, стала не только негативная реакция зрителей на тестовых показах. Как признался Джеймс Макэвой (профессор Ксавье), уже на этапе пост-продакшена создатели поняли, что оригинальная концовка «Тёмного Феникса» слишком похожа на финал ещё одного недавнего фильма о супергероях.

В СМИ и соцсетях немедленно провели параллели между «Тёмным Фениксом» и «Капитаном Марвел». Оба фильма рассказывают историю о практически неуязвимых всесильных супергероинях. Судя по отзывам с тестовых показов «Феникса», у картин была практически идентичная концовка: почти неуязвимая героиня вылетает в открытый космос и в одиночку громит осаждающий планету флот.

Но Саймон Кинберг в интервью поспешил развеять все домыслы и заявил, что оригинальная концовка «Тёмного Феникса» была слишком похожа… на финал третьего «Капитана Америки». Оба фильма завершаются тем, что главные герои оказываются по разные стороны баррикад.

В моей изначальной концовке семья Людей Икс не оставалась вместе, как в финальном варианте. Скорее это была концовка в стиле «Гражданской войны». Как правило, в больших боевиках есть кульминационный момент в третьем акте. Мне нравится, что в «Гражданской войне» масштабную экшен-сцену поместили в конце второго акта, а в третьем, после большой битвы, мы остаёмся наедине с Зимним Солдатом, Капитаном Америкой и Железным человеком. Такой подход фокусирует зрительское внимание на эмоциях, которые испытывают герои, и мне нравится, какой личной получилась эта концовка. Вот чего я хотел добиться в «Тёмном Фениксе», пусть даже фильм на протяжении пары минут казался похожим на «Капитана Марвел». Саймон Кинберг

Но что-то в этой версии не складывается. Премьера «Гражданской войны» состоялась в мае 2016 года. Съёмки «Тёмного Феникса» начались в августе 2017-го. Неужели только год спустя после съёмок до Кинберга дошло, что у его фильма есть что-то общее с «Гражданской войной»? И что такого уникального в концовке «Гражданки», что ради неё пришлось переснимать весь третий акт «Феникса»? А если в Fox не имели понятия о сюжете «Капитана Марвел», то почему из «Феникса» исчезли все параллели именно с ним?

После пересъёмок первый акт картины почти не изменился, второй претерпел значительные перемены, а третий вообще пересняли полностью. В первой версии фильма куда больше внимания уделялось отношениям Джин и Скотта, а также линиям Зверя и Шторм. Судя по трейлерам, изначально Ороро, как и Хэнк, должна была примкнуть к Магнето в его вендетте против Джин.

В финальном варианте полностью изменилась предыстория расы пришельцев, которые охотились за Силой Феникса. В первой версии Вук и её оборотни были скруллами, прилетевшими на Землю после того, как Сила Феникса повергла их родную планету в хаос.

А вот действие третьего акта должно было разворачиваться в здании ООН в Нью-Йорке, где Люди Икс пытались отразить крупномасштабное вторжение инопланетных захватчиков. Джин Грей в одиночку должна была уничтожить прибывший на орбиту флот вторжения, в процессе пожертвовав жизнью. На постройку целого квартала вокруг здания ООН ушло немало бюджетных средств.

После пересъёмок третий акт «Феникса» стал куда менее масштабным. Схватка в здании ООН сменилась сражением в поезде, а вместо битвы Джин с инопланетным флотом Кинберг показал финальное противостояние Людей Икс и Вук на задворках какого-то завода. Поскольку на тестовых показах зрители плохо отреагировали на второе за фильм самопожертвование Джин, Кинберг в последних кадрах решил показать, как она превращается в Феникса и парит над Землёй.

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Что ж, «Тёмный Феникс» получился таким, каким получился. И хотя это далеко не худший фильм «Людей Икс», публика и критики остались не в восторге. Двадцатилетняя серия, увы, завершилась кассовым провалом. А в следующий раз мы увидим Людей Икс уже в киновселенной Marvel — и не раньше пятой фазы… Впрочем, об этом — в следующем материале.